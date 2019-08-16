С проблемой очистки сильно загрязненных поверхностей сталкивается каждый домашний мастер, привыкший все ремонтные работы делать самостоятельно. Ручное удаление окалины, ржавчины, старой краски — необходимое «зло», но эти процедуры малоприятные, требующие много времени. Чтобы быстро, но эффективно обработать поверхность, необходимо иметь в гараже или мастерской пескоструйное оборудование, однако цены на качественные установки слишком высоки, а недорогие модели быстро изнашиваются. Самый логичный выход из такой тупиковой ситуации — пескоструй своими руками.

Конструкция, принцип работы

Если в хозяйстве есть производительный компрессор, то можно считать, что дело за малым, так как остальное найдется среди подручных материалов. Или в ближайшем магазине хозтоваров. В ином случае компрессор придется покупать, причем его мощность обязана быть как минимум 3 кВт (500 л/мин). Система принудительного охлаждения обязательна.

Есть 2 схемы, на базе которых собирают самодельные пескоструи, — напорная и эжекторная. Их отличие — способ подачи абразива на обрабатываемую поверхность. Однако набор необходимых элементов для этих конструкций практически одинаков. Помимо компрессора, нагнетающего воздух, в него входит:

накопительный ресивер для воздуха (например, из газового баллона);

емкость для абразива (огнетушитель, баллон из-под фреона);

пистолет для подачи песчано-воздушной струи;

соединительные шланги, электрические кабели;

дозаторы, краны, штуцеры.

Для корректной работы пескоструйного аппарата необходим влагоотделитель. Если запланировано использовать поршневой компрессор, то установка системы фильтрования масла на впускной канал подачи воздуха — обязательное условие.

Сопло — деталь, от качества которой зависит функциональность аппарата. На заводах для долговечного покрытия используют соединения вольфрама либо бора. При самостоятельных работах — обычную сталь или автомобильные свечи, отслужившие свой срок. Из последних удаляют электрод. Минус таких элементов — минимальный срок службы, плюс — нулевая стоимость. Альтернатива — чугунные или керамические сопла, продающиеся в магазине. Их преимущества — относительная долговечность, небольшая цена.

Принцип работы пескоструя похож на функционирование краскопульта, однако отличия исключают возможность использования в этом качестве последнего. Компрессор нагнетает в магистралях поток воздуха с определенным давлением, он, проходя по главному шлангу, создает вакуум. Абсолютную пустоту быстро заполняет песок, смешивающийся с воздушной струей. Эта абразивная смесь движется к соплу, через которое затем под высоким давлением выбрасывается на поверхность материала, где срывает налет, слои старой краски, ржавчину.

Целесообразность операции

Данный способ получения пескоструйного аппарата имеет достоинства, но тоже не лишен недостатков. Среди преимуществ — большая экономия благодаря «неприкосновенным запасам», получение полноценного пескоструя в личное пользование. Немаловажна мощность устройства, так как самодельный аппарат чаще получается производительнее заводских конструкций. По крайней мере, бюджетных моделей.

Есть и недостатки, которые необходимо оценить:

не в каждом хозяйстве найдется мощный «завалящий» компрессор, а его покупка обойдется в круглую сумму, поэтому об экономии с большой буквы придется забыть;

далеко не все домашние мастера умеют пользоваться сварочным аппаратом, иногда требуется сверлильный, токарный станок;

некачественные комплектующие — гарантия быстрого выхода изделия из строя;

малейшая ошибка, упущение во время сборки чреваты травмами.

Пескоструй своими руками нельзя отнести к авантюрам, однако прежде чем браться за дело основательно, лучше трезво рассчитать силы, возможности и вероятные последствия.

Возможные варианты изготовления

Для создания собственной пескоструйной конструкции, на которую можно будет «сбросить» всю грязную работу, чаще всего идут газовые баллоны либо огнетушители. И неспроста: такие емкости удобны, надежны, так как способны с легкостью выдерживать высокое давление, а также практически бесплатны.

Пескоструй из газового баллона

Эта одна из самых простых конструкций для самостоятельных работ. Помимо компрессора надо найти «в закромах» или купить:

газовый баллон (огнетушитель);

отрезок трубы для воронки;

тройники — 2 штуки;

шаровые краны — 2 штуки;

шланги для подачи воздуха и вывода смеси, внутренний диаметр — 14, 10 мм;

хомуты, фитинги;

ФУМ ленту.

Чтобы сделать пескоструй своими руками, выполняют следующие этапы: готовят емкость и присоединяют к ней шланги.

Работы с баллоном

Предварительно готовят бак. Баллон освобождают от остатков содержимого, моют внутреннюю поверхность емкости, используя неабразивные средства. Сушат. Проделывают отверстия: сверху для засыпки песка (диаметры его и трубы-отрезка должны совпадать), снизу — для соединения с краном. Сначала по кругу рассверливают сверлом, потом середину выпиливают либо выламывают плоскогубцами, а края обрабатывают шлифовкой. Приваривают отрезок трубы, на которой сделана резьба. На нее навинчивают крышку-заглушку. Приваривают к баллону кран. Альтернатива — установка переходника, на который будет накручиваться регулятор. За краном крепят тройник, потом смесительный блок. Все резьбовые соединения уплотняют ФУМ лентой. К верхней части емкости монтируют кран, за ним — тройник. Приваривают ручки, опоры и/или колеса.

Операции со шлангами

Затем следует присоединение шлангов-каналов подачи воздуха и выброса смеси:

на вентиль и нижний тройник ставят штуцеры;

шланг с диаметром 14 мм для подачи воздуха крепят между тройником и смесительным блоком;

к свободному ответвлению подключают нагнетательную установку — компрессор;

к незанятому отводу внизу крепят шланг для подачи песчано-воздушной смеси.

Последний этап — присоединение пистолета. Этот компактный прибор будет очень полезен для не слишком масштабных работ.

Аппарат из огнетушителя — вторая подходящая емкость. От предыдущего изделия такое пескоструйное оборудование отличается не слишком сильно. В этом случае сначала обеспечивают герметичность конструкции. На токарном станке изготавливают заглушку, которую затем уплотняют резиновым кольцом. В огнетушителе делают два отверстия — одно снизу, другое в верхней боковой части емкости. В них вваривают резьбовые соединения, а дальнейшие операции делают аналогично.

Портативный пескоструй

Это устройство не может похвастаться большими габаритами, но ему по силам та же работа, которую выполняет более крупный коллега. Правда, масштабы ее немного меньше. Для изготовления легкой модели нужно найти:

армированный шланг;

керамическое сопло (модифицированная свеча зажигания);

компрессор;

пластиковую бутылку (1,5 либо 2 л);

клапан краскопульта;

сантехнический тройник;

шаровой кран.

Помимо набора гаечных ключей в этом случае потребуется сверлильный и токарный станок — для вытачивания смесителя. Ориентируясь на схему, из смесителя, тройника, шарового крана, бутылки и сопла собирают насадку.

На токарном станке под размер сопла вытачивают корпус пистолета. Его соединяют со смесителем-тройником, один штуцер присоединяют к компрессору, на втором монтируют сопло. Третий соединяют с емкостью, содержащий абразив. Делают канал между пистолетом и компрессором. Кран монтируют между бутылкой и тройником. Последний соединяют в рукояткой от краскопульта. В бутылке обрезают верх.

Это портативное устройство не отличается долговечностью, однако оно способно эффективно очищать поверхности около получаса.

Пескоструйное сопло

Его можно изготовить на токарном станке, но самый практичный способ — превращение в сопло использованных автомобильных свечей, запас которых всегда есть у каждого хозяина, имеющего машину. Технология изготовления проста, но требует от мастера аккуратности.

Из свечи вынимают наконечник. Сердечник фиксируют в тисках, осторожно откручивают керамическую часть, снимают ее с металла. Сам наконечник выбрасывают. Вооружаются болгаркой. Деталь обрезают за первой гайкой. Делают операцию очень аккуратно, так как керамику расколоть легко. Удаляют все металлические элементы.

Пескоструйное сопло готово, однако одного изделия хватает лишь на два часа непрерывной работы. Если запланирована большая площадь обработки, то лучше изготовить сразу несколько наконечников.

Как правильно работать с аппаратом?

Такое оборудование относится к потенциально опасным, а пескоструй своими руками требует еще больших мер безопасности, так как надежность всех узлов агрегата все-таки остается под вопросом. Чтобы минимизировать риск получения опасной травмы, необходимо:

перед очищением поверхности проверить герметичность и прочность всех соединений, такой тест обязателен каждый раз;

надевать защитные очки, перчатки, респиратор, это минимальный набор из разряда «must have» для любого мастера, занимающегося подобной работой;

прогнать с места проведения операции по очистке всю «живность» — как домочадцев (соседей), так и их любопытных четвероногих питомцев;

открывать клапан, который подает песок, перед запуском оборудования;

обязательно заземлить устройство до его включения в сеть;

тщательно следить за качеством, сухостью абразива;

не давать натягиваться шлангам.

Чтобы работа была эффективной, рекомендуется соблюдение прямого угла при очистке любых поверхностей.

Пескоструй своими руками даст возможность в несколько раз сократить расходы, требующиеся на приобретение заводской модели. Этим идея и привлекает. Большей экономии можно достичь, если сделать самостоятельно компрессор, однако достаточной мощности такого агрегата добиться не получится. Лучший вариант — комбинация заводского компрессора и самодельной сборки. Как происходит этот процесс, покажет следующее интересное и подробное видео: