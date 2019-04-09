Опалубка из фанеры: оптимальный выбор мудрых и практичных строителей

Совсем не секрет, что надежность любого серьезного строения зависит от того, насколько хорошо сделан его фундамент. В частном строительстве наиболее популярен его ленточный вид, сооружаемый только для опоры несущих стен. Поэтому для него необходима геометрически выверенная деревянная форма, способная удержать бетонный раствор, обеспечить ровность будущего основания. Все чаще применяется опалубка из фанеры, пришедшей на замену доскам. Преимущества ее очевидны. Это минимальные финансовые вложения, сокращение время обустройства фундамента ввиду легкости материала, а значит, и работы с ним.

Опалубка из фанеры: много плюсов, а минус — один

Частая деформация деревянных досок под давлением раствора — главная причина возросшей популярности фанерных листов. Другие их немаловажные достоинства:

гладкость поверхности щитов позволяет не беспокоиться о сохранении идеальной формы ленты фундамента;

если корректно выполнить монтаж, то в надежности и прочности основания можно даже не волноваться;

при правильной эксплуатации и соответствующем хранении опалубка из этого материала выдерживает большое количество циклов заливок;

легкость обработки из-за гибкости материала упрощает подгонку листов под требующиеся размеры и формы, поэтому сборка и установка не требуют особой квалификации;

соотношение «цена-качество» можно назвать оптимальным;

транспортировка таких легких материалов тоже проста.

В таком букете плюсов теряется единственный недостаток материала-идеала — это относительная неустойчивость к ударным нагрузкам, но она нивелируется при аккуратном обращении с фанерными листами.

Как выбрать подходящий материал?

Объемы предстоящих «фанерных» работ — главный критерий. Приобрести можно изделия, выбранные из большого ассортимента, состоящего из десятков различных видов. Но для опалубки нужен надежный, влагоустойчивый материал, имеющий к тому же приемлемую цену.

Самая прочная, но и дорогая разновидность — бакелитовая фанера. Опалубки из этого материала способны выдержать до 100 и более циклов эксплуатации. В частном строительстве ее применять нецелесообразно. Исключение — очень большой его масштаб.

Когда нужен материал для многократного использования, идеальный выбор — ламинированные листы, к которым раствор не прилипает. Поверхность у них совершенно гладкая, но если в работе задействуют простой вид материала, то его тоже можно выровнять, затем покрыть лаком либо покрасить. Торцы обрабатывают водостойким клеем либо акриловой краской.

Промежуточный тип — ФСФ-фанера, которая отличается от обычной лучшей шлифовкой как минимум одной стороны. Слои в ней склеивают фенолформальдегидным смоляным клеем, относящимся к ядовитым веществам. Материал этот обеспечивает повышенную влагостойкость, поэтому, несмотря на канцерогенность и требования соблюдать правила противопожарной безопасности, пользуется успехом у домашних мастеров.

Если планируется однократная заливка, то подойдет обычная хвойная (чаще сосновая) либо березовая. От расслаивания фанеру защищают олифой, заворачивают в полиэтиленовую пленку. Такой, уже ставший влагостойким, материал выдержит несколько циклов. Другой вариант его использования — в качестве несъемной опалубки, которую оставляют приклеенной к бетону. Материал штукатурят и производят отделочные работы.

Чаще типичные листы, используемые в частном домостроении, имеют размеры 1220х2440 либо 1500х3000 мм (ламинированная фанера). Из них легко вырезать те куски, что необходимы для конкретных конструкций. Что до толщины щитов, то для опалубки нужно не менее 18-21 мм. Такой величины достаточно, если планируемая высота ленточного основания составляет 1000-1500 мм.

Меньшая цифра потребует усиления материала многочисленными ребрами жесткости, эта операция займет довольно много времени, но без нее тонкие листы попросту выгнутся. Исключением может стать только заливка внутренних перегородок, здесь возможно использование щитов, чья толщина 10 и более миллиметров.

Что еще понадобится для фанерной опалубки и фундамента?

Помимо фанерных листов необходимо запастись:

материалом для бетонной смеси — песком, цементом, щебнем;

вязальной проволокой и арматурной сеткой;

брусом (50х50 мм);

резьбовыми шпильками, гайками (для соединения противоположных фанерных щитов);

различными видами крепежа — гвоздями, саморезами, скобами.

Из инструмента понадобятся:

бетономешалка;

гаечный ключ;

электролобзик;

киянка;

лопата;

молоток;

шуруповерт.

Последовательность работ

Чтобы подготовить плацдарм для новых свершений, сначала снимают дернину, расчищают, выравнивают площадку. Потом производят точную разметку, используя леску и колышки. В первую очередь отбивают внешний периметр, ровность его тестируют диагональными промерами — оба отрезка должны быть одинаковыми.

После проверки размечают внутренний периметр, ориентируясь на толщину фундамента. Эта величина больше зависит от материала будущих стен, но обычно для частных домов траншея шириной в 600-700 мм бывает достаточной.

Согласно разметке роют траншею, следят за вертикальностью стенок и горизонтальностью ее дна. Следующий этап — создание подушки из песка и щебня. Слои проливают и утрамбовывают отдельно.

Опалубка из фанеры: подготовка стройматериала

Фанерные листы нарезают по размерам фундамента, но к высоте его прибавляют 150 мм. Все срезы сразу же обрабатывают водостойкой краской либо клеем. Внутренние стороны простой фанеры покрывают олифой или отработанным маслом.

Готовят бруски, длина которых должна быть на 300 мм больше высоты наружной части основания. Ту часть подпорок, что будет забиваться в грунт, заостряют. Если снизу основание планируется сделать шире, чем сверху, а фанерные щиты будут зафиксированы упорами, то заострять бруски не обязательно.

Изготовленные ребра жесткости располагают с шагом 600-1000 мм. Первая цифра предпочтительнее, потому что соответствует толщине фундамента. Верхние и нижние горизонтальные элементы требуют проверки уровнем. Иногда высокую конструкцию усиливают, добавив ряд реек посередине опалубки. К фанере их монтируют саморезами либо гвоздями, чьи шляпки должны находиться с внутренней стороны.

Монтаж фанерной опалубки

Подготовленные щиты устанавливают в траншею параллельно, для фиксации их корректного положения сверху, снаружи и изнутри используют упоры, укосы, клинья, хомуты. Углы укрепляют угловыми скобами, досками с помощью саморезов. Противоположные листы от возможного смещения предохраняют стяжкой стальными шпильками диаметром 16 мм. Снаружи они должны проходить через брус, поэтому их длина на 250 мм больше, чем толщина фундамента. В фанере сверлят отверстия, их также обрабатывают защитой от влаги.

Для легкого извлечения крепежа из застывшего бетона шпильки помещают в отрезки пластиковых труб. Чтобы случайно не заузить фундамент, используют добавочные элементы-распорки из бруса, разрезанного точно по толщине основания. Установленные в различных местах, они не позволят слишком сильно завинтить гайки на шпильках. Перед самой заливкой опалубку для герметичности устилают полиэтиленовой пленкой либо рубероидом. Щели также можно законопатить или задуть монтажной пеной. На положенные в траншею кирпичи (или камни) кладут арматурную сетку, соединенную на углах вязальной проволокой.

Заливка бетона и демонтаж опалубки

После заливки раствора выдерживают паузу, минимальный срок — 4 недели. Определяют готовность бетонного основания по наличию небольшой, но видимой щели между опалубкой и фундаментом. Перед процедурой снятия каркаса его сначала простукивают киянкой по периметру. Потом демонтируют стяжки, удаляют опоры, хомуты. Листы фанеры снимают в последнюю очередь. Замурованные трубки для шпилек частично заделывают, некоторые из них оставляют полыми для проводки различных коммуникаций.

Практичная опалубка из фанеры — идеальный вариант для частного строительства, так как не требует особо сложных работ. Однако любое сооружение не любит небрежности, порождающей незначительные ошибки в процессе монтажа. Именно они, кажущиеся поначалу мелочью, и приводят к большим «фундаментальным» дефектам, которые обнаруживаются слишком поздно. Исправить огрехи из-за некорректно смонтированной опалубки довольно проблематично, а иногда и вовсе невозможно.

Чтобы иметь представление обо всех особенностях процесса под названием «опалубка из фанеры», лучше увидеть его воочию. Для близкого знакомства с предстоящей работой можно посмотреть этот ролик: