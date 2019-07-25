Можно ли красить горячие батареи: как правильно, как лучше поступить?

Любой ремонт всегда вызывает массу вопросов: как сложных, так и не очень. Но особенно тот, что проводится в зимний период, когда хозяева освобождаются от «повинностей» — «пахоты» на дачном участке, производства заготовок, торжественной отправки в школу подрастающего поколения. Если говорить о стандартных операциях, то в этом случае каверзных вопросов не возникает, однако многие домашние ремонтники совсем не уверены в том, можно ли красить горячие батареи. Ответ обычно утвердительный, но есть одно «но». Оно — вид красящего состава, потому что для таких «жарких» работ подойдет далеко не каждый материал.

Красить или подождать?

Если ремонт практически закончен, и неприглядными остаются лишь батареи, то любому хозяину хочется быстрее избавиться от этого диссонанса. Однако ремонтники со стажем считают, что лучше такие работы отложить до оптимальных — теплых — времен.

Есть и еще один легкий вариант — перекрывание подачи теплоносителя. До начала работ дожидаются полного остывания радиатора, а подключают его после высыхания краски. Однако такая возможность присутствует далеко не всегда. Демонтаж батареи — другой экстравагантный способ, который тоже вряд ли способен кого-то воодушевить. Поэтому приходится идти на компромисс — наносить краску на горячую конструкцию. Работа эта подразумевает тщательный выбор краски, точное следование технологии ее нанесения.

Материалы, противостоящие теплу

Радиаторы — слабое звено, так как контакт с водой способствует образованию очагов коррозии. Именно для ее предотвращения так важно регулярное окрашивание. Составы тоже необходимо использовать специальные: они не должны отслаиваться, бояться повешенной температуры, а также быть в состоянии сохранять блеск, защитную пленку и цвет на протяжении долгого времени. Другое требование — отсутствие резкого запаха, который в отопительный сезон просто непереносим, к тому же он крайне опасен.

Для покраски горячих батарей рекомендуют приобретать такие виды материалов:

Акриловые. Такие составы совершенно лишены резкого удушливого запаха, поэтому могут использоваться даже в детских комнатах. Они могут выдерживать температуру до 80°, как раз такой показатель жар батареи обычно не превышает, или делает это крайне редко. Другие несомненные плюсы — быстрое высыхание (слой в час), долгое сохранение первоначального цвета, адекватная цена. Это самый лучший вариант, не требующий длительного проветривания. Алкидные. Эти краски (эмали) — чемпионы, если говорить о термостойкости, они способны с легкостью выдержать температуру до 150°. Зато такие составы очень сильно «благоухают», поэтому нужна качественная, длительная вентиляция, а морозные зимы вряд ли заставят хозяев отважиться на такой подвиг. Другая ахиллесова пята эмалей и красок — постепенное появление желтоватого оттенка на светлых покрытиях. Специальные составы — для радиаторов. Они — разновидность акриловых красок, их смешивают со специальными растворителями. Их преимущества — отличная укрывная способность, глянцевая пленка, остающаяся на радиаторе долгое время. Перед покраской батарей зачастую нет необходимости в грунтовании поверхности. Масляные краски — самый известный, некогда практически единственный вид. Сейчас его вытеснили новые материалы, так как эти составы слишком долго сохнут, отличаются сильным запахом, а покрытие не может похвастаться долговечностью. Водоэмульсионные составы — еще одна подходящая кандидатура, так как не имеет запаха. Но и у нее есть недостатки: материал быстро пересыхает, из-за чего невозможно образование качественной пленки, имеет недостаточную устойчивость к истиранию.

Помимо вышеперечисленных материалов для окраски батарей можно применять аэрозольные автомобильные эмали. Такой вариант покрытия обещает равномерность покрытия даже в труднодоступных местах, ускоряет работу. Экономный расход материала — еще один плюс этого варианта.

Краски, имеющие эффект «горячего отверждения», высыхают менее чем за час, однако для того, чтобы покрытие приобрело оптимальную механическую прочность, необходим больший срок. Обычно он составляет 2-3 часа.

Как выполняются подобные работы?

Только точное соблюдение технологии и корректный выбор составов способны гарантировать приемлемый результат. Несмотря на кажущуюся элементарность, не все знают, как выполнить работу качественно, но быстро.

Инструменты, материалы

Для подготовки и покраски батареи нужно приготовить:

грунтовку по металлу, краску;

валик (маленький) либо губку, кисти (несколько);

наждачную бумагу (среднее, мелкое зерно);

полиэтиленовую пленку для защиты пола, стен;

растворитель для старого покрытия (например, скипидар);

шпатель.

Кроме химического способа удаления старой краски применяют механический — вручную, и в этом случае для поверхности сложной конфигурации может понадобиться еще хотя бы один из списка дополнительных инструментов. Это болгарка, дрель или перфоратор (режим «дрель»), шлифовальная машина, шуруповерт большой мощности. И специальные насадки — проволочные щетки.

Подготовка радиатора

Любая качественная работа требует предварительной тщательной подготовки поверхности. Перед началом основного процесса батарею моют, обезжиривают. Для последней операции подойдет простое подручное средство — содовый раствор.

В этом случае большую трудность представляет полное избавление батареи от старого покрытия. Однако зачастую такая трудоемкая операция попросту не нужна. Достаточно снять отслоившуюся краску шпателем, а потом обработать поверхности наждачной бумагой, которая прекрасно справляется даже с густыми потеками давно засохшей краски и ржавчиной. Если радиатор чугунный, то идеал недостижим в любом случае, такая поверхность не сможет стать гладкой из-за свойств самого материала. После удаления старой краски поверхность снова обезжиривают.

Следующий этап — обработка батареи антикоррозийной грунтовкой. Если его пропустить, особенно если решено использовать акриловый краситель, то со временем (весной, летом) хозяева станут свидетелями отшелушивания покрытия, появления ржавчины. Слой грунтовки спасет от таких неприятностей.

И здесь есть некоторые особенности. Если впоследствии будет использоваться отечественная краска, то и грунтовка может быть российского производства. Импортный продукт более требователен: ему нужен грунтовочный состав того же производителя, причем той же марки. После высыхания переходят к основному действию.

Окрашивание батареи

Перед выполнением окрашивания стены и пол закрывают полиэтиленовой пленкой. Обязательно читают инструкцию, перемешивают содержимое, разбавив его небольшой порцией воды. Сам процесс начинают с труднодоступных мест, используют тонкие инструменты и/или кисточки, имеющие изогнутую ручку.

Снаружи используют валик и широкие кисти. Нанесение краски идет сверху вниз. Чтобы покрытие было качественным, надежным, необходимы два слоя. Второй наносят после полного высыхания предыдущего.

Краску-аэрозоль распыляют таким образом, чтобы расстояние от баллона до поверхности было как минимум 300 мм. После завершения окрашивания помещение проветривают, а дверь в комнату закрывают. Это требование касается любой разновидности красящего состава.

Советы опытных мастеров

Любой тип батареи требует соблюдения некоторых правил.

Радиаторы конвекторного типа. Чтобы не уменьшить теплоотдачу, невидимые элементы — алюминиевые конвекционные пластины — красить не рекомендуют. В этом случае покрывают только съемный корпус — защитный кожух. Чугун. Если в квартире установлены батареи старого образца, то на горячие отопительные приборы лучше наносить краску тончайшим слоем. Алюминиевые либо биметаллические радиаторы. Такие конструкции требуют покрытия алкидной эмалью. Все операции, включая мытье, обезжиривание и очистку от старой краски, обязательны во всех случаях.

Лучше брать специальную краску, предназначенную именно для радиаторов, но составы перед нанесением на горячую поверхность следует немного разбавить водой, так как любая краска густеет из-за высокой температуры, а значит, на батарее могут остаться разводы.

Хорошее проветривание обязательно. Его необходимо обеспечить независимо от того, каким видом краски пользовались хозяева. Так как запах на горячих поверхностях усиливается, то из квартиры лучше заранее увести маленьких «обитателей» — как детей, так и животных.

Можно ли красить горячие батареи? Да, можно, однако осторожно, так как шанс надышаться, «угореть» все же велик. Точное следование инструкциям, а также взятие на «вооружение» респиратора позволит избежать неприятных последствий.

Много полезной информации можно отыскать в этом видеоролике: