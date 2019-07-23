Механизм для рулонных штор своими руками: пошаговая инструкция

Рольшторы, или роллеты, становятся в последнее время все более популярными. Повышенный интерес к ним вполне объясним: в малогабаритных квартирах, где нередко с трудом помещается даже самая необходимая мебель, эти компактные рулоны способны спасти ценные метры. К тому же эти занавеси просты в уходе, обращении, выглядят свежо и необычно. Такие шторы можно найти в любом магазине, но прелесть их в том, что роллеты довольно просто создать самостоятельно. В этом случае главная задача — изготовление подъемной конструкции, однако сделать механизм для рулонных штор своими руками по силам каждому. Надо только выбрать подходящий вариант.

Знакомство с занавесками

Чтобы не попасть впросак при изготовлении, ни на миг не пожалеть о принятом решении, лучше детально познакомиться с новой конструкцией, принципом работы, разновидностями этих штор.

Как работает рулонный механизм

Главный элемент рулонных устройств — штанга, имеющая круглое сечение, ее задача — подъем либо опускание занавесей: частичное или полное. Достигается это при помощи шнура, приводящего вал в движение. Чтобы фиксировать распрямленную ткань, в конструкции предусмотрен утяжелитель. В роли подвязок выступают шнуры, ленты либо иные подобные элементы. Расположение штанги может быть разным. В некоторых моделях она находится внизу, одновременно выполняя обязанности груза, в других конструкциях вал крепят к раме или карнизу.

Несмотря на одинаковый принцип работы, рулонные шторы несколько отличаются конструктивно. Некоторые модели оснащаются дополнительными элементами, которые обязаны улучшить внешний вид, сделать эксплуатацию более комфортной. Для защиты ткани от пыли некоторые модели оснащаются закрытыми коробами для валика. Не менее популярны практичные роллеты, в которых предусмотрены магнитные ленты или направляющие, предупреждающие перекосы тканевых рулонов.

Что перевесит: плюсы или минусы

До того как планировать конструирование механизма для рулонных штор своими руками, надо всесторонне оценить целесообразность такого решение. Поэтому будет нелишним показать преимущества рольштор, но одновременно ткнуть пальцем в их недостатки. Достоинства, с которыми согласятся многие:

надежная защита от любопытных глаз из-за плотного прилегания к проему;

простота монтажа на карниз, раму любого окна: как пластикового, так и деревянного;

максимум свободного пространства, которым не могут похвастаться традиционные гардины;

сразу две роли, исполняемые рулонными шторами, ведь помимо занавесей они используются в качестве тканевых жалюзи;

возможность комбинации с другими подобными изделиями — ламбрекенами, портьерами, тюлем.

Сюда же можно отнести экономию, если задумано самостоятельное изготовление рулонных штор, так как материалов, в том числе и текстиля, потребуется совсем немного.

Недостатки, увы, присутствуют у всех и всего, роллеты не исключение. Среди «ложек дегтя»:

недостаточная вариативность регулировки интенсивности света, что отличает рольшторы от жалюзи;

потенциальные сбои в работе, если выбрана простая модель без направляющих.

Эти минусы вряд ли способны перевесить массу плюсов, эта разница и есть секрет успеха этих конструкций. Роллеты можно встретить на каждом шагу: в квартирах, частных домах, торговых центрах, предприятиях и офисах.

Типы конструкций

Планируя соорудить механизм для рулонных штор своими руками, необходимо заранее познакомиться с конструктивными особенностями рольштор. Существует несколько видов подъемных устройств, каждое из них имеет как преимущества, так и недостатки. Их типы:

Пружинные. Эти механизмы могут быть установлены снизу либо сверху занавесок. Преимущество — отсутствие необходимости в манипуляциях с держателями, так как вся работа выполняется автоматически — с помощью пружины. Однако минус кроется именно в этих деталях, это их быстрый износ, поэтому потребуется их частая замена. Цепочные — самые простые, практически безотказные конструкции. Шторы в них регулируются вручную — посредством веревки, цепочки из пластика либо шнура. Эти элементы, перекинутые через штангу, фиксируются в нижней части полотна конструкции. При натягивании веревки валик начинает вращение, опуская или поднимая ткань. В этом случае для фиксации полотна в определенном положении необходимы держатели (подвязки, клипсы). Здесь именно простота конструкции выступает гарантом ее долговечности. Другой плюс — небольшая стоимость. Электроприводные системы. Такой механизм для рулонных штор своими руками сделать довольно трудно, так как конструкция снабжается электромотором, который открывает и закрывает занавеси. Манипуляции требуют наличия пульта ДУ либо выключателя. Достоинство — простота эксплуатации, недостаток (кроме трудоемкости) — дороговизна. Такие подъемные механизмы — единственный вариант для больших проемов — на панорамных или мансардных окнах.

В эту, рулонную, категорию ошибочно включают еще одну разновидность штор — римские. Однако при всей внешней похожести разница все-таки велика: роллеты имеют вал, на который полотно накручивается, а «римляне» просто собираются складками.

После знакомства с потенциальными конструкциями становится понятно, какой механизм для рулонных штор своими руками сделать проще всего домашнему мастеру. Цепочная конструкция позволит быстро получить необходимое изделие, но затратить при этом минимум финансов.

Материалы, инструменты, комплектующие

Приняв решение сконструировать механизм для рулонных штор своими руками, сначала необходимо обдумать множество вещей.

Материал рулонных штор

Первая задача — выбор материала. Самые простые — деревянные планки или рейки, однако в этом случае получатся не шторы, а жалюзи, хорошо пропускающие свет, но они не помогут защитить от света, к тому же имеют солидный вес. Поэтому данный вариант по нраву немногим.

В роли ткани для таких изделий часто выступает:

лен;

нейлон;

полиэстер;

хлопок.

Другой вариант — комбинации. Например, полиэстер «в компании» с вискозой, сатином либо хлопком, стекловолокно (фибергласс), скрин (стекловолокно и полимерные нити). Все приведенные материалы практичны, надежны, легко стираются. Однако перед покупкой нужно учесть, что для разных помещений есть свои «фавориты».

Гостиной, кабинету и кухне необходимы тонкие ткани, «покорно» пропускающие свет. Для кухонной комнаты, где занавески особенно быстро пачкаются, это обязательное условие. Детским и спальням, наоборот, нужен плотный материал, так как важна защита от солнечных лучей, а также от света фонарей.

В жилую комнату лучше выбрать материал, обладающий антистатическим эффектом, способный противостоять пыли, отражающий тепло. Ткань, пропитанная составом, уменьшающим впитывание запахов, — идеальный вариант для кухонь.

Инструменты и элементы

Главная задача — выбор материала для вала. В этом случае ассортимент велик: это может быть штанга из дерева либо алюминия, отрезок карниза, деревянный брус сечением 25-30 мм. Длина его обязана быть на 15-20 мм короче полотна, последние цифры — припуски ткани, оставляемые на швы.

Первый шаг — замеры для рулонных штор. После измерения параметров рамы, окна, проема, либо отдельных створок к полученной высоте приплюсовывают 150 мм, необходимые для вала и утяжелителя, и припуска на швы, составляющего 30-40 мм (15-20 мм с каждой стороны). К ширине — только запасы на швы с каждого края.

Понадобится небольшой набор, в который входит:

крепление на проем или оконную раму: двухсторонний скотч для пластиковых окон, рейка с металлическими уголками (саморезами) — для деревянных конструкций;

крючки, кольца из металла либо пластика, фиксатор (шнур, лента), длина которого втрое больше длины будущей шторы;

липучка такого же размера, как и рейка;

кусок ткани, вырезанной после замеров площади рамы;

швейная машина.

Пошаговая инструкция

Перед сборкой рулонной шторы занимаются пошивом занавесей. После раскроя ткани из нее шьют «мешок», его выворачивают на лицевую сторону и зашивают участок, который не застрочен.

В той части, что будет низом шторы, наметывают карман для утяжелителя, помещают туда элемент, застрачивают на машине. Однако сделать это можно по-разному: оставить обе стороны открытыми, закрыть только одну, чтобы можно было легко вынимать утяжелитель в случае стирки занавеси. Самый непрактичный вариант — застрачивание со всех сторон. Вал-штангу присоединяют несколькими способами. Самый простой — фиксация мебельным степлером (нитью). Альтернатива — прикрепление к полотну «липучкой», одну часть которой пришивают заранее к ткани. Кольца, предназначенные для шнура или ленты, крепят на определенном расстоянии от боков и штанги конструкции — 150-200 и 50-70 мм соответственно. Для их фиксации используют две неширокие полоски такой же ткани. Другой способ подразумевает проделывание отверстий в полотне, их камуфлируют кольцами-люверсами. В утяжелитель вкручивают крючки. К ним привязывают фиксаторы, которые протягивают по полотну, выводя сквозь кольца, их пришивают в верхней части. Ленту или шнур крепят к стене с помощью крючка, вкрученного в стену. При натягивании фиксаторов рулон занавески будет подниматься вверх, и наоборот. Держатель-штангу подвешивают на окно — к раме, проему. В отмеченных местах деревянной рамы делают отверстия для саморезов либо фиксируют металлические уголки. Если окно пластиковое, пользуются двухсторонним скотчем или пластиковыми крепежами. Полотно натягивают на прикрепленный вал, совмещают концы липучки, затем подвешивают механизм на законное место, тестируют. Если изделие разворачивается (поднимается) неравномерно, на роль утяжелителя ищут более массивного «кандидата».

Самый простой механизм для рулонных штор своими руками соорудить нетрудно, однако качество таких поделок не всегда устраивает хозяев. Если самостоятельное изготовление полотна не вдохновляет, то проще приобрести готовую модель или выбрать и заказать ту, что понравилась.

С одним из способов получить желанную конструкцию можно познакомиться здесь: