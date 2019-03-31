Лежак своими руками: многое возможно, реально и ничуть несложно

Устав от городской суеты, все больше людей стремятся выехать на природу хотя бы в выходные. С наступлением теплых дней там, после напряженной трудовой недели, хочется насладиться приятным отдыхом. Это замечательное времяпрепровождение невозможно себе представить без подходящей садовой мебели — шезлонгов и лежаков. В магазинах сейчас можно приобрести все, что пожелает душа, но предмет обстановки, сделанный своими руками, сейчас в большем почете. Изготовить лежак своими руками довольно просто. Бонусы — возможность сделать вещь нестандартную, ту, которая придется по вкусу всему семейству, а также серьезная экономия бюджета.

Лежак и шезлонг: отличия или сходство?

Шезлонг — «стул длинный» в дословном переводе. Лежак — то, на чем можно лежать. Однако сейчас эти понятия считаются почти синонимами, ведь различия совсем невелики. На том и другом можно комфортно читать книгу, мечтать, дремать или загорать.

Французское «длинное кресло» часто имеет регулируемую спинку, нередко к нему добавляются подлокотники. Лежаком называют переносную кровать, она чуть ниже и немного больших размеров, но ее спинку тоже можно приподнимать. Если шезлонг и лежак можно трансформировать, а отдыхать на них одинаково комфортно, то лучше познакомиться поближе с обоими «представителями» садовой мебели.

Какими бывают «кресла-кровати»?

Перед тем как приступать к операции «лежак своими руками», лучше познакомиться с ассортиментом садовой мебели для безделья.

Лежак из дерева

Это изделие экологичное, прекрасно вписывающееся в ландшафт, безопасное и симпатичное. Возможно изготовление простейшей модели, но есть такие, что обеспечивают повышенный комфорт, повторяя изгибы тела. Спинки простых лежаков можно по желанию фиксировать в разных положениях. Небольшой минус — вес деревянных изделий, однако он становится плюсом, если дополнительно снабдить их колесиками.

Шезлонги из пластика

Такая мебель имеет маленький вес, позволяющий ее свободно перемещать даже детям, не требует особого ухода, влага ей также не страшна. Особенно любим пластик дизайнерами, так как лежаку можно придать совершенно фантастическую форму, но такая уникальная мебель обычно отличается заоблачными ценами.

Шезлонг, превратившийся в качели

Эта разновидность лежака гарантирует удовольствие от отдыха. Шезлонг висит на стойке из металла, для комфорта он часто имеет навес или зонтик от солнца, матрасики, крепящиеся на липучках либо с завязками. Такая удачная конструкция может быть занавешена москитной сеткой, делающей отдых и вовсе блаженным.

Плетеная садовая мебель

В качестве материала для изготовления используют лозу, натуральную и синтетическую, ротанг. Так же как и натуральное дерево, такие красивые, изящные лежаки отлично смотрятся на любом участке. Единственный, но существенный недостаток плетеных изделий — довольно высокая цена.

Не все из этих моделей легко соорудить самостоятельно. Пластиковые лежаки — «удел» дизайнеров, качели потребуют знаний и специального инструмента, плетеные конструкции довольно трудоемки. Остается традиционное дерево, не требующее особых навыков, простое в обработке.

Лежак своими руками: два варианта

Такая мебель хороша не только для пассивного отдыха, зачастую она — необходимый атрибут бани, ведь париться веником на ней очень удобно. Если снабдить лежак регулируемым подголовником, он станет универсальным предметом сада.

Садовый шезлонг

Для его изготовления надо иметь столярный инструмент, брус (50х100 мм), сухие доски (25х80), резьбовую штангу, 2 шпильки, 4 колпачковые гайки для них и 2 — для штанги (всего 6).

Этот лежак состоит из таких элементов:

Боковые части каркаса. Ножки. Торцевые части. Подъемный элемент. Шпильки. Штанга с резьбой. Планки настила.

Мебель имеет 2 части, это сиденье и подвижная спинка, фиксировать которую на желаемой высоте можно с помощью резьбовой штанги.

Сначала из бруса делают заготовки: две длинные по 2000 мм, столько же коротких (600 мм). Собирают раму с помощью саморезов, для надежности в местах соединений прикручивают угловые металлические скобы. Затем к каркасу присоединяют ножки, используют саморезы и клей, усиливают конструкцию металлическими уголками.

Настил

Из досок изготавливают планки длиной 600 мм, их шлифуют. Прикручивают саморезами, утапливая их в дерево на 2 мм, оставляя зазоры в 10-20 мм между элементами. Чтобы они были одинаковыми, лучше использовать шаблон из фанеры или другого похожего по толщине материала.

Подголовник

Снова из доски вырезают две детали по 600 мм, затем шлифуют. Один конец каждой заготовки скругляют, чтобы ничего не мешало движению спинки. Здесь же, в центрах полукругов, просверливают отверстия, предназначенные для шпилек. Доски ставят на ребра, отступают 40-50 мм от закругленных концов, саморезами крепят планки.

Соединение

Там, где будут соединяться обе части конструкции, в боковинах делают отверстия для шпилек. Потом делают разметку отверстий для штанги. От края боковины со стороны изголовья отступают 150, 300, 450 мм, от ее верха — 25 мм. В местах пересечений просверливают отверстия, диаметр их аналогичен этой величине штанги. Подголовник монтируют к каркасу, фиксируя шпильки колпачковыми гайками. Таким же образом крепят резьбовую штангу, предварительно подняв изголовье.

Если необходима мобильность мебели, ролики прикрепляют шурупами, их длина 30 мм. Обрабатывают лежак шпатлевкой, пряча все неровности и отверстия от саморезов. После ее засыхания поверхности шлифуют. Покрывают изделие на свой вкус — морилкой, лакируют, окрашивают.

Мебель для парилки

Лежак для бани делают несколько иначе, так как металлическую штангу заменяют деревянными деталями. После шлифовки всех элементов изготавливают каркас, прибивают планки там, где будет сиденье. Все эти действия аналогичны садовому варианту. Дальше начинаются различия.

Там, где находится сиденье, их делают более устойчивыми, поэтому для каждой ножки склеивают 2 бруска, зажимают струбцинами до высыхания. К основанию их крепят так же. Те опоры, что будут у изголовья, делают по-другому — одинарными, но к нижнему краю обеих приклеивают бруски, которые короче ножек на 200 мм.

Для изголовья собирают прямоугольную раму, посередине крепят перемычку. Такой мини-каркас должен свободно входить в большой одноименный элемент. Планки на раму крепят вдоль, а не поперек, концы досок по желанию закругляют.

Соединение и штанга

Аналогично просверливают отверстия для шпилек и фиксируют ими раму. Роли штанги здесь исполняют бруски. Первые пару пазов вырезают, отступив от шпильки 70-80 мм, их ширина 100 мм, глубина — 50. Следующие выборки делают через 200 мм, но их глубина и ширина уже равны — 50 мм.

Последний шаг — изготовление бруска-штанги, ширина его такая же, как и у большого каркаса. Еще один элемент — брусок, имеющий длину, равную расстоянию между боковинами большого каркаса. Именно для него сооружены эти странные ножки в изголовье. Так обеспечивается горизонтальность ложа. Когда брусок-штангу помещают в большой паз, спинка фиксируется почти в вертикальном положении. Другие выемки — возможность подобрать наклон по своему желанию.

Лежак-качалка, имеющий тент

Такое оригинальное изделие даже неудобно называть лежаком, да и на шезлонг оно не слишком похоже. Однако лежак, оснащенный тентом, в палящий зной спасет от солнца, а лежать на нем будет невероятно удобно. Для создания этой несложной конструкции нужно запастись:

Двумя листами фанеры, лучше остановить выбор на качественном материале. Толщина листов — минимум 20 мм, размеры — 1600х1800. Картоном таких же размеров для создания шаблона. Круглым брусом — 6 деталей (30 мм), длиной 920 мм. 12 фанерными планками — 100х940 мм. Тканью для тента, минимальная ширина — 925 мм, максимальная — по желанию домочадцев.

Первым делом схему переносят на картон, облегчает задачу расчерчивание его на квадраты со стороной 100 мм. После получения макета чертеж переносят на фанерные листы, отмечают места соединений элементов. Заготовки вырезают электролобзиком либо фрезером, делают углубления для бруса, их диаметр, соответственно, 30 мм. Все дефекты устраняют шлифовкой.

Собирают конструкцию, промазывая углубления и концы брусков ПВА либо столярным клеем. Крепят их саморезами, стыки также промазывают. Каркас укладывают на бок, утяжеляют сверху, оставляют до полного высыхания.

Затем крепят фанерные планки с шагом в 100-120 мм, саморезы утапливают в материал. Получившийся полуфабрикат шлифуют, обрабатывают шпаклевкой, красят. Шьют тент. Чтобы было удобнее снимать навес для стирки, его фиксируют на качалке липучками или снабжают завязками.

Лежак своими руками сооружают из березовых бревен, паллет и других подручных деревянных материалов, поэтому, вооружившись смекалкой, инструкцией и терпением, каждый мастер может создать не только красивую, но и удобную мебель. Например, на этом видео показан процесс сооружения низкого деревянного лежака: