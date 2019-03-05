Как снять кондиционер: почти хирургическое вмешательство

Вызов мастера и демонтаж сплит-системы может «влететь» в ощутимую сумму, но если предстоит ремонт или переезд на новое место обитания, то бюджет и без того собирается треснуть по швам. Бережливые хозяева, не привыкшие бросать деньги на ветер, стремятся избежать трат, если есть возможность. Она существует, нужно только желание, вера в себя, руки, растущие в подобающем месте. Навыки приходят со временем, поэтому даже операцию под кодовым названием «как снять кондиционер» можно провести с блеском, но только после ознакомления со всеми ее нюансами. Некорректно проведенный демонтаж грозит весьма неприятными последствиями.

Трудности, ожидающие на пути к цели

Хозяева квартир и загородных домов обычно выбирают 2 вида кондиционеров. Это моноблочные (однокорпусные) или сплит-системы. С первыми разобраться легко, так как они мобильны, и для их демонтажа нужно лишь отсоединить воздуховод.

Сплит-система не так проста. У нее 2 блока — внутренний и наружный, которые соединены двумя магистралями для циркуляции фреона. По трубке малого сечения жидкий хладагент попадает из внешнего блока в квартиру. Магистраль большого диаметра предназначается для эвакуации газообразного фреона обратно в уличную секцию.

Человека, несведущего в тонкостях демонтажа коварной системы, подстерегают опасности. Самые «популярные хиты» даны списком.

Некорректное отсоединение трубопроводов. Следствие — «побег из тюрьмы» фреона, потеря может быть частичной или полной. Неправильная установка сплит-системы в новом жилище. Воздух, просочившийся в трубы и теплообменники, песок, попавший в контуры при транспортировке — достаточные причины для выхода компрессоров из строя. Повреждение сгонов, припаянных к трубкам. Оно неминуемо ведет к ремонту, который обходится дорого. Некорректное подключение на новом месте. Оно неизбежно, если на клеммах во время демонтажа не были проставлены метки. Поломка либо потеря мелких элементов. Поиски их замены могут затянуться на неопределенный срок.

Такие неприятности часто ведут к дорогостоящему ремонту, нередко единственный выход — покупка нового устройства. Поэтому приступать к работе следует только в том случае, когда уверенность в успехе непоколебима. Чрезмерная внимательность и аккуратность, неукоснительное соблюдение правил — обязательные условия.

Процесс снятия кондиционера

Демонтаж кондиционера требует времени и усилий, так как нужна осторожность, возведенная в квадрат. Такой процесс лучше всего начинать неторопливо, условно его разделяют на этапы. Их лучше заранее досконально изучить.

Подготовка инструментария

Самое важное устройство, обойтись без которого трудно, — манометрический коллектор, однако его можно арендовать у профессионалов. Если они не горят желанием одалживать прибор, то есть другой путь. Об этом ниже. Остальные инструменты — обычные «жильцы» почти в каждом доме. Понадобится такой набор:

заглушки для труб;

ключи: гаечные, шестигранные (5-10 мм);

кусачки (лучше труборез);

маркер водостойкий (перманентный);

отвертка с двумя насадками, плоскогубцы;

скотч либо малярная лента;

стремянка;

строительный нож;

тиски.

Внешний блок сплит-системы — слабое место, так как может возникнуть необходимость в аренде спецтехники, если рядом с этой частью кондиционера нет окна или балкона. В ином случае конструкцию тщательно обвязывают веревкой, затем ее вдвоем втаскивают в помещение.

Подготовка кондиционера

Важнейшая задача — сохранение хладагента, циркулирующего в замкнутом контуре, состоящем из медных труб, испарителя, конденсатора и компрессора. По тонкому трубопроводу «ликвидный» фреон путешествует из конденсатора в испаритель, а отсюда до компрессора — в виде газа, поэтому труба здесь имеет больший диаметр.

Успешный демонтаж возможен только в одном случае: когда весь газ собирается в конденсаторе. Чтобы достичь нужного состояния, необходимо:

во время этапа охлаждения перекрыть вентиль, расположенный между тонкой магистралью и конденсатором;

когда весь газ «придет на собрание» в конденсатор, запереть его там, закрыв вентиль, находящийся между компрессором и большой магистралью.

Какое время требуется фреону, чтобы перебраться в конденсатор? Именно для определения момента, когда весь газ соберется в нужном месте, используют манометрический коллектор. Его подключают к патрубку, расположенному на боковой стороне внешнего блока, либо (в зависимости от модели) прячущегося за крышкой, затем по нему отслеживают изменение давления газа. Те, у кого нет такой возможности, полагаются на чужой опыт. Утверждают, что бытовому кондиционеру хватает минуты, чтобы переместить газ во временную тюрьму.

Практические занятия: начало «славных дел»

Пошагово процесс подготовки выглядит так:

Если манометрический коллектор взят в аренду, его «пристыковывают» к ниппелю на патрубке фреонопровода внешнего модуля. Включают сплит-систему, берут пульт, выставляют настройки — режим «турбо», минимальную возможную температуру (паспорт прибора в помощь). После 10 минут работы на внешнем блоке находят вентиль, расположенный на тонкой трубе. Вставив ключ, его перекрывают. Начинают отслеживать показания манометра до констатации вакуума либо засекают время на часах, отсчитывают минуту. Затем снимают защиту со второго вентиля наружного модуля на широкой магистрали, его закрывают. Устройство сразу выключают.

После заточения фреона отключают кондиционер от сети, приступают к демонтажу сплит-системы.

Освобождение наружного модуля

Отсоединяют трубопроводы. Если есть намерение использовать их в дальнейшем, патрубки заклеивают скотчем, малярной лентой. Когда (в подавляющем большинстве случаев) они не нужны, фреонопровода обрезают кусачками, труборезом. Минимальное расстояние от прибора — 150-200 мм. Концы сразу зажимают в тисках.

Если сплит-систему отправляют на хранение, трубы заполняют азотом, затем закупоривают. Части труб, выступающих на улицу, освобождают от теплоизоляции. Над местом присоединения кабеля снимают крышку, помечают клеммы во избежание дальнейшей путаницы, откручивают зажимы. Конец электрокабеля крепят к отрезанным проводам, их распрямляют, чтобы после демонтажа беспрепятственно втащить в квартиру. Откручивают гайки кронштейнов, вдвоем-втроем снимают прибор, демонтируют сами кронштейны.

В дальнейшем наружный блок должен всегда находиться в вертикальном положении. Любая тряска исключена, поэтому для модуля заранее готовят удобное место. Например, прочную коробку, выложенную пенопластом.

«Разборки» с внутренним блоком

Чтобы не совершить опрометчивых шагов, нужно заранее досконально изучить паспорт устройства. Сначала для доступа к фиксаторам снимают лицевую панель. В этом деле помогут указатели, расположенные в нижней части модуля. Отсоединяют трубопроводы, сразу же заматывают их концы. Кабели электропроводки предварительно помечают маркером.

Чрезвычайно осторожно отщелкивают фиксаторы устройства, так как при их повреждении возникнут большие трудности при монтаже кондиционера в новом месте. Плохо закрепленный прибор долго не проработает: об этом позаботится постоянная вибрация.

Требуют аккуратности и другие детали — защелки испарителя, так как коварные производители специально сделали так, чтобы они плотно прижимались к стене. В этом случае тоже зовут на помощь напарника, который во время работы будет придерживать блок. Добираются до хитроумно спрятанных фиксаторов с помощью двух тонких отверток.

Закончив работу, модуль снимают со стены. Следом удаляют монтажную пластину, извлекают трубопроводы с прикрепленным к ним кабелем. На блоке снова фиксируют все снятые элементы. Укутывают прибор пузырчатой пленкой.

Демонтаж и минус за окном

В зимнее время без профессионального оборудования снять кондиционер не получится. Масло в компрессоре при низких температурах загустевает, поэтому любые попытки собрать фреон в наружном модуле приведут к плачевным последствиям.

У обычных кондиционеров температурный предел составляет -5°, у инверторных моделей — минус 20-25°, на эти цифры и надо ориентироваться. В более холодное время, если нет подогрева картера компрессора, выход один. Это обязательная аренда манометрической станции, оснащенной безмасляным компрессором. Если такая возможность отсутствует, надо ожидать потепления.

Можно посмотреть видеоролики, которые наглядно показывают, как снять кондиционер самостоятельно. Узнав об особенностях этой «хирургической» операции, легче отказаться от поджидающих трудностей. Или пойти им наперекор. Один из роликов, записанных во время дебюта мастера, находится здесь. Демонтаж одобряют, но последующую установку критикуют.

https://www.youtube.com/watch?v=vku06MgrHgY