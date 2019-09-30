Отдых на природе, охота или рыбалка в той местности, что окружена водоемами, — та деятельность, которая невозможна без плавучего средства, поэтому лодка не роскошь, а насущная необходимость. Покупка собственного мини-корабля способна пробить приличную брешь в бюджете, из-за этого данный вариант мало кого прельщает. Однако кусачие цены маломерных плавсредств не становятся непреодолимой преградой для энтузиастов, так как сделать лодку своими руками гораздо легче, чем это может показаться на первый взгляд. Самостоятельное создание практичного небольшого судна — процесс занимательный, однако он требует от автора будущей лодки серьезного подхода.

Выбор материалов и вида лодки — первый шаг

Нельзя сказать, что вариантов у будущего строителя очень много, однако выбор есть. Самодельную лодку можно изготовить из:

алюминия;

дерева;

пластика;

резины (прорезиненной ткани);

стали;

фанеры.

Идеального материала нет, каждый из них имеет свои достоинства и не лишен недостатков, но чаще всего мастера останавливают свой выбор на древесине и ее «коллегах», так как преимущества этих вариантов несомненны. Это:

экологичность, небольшой вес;

плавучесть, надежность, прочность;

бесшумность, маневренность;

относительно небольшая себестоимость;

длительный срок службы при правильной обработке материала и хранении судна;

возможность использования весел, установки мотора и/или паруса.

Есть две разновидности деревянных лодок:

килевые конструкции;

плоскодонные (круглодонные) суда.

Вторые в большем почете у рыбаков, так как лодки-плоскодонки обладают лучшей устойчивостью, позволяющей охотиться на рыбу даже стоя. На этих плавсредствах удобно разворачиваться, а места в них хватит для всего, что необходимо поклонникам рыбалки: как для снастей, так и для очень большого улова.

Килевые самодельные мини-суда отличает лучшая проходимость сложных отрезков, быстроходность, практичность. Однако эти лодки более требовательны, так как пассажирам и «водителю»-гребцу сначала необходимо научиться держать равновесие, грамотно распределяя центр тяжести.

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Особенности деревянных «лодочных работ»

К создателям данных лодок есть несколько требований, которые придется учесть. Среди них:

Умение обращаться с деревом, знание всех нюансов. В это понятие входит оптимальный выбор досок, способность заранее рассчитать будущие максимальные нагрузки на древесину, а также осведомленность о том, как изгибают заготовки. Корректный выбор других материалов: кроме древесины понадобятся средства для защиты ее от протечек, от губительного влияния воды, элементы для скрепления всех деталей конструкции. Наличие места для сборки. Так как все заготовки и само судно имеют довольно большие габариты, а времени для сборки у новичка уйдет достаточно много, необходимо помещение или участок, надежно защищенный от дождя. Необходимость иметь все инструменты для работы с древесиной. Как минимум один помощник, он понадобится обязательно.

Это минимальный список того, что необходимо, поэтому в процессе работы могут появиться и другие условия.

Корректные габариты и чертеж

О них отдельный разговор, потому что от размеров зависит вес, вместимость, грузоподъемность и устойчивость небольшого судна на воде. Если писать о рекомендациях, то они таковы:

Высота бортов. Оптимальное значение 500 мм, однако никто не запрещает небольшое изменение в большую либо меньшую сторону. Длина. Этот параметр зависит от того, сколько человек одновременно будут находиться в лодке. Если плавсредство рассчитано на одного, то хватит длины 1800-2500 мм. Для дуэта «мореходов» нужны 3000 мм, для 3-5 человек достаточно 3500-4000 мм. Вместятся в последнюю конструкцию и шестеро, но в этом случае вопрос уже в другом — в комфорте такой большой компании. Ширина. Здесь рекомендованное значение — 1000-1500 мм, однако надо учесть, что максимальная цифра значительно уменьшит маневренность, зато сделает судно более устойчивым. Принимать во внимание нужно вес людей, потенциальный груз, который будет перевозиться на лодке, длину плавсредства.

Ориентируясь на рекомендованные (или выбранные строителем) размеры, необходимо сделать чертеж. Если мастер не силен в составлении подобных схем, лучше остановиться на готовых, проверенных эскизах, которые нетрудно разыскать в интернете: достаточно ввести в поисковую систему всего два слова — «лодка чертеж», а затем переключиться на «Картинки».

Подготовка: инструменты, материалы

После теории начинается практика — приобретение материалов и поиск всех необходимых инструментов. Главное для лодки — доски. В этом случае лучше купить еловый, лиственничный или сосновый пиломатериал, не имеющий трещин и сучков, норовящих выпасть. Те, что держатся крепко, не представляют угрозы будущему судну. Проверить их надежность просто, достаточно ударить по ним молотком либо кувалдой. Оптимальна древесина, которая хранилась в сухом помещении как минимум год, лежала весь период на ровной поверхности.

Список остального включает:

антисептик для дерева;

брус для распорок и треугольный — для носовой части лодки;

водоотталкивающую краску — Пентакрил, Прогресс, Раптор (для авто), кисти (краскопульт);

гвозди (лучше оцинкованные саморезы) разной длины и молоток для них;

грунтовку;

дрель небольшой мощности, шуруповерт;

клей (полиуретановый), замена ему — смола, шприц для нанесения в труднодоступных местах;

лак (яхтный) — Alpina Yachtlack, Belinka Yacht, Eskaro Marine lakk 90, Premia;

листовой металл для днища и скрепления элементов лодки;

наждачную бумагу (либо шлифовальную машину);

напильник;

паклю (герметик);

паракорд (кевлар, нейлон, полипропилен)— для придания бортам лодки нужной формы;

рулетку;

струбцины;

электролобзик (ножовку).

Изготовление деревянной плоскодонки

Как сделать лодку своими руками надежной, крепкой, непотопляемой? Ответ один: все этапы требуют четкого выполнения, так как спешка, любые недочеты, традиционная русская надежда «на авось» противопоказаны. Внимание даже к «мелким мелочам» — необходимое условие.

Изготовление бортов

Сначала согласно чертежу выпиливают все заготовки. Детали, включая борта, обрабатывают напильником, а затем наждачной бумагой. Пропитывают антисептиком. С одной стороны досок-бортов делают запил под углом 15-30°, потом с концов снимают фаску, чтобы обеспечить идеальное (без зазоров) прилегание заготовок в носовой части. Треугольным брусом фиксируют нос лодки, прикрепляя его гвоздями либо саморезами к стыку досок с внутренней стороны после идеальной подгонки. Края соприкасающихся деталей сначала пропитывают антисептиком, затем смазывают клеем (смолой). Зовут ассистента и придают бортам лодки нужную форму, используя паракорд или его замену. Шнуром обвязывают борта, заранее установив между ними распорки такой же ширины, как у будущей лодки. Затем веревку затягивают. Крепят транец (задний элемент лодки — плоская кормовая часть). С бортами его соединяют с помощью клея (смолы) и саморезов (гвоздей).

Создание и фиксация днища

Дно делают из дерева (лучше найти широкую массивную доску), водостойкой фанеры (ФСФ, 12 мм) либо из листового металла.

Если используют металлический лист, то деталь вырезают таким образом, чтобы ее размеры превосходили днище на несколько сантиметров. Они нужны для крепления к донной части бортов. Так как протечки здесь самая большая угроза, все стыки щедро промазывают клеем либо смолой, используют паклю. Края металла загибают с помощью молотка. Саморезы сажают с шагом 15-20 мм по всему периметру лодки. Если найдена деревянная доска (фанера), то из материала вырезают элемент нужной формы, а затем действуют таким же образом — обрабатывают клеем или смолой, используют паклю и крепеж.

Завершающая обработка материала

Теперь элементы лодки снова щедро обрабатывают антисептиком, ликвидируют все потенциальные зазоры с помощью пакли либо герметика. Затем дважды грунтуют, наносят краску в несколько слоев, каждому из них дают время на просушку.

Потом покрывают судно лаком, также 2-3 слоями. Последний этап — установка скамеек-банок, монтаж треугольников для кормы, их обрабатывают — грунтуют и красят (лакируют) — отдельно. На этом изготовление лодки-плоскодонки считают законченным.

Проверка водонепроницаемости лодки

Эта операция необходима, чтобы удостовериться в надежности судна перед его первым большим плаванием. Способов сделать это есть несколько, но лучше проводить комплексный тест.

Проверка на месте строительства. Для того чтобы убедиться в качестве работы, лодку переворачивают вверх днищем, устанавливают на длинную скамью либо на несколько табуреток. Затем на нее выливают большое количество воды из шланга. Рекомендуемая длительность этого тестирования — 5-10 минут. Лодку переворачивают и осматривают на предмет протечек. Испытание мини-корабля большой водой. Если самодельная плоскодонка не показала себя дырявым корытом на «верфи», то ее сначала отправляют в свободное плавание на небольшую глубину. Когда первые водные испытания проходят успешно в течение 30 минут, значит, судно готово к любому водоему.

Несколько советов

Они могут пригодиться тем, кто не любит допускать в работе ошибок, которые всегда требуют дополнительных усилий для их исправления. А поэтому некоторые рекомендации можно (и нужно) заранее «намотать на ус»:

при изготовлении самодельной лодки лучше не экономить на качестве материалов, так как лучшая древесина — синоним долгожительства будущего собственного плавсредства;

все заготовки советуют вырезать с небольшим запасом, потому что гораздо легче отрезать излишки, в противном случае придется вырезать новый элемент;

герметик, клей, смола или пакля — то, что требуется приобрести с большим запасом, особенно важны стыки бортов с днищем;

во всех деревянных деталях для крепежа нужно заранее просверливать отверстия несколько меньшего диаметра, чем у гвоздей либо саморезов, цель — предотвращение возможного растрескивания материала.

Лодка из фанеры

Фанерное плавучее средство имеет свои преимущества, к которым относятся:

небольшой вес, так как облегченный вариант такой лодки имеет массу, составляющую всего 10-15 кг, а такое судно довольно легко переносить даже вдвоем;

максимальная вместительность — 5 человек, но все зависит от выбранного проекта;

долговечность мини-корабля, но только в случае соблюдения технологии;

доступная цена всех требующихся материалов.

Если у мастера есть желание, а поводов отказываться от задуманного не найти, то нужно лишь выделить для создания лодки свободное время.

Материалы, инструменты

Мебельная фанера (ФК) для строительства этого судна не подходит, поэтому необходимо приобрести одну из следующих марок: БК (пропитка — бакелитовый лак), БС (бакелитовый клей) или, если нет возможности купить БК и БС, ФСФ (смоляной формальдегидный клей). Обращать пристальное внимание необходимо на качество материала: в торцах недопустимы щели, а на поверхности сучки или иные дефекты. Толстая фанера не годится, так как лист должен уметь гнуться, поэтому максимальная (или оптимальная) толщина — 6-9 мм. Другие нужные материалы и инструменты:

брус — качественный, сухой;

рейки из лиственницы — для киля и стрингеров (продольных ребер жесткости);

стеклоткань в рулонах;

водостойкая краска;

грунтовка и шпаклевка (тоже водостойкие);

эпоксидный клей;

яхтный лак;

карандаш;

медная проволока (скрепки);

зубило;

кусачки;

молоток;

плоскогубцы;

рубанок;

рулетка;

саморезы;

струбцины;

шлифовальная машина;

шпатель;

электролобзик, пилки (для фигурного реза).

Чертеж фанерной конструкции

Проще и легче подобрать готовый образец, который без проблем можно найти в интернете. Но до «охоты» за ним нужно обдумать несколько деталей. К ним относится:

Внешний вид лодки, ее форма. Вместимость будущего судна и его размеры. Уровень сложности конструкции. Дебютантам «кораблестроительства» лучше смотреть в сторону простых моделей.

После того как понравившийся чертеж найден, мастер имеет права слегка его подкорректировать: например, изменить размеры или форму некоторых элементов.

Самый простой из чертежей — тот, в котором все детали помещаются на 1 фанерном листе.

Сначала на нем отмечают осевую (продольную) линию, затем те, что расположены между буквами А, Б, и В. Половину дна переносят на бумагу, вырезают, потом прикладывают выкройку ко второй половине листа, обводят карандашом, чтобы днище было симметричным. Проводят линию, отделяющую от него транец. Днище выпиливают лобзиком в первую очередь, задний борт – следом за ним. Аналогичным образом чертят, а потом вырезают боковые борта: размечают один элемент, накладывают его на вторую заготовку, затем сразу обе, зажав в струбцинах, вырезают. Места спилов у всех заготовок обрабатывают наждачной бумагой. Вырезают рейки для киля и ребер жесткости (стрингеров), затем их шлифуют.

Если не устраивают небольшие размеры плавсредства, то два листа фанеры перед операцией по раскрою склеивают «на ус», обработав места соединения сначала рубанком, а затем шлифовальной машиной. На получившийся шов ставят груз.

Сборка элементов лодки

По шагам процесс соединения деталей выглядит так:

В нижней части и по бокам транца сверлят отверстия, диаметр их — 1, 5 мм, шаг — 150 мм. Точно так же поступают с днищем со стороны кормы. Обе детали соединяют проволокой, скрутки делают снаружи. Дно укладывают на 3 табурета, на крайние стулья для обеспечения нужного прогиба подкладывают доски либо книги. Зовут помощника. Вдвоем по краям борта и боковым сторонам днища делают отверстия с аналогичным диаметром и шагом. Боковые элементы крепят проволокой к дну и транцу. После проверки геометрии лодки скобы обсаживают зубилом на внутренних стыках. Между бортами вставляют временные распорки в местах, где будут устанавливаться перегородки (шпангоуты) и сиденья-банки. Их временно крепят саморезами. Все стыки трижды проклеивают стекловолокном с помощью эпоксидного клея. Ширина первой полосы — 25 мм, второй — 40, третьей — 50 мм. Все скрутки проволоки с внешней стороны перед проклейкой снаружи откусывают, а места стыков скругляют. Удаляют временные распорки, устанавливают шпангоуты и банки. Отверстия от саморезов «маскируют» деревянными нагелями, посаженными на эпоксидный клей. Рейки, предназначенные для киля и стрингеров, крепят клеем и саморезами, затем помещают под пресс.

Отделочные работы

Сначала наждачной бумагой удаляют все неровности, появившиеся «благодаря» эпоксидному клею. Дефекты либо все поверхности зашпаклевывают, затем лодку грунтуют. Последний этап — покраска и/или нанесение лака.

Как сделать лодку своими руками? Не сложно, но и не слишком элементарно. В этом можно убедиться, если посмотреть на все этапы глазами мастера. Например, в реальности решения поставленной задачи поможет убедиться это видео, разделенное на 9 частей: