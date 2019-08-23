Так как ни один дом не в состоянии обойтись без этого изящного, хрупкого, но довольно травмоопасного материала, в один прекрасный момент любой «рукастый» хозяин сталкивается с необходимостью его разрезания. Для быстрой, качественной обработки материала относительно давно (1869 год) был изобретен специальный инструмент — стеклорез, сильно облегчающий работу. Однако существуют другие способы, которые позволяют достичь цели. Чтобы избежать нешуточных травм, не повредить уязвимый материал, лучше заранее узнать, как резать стекло правильно. Предварительное знакомство с процедурой позволит избежать ошибок, справиться с работой быстро и без проблем.

Подготовка стекла, инструментария и места

Предварительные мероприятия не потребуются, если резать предстоит совершенно новый материал. В этом случае его только протирают от пыли, лучше это делать газетами, но можно и микрофиброй. Для уже использованного стекла подготовительные работы займут некоторое время. Проводят несколько операций:

материал очищают с обеих сторон жидкостью, предназначенной специально для стекол;

если для мытья использовалось другое средство, не содержащее спирт, его обезжиривают, используя ацетон, керосин, спирт, Уайт-спирит либо Fairy без глицерина в составе.

Подготовленное стекло оставляют высыхать в закрытом помещении. Некоторые советуют накрыть материал пленкой.

Виды инструментов

Чтобы гарантировать качественную работу, необходимо приобрести хороший, удобный инструмент. С профессиональными стеклорезами работать сложнее, но результат того заслуживает. Те, что предназначаются для бытовых целей, не требовательны к мастеру, однако эта неприхотливость сказывается на качестве реза. Все разновидности данных инструментов имеют свою «нишу», так как резать стекло домашним мастерам приходится разное: как тонкое, так и довольно массивное.

Сейчас в продаже есть 3 вида изделий:

Алмазные, профессиональные. Эти инструменты используются с позапрошлого века. Причина их популярности — известная всем твердость камня (искусственного либо настоящего), гарантирующего качество работы и долгий срок службы. Таким стеклорезом можно относительно легко разрезать материал, имеющий толщину от 5 (корунд) до 10 мм (настоящий алмаз). Цена его достаточно высока, особенно в случае настоящего «бриллианта». Работа потребует от владельца некоторой сноровки, поэтому новичкам лучше взглянуть на других претендентов. Роликовые, бытовые и бюджетные. Режущую работу в них выполняют ролики, которые изготавливают из износостойкого сплава вольфрама и кобальта (закаленной стали). Такие стеклорезы способны одолеть стекло, толщина которого доходит до 4 мм. Для знакомства с инструментом этот — самый оптимальный вариант. Отличие данного инструмента от алмазного в том, что он не способен царапать стекло. Он его продавливает, благодаря чему на поверхности появляется неглубокая канавка. Масляные, но роликовые — второй вид профессиональных стеклорезов. В рукоятке у них находится резервуар с маслом, оно подается на режущий узел, цель — снижение трения, которое позволяет роликам проникнуть глубже за более короткий срок. Этим инструментом можно без проблем разрезать стекло, имеющее толщину до 8 мм. Такие стеклорезы позволяют добиться результата и в домашних условиях.

Есть еще один вид — стеклорез-циркуль, им вырезают детали круглой формы. Цена его высока, так как инструмент этот относится к профессиональным. Его элементы: режущий ролик, направляющая линейка и присоска, некоторые модели имеют резервуар для смазки. Приобретать в магазине такое изделие нецелесообразно. Для бытовых целей его собирают самостоятельно: из обычного стеклореза, рейки и присоски.

Любой инструмент необходимо проверить перед покупкой. Пусть это сделает продавец. Если результат устроил, берут тот стеклорез, что прошел испытания на глазах у покупателя, так как не исключено, что другие попадутся с браком — дефектом режущей кромки.

Требования к рабочему месту

Манипуляции с таким уязвимым материалом требует от мастера определенной поверхности. В противном случае стеклу грозят царапины, трещины, неровные сколы, а мастеру — опасные травмы. Идеальная ровность — первое обязательное условие. На столе/табуретке не должно быть ни углублений, ни выпуклостей.

Устойчивость конструкции обязательна, так как стеклорез может легко соскочить с отмеченной линии, что приведет к браку. Необходимое сцепление обеспечит ткань, проложенная между стеклом и рабочей поверхностью. Ее роль сможет исполнить большое махровое полотенце, покрывало, простынь. Подойдет даже обычная клеенка.

Резка «профессионалом» — стеклорезом

Для такой «хирургической» операции необходим еще один инструмент — линейка, лучше найти толстую пластину, с которой стеклорезу будет труднее соскочить. Размечают материал фломастером либо специальным карандашом — стеклографом, его применяют для росписи стеклянных поверхностей.

Нанеся метки, точки соединяют линией будущего реза, линейку оставляют на ней. Надрез делают всего один раз, повторная манипуляция запрещена, иначе на стекле могут появиться трещины. Сначала в верхней части от края стеклорезом проводят короткую линию, ее длина — до 5 мм. Затем ее продолжают до конца изделия.

Одинаковые усилия, прилагаемые по всей длине, — обязательное требование. Корректно проведенная линия должна быть полупрозрачной, равномерной. Лист разламывают. Если операция не удалась с первой попытки, то линию выстукивают ручкой стеклореза, после чего повторяют процесс разламывания.

После того как самый ответственный этап завершился успехом, края скола зачищают мелкозернистой наждачной бумагой, замена ей — брусок.

Алмазный инструмент

С ним работать удобнее из-за привычной формы: ручка алмазного стеклореза очень похожа на карандаш, поэтому держат его точно так же. Однако есть некоторые особенности даже в работе с таким комфортным инструментом:

его располагают под углом к обрабатываемой поверхности: положение стеклореза аналогично «позе» карандаша при письме или рисовании;

чрезмерные усилия в этом случае противопоказаны, они приведут к неровностям или сколам ни линии распила;

повторное проведение по «прорисованным» участкам — табу, необходим отступ хотя бы в несколько миллиметров;

работа требует аккуратности и скорости: операция по процарапыванию линии на метровом листе стекла занимает примерно 2 секунды.

Линию среза совмещают с краем рабочей поверхности так, чтобы ненужная часть его находилась на весу. Распил простукивают с нижней стороны до тех пор, пока не образуется небольшая трещина. Во время этой операции «лишние» стеклянные фрагменты обычно отделяются от листа самостоятельно, не требуя усилий мастера. Иногда свисающий кусок аккуратно отламывают.

Роликовый, масляный стеклорез

В этом случае обязательно строго вертикальное расположение инструмента, надавливающие усилия при резке тоже необходимы. Разделение стекла всегда начинают с самого деликатного способа — с легкого простукивания с обратной стороны. Если стекло не поддается, переходят к более серьезным действиям.

По всей линии реза (либо с промежутками или только с одного края) под лист подкладывают спички и/или зубочистки. Затем на полотно осторожно надавливают с обеих сторон. Если не помогают и эти манипуляции, то, снова совместив линию с краем рабочей поверхности, пробуют давить на стекло рукой, однако без фанатизма. Неподдающийся материал — веская причина попытаться сделать другую линию реза.

Действия с масляным инструментом ни на йоту не отличаются от работы с обычным роликом, разница одна — процесс этот более легок из-за смазывания поверхности.

Если нужно круглое отверстие

Новичкам в этом случае лучше где-нибудь раздобыть стеклорез-циркуль, так как самостоятельная сборка инструмента, который может больше не потребоваться, ни к чему. В этом случае конец-присоску закрепляют в центре будущего круга, затем выставляют требуемый радиус. Круг очерчивают аккуратно, плавно, но быстро. Дальнейшая работа по его извлечению аналогична предыдущей работе.

Нестандартная фигурная резка

Процесс этой резки несколько сложнее, но тоже не очень требователен даже к начинающим мастерам стекольных дел. Чтобы гарантировать точность, сначала делают заготовку-шаблон. Лекало вырезают из ДСП, рекомендуемая толщина — 5 мм. Ролик к нему не сможет прилегать плотно, поэтому необходим отступ в 2-3 мм. К нижней части вырезанного шаблона приклеивают полоски изоленты, они не дадут тому «ерзать» по стеклу. Готовое лекало укладывают на полотно, чертят непрерывную линию. Потом простукивают с нижней стороны.

Народные альтернативы стеклорезам

Народный опыт — единственный вариант, когда срочная необходимость есть, а инструмент отсутствует. Для разрезания стекла используют несколько методов, но не все из них относительно безопасны.

Ножницы и теплая вода. Этот способ применим, если нужно разрезать лист, толщина которого не превышает 3 мм. Так действуют, когда требуются небольшие куска стекла определенной формы. Ножницы берут крепкие, так как работа похожа на резку очень плотного картона. Чем глубже стекло в воде, тем, проще сам процесс. В этом случае лучше надеть толстые перчатки и очки, так как предполагают, что стеклянные элементы способны выскочить из воды. Выжигательный прибор, паяльник, раскаленный гвоздь. Последний вариант способен убить много времени, так как нагревать метиз придется постоянно, а действовать будет не слишком удобно. Первым делом на стекле чертят линию. В ее начале, которое совпадает с ребром, на нем делают маленькую лунку (надфилем, напильником, ножовкой). На это место помещают паяльник, передвигают его без нажима. Стекло разламывают руками, надев перчатки. Натуральная тонкая бечевка и бензин. Такие «шутки с огнем» требуют от мастера осторожности — использования негорючей рабочей поверхности. Шнур, отрезанный точно по длине изделия и смоченный бензином (керосином, Уайт-спиритом), кладут на линию будущего раскола, затем поджигают. Дождавшись почти полного завершения горения, место поливают водой. Если некоторые участки оказались необработанными, отрезают бечевку аналогичной длины, потом операцию повторяют. Место реза простукивают до тех пор, пока не появится трещина.

Ответ на вопрос о том, как резать стекло правильно, очевиден: лучше всего для этой цели подходит единственный вариант — стеклорез. Если у домашнего мастера сильна страсть к экспериментам, то он может попробовать и народные методы. Как происходит традиционная «стеклорезная» работа, покажет этот видеоролик: