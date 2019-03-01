Как резать плитку болгаркой, или ода аккуратности, смекалке

Ремонт в своем доме всегда подразумевает наличие разнообразного инструмента, обойтись без которого зачастую невозможно. Плиткорез — один из них, но имеет его далеко не каждый хозяин. Однако достойная замена довольно дорогому, но узкоспециальному устройству есть, это углошлифовальная машина (УШМ). Болгарка — универсал, которому покоряется бетон, камень, кирпич, металл, поэтому и с плиткой инструмент справляется «на ура». Но надо знать некоторые особенности обращения с ним. Иначе желанный результат недостижим, так как резать плитку болгаркой непросто, если домашний мастер только знакомится с новым «помощником».

Безопасность: что нужно и нельзя

Болгарка — инструмент небезобидный, неправильное обращение с ним способно натворить бед: как для плитки, так и для мастера. Несмотря на относительно малый диаметр режущего круга (125-150 мм) болгарки, используемой дома, забывать о технике безопасности нельзя.

Избежать травм, несчастья с плиткой помогут следующие рекомендации:

Необходима защита — очки, перчатки, спецодежда. Обязателен кожух на инструменте. Он всегда должен быть обращен в сторону мастера. Керамической плитке подходит только алмазный круг. Нужна ее надежная фиксация. Болгарку крепко держат двумя руками, но избегают сильного давления на материал. Большие или малые обороты не приветствуются. Оптимальны 3000-3500 об/мин. Сухая резка требует свежего воздуха либо проветриваемого помещения. Болгарку не держат вертикально во избежание травм из-за ее падения. Необходима полная сосредоточенность во время работы.

Особенно сложными эти условия назвать трудно, но они позволят избежать многих потенциальных неприятностей. Еще один важный момент — тщательная проверка качества крепления всех деталей болгарки до начала работы.

Чем и что резать: каждой плитке — свое

Раскраивают гранитную или керамическую плитку сухорезами — кругами из стали, на кромку которых нанесено алмазное напыление. Также используют диски по камню, но все же первые показывают лучшие результаты.

Диски по камню: в одном плюсе — 2 минуса

Достоинство их — небольшая цена, которая и таит в себе главный недостаток. Это недолговечность каменных расходников, поэтому менять их приходится часто. Второй минус — толщина. Следствие работы с ними — большая запыленность из-за большой линии реза. Сколы, появляющиеся на кромке этих дисков, не редкость. Такой круг необходимо заменять, иначе работы могут закончиться травмой мастера. Профи предпочитают обходить их стороной.

Сухорезы — настоящие алмазы среди дисков

Тонкие стальные диски, имеющие алмазное напыление, можно назвать долгожителями. Главное условие для длительной эксплуатации — своевременное (после 1,5 минут) их остужение на холостом ходу. Сплошная светящаяся кромка, появившаяся во время резки, — сигнал для обязательной паузы, так как возможно повреждение плитки. Чтобы очистить диск, делают несколько резов по буту либо граниту. Выпускают несколько видов этих кругов.

Сплошные. Крошка тоже нанесена по всей поверхности кромки. Идеальная толщина алмазного напыления для плиток — 2 мм. Эти диски «специализируются» на мокром распиле — резке с охлаждением водой, а также на обработке получившейся кромки. Отличается этот расходник невысокой скоростью процесса распила.

Минус — малое время работы без охлаждения водой, оно составляет не более 15 секунд. За ним следует холостой ход до 30 секунд. Перегрев — причина деформации дисков. Для обеспечения «резки в луже» болгаркой используют:

ассистента, подающего воду из импровизированной «брызгалки» — пластиковой бутылки;

армированный шланг, прикрученный к кожуху хомутами, и соединенный с водопроводом;

покупной либо самодельный адаптер для подачи спасительной жидкости.

Сегментированные, предназначенные для сухой резки. Здесь круг несплошной, он поделен на сегменты. Такие радиальные прорези «виноваты» в лучшем охлаждении дисков во время работы. Они обеспечивают свободное расширение нагретого металла, эффективный отвод тепла.

Однако производители утверждают, что после 90 секунд изделия также нуждаются в холостом перерыве (от 20 до 30 секунд). Недостаток — возможность сколов. Если кромка будет на виду, оставляют запас (до 5 мм), потом край обрабатывают шлифовальным кругом.

Комбинированные — сплошные круги, на которых алмазная кромка имеет зубчатую форму, так как она разделена на сегменты. Это универсалы, режущие как хрупкое, так и твердое (например, армированный бетон). Применяют их для обоих видов резки — сухой и влажной.

Имеют минусы. Охлаждаются они дольше сегментированных, а срез получается хуже, чем у сплошных дисков. Очень охотно забиваются пылью, но если другие круги очистить легко (разворотом на 180°), то комбинированные требуют реза силикатных кирпичей либо бетона.

На что нужно обращать внимание

Для работы с капризным материалом лучше использовать качественные круги, минимальная высота алмазного напыления — 2 мм. В противном случае возможны рывки, удары, провоцирующие повреждение плитки и выход расходника из строя.

Чтобы избежать возможных сколов высота напыления должна быть больше, чем толщина материала. Плотность алмазного слоя и размер частиц также имеют значение, особенно для толстых напольных плит. Большее количество вкраплений в алмазном напылении — синоним качественно сделанной кромки. Поэтому нелишне сначала потренироваться на кусочках выбранных плиток, чтобы заранее найти наиболее подходящий диск.

Максимальную ровность кромки можно получить, если:

всегда резать материал с лицевой стороны, но не оказывать на нее излишнего давления;

обращать особое внимание на первый контакт болгарки с отрезной поверхностью;

сначала осторожно проходить слой глазури, только потом погружаться глубже;

уменьшать обороты — как в начале, так и конце процесса резки;

ориентироваться на частоту вращения, указанную на диске;

попытаться разрезать плитку за минимум проходов.

Способы резки плитки

Чтобы минимизировать риск многочисленных сколов, необходимо постараться следовать этим инструкциям.

Прямой разрез — почти элементарен

На лицевой части делают разметку строительным маркером, но оставляют припуск, он нужен для подравнивания, если плитка будет на виду. Для крепления ее на верстаке используют струбцины и резиновые прокладки. Если такое оборудование отсутствует, материал жестко фиксируют ногой на полу. Чтобы его не повредить, делают подложку для плит из металлических реек.

Включают болгарку, ждут набора оборотов. Начинают работу по направлению от себя, чтобы контролировать точность разреза. Сначала медленно и без усилий проводят по линии резку небольшой глубины (2-4 мм). Слой глазури требует особой осторожности, внимательности. После его прохождения давление можно слегка усилить. До конца плитку (например, кафель) иногда дорезать нецелесообразно, проще отломить край, затем обработать его абразивом.

Прямоугольное «окно» — легко

После разметки по углам делают отверстия внутри размеченной области, диаметр их — 7 мм. Затем болгаркой с подходящим диском их соединяют, соблюдая ровность линий отреза. Фрагмент удаляют, а края обрабатывают цилиндрической шлифовальной насадкой, абразивом.

Круглое, овальное отверстие

Маркером наносят границы проема, а в центре фигуры — две перпендикулярные линии. Оставив припуски на выравнивание, начинают делать надрезы-насечки по контуру круга либо овала. Затем переходят к центральным линиям. После получения разрезов сектора выбивают. Кромку со сколами и заусенцами подравнивают кусачками, напильником, крупнозернистым наждаком.

Некоторые хитрости для улучшения

Иногда почти идеального качества можно добиться, пользуясь чужими подсказками. Вот некоторые из них:

Если у мастера есть струбцина, для точности разреза пользуются стальной лентой либо уголком, закрепленным по маркерной линии. Необходимо соблюдать небольшой угол резки относительно такого крепления, обычно он не превышает 15°. Для начинающего «покорителя» болгарки главное — опыт. Поэтому для знакомства с углошлифовальной машинкой в другом «амплуа» рекомендовано несколько проходов, каждый из них не должен превышать 1-4 мм. Первый — минимален. Двойной рез с разных сторон минимизирует количество сколов. Сначала на глубину 2-3 мм прорезают лицевую сторону, продолжают операцию с тыла плитки. Сплошной разрез повышает риск порчи материала. Надрез толщиной в 2/3 достаточен в большинстве случаев, даже если он проложен без припуска. Кафельная плитка после принятия водных процедур режется гораздо охотнее. Отступая 5 мм от начерченной линии, легко избежать неприятностей.

Так как резать плитку болгаркой придется рано или поздно любому домашнему мастеру, то познакомиться с процессом лучше заранее. В хороших учителях недостатка нет, поэтому добро пожаловать на просмотр видео о тонкостях работы с болгаркой: