Как разводить шпаклевку: нужная консистенция превыше всего

Любые ремонтные работы требуют не только большого количества разнообразных материалов, но и умения корректного обращения с ними. Именно от последнего зависит качество стен или потолков. Редкие владельцы квартир и домов могут гордиться безупречно ровными поверхностями, поэтому шпаклевка — материал из разряда must have практически для всех. Ее продают сухой и готовой, но минус последней — небольшой срок хранения, поэтому смеси-полуфабрикаты более популярны. Однако надо знать, как разводить шпаклевку, чтобы добиться правильной консистенции, а значит, идеального результата — совершенства финишного покрытия.

Разновидности шпаклевки и их функции

Этот материал — палочка-выручалочка для капитального и косметического ремонта, без которой немыслимо создать качественную поверхность для отделки облицовочными материалами.

Стартовые смеси

Шпаклевку применяют для первичного выравнивания бетонных, гипсокартонных, кирпичных поверхностей. Для достижения наилучшего результата при очень неровных поверхностях делают несколько слоев. Виды материала:

С цементной основой. Эту шпаклевку легко узнать по серому цвету. Ее обязанности — выравнивание стен либо потолка в местах с повышенной влажностью — в ванных, гаражах, подвалах, туалетах. Недостаток — крупная зернистость, требующая впоследствии дополнительной обработки. Скрыть ее финишным слоем нелегко. С гипсовой основой. Такой материал отличается белым цветом. Помимо гипса он содержит известь. По этой причине высока боязнь перепадов температуры, а также влажности, поэтому гипсовые шпаклевки предназначены только для отапливаемых помещений — кухонь, комнат. С акрилом либо латексом. Ее функции — заделывание трещин, стыков, швов, в том числе и тех дефектов, что появились из-за воздействия влаги. Достоинства — высокая эластичность, минимальная усадка и предельно малая толщина слоя, надежность покрытия.

Финишные составы

Из названия понятно, что материал применяют в конце работы с выравниваемыми поверхностями. Их предназначение — устранения огрехов стартовых смесей, обеспечение лучшего сцепления с отделочными материалами, улучшение звукоизоляции. Они точно так же разделяются на виды:

Цементные составы. Их применяют в «мокрых» помещениях и для отделки фасадов. Минус — высокая вероятность растрескивания, склонность к усадке. Гипсовые смеси. Их задача — усовершенствование потолков, стен теплых помещений. Относительный недостаток — быстрое высыхание, требующее разведения небольшими порциями и «прыти» в работе. Полимерные материалы. Эти высокотехнологичные продукты наносят минимальным слоем, который даже «в одиночку» может обеспечить великолепный результат. Как таковых недостатков нет. Латексную шпаклевку применяют для внутренних работ, акриловую — для экстерьера зданий.

Выбирая подходящий стартовый или финишный материал, лучше перед покупкой внимательно прочитать инструкцию производителей.

Смеси: сухие полуфабрикаты или готовые?

В магазинах есть уже приготовленные составы, которые не требуют от мастера никаких лишних манипуляций. Однако есть у них минус, довольно существенный: если фронт работ невелик, то неиспользованная шпаклевка может пережить свой срок хранения. А значит, станет негодной, так как потеряет какие-то важные свойства.

Поэтому более популярны сухие смеси, продающиеся в мешках, имеющие доступную цену. Другие преимущества — большие объемы, удобство транспортировки, длительный срок хранения. Без недостатков тут тоже не обошлось: приготовив смесь, нужно израсходовать ее без остатка, причем сделать это довольно быстро, иначе мастеру останется «разбитое корыто» — затвердевшая масса.

Стандартные пропорции

Каждый производитель указывает рекомендуемое соотношение на упаковке товара. Но ее правильное разведение зависит от:

основы — гипсовой, полимерной, цементной;

предназначения шпаклевки — стартовой либо финишной;

поверхности — потолка или стен;

особенностей фронта работ и условий: влажность, сухость, внутри дома, квартиры либо на улице.

Стандартные соотношения выглядят так:

гипс: 1 кг на 800 мл;

полимер: 1 кг на 400 мл;

цемент: 1 кг на те же 400 мл.

Очень жидкая консистенция позволит смеси стекать по стенам, чересчур сухая штукатурка утяжелит нанесение. Комки будут виновниками борозд на поверхности, что приведет к повторным работам. На эти пропорции можно ориентироваться, но нужно учитывать, что каждый производитель имеет полное право предложить свои, являющиеся оптимальными для своего состава.

Способы разведения сухой шпаклевки

Перед тем, как разводить шпаклевку, иногда достаточно прочитать инструкцию, но многое зависит от ее назначения, все разновидности материала не лишены особенностей даже на этом этапе. До начала операции надо позаботиться о наличии всего необходимого. Надо приготовить:

Емкость подходящего размера. Лучше брать пластиковую тару. Если ее нет, то подойдет эмалированная либо оцинкованная посуда. Шпатель либо дрель, имеющую режим плавного старта, умеющую вращаться в разные стороны, и насадку-миксер. Альтернатива, подходящая для небольших объемов смеси, — перфоратор. Только надо отключить ударный режим. Оптимальные обороты для размешивания — 600 в минуту. Воду для раствора. Она должна быть чистой, нагретой до комнатной температуры. Ржавчина недопустима. Также в отдельную емкость необходимо налить воду для мытья насадки-мешалки.

Инструментарий должен быть идеально чистым. Для того чтобы не ошибиться с пропорциями, надо порошок взвесить, а значит, весы — прибор первой необходимости. Практикуют два способа приготовления состава:

С помощью шпателя. Сухую штукатурку сразу засыпают в емкость, затем по чуть-чуть добавляют воду, чтобы избежать образования комочков, и размешивают. Противоположный вариант, подразумевающий засыпание смеси в воду и последующее перемешивание миксером на малых оборотах. Этот способ лучше, так как он в большей мере помогает избежать образования комков.

И стартовую, и финишную шпаклевку можно приготовить обоими способами, но второй оптимален, так как даже маленькие комки, оставшиеся в смеси, губительны для ровности поверхности.

Как разводить шпаклевку корректно?

Рассмотреть нужно оба варианта. Стартовая шпаклевка, наносящаяся на серьезные дефекты, обязана иметь довольно густую консистенцию. Ее наносят послойно, толщина каждого из них может быть до 50-70 мм.

Замешивание несъедобного теста

При отсутствии необходимого инструмента либо насадки-миксера берут емкость, которая обязана быть совершенно сухой. В него высыпают отмерянное количество смеси, добавляют небольшой объем воды, перемешивают. Если удалось быстро справиться с комками, постепенно доливают оставшуюся жидкость, досыпают порошок. Когда состав получился однородным, его оставляют на 3-5 минут, чтобы шпаклевка настоялась, по истечении времени его снова (для придания большей эластичности) размешивают.

«Инструментальный» способ

В этом случае воду наливают в емкость, стенки ее тоже смачивают. Смесь насыпают горкой в центр, распределяют равномерно по водной глади, для раскисания оставляют на те же 5 минут. В этот период времени цвет ее станет более темным. Начинают смешивание насадкой по часовой стрелке, иногда включают реверс. Готовую смесь также оставляют на 5 минут, однако если используют быстросохнущий гипсовый состав, время сокращают до 3. Перед работами снова перемешивают.

Оптимальный объем одной порции — 3 литра. Если шпаклевку готовят для заделывания гипсокартонных швов либо шляпок саморезов, небольших одиночных дефектов, то лучше ограничиться одним литром. Ведро и насадку сразу после приготовления первой порции промывают горячей водой. Это необходимость, позволяющая избавиться от вездесущих комков. Отмыть грязный инструмент даже немного позднее будет значительно сложнее. Если упустить время, то с ним и вовсе можно распрощаться.

Есть ли подводные камни и нюансы?

В «рецепт» приготовления шпаклевки иногда вносят некоторые поправки в зависимости от ее предназначения. Если про прочность и густоту стартовой шпаклевки знают все, то о полезных добавках осведомлены немногие. Например, дополнительную мягкость и эластичность обеспечит добавление нескольких столовых ложек ПВА. Делают это перед последним размешиванием. Другие замечания:

Очень горячая или слишком холодная вода — причина отслаивания шпаклевки от поверхности. Также она может крошиться. Высокие обороты дрели — виновники образования большого количества воздушных пузырьков, которые лопаются уже на поверхности. Идеала тогда достичь не удается. Застывший раствор оживить водой можно, но лучше это не практиковать, так как качественным состав уже не будет. Венчик перед мытьем лучше отсоединять от электроинструмента, в противном случае в патрон может проникнуть вода. Дата изготовления и срок годности — цифры, обязательные для изучения. Старые смеси имеют тенденцию быстро схватываться, да и долговечность такого покрытия неизвестна.

Целесообразно смешивать дорогой материал с более дешевыми порошками. Выбрав соответствующее соотношение (1:3), можно добиться высококачественного финишного покрытия. Например, используя в качестве компонентов Knauf Rotband Изогипс плюс Knauf Сатенгипс.

Рецепт под названием «как разводить шпаклевку» легок, но требует тщательности, результат обеспечит качественный продукт, следование инструкции и умелые руки. Как по-другому делают работу «мастера шпаклевочных дел», покажет этот видеоролик: