Трудно представить нормальный быт без этого вида незаменимых приборов, однако, как и вся техника, они иногда преподносят неприятные сюрпризы. На постсоветском пространстве спросом пользуются белорусские двухкамерные агрегаты, зарекомендовавшие себя с лучшей стороны, но и они, долговечные, надежные, иногда огорчают хозяев. Поэтому перед покупкой не мешает собрать полное «досье» на прибор: неисправности холодильника Атлант, типичные и редкие, способы избавиться от них, особенности эксплуатации. Некоторые поломки легко исправить своими руками, другие же требуют обращения в сервисный центр.

Потенциальные незначительные неполадки

Чаще возникают проблемы, с которыми можно расправиться самостоятельно. Для избавления от них не нужны ни особые инструменты, ни сложные действия, однако иногда без мастера не обойтись.

Настораживающие звуки

Техника в исправном состоянии работает бесперебойно, не «услаждает» слух хозяев непонятными звуками. Если холодильник Атлант начинает подавать голос, то аномалия говорит о возникшей проблеме.

Вибрирует, стучит. Такую реакцию холодильника нередко вызывает неправильная — тесная — расстановка продуктов либо неровный пол. Ослабленный крепеж амортизаторов кожуха компрессора необходимо затянуть. Шум сзади провоцируют трубопроводы. Их можно отогнуть либо подложить уплотнитель. Металлический стук при включении агрегата в сеть нуждается во вмешательстве мастера, так как его может спровоцировать неисправность компрессора. Гудит, потом резко щелкает. Причина — выход из строя защиты компрессора — пускового реле. Замену его производят в сервисных центрах. Завывает, булькает. Это естественное и кратковременное явление, так как оно вызвано интенсивным движением хладагента. Свистит, шипит. Вероятные причины — посторонний предмет в капиллярных трубках, мусор, «умудрившийся» попасть на вентиляторные лопасти, неполадки в компрессоре. В последнем случае нужна профессиональная помощь. Скрипит, трещит. Виноват в звуках электродвигатель на грани жизни и смерти. В холодильниках, оборудованных системой «No Frost», нередко проблема в редком размораживании: лопасти вентиляторы начинают задевать лед. Небольшое потрескивание при большом перепаде температур провоцируют стенки из пластика. Недовольные скрипящие звуки агрегат издает, когда его неправильно установили — слишком близко к стене и другим предметам обстановки.

Недостаточно сильная заморозка

Хроническую недостаточность холодного воздуха связывают с несколькими факторами.

С терморегулятором — его некорректным положением или неисправностью. Первое устраняют, прочитав инструкцию к холодильнику Атлант. Поломка — повод обратиться в мастерскую для замены. С уплотнительной системой, постепенно теряющей эластичность. Чтобы вернуть агрегату герметичность, следует попробовать перевесить дверцы. Если процедура не поможет, надо заменить уплотнитель. С негерметичностью фреонового контура — утечкой хладагента. Находят локализацию проблемы с помощью мыльной пены, но заниматься ее устранением лучше специалисту. С поломкой управляющей платы, засорением капиллярной трубки, дефектом мотора. Эти проблемы также не решить самостоятельно.

В однокомпрессорных холодильниках неполадки затрагивают обе камеры. В двухкомпрессорных агрегатах, оснащенных отдельными холодильными контурами, одна остается в идеальном рабочем состоянии.

Вода, вода, кругом и всюду

Среди неисправностей холодильника Атлант неприятности такого рода не редкость, но здесь он не исключение, так как подобные стихийные «наводнения» встречаются и у других брендов. В холодильной камере обычно засоряется дренажный канал. Такую беду легко устраняют своими руками. Используют проволоку либо продувают резиновой грушей. Ей же, наполненной горячей водой, после устранения засора промывают отверстие.

Есть другие причины скопления «водных ресурсов»:

отсоединившаяся водопроводная трубка приводит к попаданию воды из сливного отверстия на пол;

некорректно работающий термостат, он требует замены;

неисправность в системе оттаивания «No Frost».

Чтобы избежать потенциальных неприятностей, надо проводить регулярную проверку емкости для воды, так как материал с течением времени может растрескаться.

Неприятности с лампочками

Когда не горит лампа внутри холодильной камеры, ее, отработавшую свой срок, надо поменять. Бывают другие причины — поломка пластикового толкателя, контролирующего освещение, либо разрыв в электроцепи. Они требуют помощи мастера.

Красная лампочка — индикатор, она предупреждает о нарушении условий эксплуатации, обычно — о температурном режиме. Обычные провокаторы включения — недостаток герметичности из-за некачественного уплотнителя, долго открытая дверца, помещение в камеру большого количества теплых продуктов.

Индикатор может сигнализировать о серьезных проблемах системы — прекращении работы компрессора, поломке блока управления, датчиков температуры, утечке фреона. Эти случаи — повод обратиться в сервис.

Появление первого снега

Аномальное «природное» явление наблюдают на стенке холодильной камеры. К нему ведет:

некорректно установленная температура;

манкирование правилами эксплуатации;

выход из строя нагревателя испарителя, утечка фреона.

Изменив положение терморегулятора на меньшую цифру, легко избавиться от снега. Не рекомендуют долго держать открытой дверцу холодильника, особенно в жару, ставить в камеру горячие продукты.

Неисправности из разряда архисерьезных

Это та категория неполадок, которые дилетантам лучше не пытаться «починить» самостоятельно, обычно они получают результат, противоположный ожидаемому — выход холодильника из строя навсегда. Единственное, что могут сделать хозяева, — определить характер поломки.

Работа холодильника non-stop

К таким последствиям приводит вовремя неустановленные неисправности — утечка хладагента или засоренная капиллярная трубка. Обе проблемы — причины того, что компрессор холодильника Атлант превратился в вечный двигатель.

Вина за первую неприятность лежит на неосторожных хозяевах, повреждающих канал различными колюще-режущими предметами из-за желания быстро разморозить морозильное отделение. При дефиците фреона контур заправляют хладагентом, утечку предотвращают.

Если недостатка газа не выявлено, диагностируют засор. Причина его — «засорный» вид фреона. Для него характерно «вступление в связь» с моторным маслом, из-за этого мезальянса в системе появляется тромб. Его устраняют продувом капиллярной трубки. Сгусток-помеха перемещается в испаритель, попадает на осушительный фильтр.

Неприлично короткий цикл работы

В первую очередь проверяют напряжение сети. При обнаружении перебоев, приобретают стабилизатор. Когда электропитание в норме, тепловое реле демонтируют, а электродвигатель подключают напрямую. Если агрегат начал нормально работать, меняют реле. Другие диагнозы — заклинивание мотора, обрыв обмотки компрессора. Их «лечение» обойдется дорого.

Отказ терморегулятора Атланта

Этим «грешит» большинство бывших моделей Минск. Типичные симптомы «заболевания» термостата — холодильник, не желающий включаться или выключаться, перемерзание продуктов, хранящихся в холодильном отделении.

Чаще этот прибор в моделях располагается вне холодильной камеры, поэтому предстоит серьезная работа:

снимают дверцу;

на крышке удаляют заглушки, раскручивают винты;

убирают панель, вынимают терморегулятор, открутив саморезы, крепящие кронштейны.

После замены устройства, холодильник собирают. В тех двухкамерных моделях, где морозильное отделение расположено сверху, терморегулятор находится на задней стенке холодильника.

Атлант, легко бьющий током

Даже не очень мощный разряд тока при прикосновении к прибору — достаточная причина для экстренного вызова мастера. Если появилась такая неполадка, внутри присутствуют оголенные провода, контактирующие непосредственно со стенками. Устранять неисправность своими силами нельзя, только холодильщик способен быстро найти опасное место и сделать изоляцию проводов.

Как определить нормальную работу?

Идеально функционирующий холодильник должен работать от 10 до 15 минут, отдыхать — 25-30. Коэффициент рабочего цикла высчитывают так: время работы делят на время «безделья». Например, 10/25 = 0,4. Промежуток между 0,37 и 0,5 — норма. Любое отклонение (0,2 или 0,6) свидетельствует о проблемах. Для корректировки требуется вмешательство мастера. Неисправности холодильника Атлант часто легко устранить, поэтому обычно он служит людям больше десятилетия.

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