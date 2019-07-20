Этюдник своими руками: несколько схем, но всего одна инструкция

Этюдник — тот вид мольберта, без которого трудно обойтись натурам, всегда находящимся в поиске вдохновения. В четырех стенах дома или студии его поймать не всегда получается, а художник, вышагивающий с мольбертом в натуральную величину, произведет неизгладимое впечатление. Для удобства и был придуман этот мини-чемоданчик — помощник для мастеров и любителей. В нем умещается все, что нужно для работы: карандаши и резинки, кисти, мелки, краски, бумага и холсты, планшет. Из-за того, что изделия не слишком востребованы, их продают только в специализированных магазинах. Однако многих не устраивает цена, сопоставимая со стоимостью двери, небольшого столика, поэтому остается всего один выход — сделать этюдник своими руками.

Размеры, формы, комплектация

Наиболее удобными чемоданчиками считают те этюдники, чьи размеры равны или близки к таким:

высота — 80 мм;

длина —370 мм;

ширина — 270 мм.

Однако каждый мастер волен сам выбирать, какой именно предмет экипировки ему соорудить. Многие предпочитают, чтобы в кейсе свободно чувствовали себя листы формата А3, на которых удобно рисовать этюды. Все чемоданчики отличаются и по форме, наиболее удобны те модели, что имеют вмонтированные ножки штатива. Несмотря на малые размеры такие мобильные мольберты весьма устойчивы и хороши для работы на пленэре.

Что нужно для работы над этюдником

Операция «Этюдник своими руками» требует определенной подготовки. Так как оптимальные материалы для этих миниатюрных предметов дерево и фанера, то мастер-художник должен иметь хотя бы минимальный опыт обращения с ними. Также потребуется обычный набор ручного столярно-плотницкого инструментария, в него входит:

ножовка по дереву;

электролобзик;

шлифовальная машина, ее замена — наждачная бумага разной зернистости (80, 100);

шуруповерт (отвертка).

Помимо инструментов надо купить либо поискать дома:

фанеру: толстую (обрезки) и тонкую (1/2 листа);

рояльную петлю, длина которой совпадает с длиной корпуса;

крепления для наплечного ремня;

клей ПВА столярный;

ручку от старой сумки, чемодана, дипломата;

шарниры мебельные;

две небольшие пластинки из металла (фиксаторы);

мебельные петли;

замок, защелку либо два крючка для закрывания кейса;

мебельный лак;

саморезы (10, 21 мм).

Конструкции сильно разнятся, поэтому материала может потребоваться больше либо меньше. Все зависит лишь от выбранного, или изготовленного самостоятельно, чертежа.

Образец для подражания

Приведенная схема позволит начать работу, не отвлекаясь на дальнейшие поиски. Корпус этюдника ничем не отличается от формы обычного небольшого чемодана. Это коробка, изготовленная из фанеры. Нижнюю часть и крышку делают одинаковыми по длине и ширине — 500 и 350 мм соответственно, однако высота отличается: у корпуса она составляет 60 мм, у верхней части — всего 25.

Для боковых стенок этюдника можно использовать любой материал: как рейки, так и фанеру, толщина элементов — от 10 до 12 мм. Количество внутренних перемычек зависит от того, сколько отделений понадобится для комфорта художника.

Изготовление этюдника…

Все детали вырезают лобзиком. Сначала с помощью саморезов собирают корпус кейса. Элементы для палитры и доску для этюда делают из тонкой (3-4 мм) фанеры. Каждую деталь шлифуют. Если используют наждачную бумагу: первичную обработку делают крупным, затем мелким зерном. Ориентируясь на собственные потребности, мастер вырезает и крепит необходимое количество перегородок в нижней части корпуса.

Крышку и нижнюю часть соединяют рояльной петлей, «посаженной» на саморезы. Фиксируют мебельные шарниры, чье «призвание» держать крышку в положении, удобном для рисования. Их крепят к бортикам кейса и внутренней стороне крышки.

С той стороны чемоданчика, где будет находиться замок, по центру соприкасающихся плоскостей крышки и дна этюдника, делают по не слишком длинному углублению. Там саморезами крепят короткие металлические пластины, которые, перемещаясь, будут удерживать фанеру и не дадут холсту и палитре случайно соприкоснуться.

С лицевой стороны по центру фиксируют замок (защелку, крючки), ручку (по желанию), а также петли, предназначенные для ремня. На его роль подойдет старое изделие для брюк, альтернатива — ненужные ремешки от сумок, полоса плотной ткани, брезента. Для фиксации к корпусу палитры и планшета используют маленькие мебельные петли.

…и складных ножек

Так как домашнему мастеру легче всего работается с деревом, то для опор тоже выбирают этот материал. В роли ножек этюдника выступает брус (15х20 мм), изготовленный из плотной древесины. Размер и количество складывающихся деталей:

6 штук — 480 мм;

3 штуки — 410 мм;

3 штуки — 50 мм.

Еще для изготовления ножек-трансформеров понадобятся оси для брусков. Для них потребуются:

болты (6 мм диаметром, длиной 55-60 мм);

мебельные стяжки.

Для фиксации «конечностей» на корпусе необходимо приобрести 3 форточные (накладные) петли, а также 3 липучки, столько же отрезков стальной проволоки, на конце которых сделаны петли для фиксирующих гнезд.

Сначала готовят 3 «вилки» из самых длинных брусков. Берут первую пару, на уровне торца ее соединяют одной самой короткой деталью. Ее приклеивают ПВА, зажимают в струбцине (тисках). Так же поступают с 4 (2+2) оставшимися длинными элементами.

После высыхания вилок внутрь каждой склеенной пары вставляют (опять заподлицо от торца) по брусу средней длины (410 мм). Во всех 3 деталях, отступив от края 50 мм, просверливают сквозные отверстия (6,3 мм), предназначенные для оси. Затем еще три (4 мм), тоже насквозь трех брусков. Они нужны для фиксации ножек в обоих положениях. В этот раз отступ от торцов равняется 20 мм. В готовые большие отверстия вставляют ось, которую фиксируют. В маленькие — стальные отрезки проволоки с петлями на одном конце.

К корпусу ножки крепят форточными петлями, предварительно сделав запил на верхних торцах ножек. Его угол зависит от особенностей этого крепежа, поэтому перед операцией определяют угол, который обеспечит надежное положение — устойчивость опор.

Высота ножек в этом случае составит 790 мм, а «рост» всего изделия с разложенными ножками будет 860 мм. Если такие цифры мастера не устраивают, можно изменить их по своему усмотрению. По желанию можно изделие ошкурить, предварительно сняв всю фурнитуру, покрасить (обработать морилкой). Если этюдник и без того выглядит аккуратным, изделие просто покрывают лаком.

Преимущества покупной модели

Нельзя сказать, что этюдники пользуются огромным спросом, поэтому среди производителей какой-то кровопролитной борьбы за лидерство нет. Раскрученные бренды тоже назвать трудно. Новичкам, только ступившим на тернистый путь художника, лучше не пытаться искать и заказывать этот предмет в интернет-магазинах. В этом случае очень важны собственные впечатления, всесторонняя визуальная оценка товара — его вида, удобства, надежности.

Дилетанты вынуждены опираться на чужой опыт, поэтому ориентиром становятся отзывы более «продвинутых» коллег. Не так давно очень неплохие изделия выпускал подольский художественный комбинат, однако сейчас отмечают некоторое снижение качества продукции. Поэтому лучше обратить внимание на этюдники следующих марок:

Brauberg;

Mabef;

Reewes;

Тахо;

Черная речка.

Критерии

На что ориентироваться при выборе той или иной модели, если производителей несколько? Как раз фирма-производитель не самое главное. Товар можно с уверенностью назвать хорошим, если:

Корпус деревянного изделия не имеет никаких (даже еле заметных) дефектов. Этюдник имеет небольшой вес. Самые легкие модели производятся из липы, они оптимальны, если начинающий художник еще слишком мал. Конструкция не слишком сложная. В противном случае есть вероятность, что какой-то элемент быстро придет в негодность, ведь этюдник часто и активно используют на природе. В изделии предусмотрена его фиксация в открытом состоянии. Такая конструкция обеспечит сохранность рисунков при неожиданном порыве ветра. В комплект входит палитра, выполненная из оргстекла, такая «пластинка» очень легко очищается. К этюднику прилагаются ножки. Лучший вариант — металлические элементы, а именно — алюминиевые, заостренные на концах. Деревянные опоры могут верой и правдой служить в помещении, но не на пленэре, ведь этот походный мольберт и был придуман для рисования на открытом воздухе.

Так как этюдник своими руками собрать не очень сложно, то работа мастера не должна испугать. Если такой вариант не слишком впечатляет, лучше купить готовое, почти идеальное изделие, избежав при этом возможных поломок самодельной конструкции в тот момент, когда внезапно нахлынет вдохновение.

Также вы можете сравнить цены на этюдники:

Другой отличный способ — усовершенствование когда-то купленной модели. Как можно доработать конструкцию, можно посмотреть в этом видео: