Дымогенератор своими руками: чертежи, виды, обучающее видео

Крайне трудно найти человека, брезгливо морщащего нос, учуявший запах копченостей — рыбных или мясных. Такие деликатесы любят практически все, но магазинные продукты нравятся немногим. Причина — их ненатуральность, вредные добавки, применяемые для «улучшения» вкуса, пренебрежение к технологии изготовления. Поэтому многие идут другим путем — решают собрать дымогенератор своими руками, ведь чертежи этого агрегата найти нетрудно. Главное — понять принцип работы и следовать рекомендациям неукоснительно.

Знакомство с будущим помощником

Для получения продуктов холодного копчения на них длительно воздействуют невысокими температурами — 20-40°. Лучший источник — дым тлеющих дров. Во время процесса рыба и мясо, сало, сыр приобретают специфический запах, вкус. Сохраняются все полезные вещества, а бактерии погибают. Длительность обработки зависит от размеров будущей копчености, иногда на нее уходит несколько суток. Операция «дымогенератор своими руками» должна учитывать несколько требований к агрегату:

он должен уметь функционировать автономно длительное время;

оптимальный температурный режим невозможен без устройства системы охлаждения;

обязательно большое количество дыма, оно — гарант быстрого копчения продуктов.

Главное в дымогенераторе — топка для опилок, стружки либо щепы. Расстояние между ней и коптильным шкафом в стационарных моделях доходит до нескольких метров. Труба, соединяющая 2 отсека, может быть углублена в землю или располагаться открыто. Это необходимо, чтобы дым успевал охлаждаться. Образующийся конденсат связывает все нежелательные продукты — деготь, копоть, сажу и иные вещества «нон грата».

Размеры и цена классических моделей не слишком вдохновляют, поэтому предпочитают собирать компактные, мобильные агрегаты. Несмотря на изобилие разнообразных дымогенераторов, изготовленных самостоятельно, схемы их строения почти не отличаются.

Вертикальный корпус из металла, чаще в этом «амплуа» выступает труба. Съемная крышка, обязанная обеспечить герметичность. Колосниковая решетка. Донная крышка. Идеал — съемный элемент. Регулируемый воздухозаборник. Отверстие для розжига. Оптимальны два, расположенные диаметрально. Вмонтированный (вваренный) патрубок, ведущий к коптильне. Эжекторная трубка с регулируемой глубиной. Топливная закладка (снизу — область тления). Дымоотводная (перфорированная) трубка.

Подробнее об элементах

Емкость с крышкой, трубка, соединяющая ее с коптильней, и компрессор — этот «джентльменский набор», приобретенный по отдельности, спасет немало средств. Не понадобится даже особый инструментарий, так как некоторые изобретатели умудряются сделать агрегат без сварки.

Компрессор — устройство необходимое

Устроить дымогенератор своими руками можно, но обойтись без компрессора не получится, так как нагнетание дыма — процесс, обеспечивающий ожидаемый результат. Холодное копчение зачастую требует до 3 суток, бесперебойная работа устройства необходима. Можно справиться и без него, постоянно добавляя опилки, следя за температурой, однако этот вариант непривлекателен.

Если камера для продуктов невелика, с задачей справится даже аквариумный прибор. Когда коптильня большая, выбор падает на автомобильный компрессор или элемент холодильника.

Коптильня: герметичность — гарантия успеха

Несоблюдение этого условия — получение «блина комом» — испорченных микробами продуктов. Важна герметичность стыков, корректность организации процесса. Коптильные камеры сооружают их листового железа либо кирпичей, в этом случае важны качество сварки либо швов кладки.

Некоторые умельцы используют бочки. На дно будущей камеры кладут поддон, предназначенный для жира, монтируют арматурные куски для подвешивания продуктов, сооружают решетки для копчения сыра, иных полуфабрикатов, рыбы.

Эжектор: оптимальный выбор вида

Для его изготовления нередко используют водопроводные трубы из металла, в роли резьбовых, сварных соединений — сантехнические уголки, сгоны. Есть 2 варианта размещения эжектора — в верхней или нижней части дымогенератора. Предпочтительнее первый, так как:

мал риск повреждения соединений;

обеспечивается экономичный расход топлива из-за более медленного тления;

щепки, попавшие в трубу, способны закрыть дымоход;

минимизируется риск затухания топлива в камерах большого объема;

отключенный компрессор не спровоцирует прекращение подачи дыма из-за дефицита естественной тяги.

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Дымогенератор своими руками: виды

Элементами дымогенератора являются:

дымоход;

заслонки;

камера из трубы;

компрессор.

Нет универсального вида дымогенератора, потому что разные умельцы используют для конструкции свои оригинальные идеи.

Использование электроплитки

Это единственный прибор, который должен быть в наличии. Другие элементы генератора дыма можно найти в «закромах» у многих хозяев. Это отрезок жестяной трубы, бездонная бочка, сетка из проволоки, щепки, фанерный лист. Конструкция проста, поэтому используют ее как временную коптильню.

Бочку «водружают» на плитку, засыпают щепки/опилки. Отступив сверху бочки на 1/3, крест-накрест устанавливают штыри из арматуры, на них укладывают сетку. Здесь крепят крючки либо просто располагают продукты. Закрывают импровизированный дымогенератор фанерным либо металлическим листом. Отрегулировав температуру, приступают к копчению.

В роли дымогенератора — огнетушитель

Еще один вариант, подходящий для коптильни объемом 1 м3, изготовить его нетрудно. Для производства дымогенератора необходим порошковый огнетушитель, минимальная длина 40 см, диаметр — 10. Понадобятся такие элементы и инструменты:

труба, выводящая дым;

трубка из меди, диаметр ее — 10-14 мм;

компрессор небольшой мощности или компьютерный вентилятор;

ниппель, сгон, тройник (3/4);

штуцер;

болгарка;

сверла;

тиски.

Сначала занимаются подготовительными работами: огнетушитель встряхивают, удаляют остатки порошка, тщательно чистят снаружи и внутри.

Зафиксировав тисками, отвинчивают крышку, удаляют баллон с углекислым газом. Отступив от дна огнетушителя 30 мм, высверливают 2 отверстия для поддувала, их диаметр 10 мм. Трубку распиливают на 2 отрезка: один должен быть вдвое длиннее второго. В нем высверливают отверстия для подачи воздуха, вставляют в крышку огнетушителя, используя ниппель и тройник, пробку из пластмассы с отверстием для тонкой трубки. С противоположной стороны вкручивают дымоходную трубу. Соединяют дымоход и компрессорный шланг. Роль компрессора исполняет кулер ноутбука либо прибор для аквариума. Внутрь бывшего огнетушителя помещают пружину, изготовленную из толстой проволоки. Ее подвешивают либо фиксируют прутом из стали, конец его заводят в ниппель. Засыпают опилки или щепки.

Есть и другой вариант, где разрезается корпус. Верхняя часть его служит крышкой, что позволяет обойтись без демонтажа пускового рычага. Дымогенератор, бывший в прошлом огнетушителем, обеспечивает 7-8 часов бесперебойной работы.

Дымогенератор из отрезка трубы

Первым делом сооружают камеру. Высота конструкции обычно не превышает 80 см. Сверху и снизу предусматривают съемные крышки, позволяющие засыпать и удалять отработанные стружки-опилки. Однако самые простые дымогенераторы делают без отсоединяющегося дна, очищают их, переворачивая.

В других приборах предусматривают решетку для опилок, расположенную на некотором расстоянии от дна конструкции. Иногда оборудуют заслонку, но процесс «добывания» золы в этом случае усложняется. Обязательный элемент дымогенератора — поддувала, обеспечивающие тление опилок. Их диаметр — до 6 мм.

В верхней части камеры, с отступом менее 10 см от верха конструкции оборудуют дымоход. Штуцер приваривают перпендикулярно, он должен выступать за трубу на 6-8 см. Затем нарезают резьбу под фитинги. Присоединив тройник, монтируют 2 трубки: первая идет к компрессору, вторая предназначена для соединения с коптильней.

Есть иной вариант, похожий на действия с огнетушителем: не трогают боковые стенки, а тройник присоединяют к крышке дымогенератора. Таким образом, передний штуцер соединяют с коптильней, задний с компрессором. В обоих случаях используют маломощный компрессор, так как важен перманентный приток воздуха, а не мощная его струя.

Дымогенератор своими руками, чертежи и предпочтительный его вариант лучше выбирать, ориентируясь на готовые изделия, а с особенностями конструкций можно познакомиться, просмотрев видео. Одно из них, очень подробное и доступное, находится здесь: