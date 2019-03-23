До скольки можно шуметь в выходные: незнание не рекомендуется

Соседей не выбирают. Они могут быть приятными, общительными и законопослушными людьми, но нередко новоиспеченным владельцам жилплощади в многоквартирных домах или в загородных поселках не так везет. Громкая музыка, шумные вечеринки, постоянные ссоры либо ремонтные работы в позднее время для некоторых обычное дело. Поэтому «жертвам» остается надеяться, что нарушители спокойствия просто не осведомлены о том, что преступают закон. Вступать в открытую перепалку с ними ни к чему. Сначала нужно точно узнать о временных рамках, ограничивающих эти «сотрясания воздуха». До скольки можно шуметь в выходные? Цифры различны для всех регионов.

Определение понятия «преступный шум»

Подавляющее большинство не знает, как определить «состав преступления» — уровень шума. Можно говорить о нарушении общественного порядка, когда это значение больше 40 дБА. Если в дБ измеряют громкость, то дБА — показатель именно уровня шума. Для многоквартирных домов максимально допустимые значения, прописанные в документах, таковы:

днем — 55 дБА;

ночью — 45 дБА.

Если говорить о нежилых территориях, прилегающих к дому, то здесь значения другие:

днем — 70 дБА;

ночью — 60 дБА.

Для того чтобы понять эти значения, необходимо привести примеры:

30 дБА — человеческий шепот, тиканье часов;

40 дБА — спокойная речь, пение попугая;

50 дБА — тихо работающий телевизор;

60 дБА — крик ссорящихся людей;

80 дБА — детский плач, пылесос, звонок телефона;

95 дБА — работа дрели, перфоратора, болгарки;

100 дБА — мотоцикл, автомобильная сигнализация, шум проходящего поезда;

120-140 дБА — звук от отбойного молотка, станков, гула турбин пролетающего самолета;

200 дБА — взрыв.

На федеральном уровне ночному времени соответствует отрезок с 2300 до 0700 и, соответственно, дневному — с 0700до 2300. Уровень шума более 30 дБА запрещен с 2100 до 0800. Эти правила установлены для всех дней в году за одним-единственным исключением. Это встреча Нового года. Однако многие субъекты Федерации посчитали нужным установить свои временные рамки для ночного времени суток.

Запреты, установленные в регионах

Единого законодательного акта не существует, поэтому местные власти вправе самостоятельно определять эти нормы. Они уполномочены:

устанавливать «режим тишины», ночное время;

определять границы дозволенного уровня шума;

принимать решение о возможности проведения ремонтных работ в определенные временные промежутки.

Региональные акты во многом схожи, но все же имеют некоторые различия, ограничивающие шумных жильцов.

Москва, Московская область

Ночное время столицы — с 2300 до 0700. Закон №42 предусматривает еще несколько табу. Запреты касаются ремонтных работ. Их нельзя проводить в будни с 1900 до 0900, не следует этого делать с 1300 до 1500. В выходные и вовсе запрещены все шумные этапы: нельзя стучать, сверлить, использовать перфоратор. Исключение — владельцы квартир в новостройках, если здания введены в эксплуатацию не более 1,5 лет назад. Однако и в этом случае шуметь после 1900 запрещено.

Администрация Московской области решила, что тишину надо соблюдать с 2100 до 0800, для выходных дней этот промежуток немного сдвигается и увеличивается на час — 2200-1000. Тихие два часа аналогичны столичному периоду — 1300-1500. Максимальный штраф для нарушителей в Москве может достигать 5000 рублей, в области он меньше на 2000.

Санкт-Петербург, Ленинградская область

Северная Венеция установила свои временные рамки: шуметь запрещено с 2200 до 0700. Эти же цифры законны для выходных дней. Ремонт обязан каждые 6 часов прерываться на 60 минут для отдыха соседей.

В Ленинградской области такой же период тишины и спокойствия, но отличия в размере штрафа велики. Если в провинции нарушитель выложит, всего 2000 рублей, то в Санкт-Петербурге эта сумма может быть на 3000 больше.

Остальные субъекты РФ

До скольки можно шуметь в выходные? О нормативах каждого населенного пункта можно узнать, посетив веб-сайт администрации области либо района. Другой вариант — телефонный звонок.

Воронеж. В городе и области ночное время не имеет разделения на будни, праздники или выходные. Шуметь нельзя с 2200 до 0700. Дневные перерывы не предусмотрены. Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Тюмень. Здесь ночное время длится с 2200 до 0800, в Казани этот период — 2300-0600. В выходные дни шум запрещен с 1900 до 0900. Красноярск. В будни период спокойствия длится с 2200 до 0700, в выходные и праздничные дни — с 2200 до 0900. В первом случае грозит штраф 3000 рублей, во втором — 4000. Новосибирск. В будни жители города могут спать спокойно с 2000 до 0800, в выходные промежуток увеличивается на один утренний час. Максимальное наказание рублем — 3000. Омск. Ограничений, предусмотренных для праздников и выходных, здесь нет. Во все дни недели шуметь запрещается с 2200 до 0800, тихий час (только для МКД) — с 1300 до 1400. Ставропольский край, как Воронеж и Омск, тоже не имеет особых ограничений, касающихся нерабочих дней. Период тишины здесь обязателен с 2000 до 0800. Челябинск. Суровые горожане должны обеспечивать тишину с 2200 до 0600 в рабочие дни, по праздникам и выходным — с 2300 до 0800. Штраф для возмутителей спокойствия — 5000.

Единственное время, когда закон можно безнаказанно нарушать, — празднование Нового года. Но и в эту ночь использовать пиротехнику можно только с 2200 до 0400.

То, что лучше знать заранее

Неосведомленность о своих правах, последствиях необдуманных поступков часто оборачивается не очень хорошо, поэтому некоторые знания не помешают.

Если источник шума строительный инструмент

Самые неприятные звуки, несущиеся из соседних квартир, — шум от работающих электрических инструментов. Грандиозный ремонт, затеянный поблизости, не дает жильцам даже малейшего шанса на отдых. Поэтому на всей территории России запретили ремонтные работы в праздники, по субботам и воскресеньям.

Какие инстанции проводят замеры на месте преступления?

Зафиксировать нарушение порядка вправе только две организации: Роспотребнадзор и Санэпидемнадзор. Сотрудники, «вооруженные» специальным прибором — шумомером, приезжают по вызову в квартиру потерпевшего, измеряют величину и выдают официальное заключение.

В нем зафиксирован уровень шума, превышение допустимых пределов, если оно обнаружено. Документ с печатями, указанным временем суток, датой и подписью — достаточное основание для привлечения нарушителей к ответственности.

Какая денежная кара может последовать?

Многие отчаявшиеся жильцы сначала пытаются решить вопрос мирно: идут к соседям с надеждой договориться. Некоторые из них осознают свою ошибку, извиняются, но такая категория все-таки малочисленна. Чаще дверь захлопывают, чуть не прищемив нос, напоследок «наградив» нецензурными эпитетами.

В таких тяжелых случаях злостных нарушителей может утихомирить наряд полиции либо участковый, проводящий разъяснительные беседы. Если последует рецидив, то будут быстро приняты меры. Неадекватным шумным соседям грозят штрафы:

физическим лицам — от 100 до 1000 рублей;

должностным — от 500 до 2000;

ИП — от 500 до 2000, альтернатива — приостановка деятельности на срок до 3 месяцев;

юридическим лицам — от 10000 до 20000 либо тот же 3-месячный запрет на деятельность.

В Москве установлены такие наказания рублем для разных «лиц»:

физических — 1000-2000;

должностных — 4000-8000;

юридических — 40000-80000.

В Санкт-Петербурге лучше вести себя крайне тихо, здесь цифры впечатляют:

физическое лицо распростится с 500-5000 рублей;

должностное — с 25000-50000;

юридическое лицо лишится 50000-200000.

Такие наказания способны быстро привести в чувство любого человека с симптомами социопатии. Когда источником шума становится аппаратура — телевизор, стереосистема или музыкальные инструменты, конфискуют их. Если штрафы и лишение нарушителя любимого оборудования не помогают, следующим шагом станет позорный арест на 15 суток.

Решение о мерах наказания принимает суд, куда поступают административные протоколы, составленные работниками правоохранительных органов. Те жильцы, кто пострадал от постоянного шума, вправе требовать возмещения морального ущерба — подать исковое заявление. Если судья вынесет решение о привлечении нарушителя к административной ответственности, то иск будет рассмотрен.

Немногие точно знают, до скольки можно шуметь в выходные, однако неосведомленность может стоить дорого. Также важна эта информация для пострадавших, не имеющих понятия о своих правах. Прочитав статью, можно заодно и послушать, что говорят по этому поводу осведомленные люди. Например, здесь: