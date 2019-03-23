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Общие вопросы

До скольки можно шуметь в выходные: незнание не рекомендуется

23.03.2019
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Общие вопросы
Содержание1. Определение понятия «преступный шум»2. Запреты, установленные в регионах2.1. Москва, Московская область2.2. Санкт-Петербург, Ленинградская область2.3. Остальные субъекты РФ3. То, что лучше знать заранее3.1. Если источник шума строительный инструмент3.2. Какие инстанции проводят замеры на месте преступления?3.3. Какая денежная кара может последовать?

Соседей не выбирают. Они могут быть приятными, общительными и законопослушными людьми, но нередко новоиспеченным владельцам жилплощади в многоквартирных домах или в загородных поселках не так везет. Громкая музыка, шумные вечеринки, постоянные ссоры либо ремонтные работы в позднее время для некоторых обычное дело. Поэтому «жертвам» остается надеяться, что нарушители спокойствия просто не осведомлены о том, что преступают закон. Вступать в открытую перепалку с ними ни к чему. Сначала нужно точно узнать о временных рамках, ограничивающих эти «сотрясания воздуха». До скольки можно шуметь в выходные? Цифры различны для всех регионов.

Определение понятия «преступный шум»

До скольки можно шуметь в выходные: незнание не рекомендуется

Подавляющее большинство не знает, как определить «состав преступления» — уровень шума. Можно говорить о нарушении общественного порядка, когда это значение больше 40 дБА. Если в дБ измеряют громкость, то дБА — показатель именно уровня шума. Для многоквартирных домов максимально допустимые значения, прописанные в документах, таковы:

  • днем — 55 дБА;
  • ночью — 45 дБА.

До скольки можно шуметь в выходные: незнание не рекомендуется До скольки можно шуметь в выходные: незнание не рекомендуется

Если говорить о нежилых территориях, прилегающих к дому, то здесь значения другие:

  • днем — 70 дБА;
  • ночью — 60 дБА.

Для того чтобы понять эти значения, необходимо привести примеры:

  • 30 дБА — человеческий шепот, тиканье часов;
  • 40 дБА — спокойная речь, пение попугая;
  • 50 дБА — тихо работающий телевизор;
  • 60 дБА — крик ссорящихся людей;
  • 80 дБА — детский плач, пылесос, звонок телефона;
  • 95 дБА — работа дрели, перфоратора, болгарки;
  • 100 дБА — мотоцикл, автомобильная сигнализация, шум проходящего поезда;
  • 120-140 дБА — звук от отбойного молотка, станков, гула турбин пролетающего самолета;
  • 200 дБА — взрыв.

До скольки можно шуметь в выходные: незнание не рекомендуется

На федеральном уровне ночному времени соответствует отрезок с 2300 до 0700 и, соответственно, дневному — с 0700до 2300. Уровень шума более 30 дБА запрещен с 2100 до 0800. Эти правила установлены для всех дней в году за одним-единственным исключением. Это встреча Нового года. Однако многие субъекты Федерации посчитали нужным установить свои временные рамки для ночного времени суток.

Запреты, установленные в регионах

Единого законодательного акта не существует, поэтому местные власти вправе самостоятельно определять эти нормы. Они уполномочены:

  • устанавливать «режим тишины», ночное время;
  • определять границы дозволенного уровня шума;
  • принимать решение о возможности проведения ремонтных работ в определенные временные промежутки.

Региональные акты во многом схожи, но все же имеют некоторые различия, ограничивающие шумных жильцов.

Москва, Московская область

Ночное время столицы — с 2300 до 0700. Закон №42 предусматривает еще несколько табу. Запреты касаются ремонтных работ. Их нельзя проводить в будни с 1900 до 0900, не следует этого делать с 1300 до 1500. В выходные и вовсе запрещены все шумные этапы: нельзя стучать, сверлить, использовать перфоратор. Исключение — владельцы квартир в новостройках, если здания введены в эксплуатацию не более 1,5 лет назад. Однако и в этом случае шуметь после 1900 запрещено.

Администрация Московской области решила, что тишину надо соблюдать с 2100 до 0800, для выходных дней этот промежуток немного сдвигается и увеличивается на час — 2200-1000. Тихие два часа аналогичны столичному периоду — 1300-1500. Максимальный штраф для нарушителей в Москве может достигать 5000 рублей, в области он меньше на 2000.

До скольки можно шуметь в выходные: незнание не рекомендуется

Санкт-Петербург, Ленинградская область

Северная Венеция установила свои временные рамки: шуметь запрещено с 2200 до 0700. Эти же цифры законны для выходных дней. Ремонт обязан каждые 6 часов прерываться на 60 минут для отдыха соседей.

В Ленинградской области такой же период тишины и спокойствия, но отличия в размере штрафа велики. Если в провинции нарушитель выложит, всего 2000 рублей, то в Санкт-Петербурге эта сумма может быть на 3000 больше.

Остальные субъекты РФ

До скольки можно шуметь в выходные? О нормативах каждого населенного пункта можно узнать, посетив веб-сайт администрации области либо района. Другой вариант — телефонный звонок.

  1. Воронеж. В городе и области ночное время не имеет разделения на будни, праздники или выходные. Шуметь нельзя с 2200 до 0700. Дневные перерывы не предусмотрены.
  2. Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Тюмень. Здесь ночное время длится с 2200 до 0800, в Казани этот период — 2300-0600. В выходные дни шум запрещен с 1900 до 0900.
  3. Красноярск. В будни период спокойствия длится с 2200 до 0700, в выходные и праздничные дни — с 2200 до 0900. В первом случае грозит штраф 3000 рублей, во втором — 4000.
  4. Новосибирск. В будни жители города могут спать спокойно с 2000 до 0800, в выходные промежуток увеличивается на один утренний час. Максимальное наказание рублем — 3000.
  5. Омск. Ограничений, предусмотренных для праздников и выходных, здесь нет. Во все дни недели шуметь запрещается с 2200 до 0800, тихий час (только для МКД) — с 1300 до 1400.
  6. Ставропольский край, как Воронеж и Омск, тоже не имеет особых ограничений, касающихся нерабочих дней. Период тишины здесь обязателен с 2000 до 0800.
  7. Челябинск. Суровые горожане должны обеспечивать тишину с 2200 до 0600 в рабочие дни, по праздникам и выходным — с 2300 до 0800. Штраф для возмутителей спокойствия — 5000.

Единственное время, когда закон можно безнаказанно нарушать, — празднование Нового года. Но и в эту ночь использовать пиротехнику можно только с 2200 до 0400.

То, что лучше знать заранее

Неосведомленность о своих правах, последствиях необдуманных поступков часто оборачивается не очень хорошо, поэтому некоторые знания не помешают.

Если источник шума строительный инструмент

До скольки можно шуметь в выходные: незнание не рекомендуется

Самые неприятные звуки, несущиеся из соседних квартир, — шум от работающих электрических инструментов. Грандиозный ремонт, затеянный поблизости, не дает жильцам даже малейшего шанса на отдых. Поэтому на всей территории России запретили ремонтные работы в праздники, по субботам и воскресеньям.

Какие инстанции проводят замеры на месте преступления?

Зафиксировать нарушение порядка вправе только две организации: Роспотребнадзор и Санэпидемнадзор. Сотрудники, «вооруженные» специальным прибором — шумомером, приезжают по вызову в квартиру потерпевшего, измеряют величину и выдают официальное заключение.

До скольки можно шуметь в выходные: незнание не рекомендуется

В нем зафиксирован уровень шума, превышение допустимых пределов, если оно обнаружено. Документ с печатями, указанным временем суток, датой и подписью — достаточное основание для привлечения нарушителей к ответственности.

Какая денежная кара может последовать?

Многие отчаявшиеся жильцы сначала пытаются решить вопрос мирно: идут к соседям с надеждой договориться. Некоторые из них осознают свою ошибку, извиняются, но такая категория все-таки малочисленна. Чаще дверь захлопывают, чуть не прищемив нос, напоследок «наградив» нецензурными эпитетами.

До скольки можно шуметь в выходные: незнание не рекомендуется

В таких тяжелых случаях злостных нарушителей может утихомирить наряд полиции либо участковый, проводящий разъяснительные беседы. Если последует рецидив, то будут быстро приняты меры. Неадекватным шумным соседям грозят штрафы:

  • физическим лицам — от 100 до 1000 рублей;
  • должностным — от 500 до 2000;
  • ИП — от 500 до 2000, альтернатива — приостановка деятельности на срок до 3 месяцев;
  • юридическим лицам — от 10000 до 20000 либо тот же 3-месячный запрет на деятельность.

В Москве установлены такие наказания рублем для разных «лиц»:

  • физических — 1000-2000;
  • должностных — 4000-8000;
  • юридических — 40000-80000.

В Санкт-Петербурге лучше вести себя крайне тихо, здесь цифры впечатляют:

  • физическое лицо распростится с 500-5000 рублей;
  • должностное — с 25000-50000;
  • юридическое лицо лишится 50000-200000.

Такие наказания способны быстро привести в чувство любого человека с симптомами социопатии. Когда источником шума становится аппаратура — телевизор, стереосистема или музыкальные инструменты, конфискуют их. Если штрафы и лишение нарушителя любимого оборудования не помогают, следующим шагом станет позорный арест на 15 суток.

Решение о мерах наказания принимает суд, куда поступают административные протоколы, составленные работниками правоохранительных органов. Те жильцы, кто пострадал от постоянного шума, вправе требовать возмещения морального ущерба — подать исковое заявление. Если судья вынесет решение о привлечении нарушителя к административной ответственности, то иск будет рассмотрен.

Немногие точно знают, до скольки можно шуметь в выходные, однако неосведомленность может стоить дорого. Также важна эта информация для пострадавших, не имеющих понятия о своих правах. Прочитав статью, можно заодно и послушать, что говорят по этому поводу осведомленные люди. Например, здесь:

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до скольки можно шуметь в выходные
ночной шум
шумные соседи
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