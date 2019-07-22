Чем растворить суперклей: каждому материалу — свои полезные советы

Главное достоинство суперклея одновременно является его большим недостатком: прилипнув к любой части тела, одежды, случайной или обрабатываемой поверхности, он вцепляется в «свою территорию» намертво. Стоит мастеру слегка отвлечься, как коварный состав склеивает то, что совсем в этом не нуждается. Такие «трагедии» происходят постоянно и почти со всеми, поэтому лучше заблаговременно вооружиться знаниями, способными минимизировать урон, нанесенный «захватчиком». Чем растворить суперклей? Есть несколько спасительных средств, их лучше хорошенько запомнить, чтобы не тратить времени на поиски, когда беда уже постучит в ворота.

Из чего состоит: врага надо знать

Суперклей имеет достаточно много ингредиентов, несмотря на то, что главный из них — цианакрилат — занимает в нем 98%. Остальные компоненты содержатся в небольших количествах. Это:

активаторы;

загустители;

мелкодисперсные металлические порошки;

модификаторы;

пластификаторы;

стабилизаторы;

усилители адгезии.

Все эти компоненты суперклея при контакте с воздухом быстро затвердевают: мгновенное схватывание происходит сразу, а для полного высыхания им требуются сутки. Диапазон температур, который для них считается рабочим, велик: клеевые составы выдерживают -50°, но и +125° для них не помеха. Но даже такого серьезного противника можно победить. Однако надо знать, чем растворить суперклей в каждом конкретном случае, ведь он любит (и умеет) прилипать ко всему.

Методы борьбы с суперлипучкой

К счастью, есть достаточно большое количество средств, которые удаляют суперклей с различных поверхностей. В этот список входят продукты, препараты для очистки, косметические средства. Однако успешность операции зависит от множества факторов: времени нахождения на поверхности, масштабов «катастрофы», типа поверхности, атакованной клеевым составом.

Пальцы, руки

Эта первые жертвы, к которым клей норовит прилипнуть, когда выбирается из тюбика. И в этом случае перед операцией будет нелишним приготовить одно из таких средств, и держать его в непосредственной близости от рабочей зоны. Спасти от суперклея кожу поможет:

Ацетон или жидкость для снятия лака, содержащая его. Средство наносят ватным диском или палочкой, после небольшой паузы, во время которой состав размягчается, его довольно легко удаляют. Вазелин (заменитель — маргарин). Его втирают в кожу, запачканную суперклеем, в течение нескольких минут. После очистки рук эту мазь рекомендуют нанести на место, где находился «захватчик». Этим способом предупреждают негативное влияние состава. Мыло либо средство, предназначенное для посуды. Из них делают теплый раствор, погружают в него руки примерно на треть часа. Иногда с первой попытки избавиться от липучего вещества не получается, поэтому требуется несколько «подходов». Растительное масло — конкурент вазелину. Им обрабатывают кожу так же. Альтернативой способно стать похожее вещество — миндальное, косметическое.

Когда действуют быстро, то помогает элементарный способ: клейкую тонкую пленку оттирают, набрав в ладони большую ложку соли. Сода, наоборот, поспособствует их лучшему склеиванию. Другой вариант — использование пемзы, однако в этом случае важно ненароком не переусердствовать.

Есть одно противопоказание к самостоятельному «лечению». Это попадание суперклея на чувствительные участки. В таком неприятном случае выход один — визит к врачу.

Одежда

Это второй нередкий случай, однако такая ситуация не требует принятия незамедлительных мер. Есть один вариант, который многим помогает: в операции тоже участвует ацетон или средство с ним. К ней приступают только через сутки после попадания суперклея на одежду. Процедура удаления выглядит так:

В ацетоне смачивают салфетку или диск, затем ищут самый незаметный участок на одежде, на нем сначала тестируют действие средства: его наносят и оставляют не несколько минут. Если опасных симптомов не видно, то процедуру продолжают. Салфетку, пропитанную ацетоном, прикладывают к запачканному участку, оставляют для размокания состава на пару минут. Затем берут зубную щетку, начинают энергично протирать пятно до тех пор, пока оно не начнет отходить. Нередко эти действия повторяют несколько раз. Если ткань пропиталась суперклеем насквозь, то операцию проводят и с изнаночной стороны. Когда все усилия не приносят результата, вооружаются наждачной бумагой малой зернистости, осторожно протирают проблемное место. Замена наждаку — пилка для ногтей. Чрезмерные старания не рекомендуют, так как в этом случае одежду можно дотереть до дыр. На остатки клея наносят моющее средство, его втирают пальцами. Затем одежду стирают, но сушат обычным образом, а не в сушилке.

Еще один действенный способ — обработка высохшего пятна Димексидом (Диметилсульфоксидом), который продается в любой аптеке. Манипуляции просты. Пятно протирают ватным диском, который несколько раз обильно смачивают препаратом. После процедуры одежду промывают теплой водой и сушат естественным образом.

Такие методы не подойдут для деликатных, шерстяных тканей, для материи, что подлежит только сухой чистке. В этих случаях альтернатива одна — поход за помощью в химчистку.

Дерево

Древесина — материал, который требует осторожного обращения. На необработанных поверхностях суперклей удаляют с помощью магазинного препарата, его название — Антиклей. Вода и любые нефтепродукты тоже относятся к табуированным средствам. Спирт станет «убийцей» лакокрасочного покрытия, однако вода в этом случае вреда не принесет.

Чтобы удалить с деревянной поверхности пятно суперклея, проводят следующую процедуру:

на границе между пятном и нетронутыми участками наклеивают полоски скотча;

аккуратно, чтобы не повредить поверхность, снимают клей наждачной бумагой;

если обнаружились царапины, древесину смачивают водой и снова слегка шлифуют;

втирают воск, который заполнит оставшиеся дефекты;

покрывают изделие несколькими слоями (2-3) лака, затем отклеивают скотч.

Линолеум

Суперклей удаляют с поверхности разными средствами, среди них Антиклей, бензин, растворитель. Иногда и таких манипуляций не требуется, так как достаточно слегка прогреть линолеум обычным феном, а потом удалить размягченный состав мягкой тряпкой. Тот же результат сможет обеспечить «вмешательство» утюга:

на проблемный участок кладут ткань, сложенную несколько раз;

сверху на нее ставят горячий утюг;

через несколько минут прибор убирают, а ткань, к которой прилип клей, выбрасывают.

Бензином смачивают ткань, укладывают ее на пятно, оставляют на 5 минут, затем поверхность протирают и моют теплой мыльной водой. Другой вариант — избавление от клея тупым ножом. Используя этот кардинальный метод, избегают сильного надавливания на инструмент.

Металл

На таких поверхностях суперклей растворяют с помощью большого ассортимента средств. Можно выбрать любое:

Антиклей;

ацетон;

нитрометан;

растворитель;

средство для мытья окон;

уайт-спирит;

уксус либо эссенцию;

этанол.

Успешно ликвидируют загрязнение, поступая так:

на ватный диск наносят растворитель;

прикладывают к запачканному участку;

сверху диск быстро заклеивают скотчем.

Благодаря этим действиям доступ воздуха блокируется, а остатки разогретого клея мгновенно удаляются сразу после снятия скотча.

Пластик

Такие поверхности не терпят перепадов температур, контакт с химическими веществами заставляет материал тускнеть. Поэтому для избавления пластика от пятен клея не используют Антиклей, ацетон, бензин, растворитель. Однако аптечный спасительный препарат — Димексид — выручит и в этом случае.

Самый оптимальный экспресс-способ — быстрое вытирание состава с последующим промыванием поверхности мыльным раствором. Другой вариант — смачивание пятна водой, для этого используют очень мокрую тряпку, ее укладывают на пятно, время от времени смачивают. Когда клей размокнет, его удаляют.

Стекло

Свежие субстанции убирают, протирая стеклянную поверхность тряпкой. Те пятна, что уже схватились, можно уничтожить, используя один из перечисленных продуктов:

Магазинное средство для очистки этого материала. Им обильно спрыскивают стекло, ждут несколько минут, затем удаляют суперклей ножом. Жидкое мыло либо средство, предназначенное для посуды. Не слишком концентрированный раствор наносят на пятно, ликвидируют его посудным ершиком. Растительное мало. Им смазывают поверхность, оставляют на час, удаляют лопаткой либо пластиковым шпателем. Уайт-спирит. Смазав стекло ватным диском, смоченным в «белом духе», ждут треть часа, затем избавляются от суперклея ножом.

Другие комплексные «освободители» — моющее посудное средство + нашатырь (1:1), вода + нашатырь (500 мл на столовую ложку). Первую смесь наносят на час. Вторым раствором протирают стекло после удаления клея.

Вопрос, чем растворить суперклей, не будет волновать, если соблюдать простые правила: сразу мыть кожу, не дожидаясь высыхания, работать с составом в той одежде, которую не жалко, никогда не выдавливать большое количество клея. Если он засох, то лучше проткнуть пленку толстой иглой либо шилом. Аккуратные действия и осторожность спасут как руки, так и все поверхности в доме.

В действенности одного из чудо-средств можно убедиться, если уделить 10 минут просмотру этого видеоролика: