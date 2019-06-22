Бизиборд своими руками, фото, подходящие предметы, «созидание»

Любопытство маленького человека не знает границ, ведь вокруг так много всяких непонятных «штук», которые хочется пощупать и испробовать на вкус. Такая удивительная тяга к познанию мира прибавляет родителям немало седых волос: малыш, не ведая опасности, пытается исследовать розетки, выключатели, бытовую технику и подобные небезопасные предметы. Немного утихомирить маленького ученого, не прилагая больших усилий, можно. Достаточно соорудить бизиборд своими руками: фото, предметы для него и подробные инструкции по изготовлению «занятной доски» помогут родителям увлечь малыша надолго. Следствием общения с развивающей, почти взрослой, игрушкой станет быстрое развитие мелкой моторики, логического мышления, освоение бытовых навыков.

Первое знакомство с бизибордом

Непонятное слово — это доска, к которой прикреплено множество предметов — маленьких и не очень. Их объединяет одно: все «жители» игрушки очень интересны и притягательны для малышей. Чем больше деталей на бизиборде, чем они красочнее, тем лучше. Использование материалов, разнящихся по фактуре, только приветствуется, ведь тактильный контакт — лучший способ познать окружающий мир.

Если первая конструкция, изобретенная в 1907 году итальянским педагогом Марией Монтессори (1870-1952), имела только 2 предмета — розетку и шнуровку, то сейчас их и посчитать бывает трудно даже родителям. Все они призваны расширить кругозор, научить осмысленным действиям, развить усидчивость и сообразительность.

«Я сам» — главный принцип методики Монтессори. Бизиборд — собственность малыша, и он должен осваивать его самостоятельно — без малейшего вмешательства взрослых. Это только его «разборки», его прерогатива.

Доска для занятий и возраст

Детские психологи и педагоги единодушны, они считают, что 10-месячный малыш уже способен к простейшим умозаключениям, а значит, играть с несложными конструкциями ему под силу. Однако точно никто не знает, насколько верно данное суждение, поэтому строгих ограничений нет. Доска, стоящая на высоких ножках, либо прикрепленная относительно высоко на стене, позволит ребенку развивать новый навык — игру стоя.

Вреда бизиборд не принесет, однако считается, что целесообразно «подсовывать» малышу доску с интересными предметами, начиная с восьми месяцев. Верхнего предела нет: время от времени вспоминать об увлекательной игрушке может и ребенок, уже готовящийся к школьной жизни (чтобы тряхнуть стариной).

Различие только в самих бизибордах: до годовалого возраста доску заменяет фетр или иная плотная ткань, небольшое одеяло, коврик, подушка. В крайнем случае — та же доска, «облагороженная» синтепоном и тканью. И такие же мягкие предметы, зафиксированные кнопками либо липучками. Количество их сначала минимально. Чем старше «исследователь», тем больше составляющих прикрепляют. Большая доска с размерами «на вырост» позволит минимизировать труд родителей. В этом случае они будут просто добавлять новые находки, а старые, уже неинтересные, убирать.

Бизиборды для леди и джентльменов

Пол до двухлетнего возраста обычно роли не играет, так как дети в этот период интересуются всем одинаково. В дальнейшем над целесообразностью разделения игрушек по половому признаку должны подумать родители, знающие предпочтения своих чад лучше, чем свои пальцы.

Большого отличия в наборе предметов нет, но некоторые детали необходимы девочкам, другие просто обязаны присутствовать в бизибордах мальчиков.

Дамам могут быть более интересны кнопочки, циферблаты и то, что относится к рукоделию, — шнуровки, молнии, кусочки ткани и миниатюрная одежда. Сказочное оформление «для принцесс» нравиться всем без исключения тоже не может, поэтому навязывание с малого возраста этой идеи не лучший путь к успеху в будущем. Типичные, мягкие, цвета для девчачьей игровой панели — бирюзовый, розовый, персиковый, салатовый, сиреневый. Господа тяготеют к различным техническим «интересностям» — замкам, тумблерам, другим разнообразным механизмам, машинам и самолетам. В этом случае доска в форме космического корабля, пиратского корабля или автомобиля может прийтись кстати. Палитра насыщенна, более разнообразна, это белый, голубой, красный или синий, серый, зеленый тона.

Чем придется запастись?

Самый простой ответ — купить готовое изделие, однако возросшая популярность сделала развивающие доски ходовым товаром, цены на который непомерно высоки. Особенно «грешат» этим игрушки, имеющие вид домиков, кубиков. Обычный бизиборд — это прямоугольный либо квадратный стенд, на который крепят всевозможные детали, поэтому первая задача родителей — приобретение подходящего основания.

Для стенда бизиборда

Лучшие материалы для него — толстая фанера или доска, толщина их должна быть не менее 10 мм. Первое требование — тщательная обработка будущего стенда наждачной бумагой. Здесь фаворит — мебельная доска, для нее почти не нужны дополнительные манипуляции. Размер бизиборда зависит от возраста ребенка. Полугодовалый/годовалый малыш обходится развивающей доской от 300х300 до 500х700 мм. После года необходимо ее несколько увеличить, но таким образом, чтобы играющий первопроходец мог без особых затруднений дотянуться до любой вещи, стоя на одном (или почти одном) месте. Оптимальны основания до 1000х1000 мм. Идеальные крепежные элементы для дерева — клей и/или саморезы.

Для маленьких игрушек игрушки большой

В этом случае ассортимент не только велик, он просто огромен, так как «втиснуть» на бизиборд можно массу повседневных предметов, на которые взрослый человек давно не обращает особого внимания. Достойные кандидаты:

беспроводной дверной звонок, колокольчик;

бусы, веревки, ленты, шнурки, прищепки;

выключатели, розетки;

горлышки пластиковых бутылок с крышками;

замки с ключами, засовы;

звонок от велосипеда, свисток;

калькулятор, счеты, компас;

кнопки, пуговицы, катушки;

колесики от машинок;

кран с вентилем;

кукольная одежда;

кусочки клеенки, ткани, резины, пластика;

липучки, молнии;

маленькие дверцы с петлями;

массажер для рук;

мебельные ролики;

мини-клавиатура, пульт, джойстик;

пластиковые шестеренки;

пропеллер, диск от телефона;

руль игрушечной машинки;

ручки от двери и цепочки;

циферблат, детские часики;

цифры: пластмассовые либо для входных дверей;

имя владельца, вырезанное из фанеры.

Главный критерий при выборе предметов — возраст малыша. Чем старше ребенок, тем более «заковыристые» игрушки ему нужны. Самым маленьким лучше сшить или вырезать из фетра фигурки животных, разных деревьев, наклеить изображения фруктов, овощей, добавить на бизиборд геометрические фигуры, открывающиеся дверцы, ленточки, пуговицы, петли к ним.

Как обезопасить ребенка от доски?

Не только материалы должны быть экологичными. Сама громоздкая конструкция, не слишком надежно закрепленная, может привести к серьезным травмам малыша. Поэтому крепкая фиксация на стене — обязательное условие. Есть и другие требования к бизиборду.

При покупке материала для игровой панели надо обращать внимание на поверхность, она не должна иметь зазубрин. Все острые углы обязательно скругляют. Другие варианты — прикрепление специальных заглушек, обивка мягким материалом. Проверка на прочность крепления всех деталей перед «пуском в эксплуатацию» — единственный способ, позволяющий избежать их расшатывания и успешного дальнейшего отрывания. В большей степени это относится к дверным ручкам и таким же «выдающимся» элементам. Фиксация мелких съемных деталей на совесть не менее важна, так как в противном случае непрочно завязанный шнур даст возможность малышу попробовать предмет на зуб, а это уже чревато его проглатыванием. Если родители оснащают бизиборд светящимися деталями, все они должны работать исключительно на батарейках.

Как делают большую игрушку?

Бизиборд своими руками — хороший способ изготовить именно то, что задумали родители. Покупные модели, имеющие ограниченное количество предметов, в этом плане сильно уступают. Работа при создании любой самоделки всегда происходит по определенному плану.

Инструмент, крепеж

Для получения собственного бизиборда нужен скромный набор необходимого. Сюда относят:

акриловую краску, такой же лак;

дрель со сверлами;

клей — столярный или Момент;

карандаш, нитки, иголку;

кусачки для крепежа;

наждачную бумагу;

рулетку;

саморезы, шуруповерт;

электролобзик.

Эскиз

Первым делом серьезно думают над размерами, однако не забывают про возраст малыша. Развивающая игра требует концентрации, а она недостижима, если чаду приходится постоянно курсировать вдоль бизиборда. На этом же этапе составляют список кандидатов на доску «почета». Найдя оптимальный вариант габаритов, составляют предварительный эскиз — схему расположения выбранных предметов.

Основная работа

Ее начинают с подготовки основания: ее ошкуривают, закругляют углы, красят либо покрывают несколькими слоями лака. Последние операции можно пропустить, так как достаточно добиться только идеально ровной поверхности, но некоторые советуют с помощью разноцветных красок попутно знакомить детей с принципами зонирования. Со всеми деревянными предметами игрушки поступают так же, как с основанием. Для настенных досок просверливают отверстия для петель.

Сначала кладут доску перед собой, пытаются наиболее органично разместить на ней все детали. Для этого их меняют местами, компонуют, исходя из собственной логики. Найдя идеал, карандашом отмечают очертание деталей, особенно тщательно пририсовывают места для крупных предметов, внутри делают надписи, чтобы не перепутать обучающие мини-игрушки друг с другом. Выпиливают углубления для дверок, выключателей и т. п. Края обрабатывают шкуркой. Отмечают отверстия для крепежа, просверливают их. Фиксируют элементы небольшими саморезами или клеем, если бизиборд не будет модифицироваться в будущем. Острые концы крепежных элементов на тыльной стороне доски — причина заняться их шлифовкой или укорачиванием с помощью кусачек.

Последний этап — фиксация бизиборда на стене. Ребенок старше 2 лет будет рад получить объемную игрушку в виде куба («бизикуб», «бизибокс») или домика. Преимущество варианта — большая площадь для развивающих элементов. В этом случае обработанные доски собирают в габаритную конструкцию, используя бруски и саморезы.

Бизиборд своими руками — занятие, которое всецело захватит родителей, бабушек, дедушек, а также старших детей. Наградой за труды может стать большое количество свободного времени и гениальный ребенок в перспективе.

Чтобы понять, что такое бизиборд своими руками, фото бывает достаточно. Однако для более подробного изучения видеоподсказка бывает необходима. Например, эта: