Антисептик для дерева своими руками: разумная экономия, желанный эффект

Дерево — первый строительный материал, с которым познакомилось человечество. Однако и сейчас оно не собирается сдавать позиции, оставаясь популярным, хотя значительно возросло число его конкурентов. Причина любви — экологичность, податливость и красота. За то, что называют «страшной силой», приходится платить: натуральность привлекает к древесине много врагов, среди них насекомые, грибки, плесень. Боится она влаги и огня, поэтому нуждается в надежной защите. Ее обеспечивают пропитки, отпугивающие живых вредителей, с успехом противостоящие стихиям природы. В магазинах можно найти много подобной продукции, но никто не мешает идти другим, более практичным, путем — изготовить антисептик для дерева своими руками.

Виды антисептических составов

Эти древесные «лекарства» — водоотталкивающие смеси, защищающие экологичный пиломатериал от всех живых организмов. Антисептиками для дерева рекомендуют пропитывать заблаговременно, еще до строительства, однако эффективный препарат поможет защитить даже тот материал, который уже подвергся атаке неприятеля.

По составу все антисептические средства для дерева делятся на 4 большие группы, отличающиеся основой. Продаются смеси:

водные, защищающие те поверхности и предметы мебели, которые не контактируют с влагой, так как находятся внутри помещений;

масляные, их используют для обработки материала, вынужденного «прозябать» на открытом воздухе, главное отличие их — очень резкий запах, не подходящий для жилых помещений;

органорастворимые, где главные компоненты — нефтепродукты, смеси подходят для древесины внутри помещения, и вне его, так как создают плотную пленку, противостоящую влаге;

комбинированные, дополнительно обеспечивающие пожаробезопасность, так как они призваны снизить горючесть лесоматериала (антипирены).

Сейчас лучшими препаратами считаются те антисептики, что не имеют неприятного запаха. Качественное покрытие древесины требует нескольких (2-3) слоев смеси. Противопоказание к обработке — влажный или мерзлый материал, потому что в этом случае впитывающаяся способность составов невелика.

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Нюансы антисептического «рукоделия»

Антисептик для дерева своими руками будет более качественным, если заранее изучить несколько особенностей — состава, ожидающегося результата от продукта, его приготовления, а также корректного использования.

Преследуемая цель

Это может быть раствор, обязанный защитить:

наружные стены деревянных строений от ультрафиолета, снега, дождя;

древесину, вынужденную «жить в подполье», где повышенная влажность — дело обычное;

пиломатериалы, которые ожидают открытой транспортировки;

дерево от нашествия армии неприятелей — грибка, различных насекомых, плесени.

В домашних условиях готовят составы для наружного покрытия поверхностей, пропитывающие смеси глубокого проникновения. Если в средства добавляют лак или краску, то заодно обеспечивают деревянным изделиям декоративность.

Возможные ингредиенты

От вида антисептика, количества того или иного компонента самодельного продукта зависит качество пропитки. При самостоятельном приготовлении средств используют:

бензин, солярку;

борную кислоту;

битум;

зеленку, йод;

купорос — железный, медный;

отработанное машинное масло;

пасты — биоцидные, глиняные;

обычную поваренную соль;

кремнефтористый либо фтористый натрий.

Наиболее популярны антисептики на водно-солевой основе, так как они совершенно безопасны для человека. В зависимости от области применения делают растворы разной концентрации.

Как готовить, наносить?

Лучше выбирать более доступные и безвредные компоненты, поэтому изучение характеристик ингредиентов, информации о степени их токсичности — мера необходимая. Биоцидные препараты требуют осторожного обращения, поэтому защитные очки, резиновые перчатки, респиратор обязательны.

Для изготовления понадобятся емкости, лопатки для смешивания. Наносят составы в зависимости от их консистенции: жидким растворам нужен пульверизатор, более густым — валики, губки или кисти. Проветриваемое помещение — единственное условие, если речь идет о токсичных препаратах.

Подготовка поверхности

Сначала древесину чистят, удаляя с поверхности все загрязнения, пыль. Если изделие требовательно к внешнему виду, то материал шлифуют. Следующая операция — обезжиривание, например, Уайт-спиритом. Им протирают дерево, используя плотную ткань без ворса.

Затем поверхность грунтуют, так как состав дополнительно защитит дерево от насекомых, плесени, «синюшности». Есть и другой вариант: в роли грунтовки использовать приготовленный антисептик, но разбавленный Уайт-спиритом на 1/3.

Битумный антисептик

Для изготовления состава кроме горной смолы понадобится определенный растворитель. Если выбрать солярку, то получившаяся смесь будет довольно долго застывать, поэтому лучше пропитает обрабатываемый материал. Говорят, что такие составы умеют проникать внутрь древесины на 7 мм. Бензин, наоборот, не требует относительных потерь времени, так как антисептик с ним твердеет быстрее. Процесс трудностей не создаст, если не считать необходимость разведения костра на своей территории:

битум помещают в металлическое ведро (бак, большую кастрюлю), устанавливают над огнем;

время от времени помешивая, ждут исчезновения всех комков, потом, «предвосхищая» вспенивание, емкость снимают;

малыми порциями вливают в нее растворитель — солярку, при выборе бензина требуется охлаждение смеси.

Если рассуждать о пропорциях, то здесь важно, чтобы состав оставался в жидком состоянии при любой температуре — комнатной температуре или ниже. Обычно доля растворителя составляет 20-30%, но на эту цифру способно повлиять качество вязкого ингредиента. Наносить такой антисептик удобнее кистями с длинными ручками. Для тех частей деревянных элементов, что будут закапываться в землю, рекомендовано погружение в емкость с антисептиком.

Покрытие битумным антисептиком включает 3 этапа: сначала следует обработка грунтовкой, затем — нанесение 2 слоев основного защитного состава.

Водные антисептические растворы

Если изготовление битумной пропитки занимает очень много времени, то для получения таких препаратов не потребуется ни больших усилий, ни особой траты времени. Основной ингредиент — нагретая вода, в которой размешивают какой-либо из компонентов.

Фторид натрия

Для этой пропитки приобретают 100-400 г фторида. Это количество рассчитано на 10 л воды. Максимально возможный вес берут для материала, который будет находиться на улице. Древесина внутри помещения — достаточная причина для выбора минимума — 50 г.

Чтобы иметь возможность визуального контроля, в состав добавляют немного марганцовки — 5-10 г. Она не станет причиной изменения цвета дерева, так как после высыхания антисептика окраска исчезнет. Наносят такую жидкую пропитку пульверизатором.

Медный купорос

Такое действенное средство рекомендуют применять для опор, углубляемых в землю. В этом случае на 10-литровое ведро берут 1 или 2 кг сульфата меди. Из-за большого его количества древесина дольше пропитывается, поэтому медленнее сохнет.

Другой относительный недостаток — изменение цвета материала. По этой причине идеальные пропорции каждый хозяин находит сам, но надо понимать: чем меньше в растворе купороса, тем менее защищенным будет дерево.

Железный купорос

Этот антисептик успешно противостоит «нападкам» внешних врагов — грибка, мха, плесени, однако он также способен бороться с уже укоренившимися «поселенцами». Но для роли декоративного покрытия такой раствор не подходит.

На 20 литров воды добавляют всего 100 г железного купороса и 10 г перманганата калия. Замена марганцовке — колер, имеющий водную основу. После размешивания состав наносят на материал пульверизатором, валиком либо кистью.

Растительные масла

Замечательным натуральным продуктом стали конопляное и льняное масла. Они оберегают дерево от вредителей, гнили, грязи, осадков и синевы, но такая пропитка сама по себе может заменить любое другое декоративное покрытие. В большей мере это относится к льняному маслу, придающему древесине золотистый оттенок.

Масляная обработка не мешает дереву дышать, предохраняет его от высыхания, выцветания, растрескивания. Для укрепления материала в льняной продукт добавляют какой-либо из экстрактов: девясила, корней дягиля, калгана либо лопуха.

Воск

После обработки растительным маслом нередко следует вощение. Операция позволяет в большей степени обезопасить дерево от механический воздействий, влаги, а также придать ему эстетичный вид. Для изготовления средства приобретают:

воск — 100 г;

канифоль — 25 г;

скипидар — 50 г.

Последний ингредиент не используют, если готовят антисептик для дома. Его более вкусная альтернатива — то же льняное масло. На водяной бане сначала растапливают воск, затем добавляют в емкость канифоль. После тщательного перемешивания по чуть-чуть вливают терпентинное (или льняное) масло. Дают составу закипеть, снимают и сразу переливают в металлическую посуду. После начала процесса застывания антисептическую смесь втирают в древесину лоскутом сукна до появления на ней блеска.

Другие рецепты

Для защиты от влаги используют следующие составы, которыми обрабатывают материал после его очистки и ошкуривания:

Жидкое стекло — 1,4 л, мел (порошок) — 200 г, тальк — 200 г. Теплая вода — 1,4 л, столярный клей — 10 г, бура 114 г, хлориды: аммония 100 г, цинка — 4 г.

Огнестойкость дерева гарантируют такие компоненты:

По 150 г сульфата натрия и буры, смешанные в 600 мл теплой воды. Борная кислота — 4 г, гидроортофосфат аммония — 40 г, вода — 400 мл.

Антисептик для дерева своими руками — отличный способ экономии, а эффективность таких препаратов зависит только от их концентрации, толщины наносимого слоя. Другое достоинство, неоценимое для жилых помещений, — их малая токсичность. Однако вопрос о целесообразности таких «алхимических» опытов остается за хозяевами обустраиваемой недвижимости — дома или участка.

Рецепт одного из вариантов антисептика можно найти в этом видео: