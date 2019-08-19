Дерево было и остается самым популярным материалом для строительства, изготовления мебели, различных небольших предметов. Достоинство его — простота обработки. Если речь идет о несложных заготовках. Те изделия, что имеют форму фигур вращения, только ручным инструментом сделать не получится, для них нужно серьезное оборудование — токарный станок. Да, сейчас покупка любого инструмента не проблема, однако мало кого устраивают цены. Есть и другой выход — токарный станок по дереву своими руками. Обзавестись качественной и полезной конструкцией с минимальными тратами возможно, однако сначала необходимо познакомиться с ней и с процессом, который предстоит.

Принцип работы, устройство, размеры

Работа с токарным станком довольно проста. Вдоль оси вращения фиксируют деревянную деталь, на которую передается крутящийся момент. Затем к заготовке подводят различные инструменты, придающие ей запланированную мастером форму. Конструкция состоит из нескольких основных элементов.

Станина — обязательное основание для любого станка. Оно обеспечивает устойчивость оборудования, надежную фиксацию всех его узлов и деталей, обрабатываемых на нем. Стационарные конструкции обычно оснащаются габаритной станиной, имеющей ножки. Мобильные настольные агрегаты намного компактнее, однако они имеют такую же крепкую основу. От этого узла зависит точность и качество работы станка. Передняя, задняя бабки — исполнительные элементы, между которыми фиксируют обрабатываемую болванку. Через передний неподвижный узел заготовке предается вращение от вала электромотора. Задняя бабка играет роль держателя деревянной детали. Ее перемещение обеспечивает ручной винтовой привод. Подручник (чаще простая опорная панель) служит упором для резцов. Электродвигатель — главный элемент токарного оборудования.

Операция «Токарный станок по дереву своими руками» имеет некоторые преимущества: существует множество вариантов самостоятельного изготовления конструкции, мастер волен выбирать любые материалы из собственных запасов. И взять электропривод, заботливо сохраненный, однако есть оговорка — только если он отвечает определенным требованиям.

Что касается габаритов, то наиболее популярны самодельные станки, имеющие:

высоту 350 мм;

длину 800 мм;

ширину 400 мм.

Размер агрегата зависит от того, какие именно заготовки будут обрабатываться на токарном станке, поэтому данный вопрос решает сам мастер.

Станина

От прочности, надежности основания зависит качество самого токарного станка. Есть возможность его изготовления из древесины, но лучшим материалом все же является стальной уголок. Альтернатива — профильная труба, имеющая прямоугольное сечение, швеллер.

Для изготовления данной конструкции нужно иметь или добыть:

уголок;

болгарку (диски по металлу);

сварочный аппарат;

струбцины.

Сначала из профиля делают два одинаковых отрезка требуемой длины. Уголки-заготовки кладут на деревянные бруски так, чтобы полки «смотрели» вверх и внутрь, а между горизонтальными поверхностями было расстояние около 50 мм. Точность обеспечивают прокладкой-рейкой (брусом). Верхние грани обоих уголков должны составлять идеально ровную поверхность.

Продольные элементы надежно фиксируют в струбцинах. Затем изготавливают три одинаковые детали, которые будут поперечинами. Две из них приваривают с краев длинных элементов. В последнем отрезке, который будет второй опорой для передней бабки, делают вырезы под полки уголков. Ее приваривают на расстоянии около 200 мм от левого края, однако точные цифры определяет тип двигателя, а также параметры найденного шкива.

Для стационарного токарного станка предусматривают ножки, их изготавливают из того же уголка. Второй вариант — ножки из бруса. В этом случае станок может стать разборной конструкцией.

«Пламенный» мотор

Компактный и надежный электродвигатель — идеал для самодельного токарного станка. Такой может найтись у домашних мастеров: например, «живой» мотор от старой стиральной машины. Для небольшого оборудования, на которое не будут возлагаться сверхсложные задачи, его вполне достаточно.

Иногда для конструирования передней бабки приобретают ступицу от легкового автомобиля, однако у этого варианта есть небольшой недостаток. Чтобы изготовить шпиндель, не обойтись без токарных работ, а это потребует дополнительных трат.

Лучший выход из положения — использование в качестве зажимного устройства патрона от дрели. В этом случае на вал мотора придется сделать резьбу, однако эта операция доступна и не слишком сложна для выполнения в домашних условиях.

Передняя бабка

Для сооружения этого элемента понадобится листовое железо (толстая сталь) и крепеж — длинные болты, гайки, шайбы.

Сначала из металла вырезают два одинаковых квадрата. Размер сторон — больше высоты будущего мотора токарного станка. Детали приваривают к левому краю станины так, чтобы электродвигатель мог поместиться между ними, но был надежно закрепленным.

На пластинах делают разметку для 4 отверстий, потом их просверливают. В нижние вставляют болты, фиксируют на них электродвигатель. Затем вставляют и затягивают верхние крепежные элементы.

Задняя бабка

Как и для станины, для сооружения заднего подвижного узла используют уголок либо швеллер. Из металла вырезают 4 заготовки, которые сваривают в площадку. Чтобы обеспечить надежное передвижение по рельсам и фиксацию к ним, по бокам делают 2 отверстия, в которые вставляют болты, на них одевают шайбы, закручивают гайками.

Для опорного устройства для края заготовок покупают готовую деталь, предназначенную для заводского станка, либо используют в этой роли патрон дрели. Его крепят на угольнике, затем в нем зажимают вал, имеющий заостренный конец.

Оси вращения обоих элементов-бабок должны совпадать. В ином случае заготовка может сломаться, а станок выйти из строя. Третий возможный вариант — травма мастера.

Подручник

Главная функция этого элемента — поддержка для резцов. Он может иметь любую конфигурацию, так как главный критерий здесь — удобство. Самый элементарный подручник — треугольник, который приваривают к основанию. Высота его кромки должна совпадать с расстоянием до оси вращения инструмента.

Самый лучший вариант — поворотный столик из толстой стали. Он имеет трапециевидную форму, закреплен на платформе, позволяющей его перемещать практически в любом направлении. Такой полноценный элемент позволит без труда обрабатывать детали любого размера и формы.

Резцы

Самый простой способ — покупка готовых резцов или наборов. Если есть желание создать своими руками все, то для этих инструментов будет нужен металлорежущий станок, а также лист инструментальной стали. Последний материал можно заменить старыми инструментами: например, напильниками, изготовленными в советское время.

Миниатюрный станок

Нередко можно обойтись и без большого оборудования. Для маленьких деревянных заготовок (рукояток) вполне хватит токарного мини-станка длиной в 200-300 мм. В этом случае есть возможность получить желаемое, но затратить на процесс гораздо меньше труда и времени.

Станок в миниатюре не имеет составляющих, которые сложно найти. С ролью мотора справится электродвигатель и блок питания от магнитофона (например, от кассетной «Электроники»), станиной станет небольшой отрезок доски.

Сборка из магнитофона

Корпус для привода делают из П-образной пластины, в ее центре просверливают отверстие, предназначенное для вала. Сам двигатель фиксируют на основании-станине: используют традиционные саморезы. Кожух закрывают картоном либо куском фанеры. Заготовку на вал крепят с помощью план-шайбы.

Для изготовления задней бабки используют брус (доску) подходящего размера. В нем, на высоте двигателя, просверливают отверстие для вала. В этом качестве выступает дюбель-гвоздь, подходящий по длине. Бабку сначала приклеивают, затягивают в струбцине, а после высыхания состава дополнительно фиксируют саморезами.

Такой крошечный станок, отличающийся очень простой конструкцией, тем не менее, инструмент вполне конкурентоспособный. Помимо изготовления небольших деревянных изделий ему подвластна работа с заготовками из мягких металлов — из алюминия, латуни или олова.

Дрель — почти универсал

Немного большими габаритами и вполне приличной мощностью будет отличаться модель, сделанная из другого инструмента, — из дрели. После фиксации ее на станине переходят к сооружению задней бабки.

В этом случае ее лучше сделать подвижной, так мастер будет в состоянии регулировать рабочее расстояние. Чтобы иметь возможность использовать дрель по прямому назначению, ее крепят на передней балке быстросъемными хомутами.

Токарный станок по дереву своими руками изготовить по силам практически любому домашнему мастеру, умеющему обращаться с инструментами, однако при любой подобной работе важна точность. В противном случае новый самодельный аппарат принесет лишь разочарование.

Лучше посмотреть все этапы работ, и только после ознакомления с ними принять решение. В этом поможет следующий видеоролик: