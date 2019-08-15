Безликие квартиры и дома — то, чего не терпят все хозяева, стремящиеся к уюту и оригинальности собственного жилища. Задача преобразить ничем не выделяющееся помещение нередко возлагается на небольшие, но уникальные украшения интерьера. К этой категории относятся необычные пуфики, которые имеют сразу несколько «обязанностей». На них сидят, используют в роли подставки для ног, нередко их для сна облюбовывают домашние любимцы, а внутри такая мобильная мебель может хранить целый склад всевозможных мелочей. Совсем не обязательно покупать такую «полезность». Пуф своими руками — задача выполнимая. Нужны лишь материалы, желание, а также проснувшаяся фантазия.

«Бесхребетные» пуфы

Изготовление мягкой маленькой мебели — самый простой вариант. Для быстрого получения такого многофункционального предмета нужно немного — лишь подобрать либо купить материал для пуфа, запастись наполнителем, найти бумагу для выкройки, приготовить нитки и швейную машинку. Последняя даже не обязательна: при желании всю работу можно сделать вручную.

Небольшой пуфик

Чтобы мягкий пуфик выглядел аккуратно и красиво, сначала изготавливают выкройку. Не самый сложный вариант — изделие из восьми клиньев. Размеры его выбирают по своему желанию. В роли ткани может выступить даже старая одежда.

Выкройку переносят на бумагу, затем на ткань, добавляя припуски на швы. Заготовки для пуфа вырезают. Один из острых углов каждого элемента загибают внутрь примерно на 5-6 см, потом прострачивают. Цель операции — получение отверстия, через которое будет выполняться набивка пуфика. Все заготовки соединяют швом с длинной стороны так, чтобы пришитые уголки для отверстия находились с одной стороны. После получения каркаса все швы оверложивают либо обрабатывают «зигзагом», потом выворачивают чехол на лицевую сторону. В получившееся отверстие закладывают наполнитель. Из такой же ткани, как и пуфик, вырезают круг, который должен закрыть «прореху». Его пришивают уже вручную, но слишком надежная строчка усложнит распарывание, если наполнитель соберутся постирать.

Такой пуф можно сделать из ярких разноцветных заготовок, чередуя их друг с другом. Этот вариант хорошо подойдет для детских комнат. Красивая рельефная ткань позволит такой маленькой мягкой мебели быть украшением любой гостиной.

Пуфик-мешок

Такие изделия можно назвать даже почти полноценным креслом, потому популярность их только растет. Так как в магазинах эти простые мешки стоят немало, лучше «соорудить» его собственноручно.

Для производства пуфа понадобится:

два вида ткани: одна (красивая) для чехла, другая (плотная) для наполнителя;

наполнитель (например, шарики пенополистирола);

швейные принадлежности.

В данном случае выкройка состоит из 6 деталей. Это две круглые — низ и верх мешка, остальные четыре — боковые элементы.

После того как рисунок сделан на бумаге, его вырезают. Детали фиксируют на плотной хлопчатобумажной ткани, вырезают, не забывая про традиционные припуски на швы. Все детали соединяют наметочным швом, оставляя незашитым небольшой участок между боковинами и верхом. Он нужен для засыпки шариков. Изделие прострачивают на машинке, обрабатывают края всех деталей. Заготовку выворачивают на лицевую сторону. Точно так же шьют мешок из декоративной ткани. Для того чтобы он выглядел совершенным, в отверстие обычно вшивают молнию, которая позволит без труда заменить или помыть наполнитель. Поместив хлопчатобумажный мешок в декоративный, в него засыпают шарики пенополистирола. После проверки плотности набивки пуфа отверстие зашивают вручную.

Пуф-мешок сделать нетрудно, зато минимум работы даст шанс получить удобную мягкую мебель, ведь эти большие шарики-кресла одинаково нравятся всем: как взрослым, так и детям. А еще — домашним животным, вечно находящимся в поиске лучшего места для сна.

«Иксоногий» пуфик

Эту мебель можно назвать «симбиозом» пуфика и табуретки. В данном случае понадобится:

дерево: брус либо доска для ножек, фанера или ДСП для сиденья;

поролон: обычный и рулонный для подложки — на сиденье;

ткань для обивки.

Сам процесс выглядит так:

Сначала занимаются ножками. Для них берут 2 элемента (50х50 мм), длина их — 480 мм, концы их обрезают под углом 45°. В середине каждого вырезают паз, затем соединяют ножки крест-накрест, предварительно промазав клеем. Дополнительно фиксируют саморезами. Аналогичным образом собирают вторую крестовину. Обе детали в их центре соединяют бруском — сначала приклеивают, потом вкручивают саморезы, предварительно сделав дрелью отверстия чуть меньшего диаметра, чем у крепежа. К верху обеих крестовин прибивают поперечины для фиксации ножек и будущего сиденья. Полуфабрикат обрабатывают морилкой: наносят несколько слоев. Лакирование — по собственному желанию. Из ДСП либо фанеры (минимальная толщина — 10 мм) выпиливают прямоугольник со сторонами 400 и 600 мм. Из поролона вырезают деталь таких же размеров. Из рулонного материала — прямоугольник, имеющий хороший запас на подгиб. На фанеру укладывают поролон, на него — подложку. Края ее загибают и прибивают к фанерному листу. Кусок ткани крепят, используя мебельные декоративные гвозди. Последний этап — фиксация сиденья к поперечинам ножек.

Для крепления сиденья используют только саморезы. В этом случае остается возможность стирки материала, или замены — обивки или наполнителя.

Мобильный пуф с ящиком

Такая модель с колесиками функциональна и удобна, так как пуф сможет путешествовать из комнаты в комнату без малейших затруднений, а хранить в нем можно много небольших, но необходимых вещей. Однако для изготовления его не помешают минимальные навыки работы с материалом.

Для производства такой мебели понадобится:

ламинированная ДСП;

брус (40х80х80 мм);

обивочная ткань, поролон;

лобзик (ножовка), дрель;

ролики для мебели;

петли для крепления крышки;

клей, саморезы;

швейная машина;

шуруповерт (отвертка).

Из ЛДСП вырезают шесть заготовок: 4 одинаковых прямоугольника (квадрата) для боковых сторон пуфа, две квадратные детали — для дна и крышки. Из бруса делают 4 детали, их длина равна высоте стенок изделия.

Из четырех заготовок собирают короб: элементы соединяют с помощью клея и саморезов. К внутренним углам будущего пуфика приклеивают и фиксируют крепежом 4 бруска. Дожидаются высыхания деталей. Присоединяют дно, действуя аналогичным образом. В углах квадрата-дна крепят саморезами мебельные колеса. Занимаются крышкой: к заготовке приклеивают кусок поролона. Сверху его обтягивают обивочной тканью, намечают будущие швы по углам пуфика, прострачивают на машинке, так же обрабатывают края куска. Готовую обивку крепят степлером к ЛДСП. Шьют чехол для короба пуфа. При желании на боковые стороны также приклеивают поролон. Готовое сиденье соединяют с пуфиком, используя мебельные петли.

Варианты оформления могут быть различны, но даже самый простой — оформление крышки декоративными пуговицами — потребует дополнительных работ: просверливания в ЛДСП отверстий для шнура, с помощью которого крепятся пуговицы.

Пуфик с «табуретной начинкой»

Это самый простой способ получить желаемое, если есть старая, но еще крепкая табуретка, чья вина — потеря презентабельного вида. Отличный вариант — спрятать дефект под тканью. Для того чтобы совершить задуманное, понадобится поролон и небольшой отрез подходящей ткани, которую без труда можно найти у любой запасливой хозяйки.

Сначала измеряют табурет: размеры или диаметр сиденья, длину окружности, или складывают длину сторон сиденья, получая необходимый периметр. Делают чертеж деталей, добавляя сантиметры на припуски. Из материала вырезают две заготовки: один прямоугольный отрез для боковых сторон, второй — для подушки-сидушки, квадратной или круглой. Затем деталь такой же формы вырезают из поролона. Ее приклеивают к сиденью табурета. Из заготовок, сделанных из ткани, шьют чехол. Сначала вручную наметывают по краю круглую деталь, затем получившийся шов слегка стягивают. Ее пришивают к длинной стороне заготовки-прямоугольника. Места шва скрывают, пришивая ленту либо декоративный шнур. Обработав боковые швы, к ним пришивают застежку-липучку. Нижний край подрубают. Из этой же либо другой ткани вырезают несколько карманов. Пришивают их к чехлу на одинаковом расстоянии друг от друга.

После этого можно украсить кармашки декоративными элементами и надеть изделие на табурет. Плюс такого решения — скорость, так как весь процесс не отнимет у мастерицы много времени. Другой бонус — возможность с толком использовать табуретку-«замухрышку».

Пуф своими руками — хороший шанс без особых затрат получить дополнительное посадочное место, которое становится проблемой при «набегах» многочисленной армии гостей. Найдя удачный материал, хозяйка получит не только новую мебель, но и украшение интерьера, которое будет вызывать зависть.

О том, как и за какие деньги можно воплотить мечту в жизнь, расскажет это видео: