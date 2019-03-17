Число домашних умельцев, выбравших тернистый путь самостоятельного изготовления мебели, увеличивается с каждым днем. Причины такого решения очевидны. Это цены, растущие как на дрожжах, желание использовать оставшиеся после строительства материалы, возможность ощутить себя творцом уникальной вещи. Полноценное «ложе» не элементарная табуретка, но сделать кровать из дерева своими руками тоже может каждый. Однако эта работа требует корректного проекта, знания принципов сборки и минимальных навыков. Не менее важны качественные материалы, именно от них зависит долговечность самодельной мебели.

Если не устраивают стандартные модели

Можно сделать кровать из дерева своими руками. Её часто сооружают из-за того, что хозяев не устраивают размеры магазинных моделей. Самостоятельное изготовление надо начинать с подбора подходящих параметров.

Для определения ширины будущего изделия ложатся на спину, пальцы смыкают на груди, расставляют в стороны локти, измеряют расстояние между ними. К этой длине прибавляют 30-40 см. Так получают необходимую ширину. Для определения комфортной длины кровати к росту самого высокого домочадца, для которого предназначается эта мебель, добавляют те же 30-40 см.

Высота зависит только от желания хозяев, однако сейчас более популярны модели «ростом» до 50 см. Спальное место может находиться от пола как на расстоянии 20-30 см, так и в 70-90 см. Но, в любом случае, надо учитывать состояние здоровья: например, человеку с больными суставами низкие модели не рекомендуются.

Знакомство с подбором материалов

Наиболее популярные сорта древесины — сосна, лиственница и дуб. Другой вариант — мебельный щит, это сырье недорогое, но прочное и долговечное. Каркас кровати собирают из деревянного бруса. Для спинок или бортиков выбирают доски, МДФ либо ЛДСП. Склеивают детали обычным либо столярным ПВА. Для дна кровати фанера не годится, лучше остановиться на рейках. Их можно изготовить самим либо использовать покупные, имеющие выпуклую форму.

Лучшие крепежные элементы — фосфатированные саморезы, их достоинство — шершавая поверхность, обеспечивающая надежное схватывание клея. Рекомендованный диаметр — 5-6 мм, длина зависит от толщины скрепляемых элементов: оба параметра суммируют, потом из полученной цифры вычитают 10.

Могут потребоваться кольцевые гвозди, их длина 60-70 мм. Металлические уголки — другой необходимый вид крепежа. Они должны быть достаточно широкими, не иметь на поверхности брака — шершавости, ряби, пятен, заусениц.

Чертеж, инструменты, материалы

Для того чтобы начать работу над сооружением кровати, надо подготовить чертеж и собрать все материалы, инструменты. Без эскиза невозможно представить, как будет выглядеть спальное место, не получится точно подсчитать и количество сырья. Помимо схемы мебели на чертеже составляют таблицу — как необходимых материалов, так и фурнитуры.

Многие пользуются готовыми схемами, благо недостатка в них нет. Можно пойти другим путем — выбрать сразу несколько чертежей, подсмотреть интересные находки и создать на их основе свой собственный уникальный вариант. Также учесть надо размеры имеющегося матраса или того, что намечен для покупки. Максимальный припуск составляет 30 мм.

Все материалы, что необходимы для производства большой кровати, если матрас имеет размеры 200х150 см:

4 доски для изготовления рамы (200*25*2400);

19 досок для реечного основания (25*75*2400);

4 доски для декоративной спинки (50*24*2400);

3 доски для опорных балок (50*100*2400);

1 брус для 6 ножек (2400*100*100 либо 50*50);

шпатлевка, морилка, акриловый водный лак;

металлические уголки;

саморезы (30, 50, 60 мм);

клей ПВА для дерева.

Инструменты:

дрель, шуруповерт;

малка, стусло;

ножовка (циркулярная пила);

рулетка;

ручной рубанок;

столярный угольник;

струбцины;

уровень;

шлифовальная машинка;

кисточки для обработки дерева, распылитель-краскопульт.

Порядок изготовления кровати

Эти этапы включают раскрой элементов, обработку, их скрепление.

Каркас

Берут 4 доски, предназначенные для рамы. Две из них обрезают под углом в 90° до 205 см, оставшиеся до 148,5 см. Древесину шлифуют, все острые части скругляют. Доски складывают углами, проверяя правильность соединения угольником. Под углом вырезают отверстия под саморезы (30 мм), места обрабатывают клеем, соединяют крепежными элементами, затем дополнительно фиксируют металлическими уголками. Выступивший из отверстий клей сразу удаляют влажной тряпкой.

Реечное основание, ножки

Доски для опорных балок обрезают до 202 см в длину, делают отверстия под крепеж саморезами. Фиксируют их вдоль каркаса саморезами и клеевым составом. Боковые детали сначала смазывают клеем, зажимают в струбцинах. После высыхания соединение усиливают крепежом саморезов 50 мм, шаг — 25 см. Продольную перемычку посередине прикрепляют металлическими уголками.

Из бруса 50*50 либо 100*100 мм изготавливают 6 ножек. Их высота — 10,5 см, но эта величина полностью зависит от проекта. Каркас переворачивают и крепят опоры: на каждый продольный элемент каркаса — два боковые и один центральный — приходится по 2 ножки. По желанию внешние элементы можно скруглить, но те, что находятся посередине каркаса, лучше все же не обрабатывать. Приклеив ножки, их закрепляют саморезами, переворачивают каркас в исходное положение.

Основа под матрас

Доски для каркаса должны быть на 5 мм уже, чем ширина внутренней части изделия, иначе кровать в скором времени начнет издавать неприятный скрип. На основании тонким сверлом делают небольшие отверстия для саморезов. Доски зашкуривают, укладывают так, чтобы концы не касались стенок основания кровати.

Между ними оставляют небольшое расстояние, необходимое для вентилирования матраса. После крепежа саморезами к краям каркаса и центральному ребру жесткости изделие снова шлифуют. Кровать обрабатывают грунтовкой, после ее высыхания наносят несколько слоев лака, каждый должен окончательно высохнуть.

Варианты изголовья

Изголовье присутствует всегда, а изножье сооружают нечасто. Для сооружения изголовья используют 4 доски: 3 детали отпиливают так, чтобы их длина совпадала с шириной ложа. Из обрезков делают поперечные элементы изголовья: например, длиной в 45 см. Поперечными деталями соединяют продольные, конструкцию грунтуют, затем лакируют. Такое изголовье не крепят к каркасу кровати, его жестко фиксируют на стене над мебелью, используя ушки-петли.

Другое решение — использование листа толстой фанеры. Вдобавок к нему необходима обивочная ткань, наполнители (синтепон, поролон), степлер и скобы. Из фанерного листа вырезают запланированную деталь (чаще это прямоугольник), сверху укладывают аналогичный кусок поролона.

Либо выкраивают из наполнителя фигуру больших размеров, чтобы завести на тыльную сторону спинки и зафиксировать степлером там. Толщина слоя поролона зависит от предпочтений мастера. Наполнитель устилают синтепоном, затем изголовье обивают тканью. Прикрепляют такую стенку к кровати либо к стене. Если выбирают крепление к корпусу, в нем и изголовье проделывают отверстия. Элементы скрепляют винтами и гайками.

На что надо обратить внимание

Если есть точный чертеж, заготовка и сборка всех деталей не вызывает трудностей. Однако есть некоторые моменты, их нужно учитывать.

При любой разметке своими руками погрешности неизбежны. Важная рекомендация — изготовление шаблона для однотипных элементов. Если первый образец будет точным, то и последующие детали будут эталонными. Все острые грани обязательно требуют скругления, позволяющего избежать нелепых травм. Для этой операции самым подходящим инструментом станет шлифовальная машинка, значительно экономящая время. Долговечности мебели не способствует крепеж из клея и саморезов. Особенно это опасно для детских спальных мест. Конструкция в этом случае начнет быстро расшатываться. Результат — ремонт, замена деталей, частей конструкции. Поэтому металлические уголки — необходимые крепежные элементы, однако лучшее решение — соединение деталей «шип-паз» с одновременным промазыванием клеем. Типичные размеры выступов, проушин — 2-3 см ширина и 4-5 см глубина. Односпальное ложе изготовить проще, так как такую конструкцию не нужно усиливать дополнительным ребром жесткости. Поэтому альтернативой двуспальной кровати могут быть 2 односпальные модели с отдельными матрасами. Их всегда можно соединить, достигнув желаемого результата.

Чтобы сделать кровать из дерева своими руками, потребуется время, внимательность и аккуратность. Если хочется создать что-нибудь особенное, после дебюта можно замахнуться на более сложные конструкции, ведь первое знакомство с сооружением ложа почти гарантирует продолжение новой интересной деятельности. На этом видео хорошо показан весь процесс:

https://www.youtube.com/watch?v=25hcI3AVV7s