Если вам надоела привычная мебель, и обстановка давно перестала радовать новизной, то кресло-мешок именно то, что нужно. Такой оригинальный предмет без труда впишется в любой интерьер, а домочадцы (особенно дети) будут в восторге от нового «жильца». К сожалению, магазинная цена на такие популярные изделия довольно сильно кусается, хоть их производство и не требует каких-то крупных затрат. Поэтому лучше узнать, как сшить кресло мешок своими руками, и с воодушевлением приниматься за дело. Не обязательно быть швеей экстракласса: если вы хоть однажды держали в руках иголку, то такая работа не вызовет особых затруднений.

Перечень преимуществ

Можно сказать, что у этого вида мягкой мебели совершенно отсутствуют недостатки. Судите сами:

Наиважнейшее преимущество — полное отсутствие жесткого каркаса. Кресло представляет собой мешок, внутри которого спрятан мягкий и сыпучий наполнитель. Благодаря ему возникает ощущение, что «мешковатое» кресло наполнено водой, отчего сидеть в нем невероятно комфортно. Поэтому готовьтесь к тому, что его могут облюбовать как дети, так и домашние животные. Из первого пункта вытекает второй: мягкая (в буквальном смысле) мебель обволакивает тело человека, что приводит к расслаблению мышц и снятию нагрузки в области поясницы. Из-за того, что наполнитель имеет низкую теплопроводность, к достоинствам добавляется еще и согревающий эффект. Безопасность для детей из-за отсутствия острых углов. Практичность: такое кресло даже ребенок способен перетащить из комнаты в комнату. Значит, с уборкой помещения проблем также не возникнет. Чистить кресло-мешок специальными средствами не надо, достаточно лишь снять чехол и постирать его. При кардинальной смене интерьера выбрасывать его не придется, потому что можно сшить новый чехол или добавить больше наполнителя.

Если эти доводы вас убедили, можно засучить рукава и приняться за дело.

Изготовление чудо-кресла

Сначала надо ознакомиться с конструкцией необычного изделия. Состоит она из двух чехлов: внешний является съемным, внутренний будет служить домом для искусственных шариков (пенопласт, полистирол). Материал для него — подкладочный или бязь. На этих чехлах обязательно должна присутствовать молния, потому что шарики деформируются от интенсивной эксплуатации, их придется менять. Внешний чехол уже требует и молнии, и ручки, которая поможет перемещать мешок по квартире. Учитывать стоит и качество материала.

Перечень необходимого невелик:

300 л наполнителя;

по 3 м материала для пошива чехлов;

2 молнии (40 см и 100 см).

Перед началом операции «Как сшить кресло мешок своими руками» выкройку необходимо выполнить на миллиметровке. Особо опытным мастерицам можно избежать этого этапа и сразу переносить ее на ткань с помощью обмылка или мела.

Выбор ткани

Подходящий ассортимент далеко не скуден. Это может быть велюр и вельвет, нейлон или мех, даже джинсовая ткань будет смотреться интересно. Основным критерием является износостойкость. Главное, чтобы ваша первая мягкая мебель не диссонировала с интерьером комнаты, в которую планируете пометить новинку. Гениальная идея — пошив сразу нескольких чехлов. Тогда ваше кресло всегда будет чистым, а различные варианты можно выбирать даже под настроение.

Страсти по наполнителю

Как было сказано выше, типичными наполнителями являются шарики пенопласта или пенополистирола. Такие материалы просты и гигиеничны: им не страшны загрязнения, неприятные ароматы и пот. Но существуют еще и натуральные наполнители, которые подойдут только для тех квартир и домов, в которых отсутствует повышенная влажность. В ином случае ваше кресло-мешок станет местом жительства плесени. К такой органике относятся:

древесные опилки;

конский волос;

горох, крупа;

пух или перья;

семена;

шерсть.

Если ваш выбор пал на опилки, то придется этот наполнитель тщательно перебирать, так как щепки, попавшие в мешок, грозят царапинами и занозами. Лучшим выбором будет кедровая стружка: она приятно пахнет и способна отпугнуть насекомых. Не забывайте и о целебных свойствах кедра.

На следующий нюанс надо обратить внимание людям, склонным к аллергии. Пух может стать ее провокатором. Потому не рекомендуется выбирать этот материал для детской комнаты или для аллергиков.

Работа начинается

Если у вас уже выбрана полюбившаяся модель, то можно приступать немедля.

Делаем выкройку

Сначала переносим подходящую выкройку или на миллиметровую бумагу, или сразу на материал. Не забываем про тщательное измерение. Оставляем припуски на швы, которые должны быть не менее 1,5 см. Каждый чехол состоит из 6 клиньев, в зависимости от модели для низа и верха нужны или 2 шестигранника, или 2 круга.

Внешний чехол

После того, как ткань вырезана, приступаем к сшиванию выкройки. Сначала делаем наметывание: два клина совмещаем изнанкой наружу, сметываем сверху и снизу по 15 см. Остальное место оставляем для молнии, которую приметываем и пристрачиваем на машинке. Нитки для шитья возьмем довольно крепкие. Если для обивки выбран плотный материал, то меняем и машинную иглу на более крепкую. Затем добавляем по клину, пришиваем, утюжим наш шов на одну сторону. Затем прокладываем еще одну строчку уже на лицевой стороне, захватывая проглаженные припуски. Это придаст больше прочности нашему креслу. Повторяем эту операцию для нижней и верхней детали. Один чехол готов.

Внутренний чехол

Он делается точно так же, только клинья с молнией сшиваются сверху и снизу на расстояние по 45 см (молния ведь всего 40 см).

Вставляем внутренний чехол

Для того чтобы не пришлось столкнуться с проблемами, мы сразу вставим внутренний чехол во внешний, иначе он, наполненный гранулами, очень неохотно позволит натянуть на себя обивку. Совмещаем молнии и переходим к заключительному этапу.

Приступаем к набивке

Если наш выбор пал на искусственный наполнитель, то необходимо надеть респиратор. Действуем аккуратно и осторожно, ведь рассыпавшийся полистирол обожает прилипать ко всем поверхностям. Чехол наполняется на две трети, это оптимальное количество для комфортной мягкости кресла. Затем застегиваем обе молнии и радостно шлепаемся на наш замечательный мешок, по совместительству — кресло.

Сделав своими руками первую мебель, можно остановиться на достигнутом. Но если очень понравился результат, а душа требует продолжения, то теперь стоит обратить свой взор на другие материалы обивки (например, старые джинсы). После изготовления второго экземпляра такой мебели у вас уже не возникнет вопросов, как сшить кресло мешок своими руками.