Как сшить чехлы на стулья: быстрое преображение мебели и интерьера

Чехол для стульев будет настоящим спасением, если глаза устали смотреть на надоевшую обивку, а душа желает перемен. Старая мебель, потрепанная жизнью в буквальном смысле, тоже преобразится за считаные часы. Если в доме хозяйничают пушистые создания, выбравшие стулья мишенями для когтей, то и совершенно новая мебель требует скорейшей защиты от хвостатых варваров. Обычный выход — покупка комплекта — устраивает далеко не всех, поэтому снова в моде изготовление этих оригинальных элементов декора. Плюс — возможность выбора «своего» материала, скорость работы, так как сшить чехлы на стулья можно быстрее, чем подобрать готовые изделия. В них часто что-то не нравится — расцветка, ткань, внешний вид.

Виды, материалы, цветовая гамма

Несмотря на простоту этих изделий (или благодаря ей) ассортимент их огромен. Отличаются они по форме, цветовой гамме, материалам, идущим на изготовление.

Разновидности

Форма и предназначение — первый пункт, который требует рассмотрения, ведь при выборе лучшего варианта нужно учитывать каждую мелочь.

Еврочехлы — универсальные, цельные. Длина изделий может быть различной: в некоторых моделях сшита «юбка» до пола, в других она укорочена и составляет 2/3, 3/4. Эти универсалы есть и для табуретов. Подходят они для всех стандартных стульев благодаря тянущейся ткани. Чехлы класса люкс предназначаются для торжественных приемов, обычно используются в банкетных залах и ресторанах. На их пошив идут только дорогие материалы, обеспечивающие эффектные драпировки и другие подобные элементы. Получехлы — самый простой для пошива вариант. Это отдельные изделия с резинкой либо завязками. Они практичны, так как позволяют чаще стирать тот чехол, что пачкается быстрее. Изделия могут быть сшиты только на спинку или лишь на сиденье.

Выбор ткани

Здесь главную роль играет предназначение мебели, особенности оформления комнаты, в которой располагаются стулья.

Для кухни

Самые строгие требования предъявляют к чехлам, находящимся в помещении для приготовления пищи. Помимо гармонии с интерьером важна практичность, так как эти текстильные изделия придется очень часто стирать. Для них необходимы ткани, отлично переносящие многочисленные «водные процедуры». Подойдут материалы из хлопка, габардин. Цвет ткани для чехлов на стулья в кухню может быть того же цвета, что и скатерти, занавески.

В гостиную

Наилучший вариант для этой комнаты — чехлы, сшитые из мебельной ткани. Многое зависит от стилевого решения комнаты. Для классики подойдут ткани спокойных оттенков — искусственная либо натуральная кожа, велюр, замша. В качестве рюшей хорошо смотрится креп-сатин. В интерьере, выполненном в стиле бохо, кантри или сканди, не будут «белыми воронами» чехлы из натуральных материалов — льна, хлопка.

В случае торжества

Оно предполагает использование довольно дорогого материала — атласа, органзы, парчи, шелкового габардина. Не менее эффектно будут выглядеть накидки, изготовленные из бифлекса, лайкры, жаккарда. Но такие изделия не подойдут для использования в качестве повседневных чехлов на стулья, так как накидки быстро потеряют свой праздничный вид из-за частых стирок.

Для детской

Эта комната совсем не ограничивает выбор ткани, однако лучше, если она будет натуральной. На роль чехлов могут претендовать различные материалы — джинсовый, замша, лен, мех, флис, флок. В этом случае нередко используют ткань, которая осталась после пошива других изделий, а также распоротые старые вещи.

На дачу

Быстро пачкающиеся накидки для табуретов либо стульев на загородном участке должны легко стираться и высыхать. Поэтому туда выбирают лайкру, микрофибру, спандекс (эластан). На даче оптимально использовать короткие чехлы. Длинные модели не лучший вариант, так как они будут собирать на себя всю пыль и мгновенно пачкаться.

Расход материала

Если планируется сшить универсальный вид чехла, то на одно изделие уйдет примерно 1,2-2 м ткани, если ширина ее составляет 150 см. Получехол менее требователен. Для изготовления обычной подушки измеряют сиденье, потом умножают результат на 2. Завязки для фиксации чаще делают из контрастных лент, тесемок.

Снятие мерок со стула

Хорошую посадку чехла на стул обеспечит корректно выполненное снятие мерок, а значит, почти гарантирована точная выкройка. Самый элементарный вариант — цельнокроеный чехол, в этом случае работа значительно упрощается.

Снятие замеров. Первый из них — высота стула, так как сразу необходимо сделать поправки на длину будущего изделия. После этого вымеряют высоту от сидения до пола, ее также необходимо уменьшить, если низ чехла не собирается подметать пол. Измеряют ширину спинки, сиденья. Замеры ножек, расходящихся книзу, требуют особого внимания: делают ряд замеров на уровне сиденья, ниже его, потом вымеряют основание стула. Выкройка. Выполняют чертеж, все значения переносят на бумагу. Приступают к изготовлению выкройки в полном размере, используют миллиметровку, оставшиеся обои, газеты либо кальку. Деталь вырезают. Тест на правильность. Перед тем как сшить чехлы на стулья, нужно удостовериться, что выкройка точна. Для этого ее прикладывают к стулу, все стороны, которые будут сшиваться, соединяют с помощью скотча. Эта операция дает возможность исправить брак до начала шитья. Изготовление окончательного варианта. На идеально подогнанном чертеже не хватает одного — припусков на швы, поэтому готовят новую выкройку, добавляя со всех сторон по 15-20 мм. Другой вариант — приклеивание по всему периметру бумажных полосок такой ширины. Он подойдет, если чертеж был выполнен без единой ошибки.

Не всем удается избежать блина комом, когда подобная работа выполняется впервые. Чтобы не испортить хорошую ткань, для начала лучше выбрать простой «тренажер» — ненужные отрезки ткани либо старое постельное белье. Бонусом будет раннее знакомства со всеми нюансами данного рукоделия, оно минимизирует возможность «запороть» изделие из дорогого материала.

Изделие-универсал

Здесь не нужна сложная выкройка, работа тоже не имеет особых подводных камней. Замеры и изготовления шаблона проводится по приведенной выше схеме. Поэтапно процесс выглядит довольно просто.

Готовую выкройку переносят на материал, принимая во внимание необходимость фиксировать ее по долевой нити. Ткань раскраивают. Пошив изделия начинают со стачивания боковых сторон спинки. Сначала подворачивают, а затем обшивают срезы задней спинки — боковые и нижний. Если предусмотрена складка сзади, то в нее на этом же этапе вшивают молнию. Последним стачивают верх чехла. Все части юбки сшивают между собой. Подвернув нижний край, его прошивают. Стачивают сиденье чехла с верхним краем юбки. Соединяют детали со спинкой. Обрабатывают все швы оверлоком. Если он отсутствует, то зигзагом или обметочным швом вручную. Когда молния сзади не предусматривалась, ее заменяют, пришивая пуговицы и декоративные петли. Иной выход из положения — изготовление вставок из ткани, к которым пришивают ленты-завязки.

Для надежной фиксации чехла на стуле внутри него по углам пришивают по 2 ленточки, длина каждой — 30-40 см. Их крепко привязывают к ножкам.

Чехол-сиденье

Это самый популярный и простой вариант, который не требует мастерства, а также большого количества ткани. С практичностью решения поспорить тоже трудно. Изделие подойдет для обычных табуретов и стульев, нередко можно увидеть его на барных стульях. Вариантов изготовления есть несколько.

Самый простой — накидка на сиденье, сшитая из 2 кусков ткани, между которыми находится наполнитель. В этом случае из картона делают выкройку, повторяющую формой сиденье, переносят на ткань, а также на поролон или листовой синтепон, затем, сшив 3 края, получают заготовку. В нее помещают наполнитель, застрачивают, а края обшивают бейкой.

Здесь возможны более сложные вариации. Если выбран воздушный наполнитель, на изделии делают строчку ромбом. Дополнительно декорировать помогут оборки, вшитые на этапе стачивания деталей. Для фиксации чехла к стулу с внутренней стороны пришивают завязки, изготовленные из того же материала, или из ткани оборок.

Вариации на тему декорации

Самые разные элементы способны украсить подобное изделие. Например, для чехлов нередко используют контрастный кант. Его делают из косой бейки, лент, сутажа. Для защитной «одежды» детских стульев наиболее популярны всевозможные аппликации. Лучше выбирать самоклеящиеся элементы с термоклеем, нанесенным на обратную сторону. В этом случае аппликацию кладут на ткань, затем проглаживают горячим утюгом.

Большие пуговицы особенно хорошо смотрятся на сиденье толстого чехла с листовым наполнителем. Для получения декоративного элемента вырезают круг, диаметр которого больше чем у пуговицы на 10 мм. По краю его прокладывают мелкие стежки. Положив в центр пуговицу, его стягивают. Нехитрый способ позволяет делать декоративные элементы из любой ткани.

Так как сшить чехлы на стулья под силу любой хозяйке, главным остается тема украшения самодельного предмета. И здесь способна помочь фантазия и чужие идеи, если вдохновение пока дремлет. Например, в этом видео показан процесс изготовления защиты для офисного кресла и стульев: