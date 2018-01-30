Для того чтобы разобраться как сделать шкаф купе своими руками — встроенный, придется приложить весьма много усилий. Это оправдано, если вы не можете найти подходящую модель в магазинах, или просто очень хочется покорить новую вершину, ведь великолепно сделанный предмет мебели — веская причина для гордости. Поэтому, смирившись с ожидающими трудностями, приступайте к работе.

Измерение помещения

Редкий человек может похвастаться, что его квартира имеет идеальную геометрию, потому в первую очередь придется заняться замерами места, куда вы планируете поместить шкаф. Это особенно важно, если мебель изготавливается для ограниченного помещения, например, для ниши.

На бумаге набросайте эскиз запланированного для шкафа места, и уже на него будете впоследствии наносить размеры. Это довольно сильно облегчит определение габаритов будущего изделия. Итак, процесс включает в себя 3 серии измерений.

Отступаем от стены 15 или 20 см, поднимаемся на расстояние 80 см от пола. Следующий должен отстоять от первого на 60 см, последний — на 80 см от второго. Вторая серия начинается в 30 см от первой. Измеряются расстояния до выключателей и розеток. Надо удостовериться, что шкаф не станет препятствием для доступа к ним в дальнейшем.

Измерять нужно и расстояние от пола до потолка, причем делать это сразу в нескольких точках. Только после сбора всех данных можно переходить к следующей стадии.

Расчет размеров

Надо внимательно посмотреть на получившиеся цифры, и выбрать из них минимальное значение. Именно оно станет основой для дальнейших расчетов ширины нашей мебели. Теперь из этого значения вычитается по 30 мм с каждой стороны. Величина погрешности зависит от конструктивных особенностей вашего шкафа-купе, от количества точек замера, а также от кривизны стен.

Конструкция шкафа целиком зависит от его длины. Типичным материалом для такой мебели является ДСП, лист его имеет следующие размеры:

длина — 2750 мм;

ширина — 1830 мм;

толщина — 16 мм.

Будет замечательно, если планируемый шкаф должен иметь ширину или равную размерам плиты, или меньшую. В противном случае придется заказывать более длинную плиту, но далеко не факт, что вам не откажут. Кроме того за такой лист запросят приличную сумму.

Проблемные детали такого длинного шкафа — нижнее и верхнее основание. Но из любой затруднительной ситуации можно выйти с честью:

Можно сделать два небольших изделия, а затем соединить стяжкой. Однако это повлечет за собой лишние расходы. Верхнюю крышку и дно нарастить — добавить недостающий кусок.

Расчет глубины

Она зависит от того, сколько вещей вы предполагаете поместить в шкаф-купе. От глубины надо сразу же «отщипнуть» около 100 мм, требующихся для раздвижной системы. Также это значение могут ограничивать особенности помещения, например, неглубокая ниша. Не надо забывать и о том, чем вы собираете заполнить внутреннее пространство (полки, ящики, штанги и т. д.).

Расчет высоты

Если вы хотели сделать шкаф-купе до самого потолка, то это не получится никак: обязательно надо оставлять минимум 100 мм, если глубина будущего изделия минимум 700 мм, а расстояние от пола до потолка составляет 2500 мм. В противном случае установка его в вертикальное положение не получится. Надо учитывать и длину диагонали боковой стенки, которая очень важна при подъеме готового каркаса.

Конструктивные особенности основания

Выбор здесь невелик. Основание может быть:

невысоким;

на кухонных ножках.

В первом случае опоры устанавливаются близко от боковых переборок (через 30-40 мм). Высота их достигает 25 мм, что обеспечивает лучшую устойчивость, а также есть возможность их регулировки. Но в таком варианте присутствует большой недостаток — видна щель.

Кухонные ножки из пластика высотой 100 мм закрывают этот просвет благодаря цокольной планке. Это придает изделию более симпатичный вид, и препятствует попаданию мусора под шкаф. К минусам можно отнести некоторые трудности в регулировке.

Жесткий каркас

Чтобы избежать раскачивания, которому виной слабая жесткость задней стенки, ее укрепляют поперечными ребрами из ДВП. Устанавливаются они в каждом отделении: поперечные планки высотой 250 мм фиксируются конфирматами, центральная секция вдобавок получает еще и одно высокое ребро. Такая операция гарантирует устойчивость шкафа.

Полки

Без них не обходится ни один шкаф, а установка не отличается сложностью. Некоторые вопросы может вызвать монтаж их на одной оси. И здесь у каждого есть выбор из двух вариантов:

мебельные уголки;

крепление «вертолет».

Угловые стяжки лучший вариант, который может удерживать полки с тяжелым весом как самостоятельно, так и в компании с конфирматами. К относительным минусам такого выбора относится заметность креплений.

«Вертолет» же просто чудо инженерной мысли. Первым шагом является вкручивание одного конфирмата в центр первой полки, затем она проворачивается по своей оси, освобождая место для крепежа полки, расположенной противоположно. Ее уже можно фиксировать двумя конфирматами. Полку-вертолет возвращают в горизонтальное положение, и обе крепятся с противоположных концов опять же конфирматами.

Монтирование штанги

Здесь возможны три варианта:

стандартная;

выдвижная (микролифт);

лифт-пантограф.

Выбирать придется из 2 видов возможной установки:

продольный (стандартная, с пантографом);

поперечный (стандартная с микролифтом).

Выбор подходящего варианта зависит от глубины вашего нового предмета мебели, и ширины проема той секции, в которой запланирована штанга. Помимо этого придется обратить внимание на ее максимально возможную нагрузку.

Задняя стенка

Ламинированные листы ДВП фиксируются саморезами не только по периметру секций, но и к закрепленным полкам. Из-за сложности точности последнего процесса горизонтальные линии полок переносятся на переборки с помощью маркера. Именно так можно избежать некрасивых отверстий в задней стенке, которые придется камуфлировать. Или вовсе покупать новые листы ДВП.

Сборка

Ее начинают с монтажа ящиков. Собирается каркас, прикручивается дно, устанавливаются выкатные детали. Следующим этапом является разметка, а затем и просверливание отверстий в переборках. Когда этап завершится, можно переходить к главному – к сборке каркаса.

Сначала прикручиваются все стяжки, фиксируется дно, на него устанавливаются опоры, после чего конструкция поднимается «на ноги». Верх изделия укрепляется мебельными уголками, прикручивается задняя стенка. Вставляются ящики, размещаются штанги.

Монтаж дверей

Сборка дверей чуть ли не самый важный этап. Состав деталей:

верхняя и нижняя рамы дверного полотна;

боковые рамы;

напрвляющие;

стопоры;

уплотнитель.

Боковые рамки крепятся саморезами, так же монтируются направляющие. Обратите внимание на ровность установки, иначе возможен перекос дверей. К краям нижней направляющей монтируются стопоры. Затем ролики устанавливаются в верхней и нижней части. При необходимости можно отрегулировать положение двери винтами нижних роликов. Заключительный этап — монтаж фурнитуры.

Не все может пройти гладко во время вашей первой попытки мебельного производства, зато при вопросе, как сделать шкаф купе своими руками: встроенный, вы сможете загадочно улыбнуться и небрежно ответить: «Ерунда, ничего сложного там нет».

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