Детская кровать своими руками: чертежи, виды и материалы

Здоровый, полноценный сон — то, что необходимо ребенку в первую очередь, поэтому спальное место обязано быть комфортным, безопасным, симпатичным. Несмотря на большой ассортимент таких изделий в многочисленных магазинах, некоторые родители выбирают иной путь — сооружение главного предмета мебели для спальни своими руками. Желание это нельзя назвать странным: решение позволит значительно выиграть в финансовом плане, гарантировать экологичность материалов, сделать его удобным и надежным. Детская кровать своими руками, чертежи которой нужно тщательно изучить, может получиться лучше, чем ее покупная «коллега».

Размышления о лучшем материале

От его выбора будет зависеть не только особенность модели, стоимость работ, но и благополучие ребенка. Каждый материал, предназначенный для детской кровати, имеет как достоинства, так и недостатки, поэтому лучше заранее познакомиться с наиболее популярными из них.

Дерево: ода экологии

Для детской мебели выбирают цельную древесину, которая является недешевым вариантом. Но она того стоит, так как массив удобен, прост в обработке, легок, функционален, безопасен. Такая мебель универсальна, она смотрится органично практически в любом интерьере. Однако недостаток есть — натуральность материала. Именно в ней причина недолговечности деревянных изделий, однако для растущего ребенка этот минус несущественен, так как кровать в любом случае не покупают на вырост.

ДСП и ЛДСП: качество — во главу угла

Ламинированная и простая древесно-стружечная плита — предмет неутихающих споров из-за различных клеящих составов, использующихся в них. Причина — потенциальные ядовитые испарения, грозящие малышу отравлением. Поэтому если выбор пал на этот материал, необходимо тщательно искать производителя, гарантирующего качество и безопасность плит. ДСП отличаются долговечностью, небольшой ценой, что является достаточной причиной остановиться на них для многих родителей.

МДФ: конкурент древесины

Мелкодисперсная фракция, или древесноволокнистая плита, имеющая среднюю плотность, давно освоила свою нишу, которая довольно велика. Этим материалом отделывают потолки, полы, используют в производстве мебели. Причина популярности — отсутствие вредных веществ, влаго- и термоустойчивость, пренебрежение грибков, плесени к материалу. Большая плотность МДФ гарантирует надежность изготовленной мебели, так как, в отличие от ДСП, крепежные элементы в этих плитах не расшатываются.

Металл — универсал, но не для малышей

Некоторые металлические резные кровати с коваными элементами выглядят очень эффектно. Материал долговечен, функционален, но не лишен недостатков. Главные из них — тяжесть и твердость. Маленький ребенок, отличающийся непоседливостью, легко может «доиграться» до тяжелой травмы, поэтому такие конструкции обыкновенно выбирают для подростков. Другие минусы — высокая стоимость, возможное появление ржавчины, если в квартире повышенная влажность.

Пластик

Это относительно новый материал, но он уже переживает бум: изделия из него повсеместно применяют в строительных работах, в изготовлении предметов мебели, теперь и детской. Среди его достоинств — малый вес, необременительный уход, внешний вид. Минусы аналогичны недостаткам ДСП. Это возможность отравления вредными парами. В этом случае тоже важен производитель, гарантирующий стопроцентную безопасность изделий.

Для разных возрастных групп свои предпочтения. Дерево, ДСП (лучше МДФ) подходит как для грудничков, так и для школьников младших классов. Легкий, почти невесомый пластик выбирают для люлек новорожденных, так как вес подросшего ребенка он выдержать не в состоянии. Оригинальные металлические кровати — «удел» подросткового возраста.

Как собрать детскую типичную кровать?

Покупать материалы лучше в мебельном цехе, это обойдется дешевле. Кроме того, мастера сразу могут порезать и обработать все детали. Для внешних элементов оптимальная толщина заготовок составляет 16 мм, для внутренних — 20. Помимо них необходимы пиломатериалы:

брус 5х5, длина его около 8 м;

доски 2х10, необходимый минимум — 10 штук;

рейки 2х2.

Выбрав материал и чертеж, приступают к работе. Начинается она с ножек, сооружения рамы, затем к ней крепят спинки, навешивают боковины. Размеры кровати и матраса должны быть привязаны друг к другу. К величине последнего всегда добавляют несколько сантиметров на припуски.

Основа под матрас

Ножки имеют разную длину. Те, что у изголовья, должны быть длиннее элементов у изножья. К ним крепится каркас. Посередине продольных деталей вырезают пазы, в них вставляют рейки. Крепят их на столярный клей, для надежности вкручивают небольшие саморезы. Каркас фиксируют металлическими уголками. После завершения операции к ножками монтируют колесики.

Сборка бортиков и спинок

Те и другие крепятся к брускам, являющимся ножками конструкции. Они состоят из двух поперечных элементов, соединенных рейками. Сначала в них вырезают отверстия, шаг их — максимум 12 см. Концы реек, обмазанные клеем, вставляют в пазы обоих элементов, затем их монтируют к брускам-ножкам.

Декорирование

Готовую кроватку можно покрыть тремя слоями лака, покрасить акриловой или акрилатной краской. Если использовать морилку, то новая мебель приобретет красивый вид и защиту от гниения, однако делать эту операцию придется на свежем воздухе. Кровать, изготовленную из МДФ, ДСП или дерева, оклеивают поролоном, после чего оббивают тканью.

Виды и чертежи

Прежде чем приступать к обдумыванию «образа» будущей кровати, необходимо мысленно оформить свои предпочтения, учитывая возраст и пол ребенка, количество спальных мест, функциональную нагрузку на будущий предмет мебели. От этих ответов будет зависеть выбор его материала, размеров и форм.

Для новорожденных

Самый лучший вариант для «супермалышей» — отдельная кровать, ложе которой отстоит от пола на 50-60 см. Минимальная длина ее — 120 см, для удобства желательно сделать один бортик съемным. Соорудив такую конструкцию, можно не беспокоиться о смене спального места 3-4 года. Необходимо предусмотреть заранее, чтобы была возможность позже опустить высокое ложе ниже.

Кровать-качалка

Еще один вариант, что понравится малышам и — особенно — их родителям. Недостаток качалки — малый срок эксплуатации, так как, научившись стоять, ребенок способен сильно раскачать ее. Такие действия чреваты падением. Соорудить ее немного сложнее, но вполне по силам начинающему мастеру.

Не кровать, а гоночная машина

Особенной популярностью у мальчиков пользуется такой вид спального места, ведь им можно похвастаться перед сверстниками. Дополнив кровать роликами, можно получить настоящий спортивный гоночный болид. В магазинах цена на эти изделия довольно высока, поэтому, найдя удачное решение, воплотив его в жизнь, можно сберечь средства, а заодно порадовать ребенка.

Двухъярусная детская кровать

Особую любовь многодетных родителей заслужили такие спальные места, позволяющие экономить пространство небольших квартир. Далеко не у всех есть возможность отвести для детей большую площадь. Однако самостоятельное выполнение требует особых навыков и умений, поэтому нужно сначала взвесить все его плюсы, возможные минусы.

Кровать, занимающая целый «дом»

Эта популярная скандинавская разновидность спального места — полноценный, уютный домик в доме — нравится больше девочкам. Но если украсить его мужскими атрибутами, придать «жилищу» необычную форму, то и мальчики не останутся равнодушными к такой избушке, легко превращающейся в игровой штаб или место для баталий.

Чердачное спальное место

Кровать, устроенная «на чердаке», — спасение для малогабаритных квартир, так как под ней можно поместить любой предмет мебели подходящих размеров. Для родителей детей, капризничающих перед сном, это лучший вариант, так как процесс отхода ко сну превратится для их чад в увлекательную игру.

Все варианты интересны, они обязательно найдут своего ребенка и его любящего отца — мастера, загоревшегося новой идеей. Детская кровать своими руками, чертежи, материалы для нее — те темы, с которыми нужно ознакомиться родителям, желающим рационально, с выдумкой использовать существующую площадь, а также привнести новизну в оформление дома.

Для того чтобы вникнуть в процесс, посмотрите одно из популярных видео: