Виды покрытия крыши дома: мучительный выбор

Те, кто задумал соорудить для своей семьи новое и большое жилище, рано или поздно столкнется с выбором, который может стать весьма затруднительным. Поэтому необходимо заранее узнать, какие виды покрытия крыши дома бывают, которые из них позволят сделать работу самостоятельно, и ознакомиться как со всеми достоинствами, так и с их недостатками. Только так можно не растеряться в бескрайнем многообразии вариантов.

Кровельные покрытия и материалы

Кровельный материал, как и изоляционный, служит защитным барьером крыши от многочисленных внешних воздействий. Условно их можно подвергнуть классификации по следующим критериям:

Тип основы. Бывает кровельный материал, основой которому служит сталь, стеклоткань, стеклохолст, фольга или даже картон.

Характеристики защитного слоя. Он может быть мелкозернистым и крупнозернистым, пылевидным или чешуйчатым.

Вид вяжущего вещества, использующегося в кровле: битумный, полимерный и битумно-полимерный.

Тип наружного покрытия — полимерная или металлизированная пленка.

Сырье бывает как минеральным, так и органическим.

Внешний вид — листовая, штучная или рулонная кровля.

Обязанности, возложенные на кровлю

Все требования, которым должно соответствовать покрытие крыши, вполне понятны и разумны. Итак, что мы ждем от материалов? Это:

Долговечность и прочность. Способность противостоять вредным внешним воздействиям. Герметичность. Стойкость к сильным перепадам температур.

Надо сказать, что все кровельные материалы, которые не соответствуют стандартам, на рынок не допускаются, потому и шанс «нарваться» на некачественный товар стремится к нулю.

Шиферные листы: если важна простота монтажа

Тогда волнистые листы из асбестоцемента могут стать подходящим материалом. Он долговечен, но известным недостатком его является хрупкость. Длина листа стандартна — 1750 мм, а ширина, напротив, бывает различной — от 980 до 1130 мм.

Ему совсем не страшны перепады температур, потому иногда шифер успешно доживает до 40-летнего возраста без единого ремонта. На сегодняшний день в магазинах представлен огромный выбор красок-мастик для шиферных листов, что позволит не только сильно изменить «имидж» любой крыши, но и продлить ее жизнь.

Если в кровле нуждаются подсобные помещения, то лучшего материала не найти. Если же вы выбрали изделия для собственного дома, необходим крайне придирчивый осмотр листов при покупке. Потому смотрите внимательно, чтобы отсутствовали трещины или вмятины, а на кромке не было и намека на расслоения.

Когда нужна практичность, берите листы из металла

Здесь есть 2 варианта: или алюминий, или оцинкованная сталь. Долговечность вам обеспечена, потому как о хрупкости можно забыть навсегда. Единственным «подводным камнем» может стать относительная сложность их монтажа, потому что крепятся листы фальцами или специальными защелками.

Список преимуществ металлических листов:

легкость;

универсальность;

долговечность.

Если говорить об алюминиевых изделиях, то к перечню еще добавляется устойчивость к коррозии, потому срок службы их достигает 80 лет.

Не обходится и без минусов: во-первых, практически отсутствует звукоизоляция, во-вторых, теплопроводность не спасет ни от жары, ни от холода.

Металлочерепица — защита для эстетов

Основой такой кровли является оцинкованная сталь, имитирующая настоящую черепицу. То, что она дополнительно обработана антикоррозийными веществами, добавляет ей срок «счастливой» жизни с домом. Металлочерепица становится выбором многих, так как:

симпатий ей добавляет легкость монтажа;

долговечность тоже довольно привлекательна;

ее красота, которая обязана спасти мир, не самое последнее качество при выборе кровли.

Минусы, присущие металлическим листам, к сожалению, есть и у этого вида кровли.

Ондулин — натуральный продукт

Это целлюлозные волокна, пропитанные для прочности битумом, в которыq добавляют еще и полимерные составляющие. Наружный слой его покрывается двумя слоями краски. Материал способен служить хозяевам до 40 лет. Достоинств много, среди них:

достаточно легкий вес;

экологичность;

простота монтажа;

способность противостоять химическим составам;

демократичная цена;

шумоизоляция и гидроизоляция.

Без недостатков тоже не обошлось: поверхность склонна к выцветанию, во время жаркого лета крыша будет благоухать битумом, материал горюч.

Мастичная кровля — вариант для плоских крыш

Наливная (мастичная) кровля — это полимерная пленка, которую нужно нанести тонким слоем. Имеет хорошее сцепление с металлом, бетоном и битумом. После застывания она становится монолитом. Что способствует следующим плюсам:

способность выдерживать сильные перепады температур;

отличный уровень гидроизоляции;

устойчивость к ультрафиолету;

крайне малый вес.

Еще мастичная кровля может с успехом применяться для латания на крыше небольших прорех.

Мягкая кровля — изящный вариант

Здесь представлены сразу два варианта.

Гибкая черепица

Основой ей служит стеклохолст, который пропитывается модифицированным битумом. Венчает это творение рук человеческих слой разноцветной минеральной крошки (базальт или сланец). Из преимуществ материала можно отметить:

водонепроницаемость и огнестойкость;

защиту от грибка;

легкость материала;

разнообразие расцветок и фактур.

К сожалению, и у мягкой черепицы есть минусы: она не перенесет трескучих морозов и лопнет, при жаре будет источать «аромат» битума, к тому же материал, естественно, горюч.

Кровля наплавляемая — гидроизол

Основой материала может служить стеклохолст или полиэстер, пропиткой служит окисленный модифицированный битум, сверху находится слой полимера, имитирующий крупнозернистую посыпку. Хорошо подходит для плоской кровли. Сильные его стороны:

крайне малый вес;

неприхотливость ухода;

долговечность;

пожаробезопасность;

гидро- и звукоизоляция.

Слабая сторона его относительна: до монтажа нужно хранить рулоны вертикально и не допускать в этом помещении высоких температур.

Мембранная плоская кровля

Этих видов целых три:

Мембраны из ТПО (термопластичный олефин). Укрепляются армированной сеткой. Экологичны. Мембраны ЭПДМ. В составе искусственный каучук и армированная сетка. Прочны и экологичны. Мембраны ПВХ. Защита от огня и ультрафиолета, но похвастаться экологичностью не могут.

Преимущества мембраной кровли:

долговечность;

водостойкость;

монтаж возможен при любой погоде;

прочность.

Теперь к минусам: для укладки требуется подготовка основания, использование масел и растворителей — табу.

И все же выбор трудноват

Если самый подходящий вариант вы так и не смогли определить, значит, надо пойти другим путем. Придется оценить:

Долговечность и особенности монтажа кровли. Вид планируемого строения (жилье или вспомогательные постройки?). Его стропильную систему кровли на надежность. Соотношение цены и качества кровельных материалов. Их эстетичность.

Когда эти критерии будут рассмотрены, то выбор станет легче, ведь какие-то изделия сразу можно будет отмести как неуместные или тяжелые, недостаточно красивые или слишком дорогие.

Да, виды покрытия крыши дома столь разнообразны, что лучше посвятить изучению животрепещущего вопроса больше времени, чем потом сожалеть о неправильном выборе долгое время. Не так ли?

Может быть, это видео поможет определиться с выбором: