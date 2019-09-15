Праздничное оформление жилища перед Новым годом — традиция, которая давно прижилась во всем мире. Чтобы преобразить дом, превратить в новогоднее сказочное царство, его населяют различными существами — символами предстоящего торжества. Эту волшебную армию не так давно пополнили новые крохотные персонажи — забавные карлики, живущие под землей и обладающие бессметными богатствами. Если эти существа поселяются в доме, то в нем воцаряется благоденствие, поэтому новогодний гном своими руками — хороший шанс избежать в будущем году проблем со здоровьем, возможность оставить финансовые неурядицы в прошлом. Делают маленьких мифических созданий всей семьей, так как процесс этот увлекает всех — и детей, и взрослых.

Гномы из шишек

Шишки — лучший материал для изготовления многих новогодних игрушек. И в случае с гномами они тоже используются довольно часто. Причина — быстрота и легкость создания сказочного персонажа. Для его создания понадобится минимальный набор, в который входит:

красивая сосновая шишка;

большая бусина либо шарик;

небольшие кусочки фетра и ваты;

клей, краска для глаз.

Эти работы не требуют от мастеров особого умения.

На верхушку шишки приклеивают бусину. Заменой ей может стать шарик, скатанный из мокрой офисной бумаги. Конус для колпака вырезают из фетровой ткани. Его аккуратно сшивают вручную. Из этого же фетра вырезают шарфик, который фиксируют ниткой либо клеем. Из ваты делают бороду, ее тоже приклеивают. Последняя операция — рисование глазок.

Гном из свитера и колготок

Этот вариант понравится тем, кто не в большом восторге от возни с выкройками. В этом случае семье мастеров понадобится старый трикотаж — свитер, который может пожертвовать на новогоднего гнома свой рукав, и капроновые колготки телесного цвета. Еще потребуется:

синтепон, его можно добыть из старой подушки;

наполнитель-крупа — греча, рис или другая;

маленький кусочек меха;

трикотаж для маленькой шапочки;

иголки, нитки, ножницы;

швейная машина.

Новогодний гном своими руками создается так:

У свитера отрезают рукав, который тут же сшивают снизу. Получившийся мешочек заполняют крупой, завязывают ниткой. Из меха вырезают треугольник — будущую бороду новогоднего гнома. Из кусочка колготок и небольшого количества синтепона делают нос. Бороду и нос пришивают вручную к кусочку трикотажа, наполненного крупой. Из кусочка, предназначенного для шапки, вырезают треугольник для колпака — длинный, но узкий. Его сшивают на машинке и выворачивают на лицевую сторону. Головной убор с изнанки (в нескольких местах) пришивают к туловищу. По желанию новогоднего гнома украшают вышивкой — например, узорами-снежинками или сердечками.

Гном из носков

Это еще один способ соорудить относительно большую новогоднюю игрушку из материалов, которые найдутся в любом доме. Для создания гнома потребуется приготовить:

три носка: 2 махровых (контрастных) и один хлопковый — светлый;

кусок искусственного меха (10х10 см);

небольшой кусочек ткани телесного цвета — для носа;

500 г риса;

наполнитель — синтепон (шарики), холлофайбер;

веревку, проволоку, резинку, ленты;

клей и термопистолет;

иголки, булавки, ножницы, швейную машину.

Сначала занимаются хлопковым носком: в него насыпают крупу. Набив рисом больше половины изделия, его завязывают веревкой, либо затягивают резинкой. Верхнюю часть пока не трогают.

Вырезают небольшой кружок (примерный диаметр — 5-7 см) из ткани телесного цвета. От части, заполненной крупой, «отщипывают» небольшой шарик — будущий нос. Его заворачивают в телесную ткань и фиксируют эту часть лица резинкой. Верхнюю половину новогодней фигурки набивают наполнителем, придают ей форму конуса. Границу отмечают булавками, затем прокладывают машинную строчку. Часть носка, оставшуюся свободной, крепят к «рисовому» туловищу клеем. На тело до самого носа натягивают махровый носок, обрезанный немного выше пятки. Под нос пистолетом приклеивают треугольник, вырезанный из меха. Куском проволоки соединяют обе части будущего гнома. Сверху из нее делают петлю, которая будет удерживать колпак. Натягивают второй махровый носок. Нижний край его несколько раз заворачивают и приклеивают к нижнему изделию. Таким простым способом готовят несколько гномов для украшения пола вокруг новогодней ели.

Кроха-гном из ткани

Несмотря на миниатюрные размеры, создание этого скандинавского мифического существа займет гораздо больше времени. Заранее необходимо приготовить:

белый (бежевый) фетр и ткань с ворсом — байку, фланель, шерсть;

синтепух;

искусственный мех;

картон;

палочку для суши;

крупу — одну чайную ложку;

нитки, бисерную иголку (булавки), ножницы;

бусину, бисер.

Сначала занимаются туловищем: из картона вырезают круг (диаметр — 5 см) и конус, его ширина составляет 14 см, высота — 11,5 см. Низ его делают полукруглым.

Выкройки кладут на ткань, вырезают. Сшивают круг-дно с туловищем-конусом, боковой шов прошивают лишь до середины. Выворачивают изделие на лицевую сторону. Из картона снова вырезают круг, но уже меньшего диаметра — 4 см. Его (для устойчивости) помещают внутрь тканевого туловища. Сначала в него засыпают крупу, сверху набивают синтепух, уплотняя его палочкой. Шов зашивают потайной строчкой. Из меха вырезают бороду (высота треугольника 8,5 см, ширина основания — 9,5). Приколов ее булавками к туловищу, деталь пришивают потайным швом по верхнему краю. Нос-круг вырезают из белого фетра (диаметр — 1,8 см). Наметав деталь по краю, кладут в нее шарик наполнителя, а нить затягивают, завязывают кончики, и пришивают к бороде.

Теперь изготавливают ручки гнома и его колпак.

Для рук вырезают 2 фетровые полоски (3,5х6 см), из ткани тоже две — по 6х7 см, заготовки сшивают между собой, затем прошивают ручки, края обрабатывают ножницами в зигзаг. Изделия выворачивают, пользуясь палочкой для суши. Делают набивку синтепоном: плотнее у ладошек, но постепенно сводя ее на нет к плечам. К телу гнома ручки пришивают тем же потайным швом. Делают колпак: его высота 12,5 см, ширина — 15. Вырезают конус, затем прошивают низ, за ним — боковой шов. Головной убор выворачивают на лицевую сторону. Шапочку венчают бусиной: на нитку сначала надевают ее, потом бисеринку, и снова продевают нить в бусину и в ткань. С изнанки нитку завязывают узелком. Последний этап — пришивание колпака к туловищу.

Гном из хвойных веток

Не все сказочные существа изготавливают для украшения дома. Некоторые модели делают для того, чтобы они помогли радушно встречать гостей уже перед домом. Для создания такого новогоднего варианта декора необходимо запастись еловыми либо сосновыми ветками и подготовить:

цветочный горшок либо другую большую емкость, которая сделает новогоднее творение максимально устойчивым;

отрезок трубы, рейку или толстую палку, выполняющую роль оси для мохнатого гнома;

любой шар для носа — елочное украшение, пенопластовый шар или теннисный мячик;

тонкие веточки, мох, овчину или паклю, пряжу либо сизаль — для изготовления бороды;

мох, мешковину или разноцветную ткань, если гномов будет несколько, — для колпаков;

прочные нитки зеленого цвета (замена — проволока в зеленой обмотке) — для крепления элементов новогодней декорации;

плотные рукавицы для защиты от веток.

Процесс создания гнома для участка выглядит так:

Цветочный вазон переворачивают, а в дренажное отверстие вставляют палку-ось. Для устойчивости внутри ось фигурки закрепляют враспор дощечками. Горшок и верх палки камуфлируют еловыми/сосновыми ветками. Их крепко привязывают проволокой либо нитками. Делают колпак для гнома. Лучший материал для него — мох-сфагнум, который легко обнаружить в цветочном или зоомагазине. Варианты — ветки можжевельника, туи, мешковина, намотанная полосками и украшенная кружевом, яркая ткань. Самый удобный нос получают из елочного шара, так как крепить его довольно легко: в ушко просто продевают проволоку либо нить. Бороду делают из любого подручного материала, однако наиболее подходящим на эту роль остается искусственный мех, вырезанный из старой шапки, либо из капюшона куртки. В качестве дополнительного украшения используют елочные игрушки, бусы, ленточки, сердечки и т. п.

Трио гномов в одежде

Эти новогодние игрушки понравится тем, кто любит заниматься шитьем разнообразный фигурок. Такие гномы — настоящие человечки с ногами, руками и в одежде, поэтому придется:

распечатать выкройку;

подобрать ткани подходящих расцветок — бежевую (белую) и разноцветную;

купить наполнитель — синтепон либо холлофайбер, замена им — вата;

найти пряжу для изготовления волос;

приготовить принадлежности для шитья, клей;

приобрести колокольчики (бусинки) для колпаков.

Сам процесс изготовления новогодних игрушек выглядит таким образом:

Выкройки распечатывают на принтере, потом переносят на бумагу и вырезают все элементы. Их фиксируют на ткани и вырезают столько деталей, сколько указано на чертеже. Не забывают оставить небольшие припуски на швы. Для изготовления туловищ трех гномов используют белый (бежевый) материал. Вырезанные заготовки прострачивают, но оставляют снизу непрошитый край для выворачивания на лицевую сторону. Его подгибают. Потом сшивают, выворачивают ноги и шарфики, изготовленные из ткани разных цветов, так как у каждого гнома будет свой наряд. Туловище и ноги набивают наполнителем, затем части пришивают друг к другу. Одежду — рубашки и брюки — делают из любой ткани — однотонной или цветной. У первых прострачивают плечевой шов, затем обрабатывают горловину, прокладывают боковые швы и подворачивают рукава. Брюки сначала сшивают с боков, потом делают штанины, оформляют одежду по поясу (делают небольшие складки «по фигуре») и длине. Создают колпаки, сшивая заготовки по бокам. На кончики новогодних головных уборов крепят бусинки или колокольчики. На головы гномикам приклеивают пряжу, исполняющую роль волос, затем одевают, пришивают колпаки, повязывают, фиксируют шарфики. Так как воспитанный гном всегда приносит с собой подарки, то для этой новогодней троицы обычно шьют несколько мешков, которые завязывают яркими нитками.

Новогодний гном своими руками — задача посильная для каждой семьи. Главное — найти подходящие материалы и понравившуюся модель. Другой способ — самостоятельное изобретение новогодней сказочной фигурки. В этом случае она точно не будет похожа на те, что красуются в виртуальном пространстве. Идеи, которые дадут шанс разбудить вдохновение, можно почерпнуть из видеоуроков. Один из самых интересных роликов находится у нас: