Почему не загорается газовая колонка: начинаем борьбу с «недугами»

Газовую колонку можно назвать предметом первой необходимости в тех домах, что лишены ГВС и центрального отопления. Но довольно часто ее предпочитают устанавливать еще и для того, чтобы избежать постоянно растущих финансовых трат, которых требует обычный нагрев воды. Моделей этих газовых аппаратов существует достаточно, чтобы каждый нашел себе подходящий вариант. Но случаются с данным оборудованием и разные неприятности, ведь не существует вечного двигателя: иногда оно наотрез отказывается работать. Как же можно понять, почему не загорается газовая колонка?

В большинстве случаев проблема решается просто, поэтому паниковать не стоит. Лучше, не теряя времени, ознакомиться с обычными причинами такого нежелания работать. Может быть, ваша проблема решается весьма просто.

Виновата тяга в дымоходе

Основная горелка может объявить забастовку в том случае, если засорилась труба дымохода. Листва, мусор и сажа, забивающие канал, приводят к тому, что тяга уменьшается. Иногда до такой степени, что в колонке срабатывает защитная система, перекрывающая газ.

Чтобы убедиться в правильности версии, необходимо открыть балкон, окно или форточку, а затем приложить к вентиляционному отверстию бумажный лист (спички — зло). Если тяга присутствует, то листок прилипнет к решетке. В противном случае останется только один вариант — отключить нагревательный прибор и вызвать бригаду трубочистов.

Если ваша колонка от производителей «Беретта», «Аристон» или «Бош», то она оснащена датчиком, контролирующим тягу. В ее отсутствии газ перестает подаваться.

Мал напор в водопроводе

Когда колонка отказывается работать, то причина может быть в напоре воды. Эта «болезнь» характерна для изделий фирмы «Нева»: их «чувствительные особы» не переносят перепадов давления и впадают в ступор, так как мембрана отказывается воздействовать на клапан, и зажигания не происходит.

В этом случае следует подтвердить свои подозрения, поэтому открывайте кран. Если догадка подтвердилась, то ничего не попишешь — придется ждать у колонки погоды. Или звонить в коммунальную службу. Когда понятно, что виновником не является напор воды, то заняться следует сетчатым фильтром водяного узла. Его необходимо промыть и проверить — если налет смыть невозможно, деталь можно поместить в раствор лимонной кислоты. Затем не мешает обследовать водяной узел. Некоторые рекомендуют кардинальный такой вариант: снять колонку со стены, выключив ее и отсоединив трубы, а затем поставить «вверх ногами» и залить чистящее средство. Его в колонке необходимо оставить на пару часов.

Если данные манипуляции не помогают, попробуйте сменить фильтр смесителя или поменять мембрану водяного узла. Но для этого надо предварительно проверить ее на наличие дефектов.

Фитиль не хочет загораться

Если горелка отказывается выполнять свою работу, или делает это плохо, виновников тоже может быть несколько:

Не может сработать пьезоэлемент. Проблемы с запальником типичны для колонок Zerten и «Астра». Он обязан гореть всегда, а сработка его возможна при нажатии кнопки или при открытии смесителя. Если этого не происходит, причины стоит поискать в жиклерах, которые могут засориться. В таком случае придется заняться разборкой устройства, избавиться от кожуха и заняться чисткой этих отверстий. Сделать это можно тонкой проволочкой. Колонка-автомат зажигается чересчур долго. Здесь вина лежит на батарейках, что ответственны за появление искры, разжигающей горелку. Если искра не появляется, попробуйте поменять их. Проблемы, возможно, в гидродинамической системе — сломался генератор, благодаря вращению которого вырабатывается энергия для получения искры. Вот такой ремонт не рекомендуется делать в домашних условиях, потому вам предстоит дорога в сервисный центр.

Элементарные засоры

Когда предыдущие способы не помогают, стоит заняться чисткой не только сетчатого фильтра, но и основательно заняться системой теплообменника. Здесь нужна металлическая емкость с раствором той же лимонной кислоты. Теплообменник необходимо отсоединить, поместить в раствор, а посуду греть на плите в течение примерно 30 минут.

«Внутренности» теплообменника также промываются аналогичным составом. Заодно проведите чистку горелок, так как и на них охотно скапливается копоть. Но эту операцию все же лучше проводить на свежем воздухе, иначе сажа начнет свои полеты по квартире.

Мембрана и газовый блок

Выше уже упоминалась мембрана. Если наличествуют дефекты («рваные раны» или деформация), элемент стоит заменить. При выборе новой лучше отдать предпочтение силиконовой продукции, которая отличается прочностью и относительной долговечностью.

Заменяя этот элемент, будьте осторожны, иначе ее можно повредить: сначала закручиваются противоположные винты, после них — оставшиеся. Если была виновата мембрана, то новое изделие будет эффективно воздействовать на газовый клапан, и газ начнет подаваться в горелку.

Возможны неисправности другие

Тяжкое бремя вины может лежать и на других умных устройствах в составе газовой колонки.

Сбой электроники, контролирующей безупречную работу, приведет к обратному результату. Иногда повреждается электропроводка, временами возникают неполадки в работе различных датчиков. Такие «катастрофы» требуют вмешательства специалиста, могущего с помощью диагностического оборудования точно установить причину, а затем и отремонтировать агрегат.

Некорректная настройка запальника может привести к тому, что при недостаточном давлении газа искра не попадает на гребенку, а топливо промахивается мимо цели. Поэтому монтаж электрода должен производиться точно по центру горелки, тогда с розжигом не возникнет проблем.

Неправильная эксплуатация колонки также может привести к неприятностям, грозящим даже выходом аппарата из строя. Речь идет о включении холодной воды во время работы аппарата. В этот момент колонка тухнет. Происходит это из-за того, что напор горячей воды становится слишком маленьким. Поэтому именно регулировка горячей воды определенной температуры — главное условие бесперебойной работы устройства.

Меры профилактики «болезней» газовой колонки

Если вопрос о том, почему не загорается газовая колонка, все еще является насущным, то надо вкратце упомянуть и о мерах, которые могут предотвратить различные неполадки:

Колонкам необходим кислород так же, как и нам. Нельзя устанавливать гибкие шланги, длина которых превышает 3 м, иначе возникнут проблемы с подачей газа, а значит, и неполадки не заставят себя ждать. Разбавление горячей воды холодной — преступление против колонок. Периодический осмотр оборудования должен стать правилом №1.

С газовым оборудованием шутить не получится: обнаружив неисправность, лучше обратиться к специалисту, в ином случае отсутствие последствий вам не гарантирует никто.

Может, это видео поможет вам в беде: