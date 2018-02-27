Качественный фундамент — залог того, что строение будет прочным и долговечным, и неважно, о каком из них идет речь. Для того, чтобы сделать дело основательно, необходимо досконально изучить весь процесс, потому что даже малейшие огрехи способны разрушить у хозяина множество нервных клеток. О том, как заливать фундамент под дом своими руками, стоит узнать поподробнее, потому что человеческое жилище просто обязано быть идеальным. А без его безупречного основания надеяться на долгожительство здания попросту невозможно.

Коротко о видах

Существует 5 видов фундамента — ленточные, плитные, свайные, столбчатые и комбинированные. Вторые и третьи не пользуются всеобщей любовью среди частных строителей, потому что требуют значительных средств и присутствия серьезной техники.

Самыми дешевыми являются столбчатые разновидности, но обратной стороной такой низкой стоимости является то, что они совсем не годятся для оснований, которые требуются довольно тяжелым домам. Поэтому на пике популярности с давних времен остается лишь один тип фундамента — ленточный, не отличающийся запредельными ценами, несложный для самостоятельного исполнения, но обладающий достаточной прочностью.

Работа начинается с разметки

Перед этой операцией надо выучить назубок параметры будущего здания, потому что ленточный фундамент, находящийся под стенами, должен быть толще их на 10-20 см. Та часть, на которую будут опираться несущие перегородки, должна быть равной их толщине. Глубина котлована для фундамента находится в прямой зависимости от промерзания грунта: она должна находиться ниже этого уровня на 20 см. Исключение в этом правиле есть, оно называется фундаментом мелкозаглубленным.

Итак, разметка проводится с помощью следующего «джентльменского» набора:

колышки;

леска;

отвес;

рулетка;

угольник.

Первым делом участок под фундамент необходимо освободить от растительности, потому некоторые вообще убирают плодородный слой. Нельзя, чтобы здесь оставались хоть какие-нибудь крупные предметы, могущие создать даже небольшие проблемы. Сначала определяется местонахождение первого фасадного угла, после чего вбивается колышек. После этого исторического события приходит время для прозаических расчетов:

второй колышек устанавливается на расстоянии, равном ширине фасада;

отвесом выставляется вертикаль углов, от которых перпендикулярно фасаду натягивается леска; углы определяются с помощью угольника, вбиваются остальные колышки;

их соединяют шнуром, леской или шпагатом;

проверяют правильность разметки измерением получившихся диагоналей: если длина их разнится, то следует коррекция расположения колышков.

После внешнего периметра начинают заниматься внешним: от каждого колышка-маяка на расстоянии 40 см в обе стороны линий разметки вбивают еще по метке. Противоположные колышки соединяются шнуром, затем переходят к внутренним стенам. Операция разметки завершается определением самого низкого угла будущей траншеи.

Процесс выемки грунта

Если под рукой «завалялся» экскаватор, то работу лучше доверить ему, в противном случае придется воспользоваться старыми добрыми лопатами. Начинается выемка с самого низкого угла. Запрещается выходить за размеченные линии, а стенки обязаны быть вертикальными, поэтому в случае осыпания грунта необходимо перманентно его выравнивать и ставить подпорки. Нельзя забывать, что глубина траншеи должна быть одинаковой, а ее дно — ровным. Для проверки используется уровень.

Если плотность грунта заметно замедляет работу, достаточно выкопать котлован глубиной до 50 см, затем пробурить отверстия для опорных столбов: начинают с углов, шаг таких опор — 2 метра. Глубина их должна быть ниже уровня промерзания на 20 см.

Нюансы сооружения опалубки

Прочность опалубки — самое важное в процессе, ведь стенки фундамента значительно возвышаются над поверхностью земли. Далее представлен список всего необходимого для данного этапа работы:

арматура (12-15 мм);

брусья;

вязальная проволока;

доски или фанерные листы;

пленка из полиэтилена;

саморезы или гвозди;

степлер;

уровень.

Из досок изготавливаются прочные щиты, ширина которых должна быть не менее 40 см. Стыки их укрепляются вертикальными брусьями с внешней стороны. Монтировать щиты можно как саморезами, так и гвоздями, но для быстрого демонтажа более подходящим будет первый вариант. Шляпки крепежных элементов располагают внутри щитов. Позаботиться придется и об отверстиях в щитах, предназначенных для коммуникационных систем, куда перед заливкой бетона вставляются обрезки труб. Опалубку заранее обивают пленкой, чтобы предотвратить утечку раствора и впитывание его деревом.

Как устраивать песчаную подушку?

Чтобы минимизировать нагрузку на фундамент и изыскать возможность для сокращения затрат, используют песчаную подушку. Ее толщина — 20 см. Поверхность песка должна быть тщательно выровнена, утрамбована и проверена на горизонтальность. Затем следует проливка ее водой, заканчивается этап засыпанием гравия или крупного щебня.

Ответственный шаг: крепление опалубки

Готовые щиты устанавливаются в траншею, соединяются с помощью перемычек из бруса, они должны надежно удерживать ее в строго вертикальном положении. Следить здесь надо за тем, чтобы щиты как можно плотнее прилегали ко дну траншеи, иначе раствор может вытечь. Внешние стороны опалубки дополнительно подпирают обрезками досок, арматурой или брусом, но до этого надо проверить строго вертикальное ее положение.

Монтаж арматурного каркаса

Ячейки такой объемной решетки должны иметь стороны 30-40 см. Надо отметить, что скрепляются элементы исключительно вязальной проволокой, так как печальным результатом сварки станет коррозия в месте соединения узлов. Когда выбран комбинированный фундамент, то первым делом стоит залить отверстия, предназначенные для опор, а затем вставить туда пруты, скрепленные друг с другом. Высота их должна быть такой, чтобы верхние их концы возвышались над дном траншеи хотя бы на 30 см.

Когда фундамент ленточный, то сначала на дно укладывается пара продольных прутьев, которые должны отстоять от стенок на 5 см. Потом с шагом в 30 см к ним монтируются вертикальные отрезки, высота их должна быть на 25 см больше глубины котлована. Затем снова закрепляются продольные отрезки; работа может считаться законченной, когда каркас достигнет верха опалубки.

Можно действовать по-другому — собрать каркас «на свободе», и только потом опускать его в траншею, потом скрепить концы. Завершением этого этапа станет определение уровня заливки, а конечной точкой — натяжение на данной высоте шпагата или веревки по всей длине траншеи. Крепится она к торцам гвоздями.

Венец дела: заливка бетона

Наличие бетономешалки — важнейшее условие, которое обеспечит качество фундамента. Еще одно влияет на его свойства — это одномоментность действия. Но заказать бетонную смесь не всегда возможно, потому зачастую приходится довольствоваться «слоеным пирогом».

Для раствора больше всего подходит цемент М500, который смешивается с песком, щебнем мелкой фракции в пропорции 1:3:5. Заливается бетон слоями толщиной до 20 см, так как каждый из них нужно тщательно разравнивать, протыкать арматурой в нескольких местах, а затем и трамбовать. Так послойно заливается весь бетон, последний из них должен быть точно на уровне натянутого шпагата. Затем молотком простукивается опалубка, а поверхность разравнивается.

«Свежеиспеченный» фундамент накрывается пленкой из полиэтилена, которую периодически снимают для смачивания его водой. Снимать опалубку можно на 14 день, но дальнейшие работы нужно отложить на 30 дней.

В вопросе, как заливать фундамент под дом своими руками, разобраться не слишком трудно, и гораздо интереснее приступить к процессу самостоятельно. Поэтому желаем вам успеха во всех ваших начинаниях.

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