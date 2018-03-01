Как правильно утеплить фундамент дома: варианты

Какой владелец частного дома не хочет сделать его уютнее, особенно в лютые морозы? Многие, безуспешно борясь с ускользающим теплым воздухом, почему-то совершенно забывают о том, что на долю фундамента в этом «преступлении» приходится до 20% теплопотерь. Потому каждый должен узнать не только о том, как правильно утеплить фундамент дома, но и познакомиться с лучшими материалами, помогающими в борьбе с коварным холодом.

Что лучше: внутреннее и наружное утепление

Проводить такую процедуру можно изнутри и снаружи. Но считается, что наружное утепление гораздо эффективнее, потому что материалы, предназначенные для этого:

не позволяют фундаменту промерзнуть;

положительным образом влияют на состояние бетона, тем самым защищая все сооружение;

обязывают провести гидроизоляционные работы, способные предохранить фундамент от влажности;

минимизируют негативное влияние перепада температур на бетонное основание.

Когда наружное утепление невозможно по тем или иным причинам, то приходится делать утепление изнутри, но оно тоже не лишено преимуществ:

подвал будет защищен от «нашествия» грунтовых вод и образования конденсата;

такая операция способствует улучшению микроклимата внутри дома.

Недостатком же является отсутствие полноценной защиты фундамента, что неминуемо приведет к его разрушению.

Внутреннее утепление: как и чем

Для утепления изнутри существует несколько теплоизоляторов. Самым экономичным можно назвать пенопласт, который отличается долговечностью, влагостойкостью, а также замечательными теплоизоляционными свойствами. При всех плюсах он, однако, не всегда удобен, так как для пенопласта нужен специальный клеящий состав, придется его раскраивать, что иногда попросту невыполнимо из-за дефицита пространства. Заменой ему мог бы служить пенополистирол, но сопротивляться влаге он не может.

Оптимальным вариантом сможет стать пенополиуретан, который напыляется на поверхность из баллона. Ограниченное пространство в этом случае помехой не будет. Слой материала, нанесенный на фундамент, становится монолитным, что обеспечит как качественную теплоизоляцию, так и ее надежность и долговечность. Обрабатывать надо не только фундамент, но и пол, потолок и стены подвала. При всех преимуществах у пенополиуретана есть «малюсенький» минус — высокая цена. Потому самым популярным все же остается пенопласт. Перед теплоизоляционными работами фундамент нуждается в гидроизоляционной обработке битумной мастикой либо рулонным материалом.

Наружное утепление: обязательный порядок действий

При наружных теплоизоляционных работах используются аналогичные материалы, на порядок работ они никак не влияют. Начальным этапом является оголение фундамента, которое стартует с земляных работ: по периметру его роется траншея, ширина ее должна достигать полуметра, а глубина — доходить до самого основания конструкции. Стены тщательно очищаются и выравниваются, после чего приходит черед для гидроизоляционных работ. В роли материала могут выступать:

битумная мастика или битум;

жидкая резина;

проникающая гидроизоляция (например, Кристаллизол);

рубероид.

Битумная гидроизоляция требует как минимум 5 дней для высыхания. Если упустить это условие из вида, то при установке плит из экструдированного пенополистирола они могут «поехать», что тут же разрушит гидроизоляционный слой. К тому же в некоторых видах такой гидроизоляции содержится растворитель, который может нанести вред плитам.

После гидроизоляции можно приступать к укладке теплоизолятора. Для пенополистирола и пенопласта требуется или специальный клей, или битумная мастика без агрессивных ингредиентов. Плиты, которые будут располагаться ниже уровня земли, требуют иного способа нанесения клея — точечного, что позволит конденсату, образовавшемуся между стеной и плитой, свободно стечь вниз.

Монтажная пена применяется для задувания стыков, эта операция обезопасит фундамент от проникновения влаги. От поверхности земли верхний край утеплителя должен отстоять на 20-40 см: такое расстояние требуется на случай резкого повышения уровня грунтовых вод. За укладкой теплоизоляции следует засыпка траншеи, которая тоже проводится по правилам:

первый слой — песок (10-15 см);

второй — отходы утеплителя с гравием (50-60 см);

третий слой — на выбор — асфальт, песок или бетон.

Завершить работы стоит укладкой декоративной плитки, которая позволит дому выглядеть более привлекательно.

Керамзит: старый, но привычный метод

Теперь, когда появились новые эффективные материалы, популярность керамзита несколько упала, но им все же пользуются и сейчас. Метод этот более трудоемок, потому что ширина траншеи в этом случае должна достигать метра, а глубина — аналогична той, что описана выше. На дно вырытого «котлованчика» кладется слой гидроизолятора, после чего он засыпается керамзитом, сверху следует еще один слой гидроизоляции, который засыпается песком или землей.

Различным фундаментам — разное утепление

Строительство частных домов подразумевает использование разных видов фундамента, каждый из которых нужно теплоизолировать по-своему. Метод, описанный выше, характерен для ленточного фундамента. Потому пришло время рассмотреть другие варианты.

Столбчатый и свайный фундамент

Операция теплоизоляции этих видов фундамента несколько отличается. Для того, чтобы утепление фундамента стало возможным, между грунтом и ростверком нужно соорудить так называемую забирку, которая призвана служить цокольным каркасом. Нагрузки особой на нее не возлагается, однако необходимо описать порядок действий.

В промежутке между столбами выкапывается довольно узкая траншея, глубина ее должна быть 50 см. Ее на треть заполняют смесью щебня и песка. Сверху укладывается каркас, сделанный из металлических прутьев, его заливают бетонным раствором. После того, как бетон застыл, по всему получившемуся периметру делается кирпичная кладка, но оставляются небольшие отверстия для продухов в противоположных стенах. После окончательного высыхания цоколя, на наружную стену клеится утеплитель, который потом штукатурится с помощью армированной сетки. Когда штукатурка высохнет, траншея засыпается и трамбуется. Для окончательного оформления цоколя необходима декоративная отделка.

Помимо кирпичной кладки можно использовать цокольный каркас, изготовленный или из металлопрофиля, или из бруса, который необходимо заранее обработать антисептиком и высушить. Такой каркас можно обшить пенопластом либо плитами ЭППС, на них впоследствии монтируются цокольные панели или профлист.

Монолитный фундамент

Утепление плитного монолита начинается после засыпки песчаной подушки, тщательное выравнивание которой является важным условием для качественной теплоизоляции. Затем укладывают пленку, на нее плиты теплоизолятора, стыкующиеся пазами. В каждом следующем ряду стыки должны быть смещены на половину ширины плиты.

Статью можно было бы назвать «Как правильно утеплить фундамент дома ленточный», так как только его утепление достаточно эффективно. В любом другом случае эти действия лучше производить с полом здания.

О том, как надо действовать, расскажет этот ролик: