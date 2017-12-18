Ветрогенератор своими руками из стиральной машины: что это и зачем оно?

Энергоресурсы дорожают с каждым годом, поэтому недорогие и достаточно производительные источники бесплатной электроэнергии начинают пользоваться максимально высоким спросом. Полезные для бытового обихода изобретения, выполненные талантливыми умельцами, удивляют оригинальностью замысла и практичностью исполнения. Сегодня мы рассмотрим, как создать ветрогенератор своими руками из стиральной машины, который обеспечит частичную или полную независимость от внешнего энергоснабжения.

Применение электродвигателя в качестве генератора

Технологии разработаны на применении подручных материалов и выработавшей ресурс бытовой техники. Ветрогенератор из старой стиральной машины — удачная во многих отношениях техническая разработка современных «кулибиных».

Естественно речь идет об использовании двигателя, который вырабатывает свой ресурс практически наполовину. Нержавеющую сталь барабана можно использовать для изготовления защитного кожуха для токоведущих узлов.

Относительно маломощные бытовые ветрогенераторы в качестве основного источника электроэнергии не рентабельны. В большинстве случаев такое оборудование задействуется для более экономного расхода сетевого электричества.

Ветросиловые установки в значительной степени востребованы в частных домах и дачных поселениях с проблемным энергоснабжением.

Самодельный ветрогенератор своими руками из стиральной машины – это, прежде всего:

уникальная возможность снижения затрат на оплате электроэнергии;

100% экологическая безопасность благодаря отсутствию топлива;

продление ресурса изношенной бытовой техники в другом качестве;

получения новых полезных знаний и навыков.

Материальная составляющая реализации проекта

Для создания ветросилового агрегата на базе двигателя от стиральной машины потребуется дополнительное оборудование. В перечень входят:

мачта с растяжками;

рама с поворотным устройством;

ротор;

редуктор;

аккумуляторная группа и набор электрической арматуры.

Если учесть, что стоимость заводского комплекта начинается от 2000 у.е, средств на сборку самодельной конструкции потребуется в несколько раз меньше.

Основы самостоятельного монтажа

В качестве электрогенератора лучше использовать простые и надежные в работе электродвигатели от стиральных машин отечественного производства, мощностью от полутора киловатт. Также потребуется комплект из 32-х неодимовых магнитов размером 5,10 и 20 мм, наждачная бумага и эпоксидный клей.

Для установки магнитов в ротор асинхронного двигателя следует демонтировать сердечники, срезать на токарном станке 2 мм и прорезать пазы глубиной 0,5 см. Важно соблюдать точные интервалы, при несоблюдении этого требования магниты сомкнутся и мощность генератора существенно снизится.

После укладки на ротор шаблонной рамки с магнитами, зазоры заполняются эпоксидным составом. После его полного твердения ротор рекомендуется обработать шлифовальной бумагой. Подношенные подшипники желательно заменить.

Применение неодимовых магнитов позволяет увеличить КПД генератора и получить зарядный ток при скорости набегающего потока от 2,5 м/сек. Напомним, что генераторы с приводом от стандартной крыльчатки, без магнитной подпитки, активируются при скорости ветра от 4 м/сек.

Проверка собранного генератора на работоспособность

Для этой операции потребуются:

аккумулятор;

тестер;

контроллер и выпрямитель.

Провода обмотки подсоединяются к выпрямителю, который в свою очередь подключен к клеммам контроллера с аккумуляторным питанием. Остальные провода можно обрезать и заизолировать их концы.

Для раскрутки генератора до рабочих оборотов 800-1000 в минуту можно использовать шуруповерт или бытовую дрель. Определенная по шкале тестера мощность может варьироваться в диапазоне от 200 до 300 вольт.

Обустройство крыльчатки

Для раскрутки генератора достаточно тяговых характеристик низкооборотного, шестилопастного ротора диаметром 2 метра. Такой тандем вырабатывает зарядный ток для аккумуляторной группы уже при умеренной скорости воздушного потока.

Для изготовления лопаток рекомендуется стойкая к различным нагрузкам древесина, но также не исключается применение армированного пластика. Исходный материал — разрезанные вдоль водопроводные ПВХ трубы, сечением 160 мм и толщиной стенок от 4 мм.

На специализированных интернет-сайтах несложно найти информацию по изготовлению шаблона нужного размера и конфигурации. В любом случае, ротор должен быть тщательно сбалансирован. Обязателен должный запас жесткости конструкции, компенсирующий воздействие деформационных нагрузок при скорости воздушного потока от 15 и более м/сек.

Мачта

Для полноценной работы на открытом участке достаточно поднять ветрогенератор на высоту 10-12 метров. Опорой может служить стальная мачта, диаметром от 80 мм, зафиксированная тросовыми растяжками.

При наличии в радиусе 35-40 метров высоких деревьев или строений, крыльчатку необходимо установить с превышением не менее полутора метров.

Рама для генератора и комплектующего оборудования сваривается из листового металла толщиной 6-8 мм. Поворотное устройство флюгерного типа монтируется с применением стойких к осевым нагрузкам роликовых подшипников.

Последовательность установки

Для монтажных работ желательно выбрать безветренный день. Монтаж конструкции производится в следующем порядке:

фиксация генератора на флюгерном основании;

подъем верхней части мачты на высоту 1,5 метра для установки флюгера и стопора для предотвращения кругового движения ветрогенератора;

установка мачты в отверстие бетонного основания, монтаж тросовых растяжек;

подключение проводки к контроллеру и аккумуляторной группе.

Помимо перечисленных работ потребуется время для последующей настройки оборудования и вывода его на рабочий режим.

Основы профилактического обслуживания

Эксплуатация ветросилового оборудования предусматривает выполнение ежегодного технического обслуживания. В перечень рекомендованных работ входят:

проверка исправности и общего состояния отдельных компонентов и всего агрегата в целом;

надежность соединительных контактов токоведущего кабеля;

частичное или полное обновление противокоррозионного декора.

При достаточно высоком качестве материалов и полноценной сборке интервал между обслуживанием установки можно увеличить до 2,5 или даже 3-х лет. Время вынужденного простоя можно использовать для дальнейшей доработки конструкции и расширения ее функциональных возможностей.

В частности, ветрогенератор можно дополнить механизмом автоматического изменения угла поворота лопаток, компенсирующего нагрузки, возникающие при скорости воздушного потока свыше 8 м/сек.

Как видите, сборка вертикального ветряка является эффективным и недорогим проектом для обеспечения загородного дома электроэнергией.