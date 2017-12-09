Еще несколько лет назад владельцы квартир и загородных домов устанавливали традиционные системы освещения, а для их управления использовали обычные клавишные выключатели. С появлением на рынке светодиодных лент появился и сенсорный выключатель, который произвел настоящую революцию и с легкостью завоевал сердца потребителей во всем мире. Что это за изделие и как его грамотно использовать, узнаете в этой публикации.

Раскрываем секрет успеха

Современный сенсорный выключатель для светодиодной ленты — это кристаллическая панель с нанесенной на неё разметкой. Сегодня можно купить бытовые модели, разработанные для подключения к сети в 220 вольт. Приборы реализуются различной конфигурации, фактуры и цвета поверхности. Устройство можно подключить к светодиодной ленте длиной от 2 до 6 метров в зависимости от ее мощности.

По способу управления освещением выключатели можно классифицировать на механические, электронные и дистанционные.

По технологии монтажа приборы можно разделить на встроенные в алюминиевый профиль для светодиодной ленты, накладные и в виде модулей.

В зависимости от типа подключения сенсорные выключатели для светодиодной ленты могут быть проходные, позволяющие управлять домашним освещением и разных мест, и непроходные, которые ограничены одним участком.

Где сенсорный выключатель станет лучшим помощником?

Это отличное решение для обустройства рабочей зоны на кухне, позволяющее максимально комфортно готовить еду или мыть посуду.

Изделия используется для подключения светильников бра, управления подсветкой многоуровневых подвесных потолков.

Инновационные приборы помогут с освещением лестничных пролётов и подъездов.

Кроме того, такие устройства являются неотъемлемым атрибутом в системе «умный дом», позволяющие автоматизировать либо упростить включение и выключение света.

Чтобы включить или выключить подобное устройство, достаточно легкого прикосновения пальца.

Выключатель позволяет устанавливать оптимальный уровень яркости светодиодной ленты от 10% до 100%.

Прибор не издает посторонних шумов при работе, неприятных звуков, устойчив к влаге, поэтому незаменим на кухне, где приходится дотрагиваться до выключателя влажными руками.

Сенсорный выключатель – настоящий подарок для любого дизайнера, позволяющий реализовать самые смелые идеи при создании интерьера в квартире, загородном доме, кафе или ресторане.

Благодаря миниатюрным размерам такое изделие легко устанавливается в профиль для светодиодной ленты.

Светодиодный индикатор, встроенный в плату, светит приятным синим светом в режиме ожидания, что позволяет легко найти выключатель в темноте.

Независимо от сферы применения светильников данного типа, следует помнить, что схема подключения будет различной. На рынке представлен широкий выбор сенсорных выключателей, но при желании и наличии элементарных навыков можно изготовить и установить такое устройство самостоятельно, тем самым сэкономив деньги.

Четыре типа выключателей на выбор

Сенсорный выключатель для светодиодной ленты производится с дополнительными возможностями.

С пультом дистанционного управления, позволяющим эффективно управлять многоцветной светодиодной лентой и так называемым контроллером, который работает исключительно в тандеме с пультом ДУ.

С таймером, который гарантирует экономию потребления электроэнергии. Когда дом пустует, освещение не работает. Таймер дает возможность программирования освещения в определенное время суток.

Бесконтактная модификация сенсорного выключателя реагирует на колебания температуры или движение людей в зоне работы прибора.

Приборы с емкостным откликом могут реагировать на легкое прикосновение подушечек пальцев.

Важно помнить: Все разновидности выключателей сенсорного типа, используемые для светодиодных лент, могут оснащаться диммером, который позволяет эффективно регулировать уровень яркости освещения в помещении.

Конструкционные особенности прибора

Перед тем как создать новомодный гаджет самостоятельно, следует тщательно изучить его устройство и принцип действия.

Не забывайте! Вне зависимости от типа выключателя, подключаемого к светодиодной ленте, принцип действия остается неизменным.

Для любой модификации характерно наличие четырех основных элементов:

Внешней (лицевой) части, за которой довольно часто устанавливается подсветка.

Сенсорного датчика, который будет активировать сам прибор в зависимости от внешних воздействий.

Коммутационной схемы, преобразующей сигнал в электрический ток, который активирует прибор освещения. В нашем случае это светодиодная лента.

Корпуса, который может быть накладным либо встроенным. Соответственно, технология монтажа в каждом конкретном случае будет различной.

Срок службы прибора напрямую зависит от качества используемых в конструкции элементов. Если Вы рассчитываете на надежную и долгую эксплуатацию, не стоит экономить на комплектующих.

Монтаж

Сенсорный выключатель для светодиодной ленты представляет собой модуль. Компактные размеры такого прибора позволяют встраивать его в специальный алюминиевый профиль. При использовании такого профиля выключатель размещается вблизи от источника освещения (светодиодной ленты).

Важно знать! Корпус отличается молниеносной реакцией на любые типы прикосновений, поэтому при монтаже следует исключить случайные контакты с сенсорной панелью.

Сборка своими силами, или дело мастера боится

При наличии минимальных знаний в электронике, можно смело закупать детали, брать в руки паяльник и приступать к созданию чудо-прибора, рассчитанного на питание от сети в 220 вольт. Секрет успеха кроется в грамотно спаянной схеме с соблюдением полярности проводов. Наглядные фото и видео, представленные в Интернете, помогут выполнить работу максимально правильно.

В предложенной ниже схеме можно обойтись и без конденсатора С3. Для того чтобы собрать прибор, вам следует запастись:

двумя транзисторами КТ315;

полупроводником Д226;

простым конденсатором (на 0,22мкф);

сопротивлением (на 30 Ом);

мощной батарейкой на 9 В или блоком питания;

электролитическим конденсатором (на 16 В и 100 мкф).

Пайка перечисленных выше элементов выполняется по указанной выше схеме, которая затем помещается в корпус.

Подводим итоги

Как видите, подобное устройство отличается простотой в монтаже и обслуживании, а его стоимость оправдывает каждую вложенную копейку. Удобство в управлении домашним освещением, экономия на электроэнергии и максимум комфорта – все это вам подарит маленький прибор, подключенный к светодиодной ленте.