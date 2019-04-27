Принцип работы пожарной сигнализации (ПС): знание, нужное всем

Огню все здания покорны: многоквартирные дома, загородные владения, развлекательные и торговые центры, офисы, заводы. Частая причина — халатное отношение к стихии. Лекарство от преступной небрежности одно — установка противопожарной системы безопасности. Ее обязанности — своевременное обнаружение возгорания, экстренное оповещение людей о возникновении форс-мажорной ситуации. Эти скорейшие меры помогают быстро потушить очаг возгорания, спасти жизни, минимизировать ущерб. Таких комплексов есть несколько, поэтому важно понять принцип работы пожарной сигнализации, чтобы выбрать наилучший вариант.

Назначение систем и требования к ним

Главная функция пожарной сигнализации — быстрое обнаружение малейших признаков возгорания и мгновенная передача информации автоматизированному устройству либо оператору, имеющему право принимать решение о дальнейших действиях. Такие системы необходимы на промышленных объектах и в общественных зданиях. В частных и многоквартирных домах их устанавливать также рекомендуют.

Требования, предъявляемые к пожарной сигнализации, жесткие, поэтому особенности установки систем надо принимать во внимание уже во время создания проекта здания. Необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к устройствам в случае модернизации, регулярного обслуживания или ремонта. Проверку исправности системы осуществляют органы пожарного надзора. Любой дефект сигнализации влечет административное наказание. Если по вине владельца случился пожар, то ему грозит уже уголовная «кара».

Установка таких систем безопасности производится исключительно специалистами, имеющими лицензию. У самого устройства должен быть сертификат. По истечении гарантийного срока пожарную сигнализацию требуется заменить. В случае перепланировки либо переоборудования здания любое изменение системы обязательно согласовывают с органами пожарной безопасности.

Как работают системы ПС

Есть несколько разновидностей таких систем безопасности. Принцип работы пожарной сигнализации зависит от ее типа. Но в каждой обязательно присутствуют первичные устройства реагирования. Это датчики, следящие за малейшими изменениями в окружающей среде.

При признаках задымления, огня, повышения температуры извещатели начинают издавать сигналы. Это простейшие модели. Более совершенны те, что умеют активизировать автоматические системы оповещения, перенаправляют сигнал в пожарно-спасательную часть МЧС, одновременно приводя в действие автоматическую систему пожаротушения.

Помимо датчиков в современный комплекс пожарной сигнализации входят:

центральный пульт управления — приемно-контрольный пожарный прибор, принимающий и обрабатывающий сигналы бедствия, поступающие от извещателей;

линия связи: ШС — шлейф (провод) сигнализации, связывающий датчики с пультом управления;

источники бесперебойного питания.

Принцип работы пожарной сигнализации определяет способы контроля — над шлейфами и параметрами окружающей среды.

Разновидности противопожарных систем

Несмотря на большой ассортимент таких устройств на рынке, все виды систем противопожарной сигнализации разделяются на 4 типа:

адресно-аналоговые;

адресно-опросные;

интегрированные;

пороговые — модульные либо радиальные.

Пороговые (или безадресные)

Это самые простые и недорогие модели, которые устанавливают в относительно небольших зданиях — детских садах, кинотеатрах, магазинах, небольших офисах, складах, школах. Сенсоры в них настраивают на определенный порог чувствительности, что отражено в самом названии систем. Если датчик призван отслеживать максимальную температуру, то он сработает лишь тогда, когда она станет предельной.

Наиболее эффективны радиальные системы, где от центральной панели отходят лучи-радиусы, на каждом из которых находятся 20-30 сенсоров. Минимальное их количество для каждого помещения — 2. Это исключит возможность ложного срабатывания. При реакции одного датчика работать начнет только один радиус, а такая обособленность поможет точно установить локализацию пожара.

Модульные пожарные сигнализации подразумевает объединение всех сенсоров в единую цепь. Есть однопороговые и двухпороговые модели. Вторые эффективнее, так как при срабатывании одного датчика подается первая команда «Внимание», если «голос подают» и другие сенсоры, то следует тревога — «Пожар».

Если достоинства невысокая стоимость, простота монтажа, легкое обслуживание, то главные недостатки безадресных систем — минимальная информативность при длинном луче радиальной разновидности сигнализации, максимальное число ложных срабатываний.

Адресно-опросные

Здесь шлейфы аналогичны модульной пороговой системе. В такую цепь возможно подключение огромного количества сенсоров — до 200. Они могут реагировать на задымление, огонь или быть температурными. Каждый из этих датчиков получает свой адрес, а контрольная панель не бездействует, дожидаясь их срабатывания, а сама проводит опрос с определенной периодичностью.

Плюсы — раннее обнаружение очага возгорания, возможность самостоятельно установить требуемый порог чувствительности датчиков, приемлемая цена, простота установки, быстрое восстановление работоспособности пожарной сигнализации. Минус — сложность настройки оборудования.

Адресно-аналоговые

В этих системах опрос сенсоров проводит не пульт управления, а приемно-контрольные приборы (ПКП), установленные между датчиками и ЦПУ. Устройства сами анализируют полученные данные, сравнивая их с установленными порогами чувствительности. Все решения тоже принимают они. Достоинства аналоговых систем — четкое реагирование и минимизация ложных срабатываний.

Превосходство по всем позициям над другими противопожарными комплексами — причина нескольких существенных недостатков. Это высокая цена, трудоемкость установки, которая обойдется в круглую сумму, сложность пуска системы и ее дальнейшего обслуживания.

Радиоканальные

Это разновидность предыдущей системы пожарной сигнализации, поэтому она имеет аналогичные эксплуатационные характеристики и такой же принцип действия. Отличие лишь в организации способа передачи информации между приемно-контрольными приборами и периферией. В этом случае используют радиосигнал.

Из всех видов комплексов эти самые дорогостоящие, поэтому их устанавливают, если есть сложности с прокладкой кабельных трасс. Применение данных систем оправдано в музеях, исторических зданиях, в помещениях после элитного ремонта.

Интегрированные

Такие модели связываются с другими коммуникациями, начинающими действовать сразу после поступления сигнала. После определения очага пожара прекращается приток воздуха, вентиляция переключается в режим вытяжки. Объект обесточивается. Срабатывает звуковое либо голосовое оповещение, световая индикация, включается пожаротушение. Открываются аварийные выходы. Подобные системы идеальны для больших зданий, в том числе и высотных.

Принцип работы датчиков

Сенсоры, передающие информацию, подразделяются на 2 вида:

Активные приборы. Они постоянно генерируют сигнал, но начинают реагировать только в том случае, если привычные параметры охраняемого помещения резко меняются. Пассивные датчики. Эти устройства приводятся в действие в одном случае — когда появляются признаки возгорания.

Дымовые приборы

Специализация этих активных устройств — обнаружение возгорания, сопровождающегося появлением едкого дыма. Они не реагируют на изменение температуры, уровня влажности, освещенности. Принцип работы пожарной сигнализации, оснащенной таким устройством, основан на анализе электрического импульса, который пропорционален плотности среды.

В обычном состоянии приемник не реагирует на минимальные импульсы, подаваемые датчиком. Если пороговое значение превышается в 5 раз, светодиод отправляет поток, обогащенный частицами дыма. В этом случае следует сигнал, свидетельствующий о пожаре. Все приборы разделены на 3 группы: оптико-электронные (наиболее распространенные), аспирационные, ионизационные.

Тепловые извещатели

Этот активный датчик также постоянно контролирует один параметр — температуру. Он посылает импульсы раз в несколько секунд. Когда температура превышает пороговое значение, происходит замыкание. Светодиод начинает непрерывно светиться, а на пульт подается сигнал о вероятном пожаре. Эти устройства бывают 2 типов: инфракрасные и ультрафиолетовые.

Сенсоры пламени

Такие приборы реагируют исключительно на пламя, на его электромагнитное излучение. Датчики оснащены чувствительным сенсором, превращающим излучение в сигнал. Это фотодиод, фоторезистор либо пироприемник, имеющий больший диапазон обнаружения. Извещатели пламени тоже делятся на виды: есть инфракрасные, многоспектральные и ультрафиолетовые.

Комбинированные устройства

Такие приборы отслеживают изменение сразу нескольких параметров. Обычное сочетание — уровень задымления и температура. Чаще их используют в небольших закрытых пространствах в качестве автономных модулей. Для комбинированных сенсоров характерна надежность, так как количество ложных срабатываний минимально.

Принцип работы пожарной сигнализации понять нетрудно, гораздо сложнее выбрать вариант, подходящий по всем параметрам. Близко познакомиться с «буднями» пожарной сигнализации можно здесь: