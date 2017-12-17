Как расположить розетки на кухне и соблюсти безопасность

Трудно представить себе современную кухню без разнообразных бытовых приборов, которые неимоверно облегчают жизнь хозяйки (или хозяина) в процессе приготовления даже самых неприхотливых блюд. И с каждым годом таких гаджетов появляется все больше и больше. Поэтому перед ремонтом или при планировке обязательно надо серьезно поразмышлять над тем, как расположить розетки на кухне, ведь от этого в большей мере зависит и удобство, и комфорт, да и просто внешний вид квартиры в целом.

Розетки счет любят

Чтобы избежать использования различных удлинителей и тройников, способных преподнести неприятный сюрприз в любой момент, надо сначала посчитать все стационарные электроприборы, которые будут «проживать» в вашей кухне, а потом добавить к этому количеству еще как минимум три-четыре. Эти розетки выручат, когда надо будет включить какой-нибудь небольшой агрегат, использующийся изредка, если понадобится пропылесосить, или просто зарядить мобильный телефон. Возможна в будущем и покупка нового устройства, например, вытяжки. Тогда розетку под нее желательно сделать заранее, так как потом монтаж будет выполнить затруднительно.

К примеру, в кухне «забронированы» места для:

холодильника;

электрической плиты;

посудомоечной машины;

СВЧ печи;

стиральной машины;

телевизора;

электрического чайника.

В таком случае понадобится как минимум 10 розеток, если хозяева намерены соблюдать правила пожарной безопасности, и не хотят портить интерьер висящими, бесконечно тянущимися по полу, или лежащими удлинителями.

Располагаем оптимально

Сначала надо сказать, что существуют определенные требования, предъявляемые к тому, как расположить розетки на кухне.

Дети, особенно маленькие, не должны иметь доступ к ним. Расстояние от пола до розетки не может быть менее 15-20 см. Кухонный прибор нельзя удалять от нее более чем на метр. В кухне рекомендовано использовать провода, имеющие двойную изоляцию. Соседство розетки с кухонной плитой и мойкой запрещено. Источник питания не может находиться сзади прибора, подключенного к нему. Необходимое количество — от 4 штук.

Все крупные, энергоемкие приборы (стиральная машина, холодильник, электроплита) должны иметь розетки в непосредственной близости. Потому сначала надо определиться с точным расположением этой техники. И только потом, отмерив все досконально, приступать к установке. Только не надо забывать о невозможности ее расположения в местах повышенной влажности. Для других, менее объемных агрегатов розетки можно установить там, где будет наиболее удобно хозяевам.

Самым практичным и распространенным местом считается расположение над кухонной столешницей, в 10-20 см от ее поверхности. Это гарантирует комфорт, если нужно воспользоваться кухонным комбайном, блендером, миксером или кофеваркой (кофемолкой). Для защиты от малышей можно приобрести розетки, специально оснащенные пластиковыми крышками, маскирующими и ограничивающими к ним доступ подрастающего поколения.

Когда подключение касается стиральных или посудомоечных машин, а также электрических духовок, в некоторых случаях розетки встраивают в шкафы. Но такое решение зачастую не оправдывает себя: если шкаф довольно плотно заставлен, добраться до нее в нужный момент будет не так-то просто.

В обеденной зоне также может понадобиться розетка, если возникнет необходимость зарядить мобильный телефон или поработать за ноутбуком. Когда позволяет метраж кухни, сюда устанавливают и телевизор. Источник питания в этом случае должен быть установлен за телевизором. Если же он закреплен на стене, значит, и рядом с кронштейном розетка жизненно необходима. Оптимальной для пылесоса станет розетка, расположенная у кухонной двери.

Распространена так называемая трехуровневая система, включающая:

верхний, подходящий для подсветки или вытяжки;

средний, необходимый для мелких приборов, находящихся на столешницах;

нижний, рекомендованный для особо крупной техники, располагается на расстоянии 10-30 см от пола.

Какой же тип выбрать?

Различаются они по конструкции, схеме подключения, защищенности от влаги, количеству колодок.

Без заземления . Это самые дешевые розетки, советские. Распространены они в помещениях, где наличествует двухпроводная электропроводка. Из минусов — невозможность заземления.

. Это самые дешевые розетки, советские. Распространены они в помещениях, где наличествует двухпроводная электропроводка. Из минусов — невозможность заземления. С заземлением . Отличается специальной деталью, подсоединяемой к проводу для заземления. Используется в квартирах имеющих провод заземляющего типа. Холодильники, морозильники, плиты и кондиционеры требуют таких типов розеток.

. Отличается специальной деталью, подсоединяемой к проводу для заземления. Используется в квартирах имеющих провод заземляющего типа. Холодильники, морозильники, плиты и кондиционеры требуют таких типов розеток. Накладные . Монтаж этих розеток прост, но применяются обычно в помещениях с открытыми проводками.

. Монтаж этих розеток прост, но применяются обычно в помещениях с открытыми проводками. Скрытая. Вариант, подходящий для встраивания в столешницу. Обычно выпускаются в виде блока, содержащего несколько розеток, разъемы для зарядки гаджетов, а также аудио и видео. Такой блок может скрываться в столешнице, а после нажатия на крышку корпуса выезжать.

Угловая . Самый удобный кухонный вариант: отлично подходит для стыков стен, можно использовать между столешницей и стеной, может иметь как одну, так и несколько розеток.

. Самый удобный кухонный вариант: отлично подходит для стыков стен, можно использовать между столешницей и стеной, может иметь как одну, так и несколько розеток. Выдвижная . Считается наилучшей альтернативой удлинителю. Может прятаться в столешницах или в шкафах, есть возможность подключать одновременно несколько устройств.

. Считается наилучшей альтернативой удлинителю. Может прятаться в столешницах или в шкафах, есть возможность подключать одновременно несколько устройств. Стандартная . Предпочтительна она для помещений без повышенной влажности, так как функций защиты нет.

. Предпочтительна она для помещений без повышенной влажности, так как функций защиты нет. С повышенной влагозащитой. Рекомендуется именно для установки на кухнях. Помимо пластиковых шторок, отводящих скопление конденсата, имеет резиновые плотные кольца и мембрану, усиливающие защиту.

Одноместная. Простая розетка, лишь с одним гнездом.

Простая розетка, лишь с одним гнездом. Двухместная . Два гнезда — для двух приборов.

. Два гнезда — для двух приборов. Трехместная. Не столь распространена, как двухместная. Подключаются одновременно три агрегата.

К слову о мощности

Вся кухонная техника требует разделения, исходя из нескольких критериев. Во-первых, надо определить, какие приборы будут работать постоянно, во-вторых, надо выделить те из них, которые потребляют больше электроэнергии. Для таких «гигантов» имеет смысл сделать отдельные источники питания, иначе неминуемы аварии: перенагревание розетки приведет к ее оплавлению, или еще хуже — к пожару.

Рассчитывать необходимо и мощность розетки, чтобы случайно не подключить несколько энергоемких устройств одновременно. Для того, чтобы правильно выбрать источник питания, нужно лишь разделить мощность аппарата (она указывается в его техническом паспорте) на число 220. Результатом и будет сила тока, рассчитанная на определенную розетку.

Есть несколько правил, соблюдать которые надо неукоснительно.

Аппараты, потребляющие большое количество электроэнергии (например, стиральная машинка и электродуховка), ни в коем случае нельзя одновременно подключать к одному источнику питания. Для крупной бытовой техники необходимо провести отдельную линию к электросчетчику, имеющую собственный защитный автомат. Предпочтение отдается медным проводам, чье сечение не должно быть менее 2,5 кв. мм.

Нельзя сказать, что вопрос о том, как расположить розетки на кухне, слишком сложен. Но все равно решение (как и исполнение этой задачи) желательно доверить специалистам, которые не только учтут все пожелания хозяев, но и подскажут лучшее решение.