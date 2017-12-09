Встроенное в сеть устройство защитного отключения обеспечивает полноценную защиту человека от поражения так называемым током утечки. Как подключить УЗО в одно- или трехфазную сеть, чтобы устройство в аварийной ситуации обесточило проблемный участок проводки, расскажем прямо сейчас.

Стандартная схема защиты базируется на сравнении величины входящего и выходящего тока. Элементной базой УЗО служат электромагнитные реле или их полупроводниковые аналоги.

Если автомат защиты сети разрывает цепь только при коротком замыкании в сети или при включении нескольких мощных потребителей, то УЗО активируется током утечки определенной, указанной на блоке величины.

Оба устройства выполняют разные функции, поэтому специалисты советуют устанавливать УЗО в комплекте с автоматическими выключателями.

Комплект из аварийного выключателя и устройства защитного отключения будет полноценно работать при условии, если мощность УЗО будет больше аналогичного параметра сетевого автомата.

Проблема заключается в свойствах самого АЗС, для срабатывания которого требуется больше времени. Проходящий через УЗО большой ток может стать причиной полной потери его работоспособности.

Критерии выбора

В продаже имеются устройства, предназначенные для защиты одно- и трехфазных сетей, срабатывающие при токе утечки соответственно 10,30,100 и 300 миллиампер.

Внешне устройство защитного отключения отличается от сетевого автомата нанесенным на корпус значением дифференциального (отключающего) тока и наличием кнопки Тест. Информация о том, как подключить УЗО имеется в прилагаемой к изделию инструкции.

Функциональные отличия УЗО и автоматических выключателей

Сетевые автоматы используются в двухпроводных сетях, УЗО корректно работают при наличии заземления. В аварийной ситуации третий проводник служит для отвода напряжения от аварийного участка сети.

Существует распространенное мнение, что подключить УЗО для полноценной работы в двухпроводной сети невозможно. На самом деле это не так. В практике имеются случаи, когда устройства защитного отключения эффективно работают при повреждении или обрыве заземляющего проводника.

Решение проблемы в самой конструкции УЗО, которое представляет собой простое счетное устройство, постоянно сравнивающее показатели тока и нагрузки в фазовом и нулевом проводе.

Пробой или повреждение изоляции инициирует относительно небольшую, но опасную для человеческого организма утечку тока, которая собственно инициирует запуск схемы отключения.

В таком случае УЗО сравнивает величины тока в обоих проводах, при существенной разнице — блокирует подачу напряжения на проблемный участок сети.

Конструкционные особенности изделия

Величина тока утечки снимается с обмотки трансформатора и передается на поляризованное реле, после чего усиленный сигнал запускает механизм отключения проблемного участка электрической сети. УЗО будет разрывать цепь после каждого включения, пока утечка тока не будет устранена.

Таким образом, полностью устраняются риски поражения пользователей электрическим током и повреждения бытового электрооборудования.

Практика ввода дифференциальной защиты в однофазную сеть

Рассмотрим вариант, как подключить УЗО в доме с двухпроводной сетью, в котором отсутствует заземление. Такие устройства не предназначены для защиты от коротких замыканий и экстремальных сетевых перегрузок, поэтому используются в тандеме со штатными автоматами защиты сети (АЗС).

На практике используются два способа решения проблемы. Можно установить одно мощное устройство защитного отключения, до 40-50 ампер, которое будет обслуживать весь дом. Такой вариант не пользуется спросом вследствие:

высокой стоимости оборудования;

необходимости проверять исправность каждого мощного потребителя после срабатывания защитного блока;

аварийных отключений, которые могут стать причиной отказа компьютеров, кондиционеров и другой точной бытовой техники.

Преимущества раздельной защиты

Более совершенный вариант — это установка менее мощного УЗО на каждый отдельный участок сети. Дополнительные расходы на приобретение дополнительного щитка и трех-четырех защитных устройств, компенсируются высокой надежностью и эксплуатационной безопасностью домашней энергосистемы в целом.

Для устранения причины аварийного отключения, достаточно проверить исправность относительно небольшого участка электропроводки.

Функция тестирования

Для контроля исправности УЗО на его корпусе установлена кнопка Тест. При ее нажатии имитируется стандартная ситуация утечки тока с последующим срабатыванием дифференциальной схемы и отключением. Тестирование производится при подозрении на неисправность и для профилактики, не менее одного раза в месяц.

Особенности подключения

Провода подсоединяются к расположенным на корпусе контактам с соответствующими обозначениями. Фазные входы обозначаются цифрами 1 и 2, латинскими буквами L. В некоторых моделях нулем обозначена только — нейтраль, а фазные входы никаких обозначений не имеют.

Трехфазные УЗО отличаются только количеством контактов. Важно определить и в нужный зажим вставить нулевой провод. Фазные подключаются в произвольном порядке.

Рекомендации профи

Установку УЗО можно доверить опытному специалисту, имеющему соответственный допуск. Даже в случае крайней необходимости, от идеи самостоятельного монтажа УЗО следует отказаться.

При всех неоспоримых достоинствах устройств защитного отключения их эксплуатация в старых домах с изношенной электропроводкой может инициировать нежелательные последствия. УЗО относятся к категории высокоточного, чувствительного электрооборудования, поэтому оперативно реагируют на малейшие утечки тока.

Изделие работает в автоматическом режиме. Перед повторным включением изделия следует устранить причину срабатывания, выполнить ремонт проблемного участка сети, и только после завершения всех работ активировать защиту для последующей эксплуатации.

Возможные проблемы при эксплуатации УЗО

Повторное срабатывание устройства свидетельствует о повреждении изоляции проводки или неисправности подключенного к сети оборудования.

Постоянные отключения могут отрицательно сказаться на работе и долговечности бытовой техники, создать дискомфорт для всех обитателей дома.

Решением проблемы может стать только полное, дорогостоящее обновление проводки и арматуры, или отказ от эксплуатации устройств защитного отключения.

По мнению многих специалистов, такие устройства целесообразно использовать на участках, нуждающихся в повышенной безопасности подключенного к сети бытового оборудования.