Как подключить розетку на 4 гнезда: два способа достичь одной цели

Бытовые электрические приборы сильно облегчают жизнь, поэтому их большое количество в доме — правило, а не исключение и не дань моде. Особенно много устройств находится в кухне и там, где «обосновался» телевизор, компьютер: обоим видам умной техники нередко нужна многочисленная армия «помощников», обеспечивающих комфорт хозяевам. Тройники либо удлинители не лучшее решение насущной проблемы, поэтому оптимальный вариант — блок розеток, в котором может быть 2-4 электрические точки. Чтобы избежать неприятных ситуаций в будущем, нужно знать о нюансах их установки. Например, о том, как подключить розетку на 4 гнезда.

Виды устройств и их особенности

Разновидностей штепсельных розеток и блоков довольно много. У каждого типа свои конструктивные особенности и предназначение.

Скрытые приборы монтируют прямо в стену — в специальные подрозетники. Открытые устройства выпускают для тех квартир, где электропроводка не спрятана в стену. Выдвижные розеточные блоки монтируют в стол или другую мебель. Их удобство в том, что после эксплуатации приборы легко спрятать от посторонних глаз и шаловливых детских рук.

Приборы отличаются методом зажима контактов. Он бывает винтовым и пружинным. В первом случае проводник фиксируют винтом, во втором — с помощью пружины. Надежность последних больше, однако в продаже их найти не так просто. На стенах устройства закрепляют тремя способами — лапками с зубчатыми краями, саморезами или специальной пластиной — суппортом, который облегчает как установку, так и демонтаж розетки.

Помимо обычных, недорогих устройств существуют модели, оснащенные заземляющими контактами. Это лепестки располагаются в верхней и нижней части, к ним крепят провод заземления. Для обеспечения безопасности выпускают розетки, оборудованные шторкам либо защитными крышками.

Основные популярные типы

К ним относятся:

вид «С», он имеет 2 контакта — фазу и ноль, обычно покупается, если предназначен для техники малой либо средней мощности;

тип «F», помимо традиционной пары оснащается еще одним контактом — заземляющим, эти розетки становятся более популярными, так как для квартир в новостройках заземляющий контур стал нормой;

Вид «Е», отличающийся от предыдущего только формой контакта заземления, это штырь, такой же, как и элементы вилки розетки.

Последний тип встречается реже остальных, так как он менее удобен в эксплуатации: разворот штепселя на 180° при такой розетке невозможен.

Защищенность корпуса — следующее различие моделей. Степень безопасности обозначают индексом IP и двухзначным числом, следующим за этими буквами. Первая цифра обозначает класс защиты от пыли, твердых тел, вторая — от влаги.

Для обычных жилых комнат достаточно моделей класса IP22 либо IP33. IP43 рекомендуют покупать для детских, так как эти розетки оснащены крышками/шторками, блокирующими гнезда, когда техника не используется. IP44 — тот минимум, что необходим для ванных комнат, кухонь, бань. Угрозой в них может быть не только сильная влажность, но и брызги воды. Подойдут они для монтажа в подвалах без отопления.

Установка розетки на открытом балконе — достаточное основание для покупки изделия с большей степенью защиты, это как минимум IP55.

Схемы подключения

Даже начинающего мастера не ждут какие-то особые затруднения, все предельно ясно, но лучше рассмотреть особенности каждого варианта.

Однофазная сеть без заземления

На схеме обозначены цифрами:

1 — общий автомат;

2 — тот, что отключает фазу на конкретной линии;

3 — нулевая шина;

4 — распределительные коробки, отдельные для каждой розетки;

5 — кабели.

Любой специалист-электрик знает, что фаза должна располагаться слева, однако хозяева нередко нарушают это правило. При неполадках в электросети они создают себе дополнительные сложности при диагностике, а также в случае самостоятельного ремонта.

Однофазная сеть, но с заземлением

В этом случае добавляется всего один элемент под номером 6, это — главная заземляющая шина для защитного проводника (РЕ). Он обозначен зеленым цветом.

Есть и другой вариант, использующийся для хозяйственных построек, если в них обустроен открытый вид проводки. В этом случае заземление проходит по полу — по периметру стен, а к розеткам снизу ведет отдельный провод. Других различий в подводке нет.

Возможные способы подключения

Есть несколько способов добиться результата, но все зависит от потенциальной нагрузки на такие розетки.

Шлейф — последовательный метод

При необходимости установки блоков, состоящих их нескольких розеток, все элементы подключаются шлейфовым методом. Фазу соединяют со вторым устройством перемычками, затем таким же способом коммутируют следующий прибор. Аналогично поступают с нулевыми контактами.

Метод довольно прост, но не лишен недостатков. Так, плохой контакт в одной из промежуточных розеток автоматически становится причиной неработоспособности следующих элементов. Избежать неприятностей поможет проверка и подтяжка клемм, операцию необходимо планировать и проводить как минимум раз в году.

Если клеммы позволяют, то вместо отдельных перемычек лучше использовать цельный провод. С небольшого участка снимают изоляцию, потом его сгибают петлей, зажимают в клемме, затем таким же методом «расправляются» со следующими розетками. Надежность всех элементов такой электросети — большой плюс этого способа. Минусы — необходимость расчета длины провода, относительно долгая, более трудная, работа — все-таки несущественны.

Гораздо больший минус — невозможность одновременной работы нескольких мощных приборов, так как максимальное значение силы тока для одной розетки — 16 А. Если в работу будут вовлечены сразу несколько «серьезных» единиц техники, то питающий кабель попросту может не выдержать возросшую нагрузку.

Звезда — параллельное подключение

В этом случае все розетки комнаты подключаются отдельным, «своим» проводом, подходящим к распределительной коробке, куда из щитка подведен главный кабель. Такой способ не ограничивает работу розеток, так как даже если одна из них выйдет из строя, остальные останутся в рабочем состоянии.

Самые большие минусы — расход провода и трудоемкость работ. Можно сэкономить, если к центральному контакту от щитка проложить провод более толстого сечения, а для соединения с розетками — жилы потоньше. Однако этот вариант называется уже по-другому — смешанным способом.

Комбинированный компромисс

При таком подключении розеток основной кабель прокладывается до распределительной коробки и дальше — до ближайшей розетки. На этом, последнем, отрезке делают ответвления для остальных устройств. Преимущества — экономия кабеля и большая надежность электросети, так как вариант обеспечивает автономную работу приборов.

Второе решение — прокладывание из распределительной коробки сразу двух кабелей. Один из них — для шлейфа, питающего, например, 4 из 5 розеток. Второй предназначается для пятой группы, которую собираются использовать для эксплуатации особо мощной техники.

Что делать с защитным проводом?

Заземление некоторые (и нередко) делают последовательным методом. Однако он не совсем корректен, поэтому ПУЭ запрещают подобную практику — использование шлейфового подсоединения, если оно применяется для защитных проводов.

Оптимальный вариант — выполнение распайки (скрутки) на заземляющем проводе, идущем к первой розетке «в строю». Через нее ведут отдельный провод к каждому элементу блока. Единственная трудность — помещение защитных проводов в первом подрозетнике, однако ради такого случая можно приобрести более глубокое изделие (например, «высотой» 60 мм).

Другой способ — монтаж дополнительного подрозетника, призванного сыграть роль монтажной коробки. Потом его прячут под заглушку и камуфлируют отделочным материалом. Это решение позволит сделать распайки/скрутки для фазы с нулем, оснастить их колпачками СИЗ, а провода надежно изолировать.

Выбор правильного способа

Решение в большей степени зависит от суммы, которую хозяева планируют потратить. Другие факторы — мощность приборов, которые будут подключаться периодически либо работать постоянно, наличие отделки на стенах и степень готовности ее нарушить. Самый лучший способ — подключение звездой: или к главному щитку, или к распределительной коробке.

Для приборов, не отличающихся большой мощностью, которые к тому же будут работать не ежечасно, подойдет простое шлейфовое соединение. Капитальный ремонт или его скорое планирование, даст возможность модернизировать дом или квартиру. В этом случае обычно решают, какие приборы планируются к покупке. Именно этот список всех будущих (и настоящих) устройств станет стимулом для расчетов необходимого сечения кабелей, а также выбора способов их подключения.

Монтаж розеток

Прежде чем искать, как подключить розетку на 4 гнезда, лучше познакомиться с требованиями и процессом установки простого одиночного устройства. Дело в том, что нет никакой разницы в установке двойных, тройных розеток, или устройств с большим количеством гнезд.

Полное обесточивание — первое условие для любых электромонтажных работ. При установке надо обязательно ориентироваться на маркировку проводов цветом. Фазные провода (L) могут быть:

белыми;

бирюзовыми;

коричневыми;

красными;

оранжевыми;

розовыми;

серыми;

фиолетовыми;

черными.

Но все же чаще используют 3 цвета — белый, черный либо коричневый. Нейтраль (N) — нулевой рабочий контакт — голубой или синий. Заземление (PE), которое нередко называют «нулевой защитой», имеет оболочку из желтых и зеленых полос (продольных, поперечных), иногда — желто-зеленый оттенок, а также может быть чисто желтого либо только зеленого цвета.

Процесс установки розеток выглядит так:

Сначала в стене сверлят отверстие необходимого диаметра под подрозетник, делают штробы для электропроводки. Эти операции не нужны, если задача стоит простая — замена розетки, вышедшей из строя. В этом случае конец силового кабеля вытаскивают наружу, с помощью пылесоса или кисти удаляют весь накопившийся мусор. Для монтажа подрозетника готовят цементный/гипсовый раствор. После его нанесения в отверстие вставляют установочную коробку, протягивая в нее кабель, фиксируют на одном уровне со стеной. Оставляют работу до полного схватывания раствора. Затем с концов проводов снимают изоляцию, их заводят в крепления контактов (фаза — слева, ноль — справа, защитный кабель — по центру) и затягивают с помощью отвертки. Проверяют соединение на прочность. Корпус устанавливают внутрь коробки, выравнивают по горизонтали, с обеих сторон временно фиксируют саморезами. Уровнем корректируют положение, потом затягивают крепеж и распорные лапки, окончательно фиксирующие корпус розетки Прикрепляют к корпусу крышку, закручивают центральный винт. Включают электричество и индикатором проверяют работоспособность розетки.

Установка блока из нескольких розеток

Самым популярным способом соединения одиночных элементов у домашних мастеров все же остается шлейфовый, даже несмотря на его недостатки. В этом случае рядом с отверстием с рабочим кабелем сверлят еще несколько (1,2, 3 или 4), расположенных на одном уровне, поэтому перед работой необходимо нанести корректную разметку.

Для операции используют линейку, уровень и маркер (карандаш). Требуется соблюдать расстояния от центра каждого элемента (72 мм), в противном случае декоративные крышки будет невозможно установить на место. При штроблении строго соблюдают вертикальность (горизонтальность) линий, используют для них тот же уровень.

В центре всех будущих отверстий делают углубления: сначала штробят круги коронкой, затем выбивают «лишнее», действуя зубилом и молотком. Если стены выполнены из гипсокартона, операция значительно упрощается. Следующий этап — установка блока подрозетников. Лучше выбирать модели, которые можно соединить друг с другом. Их закрепляют раствором, в гипсокартоне — лапками, расположенными по бокам конструкций. Выключают электричество. Из первого подрозетника вытаскивают кабель, с него снимают оплетку, лучший инструмент для этого — монтерский нож с пяткой. Каждый из 3 проводов лишают 10 мм изоляции с помощью съемника проводов (стриппера). Для создания шлейфа используют провод, аналогичный «оригиналам», другого варианта нет. От края снимают оплетку. 200 мм минимум для блока из 2 розеток, необходимый отрезок зависит от количества отверстий, поэтому длину рассчитывают самостоятельно. Затем кусок просовывают из второго подрозетника до последнего. Исключение — защитный провод. Так как простой шлейфовый метод с перемычками для заземления запрещен правилами (ПУЭ), то делают ответвления, отрезая куски необходимой длины для каждой розетки комплекса. Их соединяют с главным питающим проводом, опрессовывают клещами, изолируют термоусаживаемой трубкой. Затем укладывают на дно коробки. Концы кабеля зачищают от изоляции, затем переходят к подсоединению первой розетки. Делают это аналогично: сначала фаза слева, потом нейтраль справа, в центр — заземление. Клеммы осторожно, но плотно затягивают отверткой. Розетку вставляют, слегка выравнивают, но саморезами не фиксируют. Подключают следующее, второе устройство, действуют по такому же алгоритму. Потом третье, четвертое и т. д. После присоединения всех элементов следует проверка горизонтали (вертикали, если выбран такой способ установки). Последний этап — монтаж розеток саморезами, затем упорными лапками и фиксация декоративных панелей. Если есть общая рамка, она примеряется, устанавливается, затем поочередно в центрах розеток фиксируют крышки. На этом вопрос, как подключить розетку на 4 гнезда (2, 3 или 5), можно считать подробно рассмотренным.

Если такая «возня» не слишком впечатляет, то можно обойтись покупной моделью — двойной, тройной либо четверной. Однако многие хозяева против такого решения. Причины отказа — возможная экономия, массивность таких розеток, обе шины, снабженные двумя клеммами, которые иногда приводят к ошибкам начинающих мастеров при монтаже. Результатом может стать короткое замыкание, а такое ЧП сведет на нет все старания, а также погубит новое изделие.

Так как подключить розетку на 4 гнезда возможно двумя способами, то решение остается за хозяевами дома. Чтобы познакомиться со всеми подводными камнями работ с электричеством, лучше посмотреть на образцовую работу других мастеров. Например, на ту, что показана в этом видео: