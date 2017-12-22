Все мы с детства привыкли к таким прозаическим предметам, как железная входная дверь и ее врезной замок. И замечаем их только тогда, когда случается какое-то экстраординарное событие. А как же иначе? Ведь без замка человек в сегодняшнем мире обойтись не может.

К счастью, большинство замков дает возможность исправить неприятную ситуацию. Это касается так называемых цилиндрических механизмов. Они позволяют без особых сверхусилий заменить цилиндровый механизм секретности, или попросту — личинку (или секретку) замка. Не каждый сталкивался с подобными вещами, потому многих интересует, как вытащить личинку из замка самостоятельно, не призывая на помощь сведущего человека.

Если замок почти рабочий

Такая замена происходит, если в замке обнаружились какие-то неисправности: например, ключ внезапно стал открывать его только с одной стороны. Часто такая плановая замена намечается, когда жильцы теряют один из ключей или несколько. Нередко секретный механизм ржавеет и засоряется, в этом случае смена личинки также необходима.

Для подобной операции обязателен ключ, потому как только при его наличии возможен процесс замены. Дело в том, что в обычном состоянии личинку не вытащить: мешает штифт, толкающий ригель механизма. И только немного провернув ключ в замке, можно заставить этот штифт спрятаться, тем самым освободив себе простор для бурной деятельности.

Алгоритм действий:

Первым делом необходимо отсоединить броненакладку и дверные ручки, так как у некоторых замков личинка фиксируется еще и с помощью внешних панелей, совмещенных с ручками. Затем нужно найти и выкрутить крепежный винт, удерживающий секретку. Он находится в торце, около язычка, называемого ригелем. Теперь в замок надо вставить ключ, начать его проворачивать, при этом не забывая постоянно пытаться вытолкнуть (вытянуть) личинку. Она беспрепятственно выскочит наружу, когда штифт освободится от внутреннего механизма. Вот тут ее и надо быстро вытащить.

Операция по спасению личинки-секретки завершена. Остается взять новую и поместить ее на законное место. При сборке замка соблюдается обратная последовательность действий.

Ключ отсутствует

Если первый способ (с ключом) не требует никаких неадекватных действий и нервотрепки, то этот процесс подразумевает применение физической силы. Таких вариантов довольно много. И выбирать придется из нескольких зол, потому лучше остановиться на том, который оставит целыми и личинку, и замок.

Выбивание

Такой радикальный способ применяется, если доступ в квартиру не терпит отлагательств. С самим замком можно распрощаться заранее, и реанимировать его уже не получится. «Изящество» метода заключается в использовании молотка и зубила, которыми надо бить в секретку замка. Металл корпуса деформируется, и личинка быстро освободится. Так что останется лишь нажать на ригель и войти в квартиру.

Надо обратить внимание на качество и размер используемых инструментов. Молоток должен иметь внушительный вес, так как его легкий собрат не справится с силой упругости, потому начнет отскакивать буквально после каждого удара. Зубило же должно быть немного уже диаметра личинки, иначе дверное полотно пострадает очень сильно. Тогда появится необходимость в полной его смене.

Выламывание

Эта методика позволяет избежать печальных последствий для двери, зато замок в этом случае все равно выйдет из строя. Состоит процесс из фиксации секретки и последующего резкого ее проворачивания. Используется один инструмент — разводной ключ (или его подобие). В результате этих разрушительных действий секретка освобождается от всех креплений, после чего она легко выходит из механизма.

Рассверливание

Подойдет данная операция, если нет необходимости оставлять целой личинку. Способ не так энергозатратен, как предыдущие. Нужно рассверлить замочную скважину в глубину где-то до середины. После такой процедуры освобождается крепление штифта, и оно проворачивается внутрь секретки. В некоторых случаях металл загибается, тогда придется его втолкнуть в личинку самостоятельно, используя обычную стальную спицу.

Отмычка

Универсальный вариант, при котором все части замка остаются целыми и невредимыми. Правда, он требует наличия некоторой квалификации, присущей домушникам. Для того, чтобы понять внутренний механизм ключа, нужно потратить какое-то время, потому с ходу открыть замок не получится.

Секретностью в цилиндровых замках «заведуют» специальные штифты — пины. Располагаются они на пружинках, а состоят из двух частей. Если внешнее острие штифта не попадает на правильную, родную, бороздку ключа, то провернуть его не получится, потому что это не позволит сделать центр пина, мешающий движению сердечника. Чем качественнее замок, тем большее количество в нем таких штифтов и тем меньше вероятность вскрыть квартиру.

Для нашей отмычки нужны две проволочки: прямая используется для проворачивания сердечника, вторая, имеющая загнутый кончик, нужна для постукивания по пинам. Если штифты выстроятся правильным образом, замок можно будет легко открыть. Но временные затраты на эту операцию все же велики, поэтому подходит способ далеко не всем.

Экстренная служба

Все перечисленные методы, так или иначе, можно освоить самостоятельно. Но лучше все же попросить помощи у специалистов, которые помогут выбрать в каждой ситуации наилучший выход, соответствующий пожеланиям хозяина. Есть и специальные организации, представители которых в состоянии открыть любой замок, не причинив ему ни малейшего вреда. Они могут дать дельный совет, если человек не знает, как вытащить личинку из замка.

Только найти контактные телефоны необходимо заранее, чтобы не пришлось обзванивать знакомых в самый критический момент.

Советы

Когда проблема появляется, она обычно застает человека врасплох. Поэтому надо успокоиться, оценить ситуацию и отправляться в магазин за новой личинкой. Только на некоторых моментах нужно заострить внимание.

Секретки, как и замки, бывают разных размеров. Они могут отличаться не только по диаметру, но и по длине. В спешке нельзя забывать о требуемом цвете личинки, в противном случае замок будет выглядеть нелепо. Цилиндровые механизмы секретности бывают разными: одни из них имеют отверстие под ключ с обеих сторон, другие — только одно, располагающееся снаружи, а для закрытия изнутри квартиры предусмотрена вертушка. Не каждая личинка подойдет любому ключу, тут нужен совет опытного продавца.

Необходимо избегать покупки личинок китайского производства, так как материал их хрупок, и они довольно быстро приходят в негодность.