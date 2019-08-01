Как отреставрировать дверь правильно: каждому материалу — свой подход

Двери — те элементы интерьера, на которые во время эксплуатации ложится очень большая нагрузка. Поэтому через некоторое время хозяева замечают облупившуюся местами краску, сколы, трещинки и царапины, следы от когтей или клыков домашних «естествоиспытателей». Замена старых изделий на новые стоит дорогого в буквальном смысле, так как приобретать придется сразу весь комплект. Поэтому данный выход малопривлекателен, ведь легче отправиться в «странствование» по интернету, и узнать, как отреставрировать дверь, чтобы не было мучительно жалко старых, но качественных изделий. Восстановление этих конструкций можно провести даже несколькими способами.

Материалы и потенциальные проблемы

Если входные двери изготавливаются в основном из металла, то ассортимент материалов для межкомнатных конструкций более впечатляющ. Такие двери бывают:

из массива дерева;

из ДВП, ДСП;

из пластика;

из шпона.

Дереву (и его производным) страшны перепады температур и влага. Такое полотно нередко начинает коробиться, рассыхается, на нем возникают трещины. Другой источник возможных неприятностей — покрытие. Краска расслаивается и осыпается. Если для изделия использовались декоративные накладки (МДФ, ламинат), то во влажных помещениях они отклеиваются. Некачественно обработанной древесине грозит появление плесени.

Двери из ДВП восстановить труднее всего, так как этот материал не терпит грубую обработку. В этом случае допустимо использование только наждачной бумаги малой зернистости. Главная проблема ДСП — ее расслоение, спровоцированное попаданием влаги. Самая большая неприятность для пластика — царапины.

Что необходимо для работы с деревом?

Набор материалов и инструментов в большей степени зависит от типа двери. Для дерева традиционно используют пропитку-антисептик, наждачную бумагу, лак, малярный скотч, морилку, растворитель. Если треснула стеклянная вставка, то потребуется новый материал, штапики и герметик для фиксации этого элемента. Еще придется купить грунтовку, шпаклевку и новую краску. Среди инструментов придется отыскать:

валик, кисти;

гвозди, молоток;

электродрель;

электролобзик;

отвертки, стамески;

столярный нож;

строительный фен;

набор шпателей;

пассатижи;

рубанок.

Для выравнивания всех дефектов лучше найти ленточную шлифовальную машинку и наждак — крупный либо средний. Может потребоваться покупка новой дверной фурнитуры. Если есть возможность, то такие работы лучше проводить на открытом воздухе. В крайнем случае — при широко распахнутых окнах.

Реставрация дерева

Достоинств у древесины не счесть, однако есть у нее один недостаток — тяжелый вес, поэтому даже снятие конструкции с петель потребует больших физических усилий. В домашних условиях пользуются ломом либо монтировкой.

Восстановление двери

После демонтажа деревянную дверь укладывают на ровную поверхность, удаляют фурнитуру. Если есть стеклянные вставки, то их тоже извлекают. Чтобы быстрее избавиться от лакокрасочного покрытия, изделие нагревают строительным феном. После вздутия слоя его убирают при помощи шпателей. Если остались участки с краской, их шлифуют. После обработки больших плоскостей переходят к зачистке торцов. Держат машинку под прямым углом. Зачищают получившиеся острые грани вручную, используют наждак с абразивностью 320. Поверхности очищают от пыли. Затем делают обработку растворителем, наносят слой грунтовки. После его высыхания следует шпаклевание, после которого дверь снова шкурят вручную мелкозернистой бумагой. После грунтовки дверь готова к последнему этапу — покраске. Лучшие составы — краски на силиконовой либо акриловой основе. Другой кандидат — алкидная эмаль, однако есть у нее один минус, это неприятный запах, требующий длительного проветривания.

Когда дверь украшена стеклянной вставкой, ее перед покраской по периметру заклеивают скотчем. Если выбрано покрытие лаком, то используют 2 его вида. Сначала на поверхность наносят более темный состав, затем — матовый либо глянцевый. Морилка требует нанесения нескольких слоев, после ее высыхания дверь декорируют бесцветным лаком.

Устранение дефектов

Частое использование дверей — причина появления сколов и трещин. Более традиционный вариант их устранения — использование шпаклевки, однако есть и другие варианты.

Самодельный состав — паста, в которой присутствуют два простых компонента — столярный клей и опилки. Эта смесь должна иметь довольно густую консистенцию. Ее наносят на проблемные участки, оставляют на сутки. После высыхания поверхность шлифуют. Слишком большие дефекты требуют иного способа. В этом случае деталь вырезают из дерева, затем ее сажают на клей и тоже дожидаются его полного застывания.

Участки с плесенью или гнилью удаляют рубанком либо столярным ножом. Повреждение срезают до тех пор, пока не появится «здоровая» древесина. Вырезанные участки камуфлируют точно так же — или шпаклевкой, или самодельной клеевой пастой с опилками.

Замена стекла

Популярность таких полотен с годами не падает, однако нередки случаи, когда неосторожное обращение с изделием приводит к появлению трещин на вставке. Самый простой вариант — стекло, зафиксированное в двери штапиками. В этом случае достаточно всего двух инструментов — пассатижей и шпателя (замена последнему — острая стамеска). Штапик сначала поддевают шпателем, слегка приподнимают, затем пассатижами поддевают гвоздики и выдергивают.

После демонтажа стеклянного элемента его измеряют, переносят размеры на новый лист, вырезают его стеклорезом. Проем для стекла очищают от мусора, обрабатывают герметиком. Распилив лобзиком штапики, их прибивают маленькими гвоздиками. Отверстия от крепежей камуфлируют шпаклевкой, после высыхания тоже шлифуют.

Замена стекла на сборно-разборной конструкции потребует дополнительных манипуляций. Дверь придется разбирать, откручивая болты. Недостаток самостоятельной операции — потенциальная потеря геометричности. Такой дефект потребует исправления с помощью рубанка.

Самый нежелательный вариант — замена триплекса, имеющего большую толщину (10 мм). В этом случае с задачей крайне трудно справиться самостоятельно. Другой минус — цена изделия.

Укрепление двери

Эти работы можно проводить после подготовки двери, но до ее покраски. В случае ссыхания двери и появлении зазоров их устраняют с помощью тонких реек (доски, фанера), прибиваемых к торцам двери. Затем эти вставки подгоняют по размерам: используют напильник либо рубанок.

Дверная коробка, как и полотно, требует внимания, поэтому дефекты на ней устраняют, используя те же материалы, что и для преображения главной конструкции. Фурнитуру также в большинстве случаев меняют. Это касается петель ручек и замка, если он был предусмотрен.

Если дверь из ДВП

Восстановление таких полотен имеет отличия от операции с деревянными конструкциями, но они незначительны.

Для удаления лакокрасочного слоя можно использовать только два прибора – строительный фен или утюг. Для шлифования поверхности используют самую мелкую наждачную бумагу, так как поверхностный слой материала составляет всего 4 мм. Шпон, имеющий клеевую основу, хорошо подходит для придания такой двери вида натурального дерева. Клеят материал, нагревая поверхность с помощью утюга.

Однако даже с этим бытовым прибором надо обращаться осторожно, так как перегрев поверхности приведет к подпалинам. После шпонирования полотна его покрывают морилкой, затем — прозрачным лаком.

Реставрация пластикового изделия

Этот материал не требует длительного процесса восстановления. Существуют три способа, каждый из них прост и потому популярен.

Покраска полиуретановым водным составом для изделий из ПВХ. Этот способ не отличается скоростью, так как краску разбавляют отвердителем, фильтруют, а сохнуть она должна при комнатной температуре как минимум 9 часов. Оклеивание виниловой пленкой требует присутствия ассистента, но лучше — нескольких. Поверхность перед этой операцией моют мыльным раствором. Чтобы предотвратить появление пузырей, используют резиновые шпатели. Оформление пластиковой двери шпоном. В этом случае также используют утюг.

Восстановление металлического полотна

В этом случае тоже предпочтителен демонтаж, а работа производится по такому алгоритму:

Дверь укладывают на ровную поверхность. Всю фурнитуру заклеивают малярным скотчем. Если есть следы коррозии, от них избавляются дрелью с насадкой-щеткой. Затем шлифуют наждачной бумагой (зернистость — от 80 до 150). С поверхности пылесосом убирают мусор. Дверь протирают растворителем. Обрабатывают полиролью для автомобиля, разглаживают шпателем, ждут высыхания час. Полируют наждаком (абразивность — 400), протирают влажной безворсовой тканью, обезжиривают, используя Уайт-спирит. Узкой кистью, валиком наносят на поверхность антикоррозионную грунтовку по металлу, затем снова шлифуют мелкофракционной наждачной бумагой. Красят дверь составом для металлических поверхностей. Если запланировано несколько слоев, каждый из них оставляют до полного высыхания.

Аналогично работают с дверной коробкой. После окончания работ скотч снимают, а дверь устанавливают на место.

Ответ на вопрос, как отреставрировать дверь, целиком и полностью зависит от состояния полотна. Самые маленькие недостатки требуют минимальной работы. Если дефекты серьезные, то требуется затратить довольно много времени и усилий. Когда у мастера есть навыки работы с такими материалами, самостоятельное преображение не создаст трудностей.

В следующем видео показано (и рассказано), как происходит весь процесс, если дверь нуждается в реставрации: