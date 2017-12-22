Знание нескольких приемов как открыть без ключа замок межкомнатной двери за минимально короткое время может пригодиться в любой критической ситуации. Причиной такой срочности может быть очутившийся в закрытом помещении плачущий маленький ребенок, открытый кран или не выключенный утюг.

Задача усложняется в ситуации, когда на двери установлен современный замок с несколькими уровнями защиты от взлома. Как правило, попытки открыть такой замок без специального инструмента заканчиваются неудачей.

Больше всего проблем создают фирменные, накладные и врезные замки выпуска последних лет. Именно на таких моделях устанавливаются скрытые от прямого доступа устройства дополнительной защиты.

Выбор оптимального решения

При любом развитии событий важно сохранить хладнокровие, правильно оценить ситуацию, из предложенных способов разблокировки двери выбрать наиболее оптимальный.

Как открыть без ключа замок межкомнатной двери в краткие сроки и с наименьшим уровнем ущерба для дверной системы? Эта далеко не простая задача имеет несколько неравноценных решений, в том числе:

применение подходящих по конфигурации ключей от других замков;

частичная или полная разборка запорного устройства;

попытка снятия двери с петель.

В экстремальных условиях не исключается применение силовых методов. Существенных затрат на восстановление или замену дверного полотна избежать не удастся. Полноценной компенсацией может служить минимизация возможных рисков затопления, пожара или других нежелательных последствий.

Вариант 1. Снятие двери с петель

Как правило, дверное полотно по всей толщине утоплено в дверной короб, что исключает подъем двери на нужную высоту. Двери подгоняются под размеры проема с минимальными зазорами, что полностью блокирует доступ к винтам стандартных карточных петель.

Проблема не имеет решения при наличии врезного замка, оснащенного выдвижными вертикальными ригелями или другими скрытыми механизмами.

Вариант 2. Внутренняя защелка

Самое простое запорное устройство на двери спальни, ванной и туалета — это накидная или сдвижная защелка, которая нередко произвольно срабатывает даже от небольшого сотрясения дверного полотна. Современные строительные стандарты предусматривают установку проблемной в аварийной разблокировке поворотной ручки.

Конструкция технически продвинутых моделей дверных защелок предусматривает возможность открытия двери с обратной стороны. Если в районе запорного устройства просматривается шлицевая головка разблокировочного винта, внутреннюю защелку можно открыть отверткой.

Можно попробовать демонтировать ручку и декоративную накладку, после чего прочной отверткой провернуть поворотную часть замочного механизма. Такой способ может сработать при неисправности квадрата, передающего усилие от ручки к исполнительному механизму.

Вариант 3. Перемещение ригеля

Давайте рассмотрим, как открыть без ключа замок межкомнатной двери в случае чрезвычайной ситуации? Наиболее часто используемый способ — это применение плоского, достаточно тонкого и прочного предмета, которым можно попробовать откинуть язычок или сдвинуть ригель через дверной зазор без повреждения дверного полотна.

В качестве подручного инструмента можно использовать нож, тонкую отвертку, пилочку для ногтей или пластиковую карточку.

Если внутренний замок односторонний, для его открытия достаточно удалить расположенную с противоположной стороны заглушку. В ситуации, когда дверь закрыта на щеколду, остается единственный вариант, силовой. В большинстве случаев короткие саморезы вырываются без существенного повреждения поверхностного дверного декора.

Вариант 4. Разблокировка врезного замка с личинкой

Такие замки открыть без ключа сложнее всего. Если ригель не сдвигается от сильного рывка, можно попробовать снять ручку, рассверлить или выбить личинку, после чего сдвинуть ригель через образовавшееся отверстие. Попытка сдвинуть сувальды и штифты может занять слишком много времени, причем получение нужного результата не гарантируется.

В любом варианте, при существенном резерве времени следует использовать самые простые и менее грубые способы разблокировки внутренних замков.

Вариант 5.Распиловка навесов

Наименее затратный способ открытия заблокированной двери — это распиловка петель или ригеля замка болгаркой. Полотно также выпадает из дверного проема, если максимально аккуратно срезать шарниры навесок.

В стандартный зазор между дверным полотном и коробом помещается узкий пильный диск болгарки, поэтому для распила ригеля или фалевой защелки потребуется совсем немного времени. В процессе распиловки твердосплавного ригеля образуется большое количество искр, поэтому не исключается повреждение поверхностного лакокрасочного декора.

Вариант 6. Применение силы

В ситуации, когда на открытие замкнутой двери отводится минимум времени, единственный способ решения проблемы — это силовые воздействия. Как открыть без ключа замок межкомнатной двери с минимальными потерями?

Один из самых простых вариантов — это выбивание корпуса личинки внутрь посредством наставки и молотка. Такой способ упрощает доступ к ригелю, который можно переместить в положение «открыто» без особых усилий. Повреждения дверного короба, как правило, незначительные. В большинстве случаев отреставрированный участок удается замаскировать наличником.

Крайняя во всех отношениях мера — выбивание двери ударом ноги или плеча в район запорного устройства. Внутренние двери особой прочностью не отличаются, в лучшем случае повреждение ограничится образованием на коробе небольшого скола, в худшем, повреждением фрагмента дверного полотна.

Применять грубую силу следует в случае явной необходимости и при отсутствии других вариантов. После силового взлома, вероятнее всего, придется искать и устанавливать новое дверное полотно или потратиться на полную реставрацию поврежденных фрагментов. Более чем вероятна замена фурнитуры, которую подобрать в соответствии со стилем внутреннего интерьера удается далеко не всегда.

Преимущества брендового замочного ассортимента

Профилактикой таких ситуаций может служить регулярная проверка технического состояния замков, установка фирменных запорных механизмов, не подверженных произвольному срабатыванию.

Большая часть отказов и неисправностей приходится на практически весь ассортимент дешевых замков китайского производства. В любом случае рекомендуется отдать предпочтение модели известного бренда. Затраты окупятся надежностью и продолжительностью срока службы запорного устройства.