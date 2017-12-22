Для того чтобы надежно обезопасить загородный участок от несанкционированного проникновения технически подкованных дачных воров и охотников за металлоломом, навески обыкновенного замка уже недостаточно.

Практикой доказана эффективность применения более сложных для взлома электронных конструкций. В частности, стабилизировался спрос на недорогие и достаточно надежные электромеханические запорные устройства.

Конструкционные особенности

Стандартный электромеханический замок на калитку по конструкции идентичен удобным в монтаже накладным замкам. Разница заключается в наличии электронной секретки, которая управляет запорным механизмом после активации магнитной карточкой, кодовым сигналом от внешнего радио- или ультразвукового датчика.

В последнем варианте предоставляется возможность дистанционного открытия замка на расстоянии нескольких десятков метров. Выключатель в большинстве случаев оформляется в виде компактного брелока, занимающего в связке ключей минимум места.

Преимущества накладных и врезных запорных устройств с электронным управлением

Накладные замки по внешнему оформлению ничем не отличаются от электронных аналогов. Более того, при отсутствии напряжения в сети электромеханический замок на калитку можно открыть ключом, как снаружи, так и изнутри. Тем не менее, в технически продвинутых моделях накладных замков с электронной начинкой имеется ряд дополнительных блокировок.

В продаже представлены электромеханические запорные устройства с ориентацией корпуса для установки в калитках с лево- и правосторонними створками.

Конструкционная особенность врезных замков — это наличие вертикальных выдвижных ригелей и в ряде вариантов возможность управления от внутреннего домофона в дневном и ночном режимах. Такие запорные устройства могут устанавливаться на калитки и ворота.

Принцип действия замочных систем

Основные категории электронных запорных устройств классифицируются по виду привода.

Замки моторные

Механизм моторного замка активируется встроенным 24-х вольтовым электродвигателем. Поскольку в закрытом положении защелка находится под значительной нагрузкой, отжать ригельные запоры без специального оборудования невозможно.

В дневном режиме активируется только один выдвижной ригель, в ночном — задействуются все наличные планки. Характерное свойство моторных замков — это срабатывание с небольшой задержкой по времени. Небольшая пауза необходима для полной обработки поступившего на считыватель внешнего сигнала.

Моторные замки несложны в монтаже, поэтому могут устанавливаться хозяевами участка своими руками.

Замочные системы электроблокирующие

В закрытом положении защелка входит в запорную планку и поджимается мощной пружиной, чем обеспечивается надежная фиксация калиточной створки. Для открытия замка необходимо подать напряжение на исполнительный механизм, который сбрасывает фиксатор и втягивает защелку в корпус замка.

Управление замком реализуется посредством штатного ключа или электронной карты. Такие замки комплектуются сильными пружинами, поэтому для надежной работы запорного устройства с электрической блокировкой следует выбрать модель с твердосплавными износостойкими ригелями.

Запорный механизм соленоидного типа

В простом варианте — это простое по конструкции запорное устройство, в котором выдвижной ригель управляется магнитным полем. Существенный недостаток соленоидных систем — невозможность открытия калитки или гаражных ворот при отсутствии основного или вспомогательного источника напряжения.

Электрическая защелка

Самая простая и надежная разновидность электромеханического замка для гаража или калитки, поскольку при наличии напряжения на контроллере калитку или ворота можно открыть поворотом ручки. Основное преимущество электрической защелки — возможность оставлять калитку открытой.

Преимущества электромеханических запорных систем

В первом перечне это:

надежность защиты от проникновения на территорию участка посторонних лиц;

продолжительность рабочего ресурса;

частичная или полная универсальность;

возможность применения в нестандартных конструкциях.

Продвинутый в техническом отношении электромеханический замок на калитку можно совмещать с домофоном и другими охранными системами. В таком варианте имеется возможность общения с визитером по внутренней связи, дистанционного открытия калиточного замка, не выходя из дома.

Минусом можно считать высокую стоимость практически всего ассортимента электронных замков. С другой стороны, в продаже имеется ряд бюджетных моделей, поэтому подобрать брендовое запорное устройство по доступной стоимости в принципе несложно.

Недостатки

В потребительских отзывах имеются подтвержденные факты отказа электроники в условиях больших перепадов напряжения, низких температур и высокой влажности воздуха.

Не рекомендованы для приобретения и последующей установки дешевые клоны продукции известных компаний. Как правило, существенная разница в стоимости оборачивается дополнительными затратами на устранение нежелательных последствий.

Практика показывает, что применение дешевых подделок экономически не выгодно во всех отношениях.

Особенности электронно-замочного монтажа

Ввод электромеханического замка в схему сложной, многоконтурной охранной системы должен выполняться силами квалифицированного специалиста, имеющего соответствующий допуск к таким работам.

При наличии простых слесарных навыков и инструкции по установке данного изделия, владелец участка может установить электронный замок накладного типа самостоятельно. Монтаж замка врезного более сложный и трудоемкий.

Последовательность операций

В любом варианте, установка накладного электронного замка выполняется по стандартной схеме:

определение расстояния между рабочей плоскостью корпуса и ответной планкой с учетом длины выхода ригеля, оптимальный зазор 5 мм, возможны отступы в ту или иную сторону;

нанесение на полотно разметки по внешнему контуру замка;

сверление отверстий для прохода цилиндра секретки и фиксации корпуса саморезами или другим резьбовым крепежом;

крепление замочного корпуса и установленной на раме калитки ответной планки;

подвод рабочего напряжения;

проверка работы установленного замка на всех режимах.

Механические и электрические компоненты электромеханического запорного устройства любого вида нуждаются в периодическом обслуживании. Время и объем сервисных работ определяется содержанием отдельного раздела прилагаемой инструкции.