Хозяева тех квартир, в которых есть балконы или лоджии, давно оценили удобство этих помещений, поэтому используют их часто, практически ежедневно, однако с разной частотой. Тем, кто открывает двери по несколько раз в день, известно, как трудно прикрыть их плотно. Чтобы избавиться от этого недостатка, имеет смысл приобрести и установить специальную запорную фурнитуру, она обеспечит дополнительный комфорт. Чтобы дверь не открывалась, а фиксировалась в закрытом положении, используется защелка на балконную дверь. Прежде чем отправляться за покупкой этого удобного устройства, нужно познакомиться с видами, выбрать лучший вариант и узнать о том, как установить механизм самостоятельно.

Работа балконной защелки

Эта разновидность запорной фурнитуры не спасет от криминальных элементов, зарящихся на чужое имущество. Предназначение ее совершенно другое — это обеспечение надежной фиксации балконной двери в закрытом положении, ее открывания без каких-либо усилий.

Односторонний замок, располагающийся внутри помещения, не дает возможности плотно прикрыть створку человеку, который вышел на балкон. Самые большие неудобства испытывают семьи, где есть «злостный нарушитель» — курильщик. Незакрытая дверь становится воротами для табачного дыма, переносят его далеко не все, а выветривается этот «аромат» очень долго. Поэтому спасительные защелки в народе нарекли «ручками курильщика».

Защелка на балконную дверь дает возможность плотно прижимать створку к раме. Достаточная сила фиксации не позволяет распахнуть ее порывом ветра. Человек, закрытый снаружи, наоборот, сможет без всяких проблем выбраться из «ловушки». Поэтому сомнений в полезности конструкции обычно не возникает ни у кого.

Заводские механические защелки, устанавливаемые на некоторых моделях еще на заводе, имеют очень большой минус — они быстро срабатываются. Буквально с каждым днем закрыть дверь, находясь со стороны балкона, становится сложнее. Поэтому хозяевам приходится самим исправлять это несовершенство. Советуют побеспокоиться о собственном комфорте заранее — еще до наступления «лютых» холодов.

Виды балконных устройств

Конструкции отличаются механизмами фиксации балконной створки. Существует три варианта, удобство и устройство которых требует оценки будущих владельцев.

Защелки с роликом

Роликовые защелки — довольно простые устройства. Главную роль здесь, естественно, играет ролик. Этот механизм находится в небольшом металлическом корпусе, он фиксируется на торце двери. Вторая часть, крепящаяся на профиле рамы, — ответная планка. Она имеет паз для ролика, для хорошей фиксации он оснащен пружинками. Ролик при закрывании створки входит в захват, и надежно удерживается там. Этот вид фурнитуры надежен, долговечен, но при любом перекосе створки откажется заходить в зажим, поэтому потребуется регулировка конструкции.

Нередко возникает небольшая «неразбериха»: роликовые механизмы путают с шариковыми защелками. Это абсолютно разные устройства, имеющие, однако, некоторое сходство. Шариковые модели не слишком подходят для балконных дверей: для монтажа необходима их врезка в раму и створку. Роликовые, наоборот, быстро и элементарно прикручивают.

Врезные устройства

Это фалевые механизмы. Данная разновидность очень похожа на предыдущую модель, но в этом случае используют не ролик, а подпружиненный «угловатый» язычок. Он при закрывании створки входит в прорезь ответной планки, находящейся на торце рамы. Разница между моделями — необходимость установки полноценных замков с поворотными дверными ручками. В противном случае из балконного «плена» освободиться не получится. Эти защелки, требующие врезки, более популярны для установки в межкомнатных дверях.

Самостоятельный монтаж фалевого механизма на пластиковых дверях может привести к очень неприятным последствиям, так как мастеру необходимо делать врезку в профиле. Любая ошибка во время этой операции исключена, так как возможна его порча, а значит, серьезные траты в будущем станут неизбежными. По этой причине такую сложную задачу не советуют решать без помощи извне.

Есть и другие недостатки у врезных устройств. Для фалевой защелки обязательна регулировка при перекосе двери, так как створка откажется закрываться. Самое большое неудобство — невозможность открыть дверь со стороны балкона, если обе руки заняты.

Безотказные магниты

Магнитная защелка — самая элементарная конструкция. Одна состоит из двух планок — простой металлической и магнитной пластины. Первая крепится на створку, вторая — на раму. Благодаря простоте механизм долговечен и надежен: он будет работать при любых условиях — при небольшом смещении планок, не совсем корректной установке, перекосе конструкции или проседании створок.

Перекос, проседание и подобные неприятности — симптомы, которые начинают появляться спустя 2-3 года эксплуатации дверей, поэтому роликовые и фалевые механизмы в любое время могут начать «забастовку» — перестанут закрывать двери или попросту сломаются. Если регулировка ситуацию не спасет, то механизм придется снимать и переустанавливать. Магнитным устройствам отказ от работы не грозит — выходить из строя там почти нечему. Последнее отличие этих защелок — их бесшумная работа, фалевые и роликовые мини-запоры закрываются со щелчком.

Минус у таких чудо-устройств тоже есть: это размагничивание, происходящее со временем. Результатом становится ослабление прижима. Используются в устройствах простые и неодимовые магниты, последние имеют высокую силу сцепления и больший срок службы. Чтобы встретиться с проблемой как можно позже, советуют покупать товар высокого качества, ведь все знают, кто вынужден платить дважды.

Другие способы фиксации

Есть еще пара вариантов «поставить дверь на место». Это шпингалеты и так называемые завертки. Она просты, очень легко и быстро крепятся, практически безотказны, потому что ломаться в них попросту нечему. Однако эти запорные элементы не относятся к самым популярным изделиям. Причина проста: это не слишком симпатичный их вид.

Ручки — «сменщицы» защелок

Защелки удобны, сомневаться в этом факте не приходится, однако есть у них существенный недостаток — невозможность легко справиться с гладкой дверью, притягивание которой к раме нередко оказывается нереальной задачей. Поэтому без наружной ручки обходиться трудно. Вариантов есть несколько, но лучшими решениями можно назвать два из них.

Наружная простая ручка

Чтобы дать возможность защелке плотно закрыться, необходимо прикрыть открытую дверь, находясь на балконе. Однако эта элементарная операция вызывает затруднения, если двух ручек в конструкции не предусмотрено. Удобный выход из такой ситуации — покупка небольшой наружной ручки, называют ее по-разному — кто «лепестком», кто «ракушкой».

Ее изготавливают из металла (алюминия, его покрывают краской) либо прочного вида пластика. Этот дуэт — балконную защелку и такую ручку — называют «лучшими друзьями курильщика». Стоит такое простейшее изделие меньше 100 рублей, некоторые модели — меньше 50. Металлические ручки очень устойчивы к механическим воздействиям, имеют большой срок службы.

Единственный минус алюминия — потеря части эмали через 5-7 лет. Однако пластик не лучший кандидат: материал хрупок и быстро желтеет. Фиксируют дополнительную фурнитуру на том же уровне, что и основную «открывашку», находящуюся с другой стороны.

Двухсторонняя ручка

Эта модель любима курильщиками, так как этот тип защелки гарантирует полную защиту прилегающей комнаты от дыма. Несомненный плюс — возможность легко открывать или закрывать дверь независимо от того, где находятся хозяева.

Особенностью механизма является небольшая ширина розетки и внешнего захвата. Изящное решение позволяет установить двухстороннюю ручку практически на любой профиль. Это удобный механизм полностью исключает риск неожиданно оказаться «в плену» у балкона, необходимость защелок тоже совершенно отпадает.

Как выбрать фиксирующий механизм?

Чтобы найти идеал для каждого конкретного случая, лучше учесть сразу несколько моментов. В список входит:

частота использования балкона;

роль, которая ему «предначертана»;

сложность самостоятельной установки;

готовность заплатить за качество хорошую сумму.

Створка, которую открывают редко по причине «отсутствия присутствия» курильщиков, — причина для выбора простого механического устройства. Дверь в этом случае будет проседать медленно, поэтому простая роликовая защелка будут служить довольно долго.

Если на балкон выходят постоянно, то оптимальной покупкой станет магнитный механизм, позволяющий надежно и легко фиксировать дверь даже при перекосах. Установка его также проста, однако за это удобство придется выложить уже несколько большую сумму.

Фалевый фиксатор в списке популярных защелок занимает последнее место. Причины — сложность монтажа и его стоимость, самая высокая. Если говорить только о функционале, то этот механизм легко «заткнет за пояс» обоих своих соперников.

Как устанавливают защелки?

Монтаж любого вида фурнитуры лучше оставить профессионалам: они сделают работу на том этапе, когда производят установку оконно-дверного блока. Этот случай идеален, поэтому дооснащением хозяева балкона чаще всего занимаются самостоятельно, уже во время эксплуатации двери.

Простота магнитных и роликовых защелок дает возможность сделать операцию относительно быстро, но качественно. Перед подобными работами сначала проверяют дверь — правильное положение створки, отсутствие перекосов. Если обнаружены даже небольшие погрешности, ее регулируют.

Установка роликового механизма

Первый этап при монтаже такой защелки — закрепление ролика на торце дверного полотна. В продаже есть устройства двух размеров — 9 и 13 мм. В выборе правильной фурнитуры поможет продавец-консультант, если ему назвать производителя дверей. Последовательность работ с разными роликовыми моделями одинакова.

Защелка на балконную дверь всегда устанавливается около ручки, чтобы избежать лишних усилий при плотном закрывании двери. Поэтому первым делом выкручивают один из саморезов, крепящих фурнитуру. Затем на его месте прикрепляют ролик. Так как этот элемент выступает относительно далеко за пределы полотна, крепеж должен иметь достаточную длину, однако выбор слишком большого шурупа опасен: он может повредить стеклопакет. После монтажа ролика делают разметку под ответную планку. С помощью линейки, приложенной к центру ролика горизонтально, метку переносят на лицевую часть. После закрытия двери эту точку отмечают на раме. Совместив центр отверстия планки с полученной отметкой, защелку прикручивают сначала одним саморезом (19 мм) — сверху. Затем проверяют работу механизма: дверь закрывают и открывают несколько раз. Если препятствий не обнаружено, то вкручивают нижний крепежный элемент. Когда ответная часть оказывается смещенной, определяют ошибки в расстоянии, ответную часть демонтируют. Ее опять фиксируют на новом месте, но теперь проблемным, нижним саморезом, и снова проверяют.

Последний этап работы — окончательная установка ответной планки — закручивание верхнего шурупа.

Монтаж магнитной защелки

Установку магнитного механизма делают аналогичным образом, но эта работа гораздо проще.

Сначала точно так же выкручивают ближайший к ручке саморез. На его месте фиксируют стальную планку. Так как ее толщина составляет примерно 1 мм, крепеж на более длинный в этом случае не меняют. Двери прикрывают, на раме отмечают верхнюю и нижнюю границы планки. Затем крепят к раме ответную магнитную часть механизма.

Оба вида монтажа просты, и не займут у мастера много времени. Главное для него — внимательность, так как точность разметки поможет «попасть в цель» с первой же попытки.

Установка «ручки курильщика»

Ручку-ракушку-лепесток монтируют на дверь таким же образом. Для створки с магнитным фиксатором ее отсутствие не критично, однако для механической роликовой защелки она необходима. Работа занимает минимум времени:

сначала ищут подходящее место на двери, оптимально расположение на одном уровне с внутренней балконной ручкой;

изделие крепят саморезами, их максимальная длина — 10 мм.

Использование более длинного крепежа нежелательно, даже опасно: последствием может стать повреждение стеклопакета.

Несколько советов

Чтобы гарантировать надежную и долгую эксплуатацию простых механизмов, нужен правильный уход за ними. В списке необходимых процедур находится чистка от пыли и смазка средством для фурнитуры — например, силиконовым составом. Магнитные защелки в последней операции не нуждаются. Есть и другие рекомендации.

Любая защелка на балконную дверь — механизм универсальный, он подходит к большинству устанавливаемых профилей. Однако при покупке все же лучше поинтересоваться у продавца о совместимости конкретной оконно-балконной конструкции с выбранным типом фурнитуры. Сильный сквозняк, который не позволяет магнитной защелке справляться со своими обязанностями, — обычное явление. Чтобы отрегулировать расстояние, нередко используют шайбы, их подкладывают под планки. Альтернатива — монтаж второго магнитного устройства. Размеры саморезов для крепления защелок зависят от вида последних. Для фиксации роликов берут крепеж длиной от 30 до 35 мм. 19 мм — максимальная длина, если запланирован монтаж наружной ручки-лепестка. Если меняется старая магнитная защелка на балконную дверь, а на ее место будет поставлена новая аналогичная, то рекомендуется заменить саморезы. Чтобы надежно зафиксировать сменный элемент, крепеж нужно взять на размер больше, но всего на один. Любой механизм рано или поздно отказывается нормально функционировать. Справедливо это и для роликовых защелок. Ответные пластины со временем перестают надежно фиксировать ролик: дверь начинает распахиваться даже при несильном сквозняке. Способ лечения такого «недуга» — подгибание пластин. Сильный износ, обнаруженный после долгой службы, исправить уже невозможно. Выход в этом случае один — приобретение новой «ответки».

Лучшая защелка на балконную дверь — та, которую правильно установили, однако специалисты рекомендуют приобретать только два вида — либо магнитные, либо роликовые модели. Их главное достоинство — простота монтажа, гарантирующего отличный результат. Чтобы убедиться в легкости работы, можно посмотреть наглядный материал — интересный видеоролик: