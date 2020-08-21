Комфортные условия в тех местах, где человек проводит большую часть жизни, — единственное, что помогает ему сохранить здоровье и хорошее самочувствие. Важным параметром в помещениях является не только температура воздуха, но и влажность, которая сильно влияет на теплообмен, происходящий между окружающей средой и человеческим организмом. Оптимальные ее значения гарантируют отсутствие любых неприятных симптомов, так как нормальный уровень влажности благотворно сказывается на человеческом состоянии. Понижение или повышение показателей, наоборот, несет в себе опасность. Поэтому надо изучить влияние влажности на здоровье человека. Знание не зря называют силой: оно поможет избежать различных проблем со здоровьем.

Что такое влажность воздуха?

Влажность — количество водяных паров, которые содержатся в воздухе. Она напрямую зависит от другого параметра — от температуры воздуха. Чем она выше, тем большее количество влаги находится в воздушных массах во взвешенном состоянии.

Именно от данного параметра зависит, насколько комфортно чувствует себя человек на улице или в помещении. Существует два понятия — влажность абсолютная и относительная.

Абсолютная влажность, которую также называют «плотностью водяного пара». Это точный показатель — количество воды в 1 м3 воздуха при определенной, конкретной температуре. Измеряется она в граммах. Например, плотность водяного пара 20 г/м3 означает, что в 1 м3 воздушной среды содержится 20 г влаги. Относительная влажность. Количество влаги — параметр, который во многом зависит от температуры окружающей среды. При повышении температуры воздуха происходит его сильное насыщение влагой. Чтобы более точно проанализировать показатели микроклимата, используют термин «относительная влажность». Он для нас более привычен — это процентные показатели.

Чтобы рассчитать относительную влажность, реальное значение содержания влаги в 1 м3 при конкретной температуре делят на абсолютную влажность (плотность водяного пара) при таких же условиях. Затем результат умножают на 100.

Пример: если при температуре 24° в результате измерений получилось 15 г в 1 м3, а плотность водяного пара (абсолютная влажность) в этом объеме составляет 21,8 г, то сначала 15 делят на 21,8, а затем умножают на 100%. Получается 69% (68,80).

Влажность: нормы и отклонения

Благоприятный микроклимат в доме или квартире — то, к чему стремится каждый человек. Нормальная влажность крайне важна: она дает возможность «работать» местному иммунитету — защищать дыхательные пути от проникновения различных болезнетворных микроорганизмов. Оптимальный процент влаги в воздухе способствует нормальному функционированию бронхов, которые в идеальных условиях без труда избавляются от аллергенов, бактерий, пыли и от слизи, содержащей эти «излишества».

К сожалению, сейчас поддерживать оптимальный уровень влаги в воздухе стало непросто. Причин несколько: это современные изделия — абсолютно герметичные окна и двери, обустройство качественной теплоизоляции помещений. Из-за невозможности регулировать вентиляцию концентрация водяных паров во многих домах значительно увеличивается, но чрезмерно влажный воздух такое же «зло», как и пересушенный.

Согласно санитарным и строительным нормам, оптимальные показатели для комфортного существования человека находятся в пределах 40-60%. Этот диапазон используется при проектировании всех зданий: административных, жилых и производственных. Значительное уменьшение или увеличение этого параметра негативно сказывается не только на состоянии всех «живых жильцов» дома или квартиры.

Да, влияние влажности на здоровье человека огромно, но любое серьезное изменение показателей может губительно действовать на домашних животных, растения, мебель, предметы обихода, строительные и отделочные материалы, а также на конструкции, возведенные для их монтажа.

Чем можно измерить уровень влаги?

Поскольку влияние влажности на здоровье человека велико, многие владельцы домов и квартир стараются контролировать эти параметры. Сейчас выпускается довольно широкий ассортимент всевозможных приборов. Самыми доступными и популярными остаются гигростаты или гигрометры, как настенные, так и настольные.

Есть приборы универсальные. К этой категории относятся домашние метеостанции, позволяющие узнавать все важнейшие показатели — температуру, давление, влажность. Большее распространение получили электронные приборы, с помощью которых можно отслеживать состояние микроклимата, замерять и сравнивать показатели влажности.

В бытовых условиях нередко используют термогигрометры, либо отдельные устройства — термостаты с гигростатами. Такие приборы становятся элементами управления системами отопления и вентиляции. Гигрометры отличаются принципом работы, а значит, точностью измерения. В основу положено изменение свойств различных материалов под влиянием на них влажности воздуха. Есть несколько видов устройств:

волосяной гигрометр: в роли его рабочего элемента выступает полимерная нить или волос, длина которого увеличивается при повышении влажности;

емкостный прибор: в нем концентрация влаги меняет толщину полимерной пленки, находящейся между электродами, определяющей емкость конденсатора;

конденсационные, оптические устройства, в которых применяются электролитические методы измерения параметра.

Существует еще один вид измерительных приборов: это психрометры. В них измеряется относительная влажность воздуха. Она определяется по показаниям сразу двух устройств — сухого и влажного термометра. Величина погрешности электронных «помощников» минимальна: она находится в пределах 0,1-1%.

Влияние влажности на здоровье человека

Отклонение от идеально-оптимальных показателей в любую сторону одинаково опасно. Увеличение или снижение цифр может стать причиной плохого самочувствия, недомогания, виновников которого бывает сложно установить. Худшее, но вполне возможное последствие при длительном нахождении в неблагоприятных условиях — появление серьезных проблем со здоровьем.

Низкая влажность, сухость воздуха. Человеческий организм на 90% состоит из воды, поэтому недостаток влаги в воздухе в первую очередь сказывается на покровах человека. Кожа и слизистые оболочки начинают сохнуть. В них появляются микротрещины, через которые в организм почти беспрепятственно попадают бактерии, вирусы. Если не принять меры вовремя, то человеку, живущему в таких условиях, в скором будущем грозит обезвоживание. Симптомы, свидетельствующие о недостатке влаги, — резь в глазах, кровотечения из носа, или его постоянная заложенность, участившиеся простудные заболевания, приступы астмы, аллергии. Высокая влажность. Вкупе в повышенной температурой она приводит к ухудшению терморегуляции организма. Следствием становится нарушение обмена веществ, рост нагрузки на сердечную мышцу и сосудистую систему. Из-за повышенной отдачи тепла возникает риск перегрева. Самочувствие значительно ухудшается, человек ощущает, как ему кажется, беспричинную слабость, появляется раздражительность. Длительное существование в таких «некомфортных» условиях становится причиной снижения иммунитета. Особенно остро реагируют на переизбыток влаги в воздухе люди с атеросклерозом, гипертонией, с сосудистыми патологиями.

Если сравнивать пониженный и повышенный уровень влаги в воздухе именно для окружающей обстановки, то страшнее последствия высокой влажности. Сырость становится причиной порчи мебели и вещей, худший сценарий — появление плесени, которая губительна для всего живого.

Длительное «соседство» с плесневым грибком грозит не только аллергиями и болезнями дыхательной системы. Колонии его способны вызвать возникновение раковых опухолей. Повышенному риску подвергаются маленькие дети и пожилые люди. Их иммунитет, еще несформированный у первых, и слабый у вторых, не может справиться с патологиями.

Отклонения и причины, их вызывающие

Те и другие условия обязательно сказываются на состоянии жильцов, поэтому рассмотреть крайне высокую и низкую влажность, выяснить причины, провоцирующие изменение микроклимата, необходимо.

Повышенная влажность

Поскольку более губителен именно переизбыток влаги в воздухе помещению, начать лучше с этой «аномалии». Оптимальным уровнем считается 40-60%, допустимы небольшие отклонения — плюс или минус 5-10% в любую сторону. Но большие значения уже становятся угрозой существованию людей, животных, растений и тех «неодушевленных» предметов, что их окружают.

Например, для вещей, нашедших «приют» в доме, подходящей, самой оптимальной считается влажность до 50%, а для подавляющего большинства «представителей» комнатных растений идеальны 60%. Однако 70% — уже опасные цифры. При таком уровне влажности приходит в негодность мебель, ковровые покрытия, книги, обувь, хранящаяся до следующего сезона, и одежда, висящая или лежащая в шкафах. Нередко деформируются деревянные конструкции, используемые в помещениях.

Вторая угроза — плесень, споры которой есть повсюду. В обычных условиях она не страшна, так как большую опасность представляют только «семейства», нашедшие для себя идеальную среду обитания. Аллергии, постоянные простуды у детей, ревматизм у пожилых людей — наиболее явные признаки наличия грибка. Заболевания дыхательной системы — первые патологии, вызываемые из-за контакта слизистых со спорами, буквально кишащими в воздухе помещения.

Причины высокого уровня влажности

Влажность — тот показатель, который может легко меняться. Некоторые незначительные колебания могут быть вызваны несколькими постоянными или временными факторами. Примеры «провокаторов»:

аквариум, находящийся в комнате;

водные процедуры, принимаемые ежедневно;

частый полив либо опрыскивание комнатных растений;

регулярная стирка и сушка белья непосредственно в помещениях;

приготовление блюд для большой семьи, но при отсутствии вытяжки.

Такие условия большого влияния на постоянную влажность не оказывают — цифры изменяются только на десятые доли процента, либо потом все приходит в норму.

Как бороться с сыростью?

Когда уровень влаги растет, или он остается на высокой отметке, необходимо найти причины этого явления. Их тоже существует несколько.

Дефект крыши или стен здания. Эту неисправность определить проще всего. Вода может не литься по стене, однако влажные участки на отделочном материале заметить нетрудно. Именно в этом случае чаще всего под ним хозяева обнаруживают нежданного «гостью» — плесень. Устранить такие последствия без капительного ремонта крыши и стен в большинстве случаев не получается. Как правило, поверхности, пораженные грибком, требуют тщательной зачистки и неоднократной обработки сильными препаратами. Нарушение теплового баланса. Первый признак непорядка — постоянно запотевшие окна. Причиной появления конденсата становится серьезный перепад температур, который способствует возникновению точки росы — места, где холодный воздух встречается с теплыми массами. Виновниками явления могут стать холодные стены, поэтому первым делом надо осмотреть их на предмет трещин. Если дефектов не обнаружено, то можно говорить об ошибках, допущенных на стадии проектирования либо строительства. Способ устранения — теплоизоляция стены (или стен). Некачественная вентиляция. В квартирах приточно-вытяжная вентиляция максимально проста. Это вентиляционные решетки, расположенные под потолком и служащие вытяжкой, и открытые форточки, окна, двери, заменяющие приточные отверстия. Если вентиляционные каналы забиваются, то система становится неэффективной. Причины — листва, крупный, но легкий мусор, «залетевший» в воздуховоды. Такие «случайности» характерны для частных домов. Чтобы помочь вентиляционной системе, проблему забитого канала устраняют. Дополнительное усовершенствование — монтаж вытяжного вентилятора, вытяжки в кухне.

Дополнительными средствами для борьбы с сыростью являются специальные приборы. Это осушители воздуха. Однако надо понимать, что только устранение всех причин даст возможность вернуть и поддерживать комфортные условия — оптимальный микроклимат в помещениях.

Пониженная влажность

Это тоже проблема, так как негативное влияние влажности на здоровье человека оказывает как высокий ее уровень, так и низкий.

Признаки и причины

Иногда виновниками этого явления становятся именно осушители воздуха, но они не единственная потенциальная причина. Нередко она кроется совсем в другом. Самые «показательные» симптомы:

становится трудно дышать, так как фильтрация воздуха легкими ухудшается;

комнатные цветы, несмотря на регулярный полив, сохнут.

Чаще с такими условиями жильцы сталкиваются в зимний период, когда исправно работают отопительные системы, а холодный воздух не может удерживать большое количество влаги. Последствия пониженной влажности не столь губительны для дома или квартиры, как сырость, но для людей они также серьезны. Сухой воздух становится причиной разных неприятных явлений. К ним относится:

Пересыхание слизистых, которые легко получают микроповреждения. В эти «лазейки» устремляются разнообразные патогенные микроорганизмы. Аллергия, вызванная пылью, летающей в воздухе. Чем больше в ней опасных компонентом, тем серьезнее реакция организма. Снижение сопротивляемости респираторным вирусным заболеваниям, появление кашля, застоя в легких. Сухость слизистых, их раздражение. Сухость кожи, она провоцирует покраснение и шелушение. Трещины, появляющиеся на деревянных элементах интерьера.

Еще одно неприятное, даже опасное последствие для людей и бытовой техники — накапливание в помещении статического электричества.

Способы нормализации влажности

От сухости воздуха избавиться проще, чем от повышенной влажности. В этом случае первым делом проверяют работу вентиляционной системы. В дополнение к ней используют частые проветривания. На помощь придут и другие методы, проверенные временем, к тому же абсолютно бесплатные. Это:

частая влажная уборка помещений;

установка около радиаторов емкостей, наполненных водой;

понижение температуры в системе отопления частного дома (до 20-24°);

регулярное опрыскивание помещения (воздуха и штор) с помощью пульверизатора;

развешивание на отопительные приборы мокрых полотенец или простыней: в этом случае рекомендуют использовать минимальный отжим.

Еще один вариант предполагает расставание с некоторой суммой, однако взамен владельцы получат максимально эффективный прибор. Это «профи» — увлажнители воздуха, которые в осенне-зимний период становятся «спасителями» для многих семей. Использование электрических сушилок (по крайней мере, в отопительный период) лучше полностью исключить. Такими приборами должны стать сами радиаторы, на которых нужно стараться «при оказии» развешивать мокрое белье.

Влияние влажности на здоровье человека недооценивать нельзя, причем опасен как низкий, так и высокий ее уровень. Решить любую проблему можно несколькими способами. Сырость, как и недостаток влаги, требует сначала определить, а потом устранить ее источник. Один из вариантов решения проблемы — покупка климатического оборудования, сплит-системы.

В роли основных либо дополнительных средств идеальны специальные, максимально эффективные проборы — либо осушители, либо увлажнители воздуха. Если возможности решить проблему раз и навсегда у хозяев нет, то такие устройства становятся эффективной альтернативой.

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