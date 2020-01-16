Небольшой спортивный зал, устроенный дома, — идеальное решение для людей, заботящихся о своем здоровье. Однако осуществить мечту иногда бывает достаточно трудно, так как места для такого помещения попросту нет. В этом случае можно ограничиться одним универсальным снарядом — степ платформой. Эта невысокая скамейка не занимает много места, зато дает возможность проводить разнообразные тренировки. Покупные модели красивы, функциональны, удобны, но не очень привлекательны из-за высокой стоимости. Поэтому степ платформа своими руками — операция, позволяющая получить полноценный спортивный инвентарь, но сэкономить значительную сумму.

Степ платформа, что это?

Эта конструкция увидела свет около 30 лет тому назад. Виновницей изобретения стала травма, которую получила тренер Джин Миллер. Для быстрой реабилитации она разработала систему тренировок. В комплекс входили упражнения, имитирующие подъем/спуск по лестнице. Первым тренажером стала пластиковая тара для бутылок, но идею отметила (и взяла на вооружение) компания Reebok. Она и стала пионером, выпустившим на рынок первые степ платформы.

Новинки были очень далеки от идеала: изделия нередко ломались, не могли похвастаться хорошей амортизацией, имели не слишком большую устойчивость и всего одну высоту. Сейчас производители выпускают разные модели, все они несравнимы с первыми образцами. Помимо разницы в размере снаряды сильно отличаются конструктивно. Можно приобрести:

Нерегулируемые цельные модели. Такие платформы имеют одну высоту. Сейчас их считают устаревшими, уже практически не выпускают. Конструкции, имеющие регулировку. Их оснащают специальными опорами, позволяющими изменять высоту на 100-300 мм. Эти изделия считают универсалами, подходящими для спортсменов с любым уровнем подготовки. Комбинированные степ платформы. Такие конструкции многофункциональны: эти тренажеры имеют необычные формы, позволяющие прорабатывать любую группу мышц. Они спроектированы так, чтобы учитывать все особенности анатомического строения. В комплект могут входить дополнительные снаряды: например, эспандер. У некоторых моделей предусмотрена поднимающаяся часть сиденья. Она становится спинкой, предназначенной для упражнений с гантелями.

Самый большой минус последних моделей — их цена. Стоимость некоторых степ платформ составляет около 5 000 рублей или выше. Цена других «оздоровительных досок» приближается к 10000, или даже с легкостью минует эту отметку.

Чем поможет платформа-ступень?

Простой и компактный тренажер стал почти обязательным атрибутом фитнес-зала неспроста. С его помощью можно заниматься степ аэробикой, выполнять силовые и кардио-упражнения варьировать нагрузку по собственному усмотрению. Доступность и относительная легкость изготовления дадут возможность:

избежать травм, которые можно получить во время бега, прыжков;

сжечь за час до 400 или более калорий, используя самый простой комплекс движений;

превратить занятия аэробикой в хорошую тренировку для сердечно-сосудистой системы;

использовать снаряд для профилактики болезней суставов — артрозов, артритов, а также остеопороза;

воздействовать сразу на несколько групп мышц, проработать те, которые являются самыми проблемными — ягодичные, заднюю, внешнюю и особенно внутреннюю поверхность бедер.

Использование этого инвентаря поможет при выполнении тех упражнений с гантелями, для которых необходима скамья, увеличивающая амплитуду движений, а значит, их эффективность. Для тех, кто просто любит танцевальные движения аэробики, степ платформа для занятий дома даст возможность заниматься регулярно, а не тогда, когда получается найти свободное время.

Показания и противопоказания

Степ платформа своими руками позволит проводить занятия, не посещая фитнес-клубы, а значит, сэкономит большое количество времени, которое тратят на дорогу до них. К преимуществам затеи можно с полным правом отнести:

нормализацию сна;

повышение иммунитета;

появление выносливости;

ускорение обмена веществ;

развитие вестибулярного аппарата;

стабилизацию артериального давления;

сжигание калорий и, соответственно, снижение веса;

укрепление мышц брюшного пресса, спины, ягодиц, ног (рук);

положительное влияние на нервную, дыхательную, сердечно-сосудистую систему.

Улучшение настроения, самочувствия — еще одно следствие использования степ платформы. Однако есть у этого тренажера и противопоказания, связанные с высоким темпом упражнений. К ним относятся несколько заболеваний:

аритмия, тахикардия;

гипертония (2, 3 степень);

варикозное расширение вен;

различные патологии почек и печени.

Люди с больными суставами находятся на особом положении: они должны строго дозировать такие тренировки.

Степ платформа: требования к снаряду

Чтобы минимизировать риск травм при активных упражнениях, конструкция должна быть абсолютно безопасной.

Необходимые качества

Есть несколько требований, которым она должна отвечать.

Прочность. Если у занимающихся большой вес, то этот критерий самый важный. Степ платформа, сделанная своими руками, не должна быть угрозой для спортсменов, поэтому параметры ее необходимо подбирать индивидуально. Устойчивость — еще одно обязательное требование. Во время занятий довольно легко можно наступить на край снаряда. Он в этом случае обязан твердо стоять «на ногах», не иметь ни малейшего шанса перевернуться. Отсутствие скольжения. Степ платформа не может «ездить» по полу, ноги с нее тоже не должны соскальзывать. В противном случае тренировка может окончиться непредвиденно — травмой.

Степ платформа своими руками — работа, которая не делается без учета требований безопасности. Самые серьезные производители такого оборудования обязательно указывают максимальный вес, который в состоянии выдержать конкретная модель. При самостоятельном изготовлении наиболее важна толщина и прочность материала.

Оптимальные размеры

Чтобы устранить даже саму возможность падений спортсмена или переворачивания оборудования, необходимо учесть несколько факторов.

Ширина рабочей поверхности должна быть как минимум такой же, как длина ступни человека. Слишком маленький или большой размер неудобен, первый вариант попросту опасен. Оптимальной будет ширина 350-400 мм, но в большей степени этот параметр зависит от размера ноги. К длине спортивной обуви добавляют как минимум 20 мм с каждой стороны. Высоту выбирают по собственному усмотрению. Главный критерий — физическая подготовка тренирующегося человека. Для тех, кто впервые сталкивается с этим спортивным снарядом, хватит небольшого значения — 100-150 мм. Тот, кто хорошо знаком с тренировками, может выбрать высоту от 200 до 300 мм. 50 мм — расстояние, увеличивающее нагрузку на 12%. Выбирая длину степа, вспоминают правило для любых упражнений: ноги должны быть на ширине плеч, либо расставлены чуть больше. К этому рекомендованному расстоянию добавляют еще несколько сантиметров, чтобы до краев платформы оставалось свободное место.

Если говорить о качественных магазинных моделях, то их длина составляет как минимум 800 мм. У недорогих конструкций данный параметр бывает меньше. Это увеличивает риск неудачного шага на самый край, а последствием его также может стать травма.

Когда планируется степ платформа для ребенка, лучше ориентироваться на следующие размеры:

высота — 100 мм;

длина — 400 мм;

ширина — 200 мм.

Чтобы обезопасить самых маленьких спортсменов, углы снаряда делают закругленными. Перекосов быть не должно, иначе занятия будут далеко не комфортными: доска под занимающимся человеком будет шататься.

Чем заменить оборудование?

Если степ платформа своими руками — идея подходящая, но материала пока на руках нет, то в нее можно превратить несколько удобных конструкций или предметов. Альтернативой доски для тренировок способны стать:

Лестничный пролет, бордюр или крыльцо, однако этот вариант хорош, если «тренажер» (например, лестница) находится внутри дома. Тогда на ступеньки можно постелить резиновый коврик и заняться тренировками. В многоэтажных домах на такого оригинального спортсмена будут коситься соседи, что не прибавит ему воодушевления. Стопка книг большого формата. Это не очень подходящий способ использования ценного достояния, однако оно потенциальная замена для снаряда. Плюсы — возможность регулировать высоту степ платформы добавлением печатной продукции, эффективное смягчение нагрузки с помощью бумажных листов. Перевернутый деревянный ящик, легкая пластиковая тара, предназначенная для хранения продуктов. В обоих случаях такие платформы имеют достаточно надежные стенки, которые смогут выдержать относительно большой вес. Сверху их надо накрыть пеноизоляционным ковриком. Обычные детские санки, если они сделаны из прочных материалов. Те, кто пробовал использовать это изделие, говорят, что эта замена почти идеальна: как размерами, так и устойчивостью. Детский стульчик или низкая скамеечка — самый простой, но не всегда удобный вариант. Причина — спинка первой мебели, ненадежные ножки второй.

Список невелик, к тому же почти все предметы-заменители настоящего спортивного снаряда имеют множество недостатков. Подъездная лестница позволит спокойно заниматься только в то время, когда соседи сладко спят. Или поздним вечером, когда упражнения тоже не рекомендованы.

Даже большие книги способны разъехаться в стороны в самый неподходящий момент, а тара не в «состоянии устоять» перед большим весом. Маленькая скамеечка может перевернуться. Поэтому лучший вариант, если платить не хочется, — почти полноценная степ платформа своими руками. Ее чаще изготавливают из самого «спасительного» материала — из дерева (например, из поддонов-паллет). Но есть и другая кандидатура.

Лишь один материал почти идеал

Заводские модели-профессионалы делают из АБС-пластика, который «в переводе» называется «акрилонитрилбутадиенстиролом». Из-за сложности произнесения этого слова более популярны другие названия: например, просто АБС (ABS), АБС-сополимер, сополимер акрилонитрила. Этот материал эстетичен, безопасен, влаго- и теплостоек, толерантен к химическим соединениям (кислотам, солям). По показателям ударопрочности он опережает полистирол и остальные полимеры.

Понятно, что достойную альтернативу АБС найти трудно. В домашних условиях есть всего два варианта — дерево и металл. Последний кандидат имеет несколько недостатков: это трудность обработки, требующая специального оборудования, высокая цена, большой вес конструкции, не слишком привлекательный вид. Кроме того, тяжелая «железяка» в состоянии нанести такие же неслабые травмы.

Еще один возможный претендент — пластик, но в этом случае очень нужен «дядя, работающий на пластмассовой фабрике». Но даже в этом случае отлитое в заводских условиях изделие будет не в лучшую сторону отличаться от магазинных моделей.

По этим причинам изготавливается степ платформа своими руками чаще всего из твердой древесины, материала экологичного, приятного, удобного и податливого.

Степ платформа своими руками

Самая простая модель имеет фиксированную высоту, состоит из «столешницы»-доски и ножек. Для ее создания потребуется раздобыть или приготовить:

доску (400х800 мм) толщиной 50 мм;

брус (50х100 мм);

резиновый лист для амортизации (возможная замена — драп);

линейку, уровень, карандаш (маркер);

ножовку, наждачную бумагу;

дрель, шуруповерт;

столярный клей (или ПВА для дерева);

саморезы, их минимальная длина — 70 мм;

небольшие гвозди.

Прочные и толстые доски — единственный материал, рекомендованный для рабочего основания этих тренажеров. Никакие древесно-плитные разновидности в этом случае не смогут гарантировать безопасность человека, занимающегося на таком оборудовании.

Эта работа не вызовет затруднений ни у кого. Сначала размечают и распиливают бруски: заготовки делают длиной, равняющейся ширине будущего снаряда, это 400 мм. Количество их зависит только от высоты запланированной степ платформы. Если изделие предназначено для начинающих спортсменов, то отрезают минимальное количество — 2. Когда нужна высота 200 мм, делают 4 детали, для 300-миллиметровой модели — 6.

Доску и брус (все внешние поверхности) шлифуют наждачной бумагой. Делают предварительную примерку изделия — ставят доску на опоры, проверяют горизонтальность уровнем. Затем ножки крепят по краям доски саморезами, предварительно нанеся на соединяемые поверхности клей. Для крепежа сначала сверлят отверстия чуть меньшего диаметра, чем у саморезов. Если запланировано более высокое изделие, то сначала склеивают и скрепляют между собой заготовки-бруски. В этом случае для более надежной фиксации лучше воспользоваться струбцинами. Чтобы обеспечить комфортные и нетравматичные (для суставов) занятия, на поверхность платформы приклеивают кусок резины (ткани) такого же размера. Альтернативы — резиновый коврик для входной двери, автомобильный коврик.

Маленькие полоски резины наклеивают на ножки, чтобы гарантировать неподвижность снаряда во время занятий. По краям их прибивают гвоздиками.

Степ платформа и тренировка на ней

Этот вид аэробики очень похож на спортивные танцы. Отличие одно: в степе спортсмены двигаются вокруг снаряда: поднимаются и опускаются с него. А это требует соблюдать некоторые правила.

Тренировки проводят в легких кроссовках с нескользящей подошвой и вентиляцией-сеточкой. Вокруг степ платформы должно оставаться достаточно свободного места для движений, чтобы не задевать предметы во время танца. Ровная поверхность для занятий степом обязательна, она позволит избежать расшатывания, смещения самодельного тренажера.

Фабричные модели не имеют недостатков. Степ платформа своими руками — операция, несколько ограничивающая применение конструкции.

Из-за недостаточной амортизации на самодельных досках не рекомендуют прыгать, так как при таких упражнениях легко подвернуть ногу. Поэтому таких «резвых» упражнений нужно избегать. Суставам эти «вольности» противопоказаны. Регулировка высоты — следующее отличие. Эта возможность нужна для новичков, которым потребуется увеличивать нагрузку. Усложнение самодельной конструкции в этом случае не имеет большого смысла. Намного легче соорудить еще одну платформу, но уже с другой высотой.

Если придерживаться этих рекомендаций, то тренировки будут безопасны и эффективны. Однако лучше пожертвовать небольшой суммой и приобрести недорогую заводскую модель, так как самодельная доска все-таки может рано или поздно преподнести неприятный сюрприз.

Что лучше: степ платформа своими руками или покупная модель? Кажется, ответ очевиден. Ассортимент таких тренажеров достаточно велик, а большое количество магазинов (особенно виртуальных) дает хорошую возможность найти модель без недостатков, но за вполне разумную цену, которая представлена ниже.

Если идея создания самодельного снаряда прочно засела в голове, то наглядный урок даст представление о подобной работе. С одним из возможных видов степ снарядов можно познакомиться здесь: