Оптимальный микроклимат в доме или квартире — тема, которая в последнее время стала невероятно популярной. И это вполне объяснимо. Сейчас, когда «свирепствуют микроорганизмы», как никогда нужно заботиться как о своем здоровье, так и о самочувствии каждого члена семьи. Температура в помещениях не единственный важный параметр. Состояние всех «чад дома», наверное, даже в большей степени зависит от количества пара, который находится в воздухе. Повышенная влажность вредна не только для человека и животных. Небезопасна она и для самого жилья — для его напольных покрытий, отделочных материалов стен, потолков, и многих вещей. Сильно пересушенный воздух также становится угрозой. Поэтому надо рассмотреть вопрос о том, какая влажность воздуха должна быть в квартире. Хозяевам лучше заранее узнать, что на этот параметр влияет, и как можно исправить неидеальное положение своими силами, а потом поддерживать данный показатель на необходимом уровне.

Понятие влажности воздуха

Влажность воздуха — содержание в нем молекул водяного пара. При показателе 100% на поверхностях жилых комнат образуется конденсат, а на улице идет дождь. Нормальная влажность в помещениях отличается большей стабильностью. В окружающей среде она постоянно изменяется: этот параметр уменьшается в сильную жару или в морозы, а повышается весной и осенью. Влажность зависит от второго важного показателя — от температуры. Высокие ее значения приводят к испарению молекул воды, низкие — к их кристаллизации.

Существуют два понятия — абсолютная и относительная влажность. Абсолютное значение измеряется в цифрах: это масса пара, который содержится в 1 м3 воздуха. Состояние полной насыщенности атмосферы называют влагоемкостью. Относительная влажность измеряется в процентах: это состояние насыщенности атмосферы парами по отношению к полному насыщению. Как правило, оперируют именно относительными показателями, выраженными в процентах: как раз их показывают современные приборы, измеряющий количество пара в помещениях.

Если отвечать на вопрос, какая влажность воздуха должна быть в квартире, то есть усредненные нормы — тот диапазон, который гарантирует хорошее самочувствие хозяев и их питомцев. Это показатели в 40-60%. Более высокие или низкие проценты вредны не только для жильцов, но и для помещений, для вещей. Избыточная сухость становится причиной пересыхания слизистых, которые уже не смогут защитить организм от многих угроз извне.

Проблемы при отклонении от норм

Оптимальные показатели влажности определены нормами СанПиНа и ГОСТа, временем года, самочувствием людей и предназначением помещений. Серьезное отклонение от них в любую сторону неизбежно становится причиной возникновения проблем — со здоровьем или с квартирой.

К чему приводит повышенная влажность?

Если средние значения повышаются на 20-30% от установленного предела, то жильцы могут столкнуться с несколькими неприятными факторами. К ним относится:

Появление колонии плесневых грибков. Их споры существуют повсюду, но селится плесень только там, где ей комфортно — где влажно и тепло. Нередко такие «гости» появляются в кухнях, ванных комнатах, в углах помещений. У людей с астмой такое соседство вызывает приступы, у маленьких детей и у взрослых членов семьи с ослабленным иммунитетом возможны аллергические реакции, частые респираторные заболевания. Повышение теплоотдачи. Летом, в самую жару, высокая температура вкупе с такой же влажностью хуже переносится человеком. Результатом нахождения в таких условиях становится перегрев либо тепловой удар. Высокая влажность наиболее опасна для гипертоников, людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Кроме того, при большом количестве влаги всегда страдает мебель, особенно изготовленная из древесины, портятся отделочные материалы, быстро приходят в негодность вещи.

Чем опасен пересушенный воздух?

Атмосфера, в которой не хватает молекул пара, также вредна для здоровья всех членов семьи (включая «четверолапых»).

Слизистые оболочки пересыхают, в них появляются микротрещины, которые превращаются в свободный вход для различной «заразы». Последствием ослабления защиты становятся частые простудные заболевания, различные инфекции, обострение бронхиальной астмы, ринит и т. д. Ухудшение состояния кожных покровов. Быстрое появление морщин, покраснение, раздражение, шелушения — следствие нарушения водного баланса кожи. Больше других в таких условиях страдают люди с дерматологическими патологиями — с псориазом, атопическим дерматитом. Другие симптомы чрезмерной сухости воздуха — постоянный надсадный кашель, частое першение в горле, зуд, раздражение глаз. Последний признак в большей степени характерен для людей, которые пользуются контактными линзами.

Изменения влажности, как правило, невозможно почувствовать сразу в тех домах и квартирах, где нет измерительных приборов. Неприятные симптомы проявляются постепенно. Однако если не предпринимать никаких мер, то в скором времени все жильцы начнут испытывать какой-либо дискомфорт. Его степень зависит от одного — от состояния их здоровья.

Подробнее о нормах влажности

Это самый развернутый ответ на вопрос, какая влажность воздуха должна быть в квартире. Рекомендуемые проценты зависят от времени года, от возраста проживающих, а также от назначения помещений.

ГОСТ

Согласно рекомендациям ГОСТ 30494-96, оптимальными показателями в разные сезоны являются четко определенные цифры:

зима — 30-40%;

лето — 40-60%;

весна/осень — 30-45%.

В зависимости от возраста надо обеспечить следующие параметры:

взрослым — 40-60%;

маленьким детям (до 6 лет) — 50-60%.

Теперь о предназначении помещений.

Ванные комнаты. Поскольку при ремонте таких «мокрых» помещений всегда используют влагостойкие или максимально защищенные материалы, идеальная влажность здесь относительно высока. Она составляет 60-70%. Кухни, кладовые и прихожие. В этом случае нормы ниже, оптимальными считаются те же усредненные значения — 40-60%. Для балконов, лоджий предписаний нет, потому что эти площадки не относятся к жилым зонам.

В большей степени хозяев, задающий вопрос, какая влажность воздуха должна быть в квартире, волнуют именно жилые помещения. Комнаты заслуживают отдельного абзаца. Причина изменения оптимальных значений — присутствие (либо отсутствие) других «потребителей-производителей». Речь идет о комнатных растениях. Если цветы есть, то влажность должна быть как минимум 60-70%. «Жители» тропиков и субтропиков требуют более высоких значений — от 80 до 95%, поэтому для таких растений лучше отвести отдельную комнату, либо «отдать» им защищенный балкон или лоджию.

СанПиН

Рекомендации СанПиН 2.1.2.2645-10 отличаются от нормативов ГОСТ. В этом случае рамки жестче: относительная влажность в помещениях в холодное время года должна составлять 60%, летом — 65%. Другое отличие — отсутствие норм для комнат, не предназначенных для длительного пребывания. К таким помещениям СанПиН относит кухни, туалеты, ванные (санузлы), коридоры и кладовые.

В идеале максимальный уровень влажности для нормального самочувствия людей в жилых комнатах не должен превышать отметок в 60-65%. Этого же условия требует бытовая техника, картины, книги, документы, ковры, шторы, а также мягкая мебель, одежда и другие вещи.

Нормы влажности для детских

В этом случае главным фактором является возраст ребенка. Особенно чувствительны к микроклимату новорожденные «граждане».

Чрезмерно пересушенный воздух скажется на младенцах, поскольку организму придется тратить ресурсы на его увлажнение. Результатом станут большие потери воды, которые послужат причиной сухости слизистых носа и носоглотки, значительно затруднят дыхание. Такой ребенок начнет капризничать, отказываться от еды, часто просыпаться посреди ночи. Необходимость длительного отопительного сезона продиктована суровым климатом большинства российских регионов. В таких условиях сухость воздуха скорее правило, нежели исключение. Радиаторы могут существенно снижать влажность воздуха в помещениях — на 20-40%. Последствия для малышей — постоянные респираторные заболевания, возможность развития бронхиальной астмы, риниты.

Какая влажность воздуха должна быть в квартире, где живут дети? Для малышей до года оптимальными параметрами считаются 50-70%. Детям от года до трех лет нужно обеспечить 50-65%. «Почти взрослые» (старше 3 лет) будут чувствовать себя комфортно при 50-60%.

Чем измеряют влажность?

Для измерения относительной влажности в продаже можно найти большое количество устройств. Они отличаются принципом работы, имеют разную конструкцию. Приборы могут быть механическими или электронными.

Механические гигрометры, имеющие циферблат и стрелку. Их главные плюсы — простота эксплуатации, независимость от электричества, невысокая цена. Однако есть и минус, который кому-то может показаться существенным. Это погрешность. Она может достигать 8%. Электронные приборы. Как правило, наиболее популярны модели «два в одном»: в них гигрометр совмещен с термометром, что делает такое устройство максимально удобным. Электронные конструкции имеют дисплей, на который выводятся показания. За точность их отвечает внутренняя пластина, на которую нанесен электролит, проводящий ток.

Разновидностей гигрометров есть довольно много, но не все они одинаково популярны.

Весовые устройства, которые называют абсолютными. Эти приборы измеряют впитавшуюся влагу. Они имеют достаточно большие размеры, поэтому в быту не используются. Волосяные (волосные) гигрометры. Как правило, их применяют в лабораторных условиях. Работа прибора основана на изменении длины волоса в зависимости от изменений влажности в помещении. Пленочные приборы, идеальные для зимнего времени года. В этом случае рабочим элементом является специальная пленка, которая сжимается или растягивается при изменении количества пара в воздухе. Психрометрические гигрометры. Данные устройства приобретают для установки в складских помещениях, для птицеводческих, тепличных хозяйств и т. д. Измерение влажности производят с помощью «влажного» и «сухого» термометра. Влажность определяют по разнице их показателей. Этому результату соответствуют значения в таблице, которая есть в психрометре «по умолчанию».

Электронные приборы — самая востребованная категория, поскольку такие гигрометры гарантируют точный результат при отсутствии каких-либо действий со стороны хозяев. Если не относить к ним взгляд на дисплей.

Что делать, если прибора нет?

Как правило, первое знакомство с приборами происходит заочно. После него выбирают оптимальную модель, а затем уже оправляются за покупками. Однако многим интересно не только узнать, какая влажность воздуха должна быть в квартире, но и проверить, соответствуют ли их «пространственные показатели» рекомендуемым нормативам. Причем сделать это хозяевам хочется «сейчас и сразу». Вариантов измерить количество пара в воздухе без помощи гигрометров существует четыре.

Термометр в роли психрометра

Понятно, что термометр в этом случае в доме должен быть. Этапов у данной операции несколько.

Сначала записывают те показатели, которые показывает прибор — «сухую» температуру. Затем смачивают водой кусок ваты (бинта или ткани), и укутывают им кончик термометра. Спустя 10 минут «мокрую шубу» снимают, а температуру также записывают. После этого вычисляют разницу значений. Полученный результат находят в психрометрической таблице сверху, а значение влажности ищут ниже, под цифрой-разностью.

Понятно, что при таком измерении на максимальную точность показателей рассчитывать не приходится, однако примерное значение автор исследования получит. Чего не гарантируют остальные практические опыты.

Помощь стакана с водой

В этом случае хозяева смогут узнать, какая влажность воздуха в квартире: нормальная, пониженная или повышенная. Первым делом в стакан наливают воду, затем ее охлаждают до температуры 3-5°, для этого посуду убирают в холодильник. Для ее остывания требуется несколько часов. Потом стакан достают и уносят в тестируемое помещение, ставят подальше от отопительных приборов, климатической техники и окон. Их, как и двери в комнату, надо закрыть заранее.

Через 10 минут возвращаются к сосуду и интерпретируют результаты:

Если стакан абсолютно сухой, то влажность в помещении недостаточная. Когда на его стенках образовался конденсат, но капли мелкие, все в норме, беспокоиться не о чем.

Если влаги (крупных капель) сконденсировалось так много, что появились «потеки дождя», то можно говорить об избытке пара в воздухе.

Использование шишки, свечи

В первом случае исследователям результат придется ждать. Еловую шишку кладут подальше от радиаторов и других обогревательных приборов. Оставляют плод на несколько часов. Если шишка раскроется, то это означает, что воздух в квартире (комнате) сухой. При достаточном уровне влаги чешуйки, наоборот, сомкнутся плотнее.

Второй вариант тоже максимально прост. О количестве влаги способно рассказать пламя свечи. Сначала закрывают все окна и двери, потом ее зажигают. Если влажность в норме, то язычок будет ровным, а пламя ярким. Когда водяных паров в комнате в избытке, огонь скачет, а по его краям появляются вкрапления другого цвета.

Как повысить показатели влажности?

Как правило, зимой у жильцов квартир возникает традиционная проблема — сухость воздуха из-за максимально горячих радиаторов. В этом случае решений несколько. Избавиться от сухого воздуха помогут как народные методы, так и приборы-профессионалы.

Использование народных рецептов

При любом непорядке обычно используют подручные средства — как продукты, так и материалы. В случае чрезмерно сухого микроклимата его «лечение» подразумевает:

регулярную влажную уборку;

помощь пульверизаторов, выступающих в роли увлажнителей;

появление новых жильцов — комнатных растений, их регулярный полив;

установку в квартире «мокрых объектов» — емкостей с водой или большого аквариума;

использование влажных полотенец, которые раскладывают на батареях, или вешают в других местах;

постоянное (частое) проветривание, большего эффекта можно достичь при повышенной влажности на улице.

Влажность быстро повысит белье, сушащееся не на балконе, а в комнатах. Помогут кастрюли с кипящей водой, их не нужно закрывать крышками. Устранят сухость регулярные водные процедуры и двери, оставленные открытыми после их принятия. Однако в любом случае главное для хозяев не бросаться в крайности, так как на смену сухости может прийти другая «неоптимальность» — повышенная влажность.

Приобретение увлажнителей

Такие приборы можно использовать в течение всего года, однако зимой без них трудно обойтись в любой квартире, в которой радиаторы «жарят» на совесть. Разновидностей увлажнителей выпускают несколько.

Обычные приборы, в которых используется холодная вода, которую приборы «черпают» из воздуха. Жидкость собирается в специальную емкость, из которой она поступает на испаритель. В этом качестве используется диск, картридж или фильтр. Увлажнители, оснащенные функцией очистки. Такие устройства не только увлажняют воздух: с помощью специальных фильтров в комнаты он поступает полностью очищенный от примесей. Паровые увлажнители. В таких нагревательных приборах рабочим элементом является спираль или керамическая пластина, нагревающая воду, которая, превращаясь в пар, поступает в помещение. Ультразвуковые модели считаются самыми эффективными. В них жидкость превращается в мельчайшие капельки благодаря вибрирующей пластине. Эти приборы имеют самую высокую цену.

Размер устройства зависит от помещения, для которого его приобретают. Небольшие увлажнители помогут повысить влажность в кухнях и спальнях. В комнатах большой площади рекомендуют устанавливать более мощные модели.

Что делать, если в квартире сырость?

Герметичные пластиковые стеклопакеты, отсутствие качественной вентиляции, постоянная стирка и сушка белья приводит к противоположному результату — к высокой влажности. В этом случае на окнах постоянно образуется конденсат, а у хозяев появляется «прекрасная возможность» познакомиться с плесенью. Чтобы избавить квартиру от сильной влажности, используют несколько способов.

Покупка осушителей. Эти проборы забирают молекулы воды, возвращая в комнаты сухой воздух. Принцип действия этих приборов схож с работой систем кондиционирования. Организация эффективно работающей вентиляции. В большей степени это относится к вентиляционным каналам, неспособным отводить воздух, насыщенный парами воды. Использование «даров природы» — солнечных лучей. Если окна выходят на южную сторону, то лучше при каждом удобном случае открывать шторы, чтобы сушить воздух.

Поможет справиться с проблемой сушка белья на балконах, лоджиях, или на улице. В последнем случае можно уменьшить количество стирок, но увеличить объемы белья. Хозяевам мини-оранжерей или больших аквариумов лучше подумать о выделении «флоре и фауне» отдельной комнаты, в противном случае победить повышенную влажность, возможно, не получится.

Узнав, какая влажность воздуха должна быть в квартире, хозяева смогут относительно легко подкорректировать параметры, которые выходят за рекомендуемые значения. Чтобы придерживаться их, лучше купить свой бытовой гигрометр, оптимальна модель, которая дает возможность узнать не только влажность, но и температуру. В большинстве случаев проблема легко решается, поэтому исправить ситуацию получается довольно быстро. В сложных ситуациях может потребоваться больше времени, сил и средств.

Завершить «мокрую тему» поможет интересное видео, посвященное ей: