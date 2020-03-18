Каждый год с наступлением холодов людей поджидает новая угроза — очередная эпидемия инфекционных и вирусных заболеваний. Чтобы снизить риск снова встретиться с патологией, делать дезинфекцию рекомендуют своевременно. Такая масштабная операция позволяет значительно уменьшить концентрацию вредных микроорганизмов, помогает пошатнувшемуся иммунитету противостоять различным возбудителям. После выздоровления члена семьи эта процедура тоже обязательна: она снижает риск повторного заражения. Если в доме живет много домашних питомцев, то такие защитные мероприятия должны проводиться регулярно. Чтобы обеспечить результат, необходимо знать, как продезинфицировать квартиру, какие средства и приборы для обеззараживания применяют в домашних условиях.

Веские причины для дезинфекции

Такая кардинальная уборка может потребоваться во многих случаях. К ним относится:

очередная сезонная вспышка эпидемии, если домочадцы не могут похвастаться хорошим иммунитетом;

случайный контакт детей или взрослых с человеком, у которого диагностировали педикулез, чесотку, туберкулез и т. п.;

у одного из членов семьи проявилась аллергическая реакция, а возбудителя определить не удалось;

появление в квартире нежданных «гостей» — блох, клопов, тараканов;

животные, которые привыкли гулять (пачкаться) на улице;

тяжелое заболевание одного из домочадцев;

появление в доме плесневого грибка.

Самый простой способ провести качественную обработку – обращение за помощью к профессионалам. Такую процедуру проводят сотрудники СЭС. В их распоряжении есть специальное оборудование, химические средства, имеющие низкий уровень токсичности. Однако этот вариант можно считать крайним случаем, так как продезинфицировать квартиру можно и своими силами, но с тем же результатом.

Как продезинфицировать квартиру?

Все действия должны выполняться последовательно, они не зависят от того, какой способ был выбран хозяевами. Перед началом работы необходимо использовать защиту. В обязательный набор входит защитный халат, толстые резиновые перчатки, респиратор, очки. Если в инструкции к препарату есть особые рекомендации, то из квартиры временно «эвакуируют» детей и домашних животных.

После создания всех условий начинают дезинфекцию. Ее можно назвать генеральной уборкой, но отличие есть. Это больший размах, супертщательность. Действуют по следующему плану:

Занавески, постельное белье, мягкие игрушки и лежанки животных отправляют в стирку. Если есть возможность, то пододеяльники, простыни и наволочки лучше прокипятить. Те вещи, которые кипятить нельзя, стирают в теплой воде с порошком либо с хозяйственным мылом. Затем собирают все мелкие предметы: декоративные вещицы, сувениры, пластмассовые игрушки. Их тщательно отмывают дезинфицирующим раствором. Для большей эффективности уборки его необходимо менять регулярно, по мере загрязнения. Приступают к влажной уборке комнат. Обрабатывают абсолютно все поверхности. Этот этап рекомендуют проводить сверху вниз — потолок, стены (окна), пол. Большее внимание необходимо уделять углам, поэтому обычно дезинфекцию начинают с них. Если в квартире обнаружен плесневый грибок, то все пораженные поверхности очищают от декоративного покрытия, несколько раз обрабатывают препаратом, предназначенным для уничтожения плесени. Ковровые изделия — отличные пылесборники, поэтому их советуют чистить на свежем воздухе. Их, мебель и чистые вещи обрабатывают при помощи распылителя. Если в доме есть больной, то дезинфицируют все предметы, которых он касался: пульт ДУ, телефоны (домашний, мобильный), компьютерную мышь, клавиатуру. Последний этап — дезинфекция санузла: ванны и/или душевой кабинки, унитаза. Здесь нужна особо тщательная очистка.

После проведенной работы все помещения хорошо проветривают. Длительность — как минимум полчаса. Когда позволяют погодные условия, лучше все этапы обеззараживания проводить при открытых окнах. Следующую дезинфекцию, уже в целях профилактики, рекомендуют проводить спустя три-четыре месяца.

Средства для дезинфекции квартиры

Таких обеззараживателей есть довольно много. Можно использовать привычные домашние продукты, купить подходящие химикаты в магазине, или доверить заботу о своем здоровье защитным дезинфицирующим приборам.

Народные рецепты

Далеко не каждая хозяйка готова приобретать для дезинфекции препараты-химикаты, которые не так безопасны для семьи, как это предполагается. Однако магазинные средства не единственный способ борьбы с невидимыми «агрессорами». В этом случае можно достичь желанной цели, используя подручные средства, которые безопаснее, дешевле, но не менее действенны.

Уксус, соль

Уксус — эффективное средства, которое способно заменить химикаты. Обычный столовый продукт (9%) разбавляют водой: на 2 столовые ложки нужен литр воды. Этим раствором моют стены, пол, окна, плитку, протирают поверхности мебели. Чтобы обеззаразить мягкую мебель, детские игрушки или одежду используют 7%-й раствор. Альтернатива уксусу — лимонный сок.

Чтобы обеспечить результат, уксус нередко используют совместно с солью. В этом случае на литр воды берут по одной столовой ложке того и другого, тщательно размешивают раствор. Его применяют для дезинфекции посуды, сантехники, для мытья полов. После чистки раствор смывают чистой водой.

Перекись водорода

Пероксид водорода найдется практически в каждом доме, но далеко не все знают, что с его помощью можно продезинфицировать белье и одежду, даже белую, потому что в этом случае пятен не останется. На 10 литров воды хватит 100 мл перекиси. В этот раствор погружают вещи, их кипятят 10 минут, но постоянное перемешивание белья обязательно.

Перекись используют и для стиральной машины, однако вещи должны быть предварительно выстираны. Те же 100 мл выливают в барабан, закладывают белье, потом стирают еще 10-15 минут. Если дезинфицируют цветные вещи, то перед полосканием добавляют уксус: на 5 литров воды достаточно 50 мл. Пачка соли на 3 л воды — средство для очистки разных поверхностей.

Дары природы

На востоке есть давняя традиция — уничтожение вирусов и бактерий ароматическими растениями. Для борьбы за чистоту помещений используют окуривание листьями лаванды, можжевельника, розмарина, шалфея, эвкалипта. Однако для проведения таких «сильно пахнущих» процедур необходима предельная осторожность, если в доме есть аллергики или маленькие дети.

В этом же качестве используют ароматические палочки, эфироли лаванды, чайного дерева, хвойных и цитрусовых растений (апельсина, лимона, мандарина, кедра, пихты либо эвкалипта). Если нет аромалампы, то раствор (1 чайная ложка на стакан) разбрызгивают пульверизатором. Другой способ — ватный шарик, на который нанесли несколько капель. Его помещают в пылесос.

Нашатырный, медицинский спирт

Это вещество — помощник для дезинфекции кухни, так как нашатырь помогает избавиться от въевшегося жира. Спиртом традиционно очищают стекла и зеркала. Чтобы приготовить раствор, на 1 литр воды берут 5 капель нашатыря. Медицинский спирт более сильный препарат, поэтому его чаще используют для дезинфекции металлических поверхностей.

При влажной уборке нельзя пропустить ни одной детали. К ним относятся дверные ручки, коврики перед входом в квартиру, домашние ключи, стационарные или мобильные телефоны, ноутбуки или компьютеры, причем со всеми используемыми аксессуарами. Для обработки техники лучше отдать предпочтение перекиси водорода. Для дезинфекции рук спирт должен быть как минимум 70%.

Сода плюс мыло

Это еще один безопасный «союз», позволяющий добиться цели, так как продезинфицировать квартиру можно в присутствии детей и четвероногих питомцев, которым могут не понравиться сильные, непонятные ароматы и «убийственные» запахи уксуса или спирта. Такие растворы без проблем (регулярно) используют для обеззараживания обивки мебели, сувениров или детских игрушек.

Чтобы получить простое, но эффективное средство, сначала на терке измельчают кусок хозяйственного мыла. Затем эту стружку размешивают в ведре горячей воды, куда потом всыпают стандартную пачку соды. Таким же составом можно мыть и полы в квартире, а также чистить различные ковровые покрытия.

Химические препараты

Перед тем как продезинфицировать квартиру, надо дотошно изучить инструкцию купленного препарата. Перед приобретением не помешает дополнительно проконсультироваться с продавцом. Все подобные средства предполагают осторожное обращение, поэтому нужно придерживаться пропорций, рекомендованных производителем, и в обязательном порядке использовать защиту.

Белизна

Это популярное средство — самый известный дезинфектант, который практически повсеместно используют для чистки сантехнических приборов, для обеззараживания белья. Чтобы дезинфицировать унитазы, раковины и ванны, его разбавляют водой 1:10. Если собираются замачивать белье, то на каждый литр жидкости добавляют 2 столовые ложки. Вещи оставляют в растворе как минимум на 30 минут.

Хлорамин Б

Его предшественник Монохлорамин неожиданно пропал из аптек, но на смену ему пришел данный препарат. Он помогает очистить от вредоносных микроорганизмов белое белье, посуду, детские игрушки, сантехнику. На 2 литра воды отмеряют не менее 100 мл Хлорамина Б. Посуду или вещи в растворе держат около часа, детские игрушки — 30 минут. После обработки их тщательно полощут.

Хлорная известь

Этот известный порошок применяют для дезинфекции тканей и унитазов. В первом случае его нельзя использовать только для очистки шерсти, любого цветного и синтетического материала. 250 г порошка разводят в 10 л воды, потом настаивают 2 часа, используют осветленный раствор.

Другие «защитники»

Список не заканчивается, так как в продаже можно найти большое количество средств-дезинфектантов отечественного производства. С ними и надо познакомиться перед походом в магазин. К наиболее действенным препаратам относится:

Бриллиант. Это средство помогает отбелить и дезинфицировать белье. Двух столовых ложек хватает на 10 л воды (кипятка). Время замачивания — 15 минут. Cillit Антиналет + Блеск — жидкость для чистки, дезинфекции сантехники. Для одной обработки достаточно 1-2 столовых ложек. Дезитабс — таблетки для обеззараживания раковин, ванн, унитазов. Все поверхности раствором протирают дважды, используют губку или ткань. Дезэфект-Санит. Этим (разведенным) концентратом очищают сантехнику, стекло, металл и пластик, кожаные поверхности (натуральные, синтетические). Санитарный гель (порошок либо жидкий препарат). Норма — 2 столовые ложки, его применяют для дезинфекции унитазов. Бриллиантовый свет — универсальный концентрат, который можно использовать для эмалированной посуды, холодильников, газовых плит. Главстирка. Это порошок для отбеливания, обеззараживания белья. Им нельзя стирать цветные вещи, шерсть и шелковую одежду.

Другие достойные «представители»: Авансепт, Дезактин, Деконекс, Клиндезин Экстра, M01 Мегабак, Медилис, МультиДез, Ника, Эрисан Дез.

Эти «профессионалы-чистильщики» небезопасны. Они могут спровоцировать аллергическую реакцию, нанести вред домашним животным. Чтобы минимизировать риск влияния препаратов на людей и их питомцев, после дезинфекции вещи советуют полоскать (поверхности — протирать) несколько раз, а затем еще дополнительно промывать проточной водой.

Помощь приборов

Широкий ассортимент различной бытовой техники включает и приборы, предназначенные благотворно влиять на здоровье человека. Есть несколько видов, которые справляются с задачей с разной степенью эффективности.

Солевые лампы

Эти простые приборы позволяют продезинфицировать небольшие комнаты. Нагреваясь, солевые кристаллы образуют ионы, которые способны уничтожить большую часть опасных микроорганизмов, витающих в воздухе.

Помимо этого действия солевые приборы благотворно влияют на общее самочувствие человека. Минус у таких устройств один — возможность обеззаразить помещение, площадь которого составляет до 10 м2. Для просторных комнат они не подойдут. Однако для больших пространств можно купить не одну, а несколько солевых ламп.

Ультрафиолетовые приборы

Использование такого, почти универсального, оборудования — вариант, который эффективен, доступен и не слишком затратен. По этой причине эти приборы есть почти в любом медицинском учреждении. Для домашнего использования будет достаточно приобрести компактное устройство, так как продезинфицировать квартиру, уничтожив бактерии и вирусы, с его помощью легко.

Так как ультрафиолет не относится к безвредным излучениям, в обрабатываемой комнате ни людям, ни животным находиться нельзя. Если есть возможность, аквариумы выносят, мебель обязательно закрывают плотными покрывалами. Потом комнату покидают на 15-20 минут, а после обработки ее хорошо проветривают.

Рециркуляторы

Бактерицидные рециркуляторы умеют захватывать зараженный воздух, а затем пропускать его через ультрафиолетовый спектр. Благодаря ультрафиолетовой обработке уничтожаются болезнетворные микроорганизмы и все вирусы. У данных устройств есть как плюсы, так и минусы.

Преимущества приборов:

возможность находиться в помещении во время их работы, так как ультрафиолет надежно «спрятан» внутри;

большая обрабатываемая площадь (около 50 м 2 ), регулировка мощности для маленьких помещений;

), регулировка мощности для маленьких помещений; шанс поддерживать оптимальный (минимальный) уровень микроорганизмов в воздухе.

Недостатки рециркуляторов:

невозможность ликвидировать токсичные соединения, попавшие в воздух;

ртутные лампы в некоторых приборах, они не рекомендованы для семей с маленькими детьми.

Из-за последней особенности бактерицидных устройств нужна осторожность. При покупке надо предварительно поинтересоваться элементами модели. Чтобы обеспечить себе и ребенку максимальную безопасность, родителям лучше приобретать приборы, в составе которых не ртутьсодержащие лампы, а газоразрядные — эксилампы.

Озонаторы

Эти суперприборы стоят особняком, так как озон — крайне опасный, агрессивный газ. Но эта ядовитость позволяет мгновенно избавиться от запахов, разом (вернее, несколькими включениями по 10 минут) убить плесень и другую органику. Например, легко «покончить» с вирусами, бактериями. Или с несметными «полчищами» назойливых насекомых, облюбовавших квартиру.

При работе, включении/выключении прибора в квартире не должно быть «ни души»: ни человеческой, ни пушистой-четвероногой, ни плавающей. Поэтому единственная возможность сохранить здоровье домочадцев — использование прибора дистанционно. Например, включение с помощью таймера, с последующим проветриванием. Период полураспада газа при комнатной температуре — 3 суток.

Увлажнители воздуха

Эти приборы, по большому счету, относят к вспомогательному оборудованию, так как они в большей степени увлажнители, ведь для самочувствия людей нормальная влажность — обязательное условие. В противном случае вирусам и бактериям открывается практически свободный доступ в организм через сухие слизистые оболочки. Такие приборы — обязательные «помощники» для семей с маленькими детьми и пожилыми людьми.

Профилактические меры

Возможно, ответ на вопрос, как продезинфицировать квартиру, искать не придется, если немного помочь ослабевшему иммунитету. Для этого нужно рационально питаться (овощи, фрукты ежедневно), регулярно делать физические упражнения, заниматься закаливанием организма. В опасный осенне-зимний период необходимо пропивать комплексные витамины.

Большое количество комнатных растений позволит сделать микроклимат более благоприятным. Причина — фитонциды, выделяемые цветами. Самыми полезными «помощниками» считаются цитрусовые растения, азалия, бегония, герань, кофейное дерево и фикус. Обязательная процедура — регулярное длительное (3-4 часа) проветривание квартиры. Использование увлажнителей в отопительный сезон — необходимая мера для домов с герметичными стеклопакетами. Если заболел один из членов семьи, ему надо выделить комнату-изолятор, куда остальные домочадцы должны заходить в защитных марлевых повязках. У больного должна быть своя посуда и полотенце. После выздоровления постельное белье и одежду надо постирать (прокипятить), зубную щетку больного продезинфицировать, либо купить новую. Квартиру лучше тоже сразу обеззаразить, не допуская возможности «расселения» микроорганизмов.

Целый комплекс мер позволит минимизировать риск проникновения в квартиру «нежелательных форм жизни». Он включает ежедневное проветривание, регулярную влажную уборку, мытье лап четвероногих обитателей после их «вылазок» на улицу.

На вопрос, как продезинфицировать квартиру, нашлось довольно много ответов и советов. Однако одни средства более эффективны, другие менее действенны, потому что все зависит от характеристик, степени опасности конкретного возбудителя.

Если говорить о последней серьезной угрозе — о коронавирусе, то от него смогут спасти как ультрафиолетовые приборы, так и озонаторы. Первые стерилизуют воздух, причем делают работу довольно быстро, эффективно. Вторые ядовитые «монстры» очищают все и вся — как воздух, так и поверхности. Но эксперименты с ними требуют максимально возможной осторожности.

Чтобы узнать о том, как люди избавляются от угрозы, можно уделить внимание этому видео: