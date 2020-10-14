В жилых помещениях дома или квартиры люди находятся большую часть своего времени. По этой причине оптимальный микроклимат в них становится условием первостепенным, обязательным. Одинаково важны для самочувствия человека и домашнего животного два параметра — температура воздуха, а также его влажность. Чтобы иметь возможность держать эти показатели в норме, а при необходимости и быстро изменять их, владельцы приобретают приборы для их измерения. Если с термометром знакомить никого не надо, то относительно влагомера у некоторых хозяев могут возникнуть вопросы. Далеко не все знают, как пользоваться гигрометром, поскольку такие устройства сильно отличаются как принципом действия, так и способом работы с ними. Подготовка и эксплуатация зависит от разновидности приборов, поэтому главной задачей будущих владельцев остается правильный выбор необходимого устройства, бережное обращение с ним.

Гигрометры и важность измерения влажности

Самыми удобными моделями приборов являются те, что автоматически определяют уровень влажности. В этом случае для хозяев проблем вовсе не существует, так как простой взгляд на прибор даст возможность узнать этот показатель в конкретный момент. Другие разновидности влагомеров более требовательны к владельцам, поскольку для получения необходимого значения им предстоит выполнить несколько действий, которые, однако, трудно назвать слишком сложными.

Прежде чем рассматривать вопрос о том, как пользоваться гигрометром, надо сначала познакомиться с данными устройствами. Влагомер, или гигроскоп — лабораторное оборудование, с помощью которого измеряют абсолютную или относительную влажность газов и воздуха. Такие конструкции используют как в промышленной сфере, так и в быту. Оптимальный уровень влажности позволяет обеспечить хорошее самочувствие людей, животных, гарантировать сохранность конструкций, чувствительных к влаге, предотвратить порчу продуктов питания и вещей.

Высокий и низкий уровень влажности

Одинаково вредны для микроклимата в помещениях высокий и пониженный уровень влажности. Слишком «мокрый» воздух облегчает распространение болезнетворных микроорганизмов, в таких условиях быстрее портятся овощи и фрукты. Избыточная влага наносит вред деревянным и металлическим конструкциям. На стенах помещений с высокой влажностью появление плесневого грибка становится лишь вопросом времени, причем произойдет «заселение» при переизбытке влаги довольно быстро.

Помещения, где воздух пересушен, не менее опасны. В таком случае сначала «удар» на себя принимают слизистые, которые начинают пересыхать в первую очередь. Это последствие становится причиной подверженности человека влиянию многочисленных вирусов и инфекций. Влага в таких условиях быстрее покидает продукты: они теряют большую часть полезных свойств и вянут. Низкие показатели влажности — худшее условие для строительства и ремонта, потому что любой раствор будет быстрее сохнуть, а это ведет к частичной потере его качеств.

Сферы, где применяются гигрометры

Разновидностей гигрометров достаточно много. Все устройства отличаются степенью точности, поэтому на выбор прибора сильно влияет то, в какой сфере его планируют использовать. Для контроля и поддержания влажности в нормальных пределах влагомеры используют в различных областях. Например, без них не обойтись в:

строительстве;

на метеостанциях;

торговых залах, на складах;

животноводстве, растениеводстве;

пищевой, фармацевтической промышленности;

коммунальном хозяйстве, в оранжереях, теплицах и т. п.

Еще не так давно бытовые гигрометры не пользовались спросом: их чрезвычайно редко можно было встретить в жилых помещениях. Однако теперь ситуация постепенно меняется, поскольку забота о самочувствии и здоровье людей выходит на первый план. Теперь гигроскопы все чаще становятся привычными атрибутами для больниц, поликлиник, для детских садов и школ, приборы покупают хозяева, заботящиеся о здоровье — своем и своих близких.

Разновидности гигрометров

Если постараться совсем кратко ответить на вопрос о том, как пользоваться гигрометром, то можно сказать, что все зависит от вида измерительно оборудования. Все приборы, контролирующие уровень влажности в помещениях, имеют разные конструкции, принципы работы. Отличаются они и дополнительными характеристиками.

Все гигрометры делятся на две большие группы — на механические и электронные приборы. Первые максимально просты, так как имеют циферблат, на котором показываются реальные показатели влаги, содержащейся в воздухе. Вторые, более сложные конструкции оснащены дисплеем, который отображает нужную информацию. Если говорить о принципе работы гигрометров, то существуют достаточно много типов конструкций.

Весовые гигрометры

Данное оборудование предназначено для расчета абсолютных значений. Для измерения в этих приборах предусмотрены трубки, заполненные гигроскопичным материалом — наполнителем. После того как воздух проходит сквозь него, вес материала изменяется, потому что он впитывают влагу. Для забора пробы используют специальный насос. Систему взвешивают до и после закачки воздуха. Для получения абсолютной влажности проводят расчеты, используя полученные результаты и другое значение — объем пропущенного воздуха.

Психрометрические гигроскопы

Этот прибор — один из вариантов, для которого владельцам необходимо проводить ряд действий, чтобы узнать необходимое значение. Данные устройства имеют сразу два термометра. Один из них — сухой, второй градусник, наоборот, постоянно увлажняется. Чтобы обеспечить это условие, с оборудовании предусмотрен питатель — стеклянная колба, которая должна заполняться водой постоянно. Расчет проводится владельцем самостоятельно. Определяют относительную влажность с помощью таблицы, которая идет в комплекте с гигроскопом.

Волосяные, или волосные приборы

Это простейшие конструкции, которые, тем не менее, гарантируют точность результатов. В волосяном гигрометре используют либо человеческий, либо синтетический волос, натянутый с помощью груза на рамку, оснащенную стрелкой. Этот главный рабочий элемент предварительно обезжиривают. Когда в помещении изменяется влажность, длина волоса тоже меняется. Данное изменение тут же фиксирует стрелка, отклоняющаяся в ту или иную сторону.

Емкостные устройства

В этих приборах используются оксидные конденсаторы, емкость которых изменяется одновременно с изменениями концентрации влаги, находящейся в воздухе. Главный недостаток таких приборов — необходимость их периодической калибровки. Причина операции — снижение емкости со временем. Это явление делает прибор менее точным.

Пленочные гигрометры

Принцип работы этих влагомеров схож с тем, что используются в волосных приборах. Только в этом случае чувствительным элементом выступает специальная пленка, также соединенная со стрелкой циферблата. Любые перепады влажности воздуха приводят к изменению размера пленки. Стрелка аналогично смещается вправо или влево.

Керамическое оборудование

Эти устройства — циферблаты со стрелкой. Роль чувствительного элемента в них играет особый вид керамики — глина с кремнием. На показатель электролитического сопротивления смеси влияет уровень влажности. Их отличительная особенность — высокая точность.

Электролитические приборы

В этих конструкциях основным элементом является изоляционная пластина, изготовленная из полистирола или стекла. В качестве ее покрытия выступает слой электролита. Действие прибора основано на измерении его сопротивления, которое меняется в зависимости от концентрации влаги в воздухе.

Есть еще две разновидности влагомеров. Это конденсационные, или гигрометры Ламбрехта, и резистивные приборы. В первых устройствах используется небольшое зеркальце. Его температура изменяется под влиянием внешней среды. Принцип работы резистивных гигроскопов основывается на измерении электрического сопротивления полимеров и солей.

Какой вариант предпочесть?

В этом случае ответ зависит от функции помещения, в котором будет располагаться прибор. Для медицинских заведений, школ, складов и производств оптимальным будет простой, но точный и надежный вариант — психрометрический гигрометр.

Если прибор покупают для дома или квартиры, то здесь выбор больше: можно купить как электронный, так и механический влагомер. Поскольку для домашнего использования небольшие погрешности значимой, важной роли не играют, выбор в этом случае зависит только от предпочтений хозяев, от удобства, интерьера помещения и т. д.

Однако покупать психрометрические приборы, содержащие толуол, для бытового применения не рекомендуют, если дома есть маленькие дети и животные. Причина — потенциальная «авария»: градусники могут упасть и разбиться, а последствия контакта «самых любопытных» созданий с небезопасной жидкостью предсказать невозможно.

Как пользоваться гигрометром?

Точный ответ на вопрос, как пользоваться гигрометром, зависит от типа прибора, однако к каждому из видов измерительного оборудования прилагается инструкция, в которой легко найти всю интересующую информацию. Надо добавить, что изучать документ необходимо в любом случае, так как только четкое следование инструкции гарантирует получение корректных результатов.

Если рассматривать лишь те приборы, которые востребованы как в бытовых условиях, так и на производстве, то привести можно четыре примера. Это приборы механические, электронные, психрометрические и конденсационные гигрометры.

Использование психрометрического оборудования

Если говорить о практичности, экономии и удобстве, то наиболее популярными считаются психрометрические влагомеры. У них два преимущества: это точность и определение сразу двух параметров — влажности и температуры в помещении. Минус — необходимость следить за тем, чтобы второй прибор всегда оставался увлажненным.

Такое психрометрическое оборудование используется в поликлиниках, больницах, в школах, столовых, в том числе на складах. Однако сейчас их нередко покупают для измерения показателей в домах и квартирах. Поэтому вопрос, как пользоваться гигрометром, чаще относится именно к этим приборам, предполагающим участие хозяев в процессе определения значений.

Психрометрические гигрометры есть двух видов: это модели ВИТ-1 и ВИТ-2. Первое устройство предназначено для эксплуатации в нежилых помещениях, где температура находится в пределах от 0° до 24°. ВИТ-2 более устойчив к этому параметру: его можно использовать там, где диапазон температур выше — от 16° до 40°.

Подготовка психрометрического гигрометра

Перед близким знакомством с работой и началом эксплуатации психрометра прибор извлекают из упаковки, затем находят паспорт оборудования и определяют, полностью ли соответствуют характеристики и комплектация распакованному прибору. Если все в порядке, то гигроскоп проверяют на целостность. Потом переходят к подготовке устройства.

Снимают с основания питатель, потом опускают его в емкость с дистиллированной водой. Фитиль «мокрого» термометра опускают в колбу с водой, затем устанавливают питатель, следя за тем, чтобы этот элемент не касался стенок резервуара. Подготовленный гигроскоп крепят к стене на уровне глаз. Для крепежного элемента в верхней части прибора предусматривается специальное отверстие.

После завершения подготовительных мероприятий к определению уровня влажности не приступают сразу. Ждут как минимум полчаса, так как иначе точность показателей не гарантируется.

Использование оборудования

Теперь непосредственно о том, как пользоваться гигрометром этого типа. Сначала встают напротив прибора, но слишком близко к нему не приближаются, так как говорят, что даже дыхание способно повлиять на результаты.

Первым делом записывают результаты левого, сухого термометра. Параметр должен совпадать с точностью до 0,1°. Затем записывают показание второго, влажного термометра. Берут в руки паспорт модели, вносят поправки в значения, если есть какие-либо рекомендации производителя. Потом из показаний сухого термометра вычитают значение, списанное с мокрого «прибора в приборе».

После этого определяют относительную влажность воздуха, используя таблицу, находящуюся в правой части устройства. Нужное значение ищут на пересечении строк, показывающих температуру сухого термометра и высчитанную разницу между двумя записанными результатами.

Что нужно для точности показаний?

Регулярное обслуживание нужно любому оборудованию, даже такому простому, как психрометрическое. Регулярное добавление воды — условие обязательное. Жидкость обязана иметь комнатную температуру. Идеальна дистиллированная вода, но допустимо использование профильтрованной, кипяченой. Минимальный срок кипячения составляет 15 минут.

Второе требование касается резервуара для влажного градусника. Фильтрующий элемент всегда должен оставаться чистым и влажным, но даже в этом случае ему через некоторое время потребуется замена. Например, если запыленность воздуха в помещении менее 5 мг/м3, то данная процедура потребуется каждые 14 дней.

Когда загрязнения серьезнее, то фильтр меняют по мере необходимости. Перед тем как установить фитиль, мини-емкость протирают ватным тампоном, который смачивают теплой водой. Проверки точности работы устройство требует раз или два в год. Для этой операции можно использовать другие устройства-водомеры.

Как пользоваться гигрометром электронным?

Это самый простой вариант, так как данные устройства нетребовательны в эксплуатации. Им не нужна ни подготовка, ни настройка. Пробор будет работать сразу и почти безошибочно. Однако перед тем как включать электронное оборудование, его необходимо проверить на целостность. Никаких дефектов на гигрометре быть не должно. Как пользоваться гигрометром?

Прибор включают, нажимая на кнопку питания. Если предусмотрено, то настраивают дату, время, будильник и т. д. Потом терпеливо ждут, когда гигрометр завершит свою работу и покажет результат на дисплее.

Если преимущество психрометрического оборудования в максимальной точности измерений, то недостаток электронных моделей именно в искажении результатов. По этой причине их рекомендуют проверять, используя механические гигрометры.

Применение механических влагомеров

Это второй тип гигроскопов, на показания которых нельзя полагаться на все 100%. Они более «правдивы», чем электронные устройства. Однако погрешность измерений может составлять 5-8%. Поэтому первая необходимая операция перед началом эксплуатации механических приборов — их калибровка. Да, эта процедура не является обязательной, но ее проводить рекомендуется.

Для калибровки используют эталонный гигрометр, чьим показаниям влажности можно полностью доверять. Этот процесс совсем не сложен, поэтому данный этап затруднений не вызовет. Эталонный и тестируемый прибор располагают рядом. Если значения приборов разнятся, то настройку производят с помощью регулировочного винта. Он располагается на задней панели влагомера.

Работа с конденсационными гигрометрами

Эти устройства имеют в составе термометр, корпус, в котором находится металлическое зеркало, и резиновую грушу. Задача такого относительно сложного оборудования — определение абсолютной влажности в точке росы. Несмотря на точность показаний, в быту конденсационные гигрометры используются довольно редко. Но все-таки лучше рассказать о том, как пользоваться гигрометром в домашних условиях.

В корпус наливают спирт или эфир, затем начинают с помощью груши нагнетать в него воздух. После того как появятся первые капли росы, показание термометра записывают. Результат находят по таблице, которая также прилагается к прибору.

Несмотря на точность показаний, конденсационные приборы не очень востребованы, если сравнивать его с электронными устройствами. Последние гигроскопы имеют большое преимущество — минимум работы перед началом эксплуатации.

Рекомендации для безопасной эксплуатации

Моделей гигроскопов существует большое количество, однако все они требуют соблюдения правил.

С любым прибором надо обращаться осторожно, чтобы не допустить падения. Вибрации при их работе тоже нежелательны. Все устройства строго запрещено чистить моющими средствами, содержащими агрессивные вещества (кислоту, щелочь и т. д.). Правильное место расположения — следующее требование. Влагомеры не должны располагаться под прямыми солнечными лучами, около нагревательных приборов или кондиционеров. Контакт с высокой температурой запрещен для психрометрических устройств, в которых термометры содержат толуол (ВИТ-1, ВИТ-2). Жидкость эта не только очень токсична, но и огнеопасна.

Лучше всего для работы прибора использовать дистиллированную воды, лишенную всех нежелательных примесей. Даже отфильтрованная кипяченая вода далеко не идеальна, поскольку она содержит соли, которые повлияют на оборудование и точность результатов.

В завершение темы влагомеров — интересное видео, рассказывающее о «самом загадочном» виде гигрометров: