Многие люди любят животных, поэтому привыкли помогать братьям нашим меньшим, заботиться о них и воспитывать, по мере сил. Однако существует одно исключение. Это дикие крысы, которые, в отличие от своих маленьких или декоративных родственников, выглядят пугающе, способны уничтожить или испортить все, что попадается на их пути. Этих небольших животных-«проныр» можно назвать вездесущими. Они проникают и поселяются на ПМЖ в частных домах, неведомыми тропами пробираются в подъезды многоквартирных домов, где преподносят неприятные сюрпризы, оставляя свои малоприятные «метки». Такое соседство угнетает, поэтому владельцам квартир и домов приходится интересоваться, как навсегда избавиться от крыс, созданий неприятных, всеядных, мгновенно приспосабливающихся и очень быстро размножающихся. Методов борьбы с этими грозными грызунами существует несколько, поэтому близкое сосуществование с ними еще не пожизненный приговор.

Чем опасны красы для людей?

Те, у кого в доме живут хомяки или декоративные крысы, могут не считать их диких «собратьев по резцам» серьезными врагами, поскольку их родственники миролюбивы, забавны и симпатичны. Как правило, это мнение быстро меняется при первой же встрече с «одичалыми».

Для некоторых людей последствием такого близкого контакта становятся панические атаки, причиняющие вред психическому здоровью. Потенциальные укусы — другой вид опасности. Крысы (в одиночку или сообща) могут напасть как на домашних животных, так и на людей. Группой повышенного риска всегда являются маленькие дети.

Эти животные — известные переносчики заболеваний, опасных для человека и его хвостато-мохнатых питомцев. Опасность представляют и их «наездники» — клещи, крысиные блохи. Укус насекомого, покинувшего хозяина, способен вызвать не только аллергическую реакцию, но и ее тяжелое проявление — анафилактический шок. Не надо забывать и о другой угрозе — о 10 видах гельминтов, которые могут паразитировать в органах и тканях крыс.

Какие заболевания переносят крысы? В неполный список входит:

лептоспироз;

лихорадка Ку (коксиеллез);

псевдотуберкулез;

сальмоннелез;

столбняк;

сыпной тиф;

токсоплазмоз;

чума.

Самая большая опасность таится в быстром размножении грызунов. Одна самка способна всего лишь за год серьезно увеличить и без того большое семейство — «дать жизнь» сотне крысят. Последствием такой производительности может стать полная «оккупация» грызунами приглянувшегося жилища.

Причины и симптомы появления крыс

Изучая вопрос о том, как навсегда избавиться от крыс, надо попутно узнать ответы на несколько других. Например, почему незваные гости появляются в жилье, как определить наступление на первых порах, когда враг уже пришел, но еще не обосновался на территории, а лишь знакомится с условиями жизни.

Причины появления диких грызунов банальны. В список входит несколько факторов:

Нечастый вывоз/вынос мусора, редкие или поверхностные уборки, крошки, остающиеся на полу. Регулярная покупка и хранение большого запаса продуктов — гороха, крупы, макарон, муки, сахара и т. д. Близость к дому предприятия общественного питания. Кафе и рестораны становятся точками притяжения для вечно голодных грызунов.

Чтобы крысы без ведома хозяев проникли в дом, нужно, чтобы для них где-то была оставлена «приглашающая» лазейка. Например, незащищенное вентиляционное отверстие, дыры, относительно большие щели и т. п. Риск появления нежданных гостей, как правило, повышается с наступлением холодов.

Признаки присутствия непрошеных гостей обнаружить легко, все–таки крысы довольно крупные животные. Несколько животных вывести гораздо легче, поэтому осмотр частного дома лучше проводить регулярно.

К симптомам присутствия грызунов относится:

посторонние звуки, которые появились недавно, — писк, топот, непонятное шуршание, царапанье;

следы присутствия «иной формы жизни» — экскременты, которые похожи на небольшие темные «колбаски»;

порча имущества: крысы вынуждены точить свои постоянно растущие резцы о мебель, они грызут стены, двери, плинтусы, проводку, могут пострадать даже трубопроводы, сделанные из пластика.

Последним, обонятельным признаком нашествия деятельных соседей является появление постороннего, неприятного запаха, которого до этого не было.

Способы устранения проблемы

Первый ответ на вопрос, как навсегда избавиться от крыс, — поиск самого подходящего, действенного способа. Методов борьбы с этим крупными грызунами существует несколько. К ним относится:

биологический: в войне с ними принимают участие другие животные;

механический: в этом случае используют ловушки с приманкой;

народный: применяются народные рецепты;

химический: прибегают к помощи ядов.

Последний способ — использование ультразвуковых отпугивателей. Есть ли средство, гарантирующее стопроцентный результат при любом масштабе «бедствия»? Нет, панацеи пока нет. Способ борьбы с крысами зависит от нескольких факторов: на выбор варианта могут повлиять аллергики, живущие в доме, маленькие дети, а также домашние животные. В этих случаях хозяевам придется действовать осторожнее. Поскольку приходится учитывать коварство врага, его приспосабливаемость, лучше сразу использовать комплекс мер. В этом случае можно рассчитывать на относительно быстрый результат.

Если все усилия оказались тщетными, то у хозяев «крысиного поместья» все равно остается шанс на избавление от грызунов. Когда битва с ними не окончилась победой, а, наоборот, превратилась в затяжную войну, лучше обратиться в компанию, занимающуюся дезинфекцией, дезинсекцией и дератизацией.

Народные средства

Они по традиции являются первым, что пробуют хозяева, когда появляется какая-либо серьезная проблема. Этот же вариант используется для борьбы с хвостатыми захватчиками. Его рекомендуют выбирать семьям, в которых живут маленькие дети и аллергики. Есть шанс, что миссия окажется выполнимой. В противном случае владельцам придется воспользоваться «тяжелой артиллерией».

Хорошо известны несколько народных противокрысиных методов.

Помощь ароматов

Считается, что крысы недолюбливают некоторые запахи. Поэтому слабостью их охотно пользуются. Все возможные участки проникновения в помещения смазывают раствором, приготовленным из воды и одного из продуктов — гвоздичного эфироля, камфары, мази Вишневского, мятной эссенции, нафталина либо рыбьего жира.

Использование пробок

Измельчают пробки от шампанского или вина. Затем их обжаривают в сале, раскладывают в излюбленных крысиных местах. Грызуны, почуяв запах, находят угощение и съедают его. Кусочки пробки набухают в желудке, провоцируя травмы органов.

Другие методы

На этом «народный список» не заканчивается.

Применяют чистящие препараты на основе хлора, так как крысы очень не любят этот запах. Однако в данном случае нельзя переусердствовать, потому что вещество в больших количествах опасно и для всех домочадцев. Гипс или алебастр смешивают с мукой 1:1, потом раскладывают «угощение» по всем комнатам, заботливо устанавливая рядом емкости с водой, которая ускорит образование «окаменелостей» в желудке жертв. Используют похожий состав, но уже с другим вяжущим веществом. Смешивают 7 столовые ложки муки с ложкой сахарного песка, затем добавляют такое же количество цемента. Покупают в аптеке березовый деготь, которым смачивают кусочки губки, кладут их во все «проблемные» места. Периодичность обновление средства — раз в 2-3 месяца. Около норок, а также в местах, где замечена бурная деятельность захватчиков, раскладывают «вкусняшки», сделанные из сахарного песка и негашеной извести. Там же укладывают полотняные мешочки, наполненные сухими травами — пижмой, полынью, репейником, ромашкой. Говорят, что помогают семена чернокорня. Возле нор рассыпают золу, становящуюся причиной раздражения лапок врагов. Сооружают самодельные ловушки.

Что лучше всего поместить в ловушку? Мука, зерно, крупа или сладости не являются лучшими приманками, но крысы не откажутся, если нет более вкусной альтернативы. Большие грызуны тоже «гурманы»: их привлекает вкусный запах — жареного сала, копченой рабы, мяса, сыра, семечек и чипсов.

Любому дому не помешает профилактика. С этой целью для предотвращения вторжения при наступлении холодов по периметру здания раскладывают стекловату. Измельченное стекло использовать не рекомендуется, потому что случайно пораниться могут все: взрослые, дети и домашние животные.

«Биологическое оружие»

Это не смертельные штаммы, а обычные домашние питомцы — кошки и собаки. Сначала о первых кандидатах. Многие хозяева уверены, что их любимцам или любимицам такая работа придется по душе, поэтому они быстро освободят жилище от живой угрозы. Однако они заблуждаются: маленькие хищники хорошо ловят небольших мышей или крысят. Некоторые создания взрослых грызунов просто игнорируют. Более крупные экземпляры могут даже напугать кошку. Но все зависит от характера, темперамента, от «бойцовского духа» животного.

Другие кандидаты — собаки — лучше подходят на эту роль. Успех операции практически гарантирован, если в доме живет прирожденный охотник — карликовый пинчер, такса или терьер-раттер. Третий вариант, самый экзотический — змеи, которых крысы боятся панически. Причем прогулки для чешуйчатого пресмыкающегося устраивать совсем не обязательно. Грызуны почуют такую угрозу, расположившуюся в террариуме, поэтому покинут небезопасное пристанище.

Многие хозяева не очень хорошо относятся к этой идее. Причина — потенциальные травмы домашних любимцев. Поскольку крысы являются переносчиками множества заболеваний, домашнее животное может «подхватить» лептоспироз, трихинеллез и т. д. Самое тяжелое последствие близкого контакта с крысами — бешенство. В этом случае вирусное заболевание чаще заканчивается плохо — летальным исходом. Поэтому вакцинация животных обязательна.

Использование крысоловок

Бывают приспособления щадящие. В этом случае пленников отпускают на волю. Можно приобрести ловушку, которая убивает грызунов. Это способ кардинальный, так как физическое уничтожение живых существ — операция малопривлекательная для большинства нормальных людей. Если в доме живут дети, то их нужно оградить от такого зрелища. Утилизация трупов — еще один этап, который не доставит хозяевам радости.

Поскольку крысы создания сообразительные, они способны учиться на чужих ошибках. После того, как пара их соплеменников попадет в ловушку, они сделают правильные выводы, и будут игнорировать бесплатное угощение. Некоторые утверждают, что сначала животных надо приучить, показав, что крысоловка не является опасностью. В этом случае на несколько дней крысам открывают свободный вход и выход из нее. После того как грызуны привыкнут к ее «миролюбивости», пружинный механизм приводят в действие.

Помощь химических средств

В данную категорию входят аэрозоли, растворы, порошки и гранулы, которые раскладывают около нор и там, где проложены крысиные «тропы». Самыми безопасными считаются гранулы, так как они не выделяют ядовитых паров. Видов химических препаратов существует несколько.

Крысиные яды мгновенного действия. В этом случае результат операция дает в течение 1 суток. Пример — Крысин, после употребления которого животные погибают в течение нескольких минут. Минус — быстрое понимание опасности продукта крысами. После нескольких смертей они сообразят, что есть средство нельзя. Поэтому данный препарат рекомендуют использовать, если семейство «поселенцев» невелико. Яды длительного действия. Такие «угощения» — единственный вариант, когда крыс развелось видимо-невидимо, потому что отрезок времени от трапезы до смерти «преступников» составляет около 5-10 дней. В этом случае у хитрых созданий не возникает никаких подозрений, а значит, принять яд могут практически все члены «банды». К эффективным препаратам относится Голиаф, Зоокумарин, Крысид, Крысомор, Морторат, Ракусид, Раптор, Ратиндан, Шторм.

Любое из средств обязательно требует предварительного и внимательного ознакомления с инструкцией, а также надежной защиты для человека — маски (респиратора) и печаток.

Имеет ли смысл прибегать к таким жестоким методам, рассматривая вопрос, как навсегда избавиться от крыс? Некоторые против, и не только из соображений гуманности. Многих хозяев волнует вполне возможная перспектива — соседство с разлагающимся трупом, добраться до которого без демонтажа конструкций не получается.

Есть еще один ответ на вопрос, как навсегда избавиться от крыс. Третий вид — средства, которые не уничтожают, а отпугивают грызунов. Их добавляют в отделочные материалы: например, в краску или в штукатурку. Один из препаратов — Цимат, уберегающий дом от нашествия крыс в течение 5 лет. Продукт небезопасен, поэтому для работы с ним необходим респиратор, герметичные очки и спецодежда.

Ультразвуковые, электромагнитные отпугиватели

Если владельцы дома предпочитают гуманные методы, то лучше и проще способа не найти. Электронные приборы излучают волны — электромагнитные, ультразвуковые. Первым необходимо питание от сети, вторые могут работать от батареек. Есть устройства комбинированные.

Приборы угнетающе действуют на психику животных, вызывают сильный испуг, панику, заставляя их быстро покидать завоеванные территории. Преимущество таких отпугивателей — безопасность для всех жильцов. Хорошие отзывы заслужили устройства Ястреб, Чистый Дом, ЧИСТОН & К, Торнадо, Тайфун, Планета Садовод, Цунами-3, БИОС. Многие приборы эффективны в борьбе с насекомыми.

Помощь специалистов

Как навсегда избавиться от крыс, если уходить они отказываются? Когда результата добиться не поучилось, остается еще один вариант, который выбирают отчаявшиеся хозяева. Это дератизация — целый комплекс процедур и мер, предназначенных для борьбы с грызунами. Основных видов операций две: это профилактическая и истребительная дератизация. Те жертвы «крысиной напасти», что обращались за помощью к профессионалам, смогли полностью освободиться от опасных «сожителей».

Что делать в гаражах, хозяйственных постройках?

Немалый вред хвостатые непрошеные гости причиняют там, где хозяева бывают не очень часто. От них «достается» даже автомобилям, проводке — в частности. В этом случае отсутствие жильцов только плюс, потому что можно использовать больший ассортимент средств. Например, некоторые владельцы:

устраивают мини-пожар, сжигая в огнестойкой емкости кусок резины;

опрыскивают углы строения из пульверизатора керосином либо нафталином;

смешивают опилки с нафталином, а затем рассыпают состав в углах, возле нор;

тканью (ветошью), обильно смоченной скипидаром, забивают вход в крысиную нору.

Можно использовать любые капканы, ловушки, а также ядовитые препараты, если в строении не бывают животные и дети. В гаражах нередко используют серные шашки. Такое окуривание вынуждает вредителей покидать строение немедленно.

Как избежать повторного разведения?

Чтобы не встретиться с проблемой в ближайшем будущем, лучше принять все меры для ее предотвращения. Для этого проводят несколько этапов.

Сначала осматривают все помещения дома. Все обнаруженные отверстия замазывают раствором, в состав которого добавлено битое стекло. Все продукты, находящиеся в открытом доступе, убирают. Мусор регулярно выкидывают, чтобы не создавать идеальные условия для строительства гнезд. Все вентиляционные каналы закрывают мелкоячеистой сеткой. Материал фиксируют саморезами, чтобы иметь возможность снимать и снова устанавливать защиту. Приучаются не оставлять пакеты с мусором возле дома, либо около мусоропровода, поскольку такая многообещающая приманка рано или поздно привлечет «гостей». Защищают окна противомоскитными сетками. Всегда закрывают створки, покидая дом даже ненадолго, потому что крысы могут перемещаться по деревьям, расположенным поблизости.

Если домашние питомцы смогут пережить такое «издевательство над правами» любимца, то еду животных на ночь убирают. Дополнительным профилактическим средством является ультразвуковой отпугиватель. Если он включен постоянно, то у грызунов не возникнет желания нанести повторный визит хозяевам дома, а потом в нем остаться.

Не нужно думать, что всякая борьба с завоевателями бессмысленна, так как навсегда избавиться от крыс все-таки получается у многих хозяев. Успех практически гарантирован, если война ведется по всем фронтам. Поэтому чем больше способов будет использовано, тем выше у владельцев шанс выйти из этой схватки победителями.

Как навсегда избавиться от крыс, возможно ли обретение свободы без помощи множества средств и больших усилий? Об одном, не совсем обычном, но работающем способе расскажет автор этого видеоролика: