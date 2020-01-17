Здоровый микроклимат жилища — условие обязательное, только оно гарантирует хорошее самочувствие и отсутствие каких-либо проблем со здоровьем у хозяев. К сожалению, нередко владельцы квартир сталкиваются с сухостью воздуха или, наоборот, с максимально высокой влажностью, которая также губительна для человека, опасна для отделочных материалов, мебели и вещей. Первую можно устранить, купив увлажнитель, а что делать со второй? Сначала нужно определить виновника проблемы, а затем постараться быстро устранить его. Хороших способов, как избавиться от влажности в квартире, есть несколько. Чтобы получить результат в кратчайшие сроки, возможна комбинация из нескольких методов.

Высокая влажность: причины и последствия

Нормой относительной влажности, оптимальной для благоденствия человека, считается диапазон 45-60°. Согласно документам СНиП максимально допустимая влажность в квартире составляет 65%, в осенне-зимний, отопительный, период значения намного ниже, но тоже считаются нормой — от 40 до 45°.

Для строительных материалов, мебели, книг оптимальны 40-50%, для комнатных растений этот показатель выше: он составляет 60°. Влажность, достигшая уровня в 70%, становится сыростью, теми условиями, в которых возможно скорое появление опасного агрессора — плесневого грибка, чьи споры могут залететь в любую квартиру. Для определения влажности в доме приобретают элементарный бытовой гигрометр. Или метеостанцию — прибор, измеряющий как температуру, так и влажность.

Причины

Что провоцирует повышение содержания водяного пара в воздухе? С этой аномалией можно столкнуться, если:

квартира находится на первом этаже, а в подвале дома постоянная сырость;

она располагается на верхнем этаже здания, крыша (кровля) которого течет, или появился дефект водостока (свеса);

плохо работает вентиляция: она не справляется из-за герметичных пластиковых окон, старых вентиляционных шахт, забитых мусором;

были допущены ошибки при проектировании, следствием стала некачественная либо некорректно устроенная тепло- и гидроизоляция;

во время ремонта были использованы отделочные материалы, не умеющие «дышать»;

у хозяев живет много комнатных растений, есть аквариум;

в стенах есть незакрытые швы или большие трещины;

в квартире регулярно стирают и сушат белье;

случился потоп, устроенный соседями;

у хозяев текут краны или трубы.

Еще один фактор, приводящий к отсыреванию стен — неправильно подобранная толщина и вид утеплителя, монтаж его без предварительных теплотехнических расчетов. В этом случае точка росы — место образования конденсата (встречи теплых и холодных воздушных масс) — остается как раз между стеной и теплоизоляционным материалом. Результат — превращение дома в «термос», сопутствующая сырость и скорое появление плесени.

Других причин, провоцирующих влажно-некомфортные условия, нет. Виновниками сырости могут стать сразу несколько этих факторов. Устранив один, самый серьезный, или сразу несколько из них, можно довольно быстро привести показатели в норму. Если не предпринимать никаких действий, то нежеланным визитером вскоре станет плесень, избавится от которой не так-то просто.

Последствия

Иногда хозяева начинают подозревать неладное только тогда, когда появляется неприятный запах сырости, идущий от вещей, занавесок или мебели. Однако он это не главная угроза, так как есть и более серьезные последствия перенасыщенности квартиры влагой. Среди них:

Почти гарантированное появление плесени. Некоторые ее виды (например, черный грибок) очень опасны для дыхательной системы. Самым первым признаком опасного соседства становятся аллергические реакции, постоянные простуды, насморк. Проживание в таких условиях — риск быстрого понижения иммунитета, возникновения очень опасных болезней. Длительный контакт со спорами плесени чреват появлением самой страшной из них: это образование раковых клеток. Так как избыточная влажность нередко спровоцирована плохой вентиляцией, появляется двойной дискомфорт. В воздухе скапливается углекислый газ, вызывающий снижение концентрации, вялость, усталость. Порча стен, а значит, и отслоение отделочного материала. Возможное вздутие паркета. Появление налета на одежде и белье.

Самую большую угрозу повышенная влажность представляет для детей, так как растущий организм из-за неокрепшего иммунитета крайне восприимчив ко всем неблагоприятным условиям. Поэтому при первых же подозрениях, связанных с непривычно высоким уровнем влаги, нужно срочно принимать меры.

Как определить влажность без прибора?

Если оборудования нет, а определить влажность по какой-то причине необходимо, можно использовать несколько вариантов.

Стакан наполняют водой из-под крана, затем охлаждают ее три часа до температуры 3-5°. Емкость ставят в комнате, но подальше от радиаторов отопления. Спустя небольшой промежуток времени (около 5 минут) на стенки выпадет конденсат. Уровень влаги определяют по времени его испарения. Если он исчез быстро, то влажность низкая, если остался на стенках, то влажность в комнате в норме. Когда вода стекает струйками, в помещении переизбыток влаги. Еловые (сосновые) шишки. В квартире с сухим воздухом пересыхающие чешуйки начнут раскрываться. В той, где воздух сырой они, наоборот, вскоре сомкнутся. Одежда, неприятная на ощупь, поверхности, долго сохнущие после уборки, постоянно запотевающие окна — тоже признаки высокого уровня влажности.

Есть еще один способ, он помогает узнать, что стало источником проблем. Небольшой кусок стекла прикладывают к стене на несколько минут. Если при его удалении на поверхности осталось влажное пятно, виноваты внешние условия. Стена, оставшаяся сухой, означает, что повышенная влажность вызвана чем-то, находящимся внутри помещения.

Как избавиться от влажности в квартире?

Если превышение уровня влажности значительное, то быстрая ее нормализация — задача №1, ведь от микроклимата зависит самочувствие всех «квартирантов», включая четвероногих питомцев. Есть методы простые и более сложные, однако с проблемой они обязательно справятся.

Устранение всех угроз извне

Причинами повышенной влажности в квартире или доме нередко становятся ошибки, допущенные при проектировании и/или строительстве. Результат недобросовестной работы — нарушение гидро- и теплоизоляции. В этом случае хозяевам придется приложить максимум усилий: удалить всю отделку, провести инспекцию поверхностей, герметизировать стыки и дефекты.

В первую очередь проверяют стены, потолки и пол. Закрывают трещины, проводят качественную герметизацию швов. Поверхности обрабатывают грунтовкой-биозащитой от плесени, покрывают акриловой водоотталкивающей краской либо штукатуркой, которая предотвращает появление грибка. Некоторые материалы стен требуют дополнительных приборов для осушения воздуха.

Корректное утепление

Как избавиться от влажности в квартире, если запланировано ее утепление? В этом случае есть два способа, оба из них гарантируют достижение цели.

Использование теплоизоляционного слоя максимальной толщины. Для полистирола (пенопласта) идеалом будет 100-150 мм. Это значение даст гарантию, что точка росы будет находиться в толще утеплителя, за пределами стен. Эта цифра — гарантия для дома в любом регионе. Использование паропроницаемого теплоизоляционного материала — минваты и ее разновидностей — и устройство вентилируемого фасада в частных домах. Такая операция тоже позволит забыть о влаге, скапливающейся в помещении.

Частое проветривание

Это самый простой способ, не предполагающий никаких затрат. Однако такая элементарная операция, проводимая регулярно (по 10 минут от 3 до 6 раз ежедневно), поможет только в том случае, если погода на улице ветреная и сухая. В противном случае поставленной цели хозяева не добьются.

Этот метод должен стать правилом после стирки, приготовления пищи, принятия водных процедур, влажной уборки помещения. Во время сушки белья проветривание также необходимо. Помощь в борьбе с влажностью может оказать простой бытовой вентилятор. Он способен немного осушить воздух, если возможности часто проветривать квартиру (по каким-то причинам) нет.

Монтаж принудительной вентиляции

Этот способ позволит избавиться от повышенной влажности раз и навсегда. Зато обратной стороной «медали» станут большие затраты и неудобства. Для нормальной (постоянной) работы вентиляции потребуется электроэнергия, придется сооружать систему каналов. Надо приготовиться к тому, что хозяевам постоянно будет мешать шумовой фон.

Разветвленная система быстро спасет ситуацию, если к ней добавить рекуператор, избавляющий помещение от излишней влаги. Но установка такой принудительной вентиляции нереальна в многоквартирных домах. Единственное, что можно сделать там — монтировать вентилятор в кухонный вентиляционный канал, купить эффективную вытяжку.

Обогревательные приборы, осушители

В осенне-зимний период главную работу по удалению влаги из воздуха выполняет централизованное отопление. Но в данном случае у жителей многоквартирных домов появляется новый противник — чрезмерная сухость воздуха. По этой причине не рекомендуют использовать дополнительные приборы, так как пересушить помещение очень легко, а для здоровья такие условия тоже будут нежелательны.

Как избавиться от влажности в квартире в то время, когда система отопления не работает? Зашкаливающий уровень влажности способны уменьшить специальные осушительные приборы. Их выпускают и для домашнего использования. Такие модели отличаются бесшумной работой, легкостью и компактными размерами. Устройство можно включать лишь периодически.

Приборы довольно эффективны: они удаляют водяные пары в течение часа, но состав воздуха не изменяют. Влагу, собранную в контейнер, после работы осушителя сливают. Дополнительные функции зависят от устройства (цены, производителя): иногда модели оснащают другими элементами — фильтрами, ароматизаторами, озонаторами.

Вспомогательные народные средства

На самом деле, потенциальных помощников довольно много, так как избавиться от влажности в квартире можно другими продуктами, которые являются адсорбентами, поглощающими влагу из воздуха. Есть и другие спасители, однако с очень большим уровнем влажности они (даже при их комплексном использовании) справиться не смогут.

Силикагель

С этим веществом в удобных пакетиках знакомы все, так как оно — почти обязательный атрибут коробок с новой обувью. Его вкладывают в сумки, кошельки и в другие подобные товары, которые нужно беречь от влаги. Конечно, такого мизерного количества не хватит на все комнаты, однако раздобыть его можно в зоомагазине. Силикагель — популярный наполнитель для кошачьих лотков, поэтому с приобретением проблем не возникнет. Насыпают его в мешочки, пропускающие воздух.

Продукты — адсорбенты

Если искать средство среди пищевых продуктов, то замечательными поглощающими свойствами обладают сахар, соль, сода, рис и кофейные зерна. Их насыпают в небольшие емкости, а затем расставляют в разных местах квартиры: на полках, в шкафах, на полу под мебелью. Тем, у кого есть четвероногие исследователи, надо следить, чтобы любопытные создания не добрались до продуктов, иначе уборка почти гарантирована.

Комнатные растения

Все комнатные цветы способны впитывать влагу, содержащуюся в воздухе, но некоторые из них делают эту работу лучше. Среди них благородный лавр, герань, кактусы, кофейное дерево, лимон, мирт, папоротники, сингониум и спатифиллум. Этот метод избавления все же неидеален, так как большое количество растений требует большого объема воды для полива. Она, испаряясь из почвы, будет снова попадать в воздух, а большого эффекта от растений не будет.

Древесный уголь

Это вещество умеет вытягивать на только влагу, поэтому уголь используют даже в качестве ингредиента масок для лица. В нашем случае его насыпают в емкости, которые расставляют в разных частях помещения, но только не рядом с проходами. Причина предосторожности — угольная пыль, совсем не безопасная для здоровья всех обитателей квартиры. Поэтому такой натуральный продукт обычно используют для осушения нежилых помещений.

Использование горячих кирпичей

Этот метод довольно оригинален, но действует почти безотказно. Материал сначала хорошо нагревают, потом осторожно переносят в комнату, укладывают на надежную, негорючую поверхность. Операцию повторяют до тех пор, пока влажность не понизится до необходимых показателей. После 10 процедур кирпич теряет свои впитывающие свойства, поэтому такой камень больше не используют. Еще один плюс этого метода — повышение температуры в квартире.

Рекомендации для квартирной эксплуатации

Так как избавиться от влажности, если уровень ее очень высок, довольно трудно, лучше «предвосхитить» эти неблагоприятные, опасные условия. Некоторые рекомендации способны помочь справиться с повышенным уровнем влажности.

После любых процедур и операций, связанных с использованием большого объема воды, обязательно проветривание помещений. Поможет даже кратковременное вентилирование — от 5 до 10 минут. Пластиковые стеклопакеты, оснащенные встроенной вентиляцией (приточными клапанами) позволят сделать микроклимат более комфортным. Установка вытяжки или вентиляторов в вентканалы предотвратит скапливание влаги в самых «мокрых» комнатах квартиры. Осушители — необходимая техника там, где повышена влажность. Кондиционер — лучший вариант для ее регулировки. Сушка белья во влажной квартире запрещена, поэтому веревки в любом случае лучше натягивать на балконе. Качественная гидроизоляция пола — первая необходимость, если квартира расположена на нижнем этаже. Регулярная очистка вентиляционных решеток и отверстий — операция, забывать про которую нельзя. При покупке комнатных растений лучше выбирать те виды, которые не требуют частого полива. Быстрое устранение всех появившихся протечек (туб, смесителей) — условие обязательное.

До того как избавиться от влажности в квартире, необходимо обнаружить главную причину этого явления. В противном случае никакие методы не помогут. Установив виновника некомфортного микроклимата, наоборот, можно относительно легко предотвратить все последствия.

Все меры, особенно в комплексе, помогут справиться с серьезной ситуацией, так как избавиться от влажности необходимо в короткие сроки. В противном случае вскоре появится нежеланные и очень опасные соседи — плесневые грибки. Их устранить будет гораздо труднее. Это уже тема отдельной статьи, а один из способов борьбы с ними показан в этом видео: