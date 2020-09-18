Хладагент, хладон или фреон: влияние на человека и на природу

Хладагент, хладон, фреон. Все эти термины хорошо известны большинству людей. Как минимум тем, кто интересуется бытовой техникой, в которой используются эти вещества. Поскольку в последнее время забота о безопасности для здоровья выходит на первый план, абсолютно все материалы, использующиеся в быту, принято почти под микроскопом рассматривать с позиции их безвредности, «дружелюбности». Одним из малоизвестных «подозреваемых» является хладагент, или фреон, относительно которого у многих тоже имеются вопросы. Главные из них — влияние фреона на человека и возможное отравление газом, умеющим превращаться в жидкость. Что это за вещество, опасно ли оно? Ответы найти только предстоит.

Что такое фреон?

Все осведомлены о том, что фреон является рабочим газом-жидкостью холодильных установок, систем кондиционирования, тепловых насосов и т. д.

Фреон — название условное

Однако это понятие объединяет в себе большую группу охлаждающих веществ, несколько различающихся составом. Это производные углеводов — галогеноалканы или галогенированные водороды (алкилгалогениды), всего их насчитывается около 40 видов. Самыми распространенными соединениями являются несколько разновидностей, которые отличаются характеристиками, названием, температурой кипения и классом:

изобутан, или метилпропан, 2-метилпропан (-12°) — R-600a;

фтортрихлорметан (около 24°) — R-11;

дифтордихлорметан (-30°) — R-12;

хлордифторметан (-41°) — R-22;

тетрафторэтан (-26°) — R-134a;

трифторбромметан (-58°) — R-13B1;

трифторметан (-82°) — R-23;

тетрафторметан (-128°) — R-14.

Такие соединения отличаются более низкой температурой кипения, именно эта особенность данной группы веществ позволяет успешно использовать их в промышленной, бытовой и климатической технике. Если рассматривать влияние фреона на человека, то сразу надо отметить, что отравление этим газом возможно, но только в определенных условиях, создать которые очень трудно, практически невозможно, особенно в быту.

Агрегатные состояния, особенности фреонов

Фреон и производные выпускают в виде газа или жидкости. В обоих агрегатных состояниях вещества не имеют запаха и цвета. Они способны распадаться в неполярных растворителях (бензин, керосин, Уайт-спирит), однако неохотно смешиваются с простой водой. Фреоны — вещества, которые относятся к химически инертным составам. Это означает, что данные соединения максимально стойки к воздействию кислот и щелочей, не окисляются на воздухе, при контакте с пламенем не образуют взрыва.

Производство холодильного оборудования и кондиционеров не единственные сферы применения незаменимых хладонов. Благодаря своим уникальным свойствам фреон широко используют в других областях — в медицине, парфюмерии, при изготовлении табачной продукции, аэрозолей, огнетушителей, газовых баллонов, в химической промышленности и сельском хозяйстве. Не так давно ученые пришли к выводу, что хладагенты, в малых количествах попадающие в воздух, не способствуют разрушению озонового слоя. Поэтому для атмосферы они безопасны.

Большой недостаток хладагента — отсутствие цвета и запаха. Поэтому утечку (например, из контура холодильника) обнаружить достаточно проблематично. Единственный вариант — постоянный мониторинг оборудования, либо емкости, в которой хранится газ/жидкость. Проверяют изменение веса резервуара, отсутствие повреждений трассы или сосуда, следят за эксплуатационными характеристиками приборов или систем.

Исключение существует. Понять, что произошла утечка можно в одном случае: если в момент разгерметизации системы или емкости человек находится в непосредственной близости к ней. При такой ситуации раздается характерный свист, шипение, которое создает фреон, находящийся под давлением.

Влияние фреона на человека

Если говорить кратко, то влияние фреона на человека — вредное. Но только с оговорками. Небольшие концентрации хладона, циркулирующего в закрытых контурах, не оказывают на людей губительного воздействия, даже если происходит утечка. Причем такие соединение не представляют опасности при любом контакте — при попадании жидкости на кожу, при вдыхании паров хладагента. Причина — слишком ничтожное количество вещества.

Однако совершенно по-другому сказывается на организме очень длительное, регулярное отравление большими объемами хладагента. В этом случае последствия для человека могут быть достаточно серьезными. Как правило, в быту такие угрожающие условия создать невозможно. Крупные утечки происходят только на производстве.

Примеры — заводы по изготовлению красок и лаков, косметическая, фармацевтическая промышленность, изготовление огнетушительных смесей, пенопластов, растворителей. На этих производствах разновидности фреона играют роль пропеллентов — веществ, которые создают давление внутри баллона с аэрозолем.

Поскольку хладон не имеет запаха, определить, что произошла утечка фреона из холодильника, не представляется возможным. Косвенным признаком мини-аварии в этом случае становится сильное нагревание агрегата. При удалении доли хладагента температура в системе неумолимо повышается. Это и провоцирует перегрев прибора. Признаком неисправности оборудования станет и состояние продуктов в холодильнике. Срок их хранения заметно сократится.

Чистый фреон-газ не представляет угрозы, он не имеет канцерогенных свойств. При попадании в организм он частично всасывается в кровь, но выводится практически в неизмененном виде. Гораздо большую опасность несет в себе другое агрегатное состояние — жидкость. Если при попадании на кожу серьезных последствий, она, как правило, не вызывает, то пероральный прием (проглатывание) уже опасен.

Потенциально опасные ситуации

Негативное влияние фреона на человека в бытовых условиях — редкость. Однако в некоторых ситуациях все же можно обнаружить симптомы отравления хладагентом, контакт с которым может грозить осложнениями. Поэтому надо познакомиться с возможными опасными (случайными, намеренными) контактами, чтобы в будущем постараться предотвратить возникновение таких условий.

Самый серьезный случай в быту — сильная утечка фреона из кондиционера или холодильника в небольшом закрытом помещении, где или нет вентиляционной системы, или она работает плохо. Чтобы появились явные симптомы отравления хладагентом, концентрация вещества в воздухе должна быть довольно высокой — более 300 г/м3. Вторая возможность ощутить влияние фреона на человека — нахождение в закрытом помещении, где есть два условия — пары хладагента и пожар. Температура выше 250-300° становится причиной распада фреона, одним из токсичных ядов становится фосген, но большую опасность представляет лишь два вида хладагента. Еще один вариант — регулярная работа человека на производстве, где контакт с веществом постоянен. Последствия — хроническое отравление, кожные патологии из-за попадания в легкие и на кожу продуктов распада соединения.

Теперь надо остановиться на контакте этого летучего вещества с огнем. Самой опасной разновидностью фреона считаются только два соединения — дифтордихлорметан (R-12) и хлордифторметан (R-22). Именно при их взаимодействии с огнем образуется крайне ядовитый фосген. Но не надо забывать, что для этого необходима очень высокая температура.

Однако сейчас эти устаревшие виды хладона в оборудовании не используются: им на смену пришли фреоны нового поколения — R-407c и R-410a. В их производстве участвует R-134a, которым в старых бытовых агрегатах заменяют R-12. Именно эти, максимально безопасные вещества — причина удорожания новейшей техники. Но достоинства современного «дуэта» перевешивают этот недостаток: данные хладагенты не горят, не взрываются даже при прямом контакте с пламенем.

Еще один теоретически возможный сценарий — намеренное либо случайное проглатывание фреона в жидком состоянии, причем доза должна составлять как минимум 10 мл. Все эти ситуации можно назвать редкими случаями, которые трудно представить в быту. Поэтому обычно хладагент не представляет серьезной угрозы.

Отравление фреоном и первая помощь

Поскольку в жизни может случиться все, лучше заранее узнать о том, как действовать в чрезвычайных ситуациях. Это же справедливо и для случайного контакта с потенциально опасным фреоном.

Симптомы отравления хладоном

Такая патология может быть хронической или острой. Первая форма, как при любой болезни, всегда нечеткая, смазанная. Вторая, наоборот, четко выраженная.

Признаки хронического отравления

В этом случае негативное влияние фреона на человека можно определить по нескольким симптомам. К ним относится:

частый, кажущийся беспричинным, кашель;

аллергия, дерматиты, химические ожоги;

участившиеся легочные заболевания;

раздраженная слизистая глаз.

Нередко появляется головная боль. Еще один, довольно необычный симптом — сладкий привкус во рту.

Проявления острого отравления

В этом случае ошибиться трудно, так как признаки сильно выражены. Отравление можно заподозрить, если:

человек чувствует непонятное нервное, мышечное возбуждение (дрожание глазного яблока), которое быстро сменяется апатией, разбитостью;

появляется приступообразный кашель, серьезные проблемы с дыханием (его внезапная затрудненность);

замечено нарушение походки, координации движения, появление чувства опьянения, галлюцинации;

больной жалуется на головокружение, головную боль, тошноту или рвоту;

учащается сердцебиение, резко снижается артериальное давление.

К симптомам острого отравления фреоном относится бледность, синюшность кожных покровов, слизистых оболочек. Возможна кратковременная потеря сознания, После его возвращения иногда наблюдается частичная амнезия: из памяти теряются несколько последних часов перед отравлением. Чаще эти симптомы наблюдаются у пожилых, и у тех людей, которые имеют хронические заболевания.

Тяжелые и крайне тяжелые формы патологического состояния очень опасны. При отсутствии скорейшей первой помощи и последующей безотлагательной терапии через 5-10 часов последствием отравления становится отек легких. В таком случае повышается вероятность самого неблагоприятного исхода.

Первая помощь пострадавшему

Если фреон контактировал с кожей, то появляются признаки, схожие с обморожением. В этом случае пострадавший участок промывают струей прохладной воды. Когда появляются признаки химического ожога, накладывают асептическую повязку. При любых симптомах острого отравления первым делом вызывают бригаду скорой помощи. Дальнейшие процедуры зависят от вида контакта больного с веществом.

При пероральном приеме

При любом подобном отравлении первым этапом остается промывание желудка. Причем чем быстрее оно будет сделано, тем скорее больной почувствует себя лучше. Так как фреон не растворяется в воде, ее заменяют слабым (слегка розоватым) раствором марганцовки. После того как пострадавший выпьет 1,5-2 л жидкости, искусственно (пальцы на корень языка) вызывают рвоту. Но это не все: нужно иметь дома на всякий случай несколько препаратов.

Прием сорбентов. Первый препарат, который, без сомнения, есть в аптечке большинства семей, — активированный уголь. Другие возможные средства — Атоксил, Фосфалюгель, Энтеросгель, Смекта, Полисорб или Полефепан. Дозировка указывается в инструкции к препарату, она такая же, как и при любом пищевом отравлении. Через 10 минут после приема лекарства больной должен снова выпить большой объем (1 л) раствора перманганата калия, а потом опять вызвать рвоту. В этом случае очистка желудка будет максимальной. Слабительное. Такие препараты принимают только в том случае, если скорая помощь не в состоянии приехать на место происшествия менее чем за час. Обычно рекомендуют использовать простой препарат. Оптимальным является солевое слабительное — сульфат магния.

Сорбенты выполнят основную часть работы. Слабительный препарат обеспечит максимально быструю эвакуацию из организма остатков фреона.

При вдыхании паров

После такого контакта с фреоном главная задача — быстрое прекращение контакта пострадавшего с опасным соединением. В этом случае его надо незамедлительно вывести из помещения на свежий воздух.

Как правило, для облегчения дыхания больному расстегивают стесняющую одежду, следят, чтобы он не задохнулся во время приступа рвоты. Иногда может потребоваться ручная реанимация: непрямой массаж сердца и искусственное дыхание продолжают до приезда бригады скорой помощи.

Процедуры, проводимые в стационаре

При тяжелой или крайне тяжелой форме отравления потерпевшего незамедлительно доставляют в стационар. Там проводят процедуры, которые помогают стабилизировать состояние больного, предотвращают развитие осложнений после интоксикации. К ним относится:

интубация с помощью ИВЛ и оксигенация (насыщение организма кислородом);

стимуляция дыхательных путей: внутривенное введение кофеина, кордиамина;

гемодиализ, гемосорбция, переливание крови, форсированный диурез;

применение препаратов (антибиотиков, кортикостероидов и т. д.).

Обязательно подбирается терапия, которая направлена на скорейшее восстановление функций главного фильтра — печени.

Последствия контакта с хладагентом

Сразу надо сказать, что сильные отравления фреоном редкость, однако если сталкиваются с тяжелой формой интоксикации, то осложнения довольно серьезны.

Дыхательная недостаточность. Основная причина этого состояния — отек легких. Местные поражение кожных покровов. Прямой контакт с жидким фреоном может закончиться образованием химического ожога. Худший вариант — некроз тканей. Печеночная и почечная недостаточность. Эти органы первыми принимают на себя удар, последствием для них становится либо частичная, либо полная утрата функций. Сердечная недостаточность. Данное осложнение может возникнуть, если в кровь поступили токсичные продукты распада фреона под воздействием высоких температур (при пожаре).

Крайне тяжелое отравление и отсутствие первой помощи пострадавшему — те условия, которые могут привести к летальному исходу. Главная предпосылка — отек легких, при этом состоянии полностью блокируется работа парных органов.

Фреон в домашних условиях

Негативное влияние фреона на человека — тема, которая актуальна для людей, работающих на опасном производстве. В быту создать высокую концентрацию соединения попросту невозможно. Однако обращение с потенциально опасным веществом все же требует аккуратности. Поэтому о возможной утечке, о ремонте и замене фреона лучше узнать хотя бы минимум информации.

Как можно заметить утечку?

Об этом уже говорилось выше. Первый признак — внезапно ухудшившаяся работа агрегата или системы. Если рассматривать только хранилище продуктов, то они начнут размораживаться, а вода будет скапливаться в нижней части холодильника.

В любой конструкции всегда существуют самые уязвимые места. Риск возникновения утечки увеличивается на стыках элементов, на тех участках, где соединяются трубы морозильной и холодильной камеры.

Что делать при обнаружении утечки?

Устранить ее самостоятельно попросту нереально. У мастера-хозяина вряд ли найдется специальное оборудование — вакуумный насос, дозатор и т. д. В этом случае рекомендуют обратиться к специалисту, который подтвердит «диагноз», а затем надежно запаяет появившееся отверстие.

После устранения утечки последует откачка хладагента, замена поврежденной трубки и новая заливка фреона. Последней операцией для мастера станет повторное включение агрегата, и наблюдение за его работой определенное количество времени.

Как заливают фреон?

Самое главное правило при обращении с фреоном — никакой самодеятельности: самостоятельная заправка «настоятельно» не рекомендуется. Особенно это касается приборов, работающих на изобутане, веществе легковоспламеняющемся, взрывоопасном при контакте с воздухом. В любом случае, хозяевам надо узнать правила работы с небезопасным веществом:

перед заменой хладагента холодильник отключают от электросети;

заземление — условие не желательное, а обязательное;

при пайке соблюдают меры пожарной безопасности.

Полностью исключено включение нагревательных приборов и курение в непосредственной близости к агрегату.

Рассматривая влияние фреона на человека, не надо забывать о том, что при эксплуатации, ремонте или обслуживании любой бытовой техники нельзя не руководствоваться правилами безопасности. Если говорить о хладагенте, то он в бытовых условиях не представляет угрозы для здоровья. Однако если есть возможность такого контакта избежать, то ей надо воспользоваться.

О том, каково влияние фреона на человека, можно узнать, если посмотреть следующее видео: