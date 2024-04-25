Желтеют листья у огурцов в теплице: что делать, чем обработать кусты

Теплицы — настоящее спасение для тех регионов, где погода каждый год «радует» дачников разнообразными сюрпризами. Теплолюбивые культуры в них развиваются хорошо, дружно отдают урожай и вдохновляют хозяев. Однако главное достоинство и одновременно проблема защищенного грунта — идеальный микроклимат. Он складывается из сравнительно высокой температуры и высокой влажности, оптимальной для роста и благоденствия большинства капризных культур. Однако такие условия подходят не только растениям. Этот «тропический климат» просто подарок для их многочисленных врагов. Поэтому в теплых помещениях хорошо себя чувствуют насекомые-вредители, вирусы, грибки и бактерии. Очень многие овощеводы жалуются, что желтеют листья у огурцов в теплице. Причин у такого несчастья сразу несколько. Поэтому только их установление даст возможность подобрать эффективное средство и устранить угрозу. В идеале — навсегда.

Чем опасно пожелтение листьев?

Здоровые растения имеют листву насыщенного зеленого цвета. Однако пожелтение не всегда является поводом бить тревогу. Такие изменения могут свидетельствовать о естественном старении зелени. Но оно же может быть преждевременным.

Ухудшение самочувствия огурцов способно спровоцировать появление заболеваний. Однако на вопрос о том, почему желтеют листья у огурцов в теплице, есть еще один ответ. Изменение цвета пластин может быть связано с некорректным уходом за теплолюбивыми культурами. И огурцы здесь не исключение.

Любая анормалия для тепличных растений опасна. Пожелтение листвы может свидетельствовать о болезни, о присутствии в теплице вредителей. В любом случае ослабленное растение может даже приносить плоды, но они будут непригодными в пищу, невкусными, деформированными. Если проблемы попросту игнорировать, то огуречные кусты могут погибнуть. Поэтому перво-наперво необходимо точно установить, что именно виновато в таком состоянии огурцов.

Почему желтеют листья огурцов в теплице: причины изменения цвета

Нужно отметить, что «провокаторов» нездоровья растений существует довольно много. Поэтому крайне важно узнать обо всех потенциальных «вредителях».

Некорректное освещение теплицы

Теплолюбивые и не слишком капризные огурцы любят свет, но только не прямые солнечные лучи. Негативно на них влияет и их дефицит, который вызывает пожелтение нижних листовых пластин. Его причиной нередко становится чересчур загущенная посадка. В таких неблагоприятных условиях проблемы возникают и с проветриванием. Кроме того, недостаточная вентиляция в теплице приводит к поражению огуречных кустов грибковыми инфекциями.

Чрезмерное освещение также опасно для растений. Те кусты, что постоянно находятся под лучами солнца, получают ожоги и желтеют. Через некоторое время эти участки засыхают, а потом отмирают и пораженные листовые пластины.

Недостаточное или избыточное количество влаги

Именно растения из семейства тыквенных просто обожают высокую влажность. По этой причине для них советуют сооружать отдельные теплицы. Пониженная влажность становится виновницей пожелтения листовых пластин, причем такое поражение начинается с их краев.

Слишком высокая влажность (от 80% и выше) для огурцов тоже губительна. В сочетании с такой же температурой (от 33°) она может привести к пожелтению и порче плодов. Поэтому если погода дождливая, то огуречные кусты в теплице не поливают. Если в ней постоянно скапливается конденсат, то помещение чаще проветривают.

Избыток влаги в почве станет причиной нехватки воздуха, поскольку будет ограничен его доступ к корневой системе растений. Кроме того, сырость губительна не только для вредных, но и для полезных микроорганизмов, живущих в земле.

Неправильный полив

Большинство растений в теплицах рекомендуют поливать под корень. Причина в том, что капли, оставшиеся на кустах, при хорошей освещенности превращаются в мини-линзы. Поэтому ожоги растений неминуемы. Последствием «жестокости» солнечных лучей является пожелтение листьев кустов.

Чтобы избежать ожогов, абсолютно все тепличные культуры поливают или рано утром, или вечером, уже после захода «злобного» солнца. Но и в этом случае полив производят исключительно под корень.

Резкие перепады температур

Такие условия губительны для рассады и молодых растений. Особенно страшны для них заморозки. После воздействий высокой температуры кусты «подхватывают» заболевание или иногда погибают. Один из симптомов этого ЧП — пожелтение огуречной листвы.

Повреждение корневой системы

Травмы растениям можно нанести при прополке, рыхлении и при их пересадке. Признаком нарушения целостности корней также является пожелтение, засыхание листвы. Поэтому любые подобные работы требуют от теплицеводов большой осторожности. Рассаду пересаживают с комьями земли.

Дефицит питательных веществ

Их недостаток тоже приводит к неприятным последствиям. Чаще всего у растений семейства тыквенных наблюдается дефицит азота. Его распознают по листьям, изменившим цвет, внезапно побледневшим.

При недостатке калия и молибдена на них появляется желтая кайма (хлороз). Постепенно желтизна «захватывает» всю поверхность пластин. Нехватка калия тоже дает о себе знать аналогичным образом: края молодых листьев желтеют.

При серьезном дефиците магния или железа зелеными остаются только прожилки, при небольшой нехватке этих химических элементов на листовых пластинах появляются желтые пятна. Недостаток марганца можно заподозрить, если на зеленых листьях появились желтые точки.

Последствие деятельности вредителей

Пожелтение листьев огурцов в теплице и «на воле» могут спровоцировать летающие, «гуляющие» и ползающие враги. О повреждении листьев насекомыми-вредителями могут свидетельствовать пятна. Сначала эти участки светлеют, а потом засыхают.

Паутинный клещ считается самым большим «насекомым-любителем» растений семейства тыквенных. Первый признак его присутствия в теплице — желтеющие (бледнеющие) листья. Второй симптом — практически невидимая паутина, опутывающая листья растения. При серьезных поражениях клещом она может соединять соседние кусты, превращаться в удобную дорогу для вредителей.

Пожелтение листвы вызывает и другой страшный огуречный враг — бахчевая тля. Это мелкое сосущее насекомое наносит большой вред растениям. Чаще тля питается в открытом грунте, но не брезгует и тепличными культурами. Ее «подрывную деятельность» в теплом помещении выдает скручивание и пожелтение листьев.

Заболевания

Этот список довольно велик, так как теплица становится идеальным домом для бактерий, вирусов и грибков. Но пожелтение листьев огуречных кустов способен вызвать только:

бактериоз (или угловатая бактериальная пятнистость);

пероноспороз (или ложная мучнистая роса);

фузариоз (фузариозное увядание).

Чтобы минимизировать риск заражения и гибели тепличных питомцев, рекомендуют приобретать сорта и гибриды, максимально стойкие к болезням, насекомым и воздействию других факторов, вызывающих пожелтение листьев у огурцов. Однако в большинстве случаев сохранить растения и будущий урожай вполне реально.

Желтеют листья у огурцов в теплице: что делать, как бороться?

Методов «лечения» этого изменения окраски растений есть несколько. В данном случае действовать начинают только после точного установления причины пожелтения огуречных листьев.

Борьба с преждевременным старением листвы огурцов

Чтобы вернуть нормальный цвет зеленой массе, приобретают азотные удобрения. Например, огуречные кусты опрыскивают раствором, изготовленным из мочевины (15 г), разведенной в ведре воды (10 л). Цель операции — улучшение обмена веществ у растений.

Если причина нехватка или переизбыток влаги

В первом случае огурцам необходим регулярный полив. Оптимальное количество на 1 м2 посадок — 6-10 л воды. Она должна быть как минимум комнатной температуры. В жару полив проводят ежедневно, в более благоприятные дни — через день-два.

Защитой от испарения воды с грядок станет внесение древесной золы, использование мульчи — сена, соломы, хвои и т. д. Оптимальный вариант для большинства тепличных культур — организация «безупречного» капельного полива.

Как защитить огурцы от низкой температуры?

Первое возможное решение — создание в теплице высоких, теплых грядок. Такие приподнятые наделы земли лучше защищены от холода. Для того чтобы не допустить переохлаждения молодых растений, нужно очень внимательно выбирать время для посадки. Если в ближайшем будущем обещают заморозки, то грядки в теплице на время необходимо закрыть геотекстилем.

Если оказалась повреждена корневая система

Минимизировать урон можно с помощью универсального удобрения — аммиачного раствора. Для его изготовления 50 мл нашатыря разводят в 4-5 л теплой воды. Сначала поврежденные кусты поливают этой жидкостью, а через день их окучивают.

Как бороться с заболеваниями и врагами огурцов?

Любая патология — повод для незамедлительного лечения. Как всем известно, методов борьбы с болезнями растений есть несколько. Некоторые овощеводы сначала используют народные рецепты. Этот метод хорош тем, что большинство средств уже имеется в «прикосновенных запасах».

Если они оказываются не слишком эффективными, то прибегают к специальным препаратам. Однако именно для растений первый вариант в некоторых случаях предпочтителен. Причина известна: такие продукты практически полностью безопасны для растений и почвы, для людей и домашних животных. Не нанесут вреда они и самим теплицам.

Бактериоз

Для опрыскивания пораженных огуречных кустов используют луковую шелуху или комбинированное народное средство:

В ведре воды (10 л) растворяют по чайной ложке бриллиантовой зелени и борного спирта. Этим раствором растения опрыскивают. Следующую обработку проводят спустя 1,5-3 недели. Настой луковой шелухи еще один отличный «доктор». Чтобы сделать лекарство, в литровую банку максимально плотно укладывают шелуху. Потом ее заливают горячей, но не кипящей водой (до 80°). Через 2-3 дня жидкость процеживают и разводят теплой водой (1:5). Это средство безопасно, его можно использовать каждый день.

Из препаратов для лечения огурцов от бактериоза используют бордосскую жидкость, Абига-пик, Гамаир, Купролюкс, Фитодоктор либо Фитолавин.

Пероноспороз

Самое простое, но эффективное средство — розовый раствор марганцовки. Им опрыскивают кусты, почву и стенки теплицы. При массовом поражении тыквенных ложной мучнистой росой применяют раствор серы. На 10 л воды берут 50-80 г средства.

Как и в случае с бактериозом, для борьбы с пероноспорозом используют бордосскую жидкость. Из других препаратов с ложной мучнистой пятнистостью борется Алирин, Гамаир, Глиокладин, Фитоспорин-М, Оксихом и Хом (хлорокись меди).

Фузариоз

Это заболевание можно сравнительно легко победить, если оно диагностировано на ранней стадии. Нередко сначала пробуют давно известные способы:

Одним из самых действенных народных «помощников» считают молочную сыворотку (4 л), которую развели в ведре воды. Получившимся раствором опрыскивают растения. Больные культуры обрабатывают раствором луковой шелухи. Для его приготовления 4 стакана «одежек» острого овоща настаивают в ведре воды. Для опрыскивания огурцов используют раствор, изготовленный из воды (10 л), стружки хозяйственного мыла (10 г) и золы (стакан).

Можно доверить работу препаратам–профи. Для борьбы с фузариозным увяданием применяют Бактофит, Глиокладин, Квадрис (только на ранней стадии болезни), Планриз, Превикур, Топсин-М, Фундазол.

Как уничтожить паутинного клеща?

Этот вредитель очень мал, но даже небольшая армия этих растительных вампиров может уничтожить кусты. Причина в серьезном ослаблении их иммунитета. Такие растения уже не в состоянии противостоять болезням, поэтому огурцы могут погибнуть.

Из народных средств особенно хвалят нескольких «избавителей» — «на основе» луковой шелухи, корней одуванчика, крапивы и чеснока:

Для приготовления первого настоя 100 г шелухи заливают 5 л теплой воды. Настаивают средство примерно неделю. Его используют для опрыскивания огуречных кустов. Одуванчиковый «биопрепарат» не требует длительного настаивания. Корни лекарственного растения (20-30 г) также заливают литром теплой воды, а спустя 2-3 часа жидкость процеживают и пускают в дело. Свежие листья крапивы (1 кг) помещают в ведро и заливают 10 л воды. Через сутки настой процеживают. Для опрыскивания средство разводят водой (1:20). Однако его же используют и в качестве биостимулятора для растений. В этом случае соотношение другое: на одну часть крапивного настоя берут 5 или 6 частей воды. Для приготовления чесночного лекарства чистят около 500 г чеснока. Его измельчают, помещают в трехлитровую банку. Потом в емкость наливают воду, после чего ее убирают в темное место как минимум на 5 дней. Затем настой фильтруют. Для приготовления раствора для опрыскивания огурцов отмеряют 60-80 мл чесночного настоя, 50 г жидкого мыла и 10 л воды. Это же средство поможет расправиться с другим мелким врагом — с тлей.

Избавить теплицы и огурцы от этого, почти невидимого, врага поможет опрыскивание Акарином либо Фитовермом. Другие потенциальные «освободители» — Актара, Биоверт, Биокилл и Битоксибациллин.

Как справиться с тлей?

Чтобы избавить теплицу от бахчевой тли, сначала нужно победить «средства передвижения» насекомых — муравьев. В противном случае все попытки будут тщетными. Но бывает и так, что тля сама прилетает на угощение. Таких залетных гостей нередко уничтожают с помощью табачных шашек или табачной пыли.

Но против этой тли существует еще несколько действенных средств, в которые обязательно добавляют хозяйственное мыло. На помощь приходят известные «ассистенты» дачников:

Зеленая ботва картофеля. Сырье измельчают, 1,2 кг ботвы заливают чуть теплой водой (10 л). Спустя несколько часов настой процеживают. Потом в нем растворяют около 40 г мыла. После приготовления раствора сразу же приступают к опрыскиванию кустов. Зелень томата. Эту ботву также измельчают, 4 кг заливают 10 л воды, после чего кипятят около получаса. Отвар фильтруют, разводят водой (1:2), потом добавляют такое же количество измельченного мыла (40 г на 10 л). Красный жгучий перец. Примерно 50-60 г стручков измельчают, укладывают в банку. Затем заливают литром кипятка, закрывают и оставляют на 2-3 часа. Готовый настой фильтруют, разводят его в 10 л воды.

Применяют и табак (махорку). Его используют не только для окуривания и опудривания кустов. Не менее эффективен настой листьев растения. Около 300 г сырья заливают 10 л теплой воды. Потом убирают емкость в теплое, темное место как минимум на 2 дня. Готовый настой цедят. Перед обработкой кустов в него добавляют дегтярное мыло (70-80 г).

Есть безвредные биопрепараты, способные справиться с тлей: это Битоксибациллин и Фитоверм. Для борьбы с мелкими насекомыми используют и сильные средства: среди лучших Актара, Каратэ Зеон, Конфидор и Фьюри.

Надо иметь в виду, что последних «освободителей» для восстановления огурцов рекомендуют применять только в одном случае: если другие средства оказались бессильны.

Подкормка огурцов

Поскольку пожелтение в большинстве случаев свидетельствует о недостаточном их питании, исправить ситуацию поможет вовремя проведенная подкормка. В этом случае тоже нередко предпочитают использовать народные методы:

Неоценима помощь кисломолочной продукции. В воде (10 л) размешивают 2 л кефира или такое же количество простокваши. Этим средством обрабатывают огуречную листву. При пожелтении листьев и плодов тепличных огурцов применяют мочевину и йод. На 10 л воды отмеряют столовую ложку карбамида и 20 капель антисептика (5%). Альтернативой мочевине способен стать нашатырный спирт. Для подкормки огурцов в «полноценном» ведре воды растворяют всего одну чайную ложку аммиака. Поможет пудра из золы и табачной пыли, соотношение — 1:1. Этим порошком посыпают кусты. Говорят, что такая защита очень эффективна против болезней и вредителей. Та смесь, которая осыплется, удобрит тепличный грунт.

Некоторые хозяева теплиц используют довольно простую и недорогую подкормку. Если листья огурцов пожелтели, то они готовят раствор для опрыскивания из трех компонентов. Он состоит из:

теплой воды (10 л);

спитого листового чая (до 3 ст. л.);

и всего одной таблетки янтарной кислоты.

Последний ингредиент сначала тщательно измельчают в ступке. Готовый раствор процеживают. Спитой чай можно назвать универсальным средством. Его используют и для улучшения почвы в теплицах. Заварка сделает ее более рыхлой, а значит, корни растений не будут страдать от недостатка кислорода.

Комплексное удобрение или покупают, или готовят самостоятельно. В последнем случае в равных пропорциях смешивают аммиачную селитру, сернистый калий и суперфосфат. Каждого удобрения берут по 10 г. Растворяют компоненты в ведре воды (10 л).

Профилактика

Угрозу лучше предупредить, поэтому многие владельцы теплиц время от времени применяют:

опудривание огуречных кустов золой либо табачной пылью;

полив настоем из ботвы (картофель, томаты), горчичного порошка, луковой шелухи, табака или чеснока.

Если желтеют листья у огурцов в теплице, то успеха можно ожидать лишь в том случае, если начать действовать незамедлительно. Сначала необходимо установить, что именно вызвало такие изменения. Потом можно выбрать лучший способ восстановления растений, или использовать несколько средств.

О том, как можно победить пожелтение листвы огурцов в теплице, расскажет следующее популярное видео: