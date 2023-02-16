Выращивание томатов в теплице: сорта, особенности и рекомендации

Несмотря на изобилие разнообразных овощей, фруктов и ягод в магазинах, огородничество для большинства владельцев дачных участков по-прежнему остается самым любимым занятием. Тем, кто живет в регионах с теплым климатом, повезло: они могут выращивать теплолюбивые культуры в открытом грунте. Остальные огородники вынуждены использовать укрытия. Поскольку такие помещения имеют небольшую площадь, их владельцам приходится выбирать фаворитов. Одними из них становятся вкусные и полезные помидоры. Выращивание томатов в теплице — процесс, который требует знания всех нюансов. Опыт также приветствуется, но и начинающие томатоводы смогут порадовать себя и близких богатым урожаем красных и/или желтых плодов.

Преимущества закрытого грунта для помидоров

Даже в тех регионах, где мягкий климат позволяет высаживать растения под открытым небом, теплицы большинством хозяев дачных участков все же используются. Причина их востребованности в том, что плюсов у данного способа выращивания томатов и других культур несколько, и все они существенны:

теплые помещения дают шанс получить обильный урожай, причем не один;

выращивание растений в закрытом грунте позволяет эффективно бороться с «бичом огородов» — с фитофторой;

в теплице проще использовать врагов насекомых-вредителей: в ограниченном пространстве энтомофаги гораздо быстрее справятся с уничтожением незваных прожорливых гостей.

Поликарбонатная конструкция может быть и отапливаемой, всесезонной. Такая теплица позволяет круглый год выращивать различные растения. Кроме того, у огородников-экспериментаторов появляется возможность вырастить в ней экзотические овощи и фрукты, которые предпочитают высокую влажность и «теплейшее тепло».

Каким должно быть «жилище» для томатов?

Каждая овощная культура имеет свои требования к тому месту, где ей придется расти. И чаще всего главные из них предъявляются именно теплому «дому». В последнее время почти повсеместно на участках стали появляться теплицы из поликарбоната (ПК), приобретенные либо собранные самостоятельно.

Этот укрывной материал быстро завоевал популярность по многим причинам. ПК практичен, довольно прочен, он прост в обработке и монтаже, имеет довольно хорошую светопропускную способность. К тому же сотовая разновидность поликарбоната обладает теплоизоляционными свойствами, которые крайне важны для благополучия капризных «обитателей» теплиц и парников.

Как правило, такие конструкции оборудуются форточками (фрамугами), что облегчает проветривание приюта для растений. Оно может быть ручным или автоматическим. Вторая, почти обязательная тепличная система — капельный полив, при котором жидкость поступает непосредственно к корням.

Данный метод дает шанс значительной экономии времени, сил и воды. Еще одно его преимущество именно для томатов — исключение гибели урожая из-за ожогов или фитофтороза, поскольку в этом случае жидкость не будет попадать на листья. Полива под корень эти растения также не терпят: избыток влаги может привести к гибели корневой системы кустов.

Что касается толщины поликарбонатных листов, то максимальные показатели нужно выбирать для регионов с прохладным климатом и со снежными зимами. Чтобы иметь возможность рано высаживать рассаду и получить отличный урожай, для теплиц там необходим ПК толщиной 8, 10 мм. Для более теплых местностей и небольших конструкций можно купить более тонкий укрывной материал (6 мм).

Чтобы предохранить растения и стенки теплицы от воздействия ультрафиолета, покупают поликарбонат, имеющий защитный слой. Он располагается с той же стороны, где находится упаковочная (цветная) пленка.

Выращивание помидоров в теплице: оптимальные условия для них

Чтобы не разочароваться в «теплицеводстве», любому растению в таком укрытии нужно создать рай под поликарбонатом. Если рассматривать томаты, то их нельзя назвать суперкапризными питомцами, однако и этим южанам нужно создать условия, максимально близкие к идеальным.

Влажность и температура

В отличие от своих «коллег» огурцов, помидоры не приемлют слишком влажный воздух. Для них идеалом являются 60-70%. Оптимальные показатели почвы находятся в пределах 70-75%.

Более высокая влажность (воздуха и грунта) станет причиной слипания пыльцы, появления болезней (фузариозной гнили, фитофтороза и т. д.), поэтому и полив им нужен весьма умеренный. При более низких показателях пыльца на рыльце пестика не сможет прорасти.

Для выращивания томатов в теплице необходимо поддерживать определенную температуру:

для ночного времени суток — 18-20°;

а для дневного оптимальны 20-24°.

Разница между дневной и ночной температурой должна составлять 5°. Чтобы не столкнуться с проблемами, владельцам теплицы для помидоров нужно избегать очень резких перепадов температур, а также чересчур высоких и низких значений.

Например, если в теплице будет ниже 10°, то остановится рост кустов. Когда показатель падает ниже 15°, томаты перестают цвести. Температура выше 30° приведет к тому, что пыльца станет стерильной, а цветки начнут осыпаться. Если она дойдет до 34°, то на плодах появятся ожоги. Кроме того, при избытке тепла «охотно» растет зеленая масса (побеги), а из-за недостатка питания страдает корневая система растений, а также их плоды. Помидоры не растут, оставаясь маленькими, плотными и безвкусными.

Однако многое зависит и от того, какие сорта овощеводы берут для выращивания помидоров в теплицах. Например, северные (и гибриды) способны противостоять более низким температурам, чем южные.

Чтобы иметь возможность определять уровень влажности и температуры, овощеводы покупают термогигрометры (метеостанции). Поскольку не всегда их показатели отображаются верно, а измерять их нужно в разных частях помещения, обычно покупают два-три мини-прибора. Одно устройство фиксируют у самого грунта, второй термогигрометр — под самым сводом, а третий — где-то посередине.

Чтобы повысить уровень влажности в теплице, в нее приносят большие (широкие) емкости с водой. Для его уменьшения помещение проветривают.

Освещение

Томаты относят к светолюбивым растениям. Они чувствительны и довольно требовательны. Оптимальный вариант — продолжительность освещения от 12 до 16 часов, минимум — 8-10 часов. Достаточным для развития помидоров считают световой день, длящийся 10-12 часов. Кроме того, для этих растений нежелательны резкие переходы от света к тьме, и наоборот.

При недостатке освещения кусты вытягиваются, образуются тонкие, длинные стебли, появляются мелкие и светлые листья. Низкая интенсивность света приводит к невозможности формирования большого количества бутонов и плодов. Хорошая освещенность способствует накопления в растениях витамина C. Чем больше солнца, тем лучше вкус помидоров.

Подходящая почва для томатов

Для выращивания любых помидоров в теплицах необходимо подготовить «правильный» грунт. Он обязан быть обеззараженным, плодородным и «теплым». Чтобы гарантировать его безопасность, используют фунгициды. Для обогащения почвы в теплицах высаживают сидераты. После сбора урожая можно для повышения плодородия использовать и навоз. Однако весной хозяевам придется начинать борьбу с другой напастью — с сорняками.

К самым важным характеристикам почвы для выращивания томатов в парниках и теплицах относится водопроницаемость и рыхлость. Состав грунта будет зависеть от того, что есть в наличии:

При торфяной почве на участке смесь готовят из компоста (20%), песка (20%) и торфа (60%). Тяжелый суглинок — веская причина для того, чтобы увеличить долю песка. При легком суглинке в состав добавляют 50% перегноя и компоста.

Песчаный грунт требует приобретения глинисто-песчаной земли.

Расположение кустов и расстояние между ними

Уход за томатами в теплице не будет проблемой в том случае, если между растениями оставлено достаточно свободного места. Расстояние должно быть таким, чтобы обеспечить каждому кусту полноценное питание, достаточное количество воды, поступление воздуха и хорошее освещение.

Дистанция между питомцами в большей степени зависит от их сорта. Такую информацию можно легко найти на упаковке семян. Подобные рекомендации дает каждый их производитель.

Невысокие томаты

Для штамбовых (низкорослых) и детерминантных (ограниченных в росте) растений чаще используют шахматную схему посадки. Расстояние между такими томатами — 25 см, между рядами кустов — от 45 до 50 см.

Высокорослые помидоры

При посадке индетерминантных сортов (безостановочного роста) дистанцию увеличивают до 50-60 см. Так как нередко такие высокие кусты формируют в 2-3 стебля, в этом случае расстояние между посадками увеличивают до 65-70 см.

Схемы посадки томатов

Как правило, теплица — конструкция небольшая, поэтому место в ней стараются использовать рационально. Есть несколько схем посадки кустов:

Традиционная. В этом случае на каждой грядке располагают только один ряд растений. Количество рядов и «полос» для посадки томатов зависит от размеров теплицы. Ленточная схема. Она может быть параллельной или шахматной. Выбор зависит от сортов помидоров. Первый вариант оптимален для низкорослых растений, второй — для высокорослых кустов.

Последнее решение — комбинированная схема, она сочетает оба вида. Такой смешанный тип посадки можно применять в том случае, если в одной теплице будут выращивать разные культуры. Например, на грядках у стенок размещают низкие скороспелые сорта, а в центре высаживают высокие поздние томаты.

Подвязывание кустов

Эта операция требует соблюдения нескольких рекомендаций:

Опоры должны быть выше взрослых кустов на 30 см, как минимум. Замена их может привести к травмам растений. Для их подвязывания можно использовать полоски ткани (ширина — 2-3 см), специальные клипсы. Подвязки нельзя затягивать, так как растениям необходимо место для роста.

Для фиксации растений применяют деревянные колья или металлические стержни. Еще один кандидат — шпагат, привязанный:

к каркасу теплицы;

к тросу, проволоке или к перекладине.

Последние горизонтальные элементы крепят (натягивают) между надежными деревянными или металлическими опорами. Их высота — 2,5 м.

Выбор сортов томатов для теплиц

Эти укрытия позволяют создать помещение с особым микроклиматом, однако далеко не все кандидаты подходят для выращивания культур в закрытом грунте, где главной опасностью являются различные враги и заболевания.

«Помидорные критерии»

При выборе фаворитов для теплицы принимают во внимание несколько моментов:

Способность тепличных растений противостоять болезням и урожайность. В этом случае фаворитами являются гибридные сорта. Для них характерен высокий иммунитет и такая же урожайность. Самые суперурожайные гибриды способны дать до 20 кг всего с одного квадратного метра. Особенность сорта. Низкорослые и детерминантные разновидности томатов отличаются быстрым развитием, ранним плодоношением и небольшим размером помидоров. Индетерминантным сортам для роста требуется больше времени, но они дольше плодоносят и приносят крупные томаты. Размеры плодов. Средние и мелкие помидорки используют для различных заготовок, их же едят в свежем виде. К тому же они долго хранятся. Крупные плоды вкуснее, поэтому для консервации их, как правило, не используют. Их едят свежими, или делают сок. Минус крупноплодных помидоров в том, что они не годятся для длительного хранения.

Сроки созревания — еще один важный критерий. Скороспелые помидоры выбирают те, кто желает не только получить ранние овощи, но и собрать урожай дважды. Среднеспелые и позднеспелые сорта хороши тем, что они приносят большее количество плодов.

Нельзя забывать и о районированности сортов. Однако здесь разобраться довольно просто. Понятно, что томаты, предназначенные только для выращивания в южных регионах, не подойдут даже для теплиц на «сложном» севере.

Лучшие сорта томатов

К «помидорной элите» по праву относится низкорослые и детерминантные сорта:

Абаканский розовый;

Альфа;

Валентина;

Взрыв F1;

Золотые купола;

Торбей F1.

Среди индетерминантных растений заслужили хороших оценок томаты:

Воловье сердце;

Кенигсберг;

Розовый царь;

Толстой F1;

Чио-Чио-Сан;

Чудо земли.

Самыми высокоурожайными для теплиц признаны сорта:

Евпатор F1;

Орлиное сердце;

Спрут F1;

Черномор;

Шапка Мономаха;

Хурма.

Высокая урожайность и превосходные вкусовые качества стали причиной популярности сортов Амана оранж, Арбуз, Бабушкин секрет, Баклажан, Батяня, Бычье сердце, Бочка меда, Гигант Подмосковья, Гусиное яйцо и Де Барао (Гигант, Царский).

Другие «количественно-качественные» тепличные жители — Дикая роза, Загадка природы, Казанова, Каспар F1, Король королей, Краснобай, Ниагара, Орлиный клюв, Розовый гигант, Самоцвет F1, Сто пудов, Ураган F1 и Цыган.

Выращивание томатов в парнике или в теплице

Перед посадкой помидорных кустиков в теплицу обязательно подготавливают грунт, однако главную работу проводят еще осенью. После сбора урожая почву удаляют, на дно насыпают опилки и/или солому, либо застилают его лапником, маленькими ветками. Общая толщина этого слоя — 5 см. Продолжают благоустройство грядок для томатов так:

Потом на эту органику выкладывают слой (10 см) навоза. Затем возвращают назад удаленный грунт. На каждый его кубометр заранее вносят нитрат аммония (аммиачную селитру, 800 г), золу (3 кг) и суперфосфат (3 кг).

Весной эти грядки рыхлят, удаляют сорняки. Затем в почву (на 1 м2) вносят золу (1 стакан) и перегной (1/2 ведра). Окончательно почву для рассады подготавливают за 7-10 дней до ее посадки. В это время в грунт вводят биопрепараты — Байкал ЭМ-1, Микосан-В, Триходермин, Фитодоктор, Фитоспорин и т. п.

Подготовка и высадка рассады

В закрытый грунт кустики сажают в возрасте 50-55 дней, но если вести отсчет от посадки семян, то через 60-65 дней. Оптимальное время для их пересаживания зависит от местности:

в северных регионах рассаду высаживают после 15 мая;

для средней полосы идеален промежуток 5-10 мая;

в южных регионах — после 20 апреля.

Примерно за неделю до высадки рассады ее начинают закалять, если она росла в квартире. В этот же период уменьшают количество поливов, но норму оставляют прежней, увеличивая лишь интервал между ними. Благодаря таким неблагоприятным условиям маленькие растения становятся коренастыми и выносливыми, их корневая система быстро растет.

Посадка

Кустики высаживают в то время, когда температура почвы повышается до 12-15°. Сначала для рассады выкапывают ямки глубиной 20 см (для низкорослых сортов) или 30 см (для высокорослых). Затем каждую лунку обеззараживают горячим, не очень концентрированным раствором перманганата калия. Он должен быть светло-розовым. На каждую ямку требуется не менее литра раствора.

После его впитывания в ямки высаживают кусты, углубляя их до первого «нормального» листа. Коренастую, низенькую рассаду устанавливают вертикально. Высокие (переросшие) растения фиксируют с наклоном в 45° так, чтобы их ствол «смотрел» на север, а корни были направлены на юг. Нижние их листики, находящиеся в опасной близости от земли, обрывают. Этот способ применяют для развития дополнительных корней у саженцев-переростков.

К стеблям подсыпают небольшое количество земли, ее слегка уплотняют ладонями, затем присыпают тонким слоем перегноя, соломы, опилок или торфа. Не поливают рассаду как минимум 7 дней, чтобы развивалась корневая система.

Защита растений от заморозков

Чтобы уберечь рассаду от возможных возвратных заморозков, применяют несколько довольно простых методов:

Используют для защиты рассады перевернутые ведра, картонные коробки или мешки. Растения на ночь закрывают нетканым материалом: например, спанбондом. Два тонких слоя лучше, чем один толстый. Ближе к вечеру в теплицу приносят большие емкости, которые наполняют горячей водой и устанавливают на деревянные «теплосберегающие» подставки. Похожий, но более практичный вариант — использование пластиковых бутылок в роли грелок. Емкости немного заглубляют в грунт. Остывшую жидкость заменяют новой, горячей порцией.

Другие спасительные альтернативы — зажженные свечи (жидкие «вечные» или обычные толстые либо тонкие изделия, от 10 до 15 штук) или нагретые камни (кирпичи). Их укладывают на негорючий материал, например, для такого способа обогрева подойдет металлический лист.

Уход за томатами в теплице, их полив

Помидорные кусты через 7-10 дней после высадки первый раз поливают. После этого каждый раз рыхлят почву. В дальнейшем кусты поливают через 4-7 дней, частота этих процедур зависит только от погоды.

Поскольку помидоры не любят повышенной влажности, в обильном поливе они нуждаются лишь в то время, когда начинают образовываться плоды. В этот период на каждый квадратный метр посадок требуется около 20 л воды. Оптимальна для них капельная система полива.

Идеал — капельный метод

Это орошение рядов растений с помощью шлангов с капельницами. Их присоединяют к магистральному водопроводу, либо используют для полива большую бочку с нагретой на солнце дождевой водой. Емкость может быть пластиковой или металлической.

Преимущество этого способа — дозированная подача жидкости непосредственно к корням томатов. Идеальным решением считают углубление шлангов системы капельного полива на 5 см в грунт. Данный способ предпочтителен, так как влажная почва не будет угрожать надземной части кустов, а значит, растения будут защищены от «влаголюбивой» фитофторы.

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Одно из самых простых решений — использования пластиковых бутылок (1,5 л, 2 л либо 5 л). У каждой из них срезают дно и делают шилом несколько отверстий в пробке. Емкости углубляют в землю на 10-15 см на небольшом расстоянии от стволов растений (5-8 см), либо посередине, между двумя кустами.

Количество отверстий в крышке зависит только от характеристик грунта в теплице. Для песчаной почвы хватит двух, суглинку потребуются как минимум четыре. Чтобы защитить их от земли, на крышку каждой бутылки надевают капроновый носок (часть чулка), который фиксируют на ней прочной ниткой.

Создание оптимального микроклимата и внесение удобрений

Поскольку томаты не любят чересчур влажный воздух и слишком высокую температуру, форточки теплицы регулярно открывают. Чтобы упростить эту часть работы, устанавливают автоматическую систему проветривания.

Примерно через 15-20 дней после высадки рассады растения подкармливают удобрением, которое содержит большое количество фосфора. Спустя 10 дней проводят подкормку калием и азотом. Чтобы приготовить раствор, в 10 л воды растворяют 15-20 г калиевой селитры (нитрата калия).

В дальнейшем калийно-фосфорные удобрения вносят каждые 2 недели. На 1 м2 посадок потребуется 20 г сернокислого калия и до 25 г суперфосфата. При формировании плодов растения подкармливают калием и кальцием.

Во время плодоношения томатов вводят жидкую подкормку. Ее готовят так: в 10 л теплой воды размешивают 1 столовую ложку гумата натрия и 2 столовые ложки суперфосфата. Второй вариант для подкормки — удобрение, в котором в больших количествах содержится калий, кальций и магний.

Очень часто используют и внекорневые подкормки томатов. Кусты опрыскивают раствором, изготовленным из 10 л воды, в которую добавлена мочевина (15 г), сернокислый калий (15 г) и суперфосфат (10 г).

Формирование, пасынкование томатов

Высокорослые сорта помидоров формируют в 1 стебель. Поэтому спустя неделю после посадки у кустиков удаляют нижние пасынки. Данную операцию проводят каждые 10 дней.

Низкорослые и среднерослые помидоры нередко формируют в 2-3 стебля. В первом случае не трогают пасынок, находящийся под первой цветочной кистью. Во втором оставляют и тот, который выглядит самым сильным.

Уборка урожая

Время сбора плодов зависит от сорта томатов и от того, для каких целей они будут использованы, как долго их планируют хранить.

Красные плоды отличаются коротким сроком хранения. Если нет уверенности, что получится сразу собрать весь урожай, то лучше срывать помидоры розовыми. Бурые томаты хороши для консервации. Они могут храниться в течение недели. Если собрать зеленые помидоры или те, что находятся в стадии начальной зрелости, то их можно хранить дольше — 10 и более дней.

В сентябре-октябре происходит последний сбор урожая. Недозревшие плоды снимают, затем укладывают их слоями (2-3) на полки или в ящики для дозревания, плодоножками вверх. В отведенном для них помещении должна быть хорошая вентиляция и температура 20-24°. Свет помидорам для дозревания не нужен: наливаются они и в темноте.

Выращивание томатов в теплице дает шанс получить ранний и невероятно богатый урожай. Однако для этого владельцам теплого укрытия нужно узнать все особенности, этапы и секреты этого процесса.

В завершение помидорной темы — популярное видео, посвященное выращиванию томатов: